Автор


Наум
Рашковский
гроссмейстер, шахматный тренер

Карлсен решил не рисковать

29 ноября 2016, 16:38 / Спорт
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

  • Опубликовано в №223 от 30.11.2016

Уже завтра ночью станет известно имя обладателя мировой шахматной короны. Магнус Карлсен и Сергей Карякин не смогли выявить победителя в двенадцати классических партиях, поэтому шахматистов ожидает тай-брейк. Последняя партия оказалась рекордно быстрой: гроссмейстеры признали ничью уже после тридцатого хода, потратив на игру всего полчаса.

Конечно, я не ожидал, что последняя партия будет такой короткой. Да, наверное, никто этого не ожидал. Я думаю, что Карлсен хорошо объяснил эту ситуацию, сказав, что выиграть по заказу последнюю партию тяжело. Тем более, мы все видели, как тяжело достаются шахматистам победы в этом матче, каждый из них выиграл всего лишь по разу. Магнус, по всей видимости, считает себя явным фаворитом на тай-брейке, в быстрых шахматах. На мой взгляд, Карлсен в двенадцатой партии просто решил особо не рисковать.

Я думаю, что если у Карлсена и есть перевес, то он совершенно небольшой. Да, Магнус становился чемпионом мира по быстрым шахматам в 2014 и 2015 годах, но тут нужно помнить, что и Серёга может похвастаться тем, что тоже был чемпионом мира по быстрым шахматам — в 2012 году. Ну и не стоит забывать, что четыре партии будут скоротечными, может произойти всё что угодно. Поэтому говорить о каком-то перевесе норвежца я бы не стал.

Скажу то, что говорил уже не один раз: Карякин и Карлсен — два равных соперника. Поэтому 30 ноября будет упорнейшая борьба, у кого окажутся крепче нервы, тот и победит. Вы видели двенадцать классических партий, они про-шли в равной борьбе. Я думаю, что Карякин будет держать зону, а Карлсен будет наступать. Не знаю, насколько у норвежца будут получатся атакующие действия, но перегибать палку тоже нельзя — это чревато, и Карлсен в этом матче уже имел шанс в этом убедиться.

Знаю, что Карлсен будет играть тай-брейк в свой день рождения. Мне кажется, что это не имеет значения, никаких подъёмов особых в праздники не бывает. Поэтому нам остаётся ждать интересной борьбы и переживать за Серёгу.

Вокруг игры

Тай-брейк — четыре партии с контролем времени 25 минут плюс десять секунд на ход. Если же по итогам тай-брейка счёт остаётся равным, играются две партии с контролем пять минут плюс три секунды на ход и далее при необходимости ещё четыре блиц-матча из двух партий. Если и эти десять партий не выявят победителя, то играется «армагеддон» — решающая партия, в которой белые имеют пять минут, чёрные — четыре, с добавлением трёх секунд после 61-го хода и ничья трактуется в пользу чёрных. Все партии состоятся в один день — 30 ноября — в день рождения Карлсена.

Всего с 2005 года Карякин и Карлсен играли в быстрые шахматы восемь раз. Сергей выиграл трижды, и трижды победу одержал Магнус. Два раза была ничья. Но если дело дойдёт до блица, то тут преимущество у Карлсена. Из 12 сыгранных партий норвежец выиграл восемь, россиянин три и одна завершилась вничью.

Кстати, последний раз на чемпионатах мира играли тай-брейк в 2012 году. Тогда чемпион мира Вишванатан Ананд и претендент Борис Гельфанд также не смогли выявить сильнейшего в двенадцати партиях. В итоге Ананд на тай-брейке переиграл Гельфанда. «Армагеддон» за историю чемпионских матчей не игрался ни разу.

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