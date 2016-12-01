Почему Карякин проиграл?

В ночь на четверг по уральскому времени трёхнедельная битва за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным завершилась драматичной развязкой на тай-брейке - в результате норвежец сохранил за собой звание чемпиона мира. Фото. AFP

Опубликовано в №225 от 02.12.2016

Норвежец Магнус Карлсен на тай-брейке сломил сопротивление Сергея Карякина и защитил титул чемпиона мира по шахматам. Двенадцать классических партий не выявили победителя: по разу соперники одержали виктории, десять раз была зафиксирована ничья. В рапиде сильнее оказался норвежец, выиграв две короткие партии из четырёх. Таким образом, Карлсен во второй раз защитил титул чемпиона мира, и сделал это в свой день рождения.

Сергей провёл весь матч за шахматную корону в защитном стиле, практически ничего не получая белыми. Особой игры Карякин не показал, кроме мастерства в защите. Сейчас, конечно, можно рассуждать о том, что увидел бы Сергей в десятой партии (которую выиграл Магнус) тот самый ход, который привёл бы к ничьей, мог бы и выиграть матч. Но случилось то, что случилось. Карлсен последнюю партию с классическим контролем времени даже не играл, потому что считал себя фаворитом в быстрых шахматах. В принципе так и произошло.

Сергей Карякин хоть и не выиграл матч за шахматную корону, но стал народным героем: интерес к шахматам поднялся настолько, что люди ночью смотрели тай-брейк в барах. Фото: Яна Белоцерковская

На тай-брейке всё проходило так же, как в классических партиях. Играя белыми, Серёжа не получил никакого преимущества, да он и не стремился к активным действиям и радостно согласился на ничью. Во второй партии Карякин играл чёрными, не смог выровнять положение. Там была очень непростая позиция, Сергей допустил микроскопические ошибки, которые позволили норвежцу получить преимущество. Где-то он сыграл небрежно, пришлось играть эндшпиль, который мы видели. Позиция была выигрышная у Карлсена, но Серёже опять удалось соскочить, причём сделал он это очень красивым способом. Возникли мысли о том, что после такой партии Сергей может встрепенуться. Как говорится, не забиваешь ты – забивают тебе.

Но этого не произошло. Опять беззубо Карякин разыграл дебют. Карлсен пожертвовал пешку, перехватил инициативу и легко выиграл партию. Сергей не думал о победе, он думал о том, как бы ему не проиграть, и, на мой взгляд, в этом переусердствовал. В последней партии Карлсену надо было удержать ничью белыми фигурами. Карякин пытался действовать активно, атаковал, но норвежец играл безупречно. Карякин ходил порой опрометчиво, но терять было нечего. В концовке партии Карлсен поставил мат, который войдёт в историю.

Карякин не смог перестроиться на быстрые шахматы и долго думал над каждым ходом. Фото: АР/ТАСС

Таким образом, Сергей не сумел пробить чемпиона мира. Когда идёт борьба за корону, претендент должен в чём-то превосходить чемпиона, тут недостаточно просто хорошей игры в защите. Но стоит отдать Серёже должное: в классике он сыграл с норвежцем вничью. Ну и, конечно, учитывая, что Карякину всего 26 лет, если он будет дальше над собой работать вместе со своей командой, то, я думаю, что у него есть все шансы вновь сойтись с Магнусом в 2018 году.