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02.12.2016
2 декабря 2016, 14:18 / Спорт
- Опубликовано в №225 от 02.12.2016
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
«Витязь» (Подольск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).
Голы:
- 1:0 Горак (11.01),
- 1:1 Тимашов (12.25),
- 2:1 Кемпе (14.11),
- 3:1 Аалтонен (22.46),
- 3:2 Мегалинский (27.17).
Другие матчи:
- «Лада» – «Сочи» – 4:2,
- «Нефтехимик» – «Спартак» – 3:4,
- «Ак Барс» – «Торпедо» – 5:0,
- «Динамо» (Мн) – «Трактор» – 0:2,
- «Йокерит» – «Металлург» (Мг) – 3:2,
- «Динамо» (М) – «Барыс» – 3:0,
- «Локомотив» – «Югра» – 1:0,
- «Слован» – «Сибирь» – 2:5,
- «Динамо» (Р) – «Салават Юлаев» – 0:3,
- «Медвешчак» – «Металлург» (Нк) – 2:3,
- «Адмирал» – «Северсталь» – 2:1,
- «Амур» – ЦСКА, – 1:2.
Положение команд в Восточной конференции:
- «Металлург» (Мг) – 77 очков (36 матчей),
- «Авангард» – 68 (36),
- «Ак Барс» – 76 (38),
- «Салават Юлаев» – 65 (37),
- «Трактор» – 59 (36),
- «Адмирал» – 55 (37),
- «Куньлунь» – 51 (34),
- «Сибирь» – 51 (38),
- «Барыс» – 47 (34),
- «Нефтехимик» – 47 (35),
- «Автомобилист» – 46 (37),
- «Лада», «Амур» – по 41 (37),
- «Югра» – 39 (37),
- «Металлург» (Нк) – 24 (37).
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Челмет» (Челябинск) – «Спутник» (Нижний Тагил) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).
Гол:
- Дубровин (53.14).
Другие матчи:
- «Южный Урал» – «Молот-Прикамье» – 1:0 Б,
- «Зауралье» – «Ижсталь» – 4:1,
- «Рубин» – «Торос» – 4:4,
- «Ариада-НХ» – «Сарыарка» – 1:4,
- «Нефтяник» – «Сокол» – 1:4,
- «Саров» – «Торпедо» – 3:6,
- «Барс» – «Ермак» – 3:2,
- «СКА-Нева» – ТХК – 2:3,
- «Дизель» – «Динамо» (Бшх) – 7:2.
Положение команд:
- ТХК – 60 очков (29 матчей),
- «Сокол» – 57 (29),
- «Торпедо» (У-К) – 56 (28)…
- «Спутник» – 44 (27)…
* Одержавший шестую победу подряд «Спутник» поднялся на 14-е место.
Футбол
Премьер-лига. 16-й тур.
«Урал» – «Ростов» – 1:0 (1:0). Гол: Лунгу (38).
Другие матчи:
- «Рубин» – «Арсенал» – 1:0,
- ЦСКА – «Оренбург» – 2:0,
- «Зенит» – «Уфа» – 2:0.
Положение команд:
- «Спартак» – 37 (15),
- «Зенит» – 34 (16),
- ЦСКА – 29 (16)…
- «Урал» – 14 (16)…
Хоккей с мячом
Суперлига. Восточная зона
«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск) – 4:3 (Сидоров, Степченков, Почкунов, Липин – Насонов, Дубовик, Красиков) и 1:4 (Сидоров – Ширяев-3, Красиков).
«Уральский трубник» (Первоуральск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – 0:7 (Ишкельдин-3, Рязанцев-3, А. Бондаренко) и 0:8 (Рязанцев-3, Ишкельдин-2, Фагерстрём-2, Антипов).
Другие матчи:
- «Сибсельмаш» – «СКА-Нефтяник» – 3:5, 5:13.
- «Сибсельмаш» – «Байкал-Энергия» – 5:11, 4:6,
- «Кузбасс» – «Енисей» – 4:5, 7:3.
Положение команд:
- «СКА-Нефтяник» – 30 очков,
- «Енисей, «Байкал-Энергия» – по 18,
- «Уральский трубник» – 10,
- «Кузбасс» – 7, «Сибмельмаш» – 6.
Баскетбол
Евролига (женщины). Группа «В». 4-й тур
«УГМК» – «Бурж Баскет» – 81:66 (15:17, 28:14, 18:15, 20:20).
Самые результативные:
- Грайнер (24 очка),
- Таурази (19) – Бойович (16),
«Перфумериас Авенида» – «Польковице» – 81:60.
Положение лидеров:
- «Перфумериас Авенида»,«УГМК» – по 3 победы (4 матча),
- «Надежда» – 3 (3)…
Кубок России (мужчины). 1/8 финала
- МБА – «Новосибирск» – 76:81,
- «Иркут» – «Спартак-Приморье» – 67:76,
- «Уфимец» – «Парма» – 40:89.
В четвертьфинале играют:
- «Урал» – «Парма»,
- «Спартак-Приморье» – «Новосибирск»,
- «Самара» – «Темп-СУМЗ-УГМК»,
- «Строитель» – «Сахалин».
Матчи намечены ориентировочно на 24 декабря.
Волейбол
Высшая лига «А» (мужчины). 7-й тур
«Прикамье» (Пермь) – «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – 3:0 (25:19, 25:22, 25:23) и 3:1 (25:27, 25:23, 25:21, 25:19).
Другие матчи:
- «Ярославич» – «Дагестан» – 3:0, 3:2,
- «Трансгаз-Ставрополь» – «Университет» – 1:3, 2:3,
- «Грозный» – «Спортакадемия-ВРЗ» – 3:2, 3:0,
- «Кристалл» – «Академия» – 2:3, 0:3,
- «МГТУ» – «Торпедо» – 3:2, 3:2.
Положение команд:
- «Ярославич» – 31 очко,
- «Прикамье» – 28,
- «МГТУ» – 27,
- «Университет» – 26,
- «Торпедо» – 25,
- «Дагестан» – 22,
- «Локомотив-Изумруд» – 21,
- «Академия» – 20,
- «Трансгаз-Ставрополь» – 16,
- «Спортакадемия-ВРЗ» – 15,
- «Кристалл» (13),
- «Грозный» – 8.
Настольный теннис
Лига чемпионов (мужчины). 4-й тур. Группа «В».
«Уния» (Гданьск, Польша) – «УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) – 3:2.
- Йошида – Гачина – 3:1 (13:11, 11:9, 5:11, 11:7),
- Ян Ван – Шибаев – 3:1 (8:11, 11:8, 18:16, 11:7),
- Оверсьо – Власов – 2:3 (8:11, 5:11, 11:9, 11:9, 2:11),
- Йошида – Шибаев – 2:3 (11:7, 6:11, 9:11, 11:8, 7:11),
- Ян Ван – Гачина – 3:0 (11:9, 11:9, 11:7).
- «Эслёвс» (Швеция) – «Понтуаз-Сержи» (Франция) – 2:3.
Положение команд:
- «Понтуаз-Сержи» – 8 очков,
- «УГМК» – 6,
- «Эслёвс» и «Уния» – по 5.