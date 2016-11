Карлсен решил не рисковать

Фото: РИА Новости

Опубликовано в №223 от 30.11.2016

Уже завтра ночью станет известно имя обладателя мировой шахматной короны. Магнус Карлсен и Сергей Карякин не смогли выявить победителя в двенадцати классических партиях, поэтому шахматистов ожидает тай-брейк. Последняя партия оказалась рекордно быстрой: гроссмейстеры признали ничью уже после тридцатого хода, потратив на игру всего полчаса.

Конечно, я не ожидал, что последняя партия будет такой короткой. Да, наверное, никто этого не ожидал. Я думаю, что Карлсен хорошо объяснил эту ситуацию, сказав, что выиграть по заказу последнюю партию тяжело. Тем более, мы все видели, как тяжело достаются шахматистам победы в этом матче, каждый из них выиграл всего лишь по разу. Магнус, по всей видимости, считает себя явным фаворитом на тай-брейке, в быстрых шахматах. На мой взгляд, Карлсен в двенадцатой партии просто решил особо не рисковать.

Я думаю, что если у Карлсена и есть перевес, то он совершенно небольшой. Да, Магнус становился чемпионом мира по быстрым шахматам в 2014 и 2015 годах, но тут нужно помнить, что и Серёга может похвастаться тем, что тоже был чемпионом мира по быстрым шахматам — в 2012 году. Ну и не стоит забывать, что четыре партии будут скоротечными, может произойти всё что угодно. Поэтому говорить о каком-то перевесе норвежца я бы не стал.

Скажу то, что говорил уже не один раз: Карякин и Карлсен — два равных соперника. Поэтому 30 ноября будет упорнейшая борьба, у кого окажутся крепче нервы, тот и победит. Вы видели двенадцать классических партий, они про-шли в равной борьбе. Я думаю, что Карякин будет держать зону, а Карлсен будет наступать. Не знаю, насколько у норвежца будут получатся атакующие действия, но перегибать палку тоже нельзя — это чревато, и Карлсен в этом матче уже имел шанс в этом убедиться.

Знаю, что Карлсен будет играть тай-брейк в свой день рождения. Мне кажется, что это не имеет значения, никаких подъёмов особых в праздники не бывает. Поэтому нам остаётся ждать интересной борьбы и переживать за Серёгу.

your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard