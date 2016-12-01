«Урал» с «Ростовом» установили антирекорд

Желающих посетить матч «Урала» 30-го ноября было совсем мало. Не помогла даже бесплатная армейская каша, которую раздавали всем пришедшим на «СКБ-Банк Арену». Фото: Данил Паливода

Опубликовано в №225 от 02.12.2016

Футбольный клуб «Урал» одержал сенсационную победу в последнем домашнем матче уходящего года. «Шмели» оказались сильнее недавнего обидчика мюнхенской «Баварии» «Ростова» – 1:0.

В нынешнем сезоне «Урал» играет очень нестабильно, команду просто-напросто лихорадит. И на это есть объективные причины: по ходу прошлого сезона, а также в межсезонье екатеринбуржцев покинули ключевые игроки: Ерохин, Подберёзкин, Манучарян, Гогниев, Асеведо… Чего ожидать от клуба, который претерпел столь серьёзные кадровые изменения? Вадим Скрипченко ещё в конце прошлого сезона отметил, что этот год будет для «Урала» переходным и ожидать каких-то высоких результатов не стоит.

В восьми осенних домашних матчах «Урал» набрал семь очков, забив пять мячей и пропустив при этом одиннадцать. Показатели, конечно, не впечатляющие, но не всё так плохо. Домашние игры «шмелей» в осенней части чемпионата можно разбить на три группы.

Во-первых, это те матчи, которые екатеринбуржцы могут занести себе в актив. Уверенная победа над «Уфой», матч с «Ростовом», приличная игра в проигранном матче с «Зенитом»… В этих играх «Урал» действительно напоминал себя самого образца прошлой осени, когда клуб только-только возглавил Вадим Скрипченко. Прослеживалась комбинационная игра, быстрые атаки, да и в защите оранжево-чёрные действовали очень даже прилично.

Во-вторых, это те матчи, в которых «Урал» играл по меньшей мере невнятно. В первую очередь вспоминается матч с тульским «Арсеналом», в котором екатеринбуржцы были явными фаворитами, а в итоге еле свели матч вничью. Тут же стоит упомянуть и про игру с «Анжи», в которой екатеринбуржцы уступили без намёка на какую-то борьбу.

Ну, и в-третьих, отдельно стоит упомянуть про небезызвестную игру с «Тереком». Наверное, её нельзя отнести к невзрачным играм, потому что то, что происходило на поле 30 октября, было охарактеризовано как футбольный спектакль. И самое обидное в этой ситуации, что этот спектакль проходил в Екатеринбурге, при своих болельщиках.

Окончательные спортивные итоги осенней части футбольного чемпионата можно будет подводить, когда в понедельник будет доигран последний, осенний,

17-й тур («Урал» сыграет в Москве с ЦСКА в субботу). Пока же можно с уверенностью зафиксировать один факт – посещаемость домашних матчей «Урала» в нынешнем сезоне пусть микроскопически, но выросла по сравнению с предыдущим. На восьми играх на «СКБ-Банк Арене» побывали в общей сложности 50 496 человек (6 312 в среднем за игру), осенью прошлого года соответственно 47 529 и 5 947. И это при том, что на игре с «Ростовом» был установлен абсолютный осенний домашний антирекорд – 2 340 зрителей. Меньше было только два года назад на игре с «Арсеналом», проходившей в манеже.

Но несмотря на рост, проблема с непозволительной для команды премьер-лиги низкой посещаемостью матчей «Урала» в Екатеринбурге по-прежнему остаётся.