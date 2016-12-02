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02.12.2016

2 декабря 2016, 14:18 / Спорт
  • Опубликовано в №225 от 02.12.2016

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Витязь» (Подольск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).

Голы:

  • 1:0 Горак (11.01),
  • 1:1 Тимашов (12.25),
  • 2:1 Кемпе (14.11),
  • 3:1 Аалтонен (22.46),
  • 3:2 Мегалинский (27.17).

Другие матчи:

  • «Лада» – «Сочи» – 4:2,
  • «Нефтехимик» – «Спартак» – 3:4,
  • «Ак Барс» – «Торпедо» – 5:0,
  • «Динамо» (Мн) – «Трактор» – 0:2,
  • «Йокерит» – «Металлург» (Мг) – 3:2,
  • «Динамо» (М) – «Барыс» – 3:0,
  • «Локомотив» – «Югра» – 1:0,
  • «Слован» – «Сибирь» – 2:5,
  • «Динамо» (Р) – «Салават Юлаев» – 0:3,
  • «Медвешчак» – «Металлург» (Нк) – 2:3,
  • «Адмирал» – «Северсталь» – 2:1,
  • «Амур» – ЦСКА, – 1:2.

Положение команд в Восточной конференции:

  • «Металлург» (Мг) – 77 очков (36 матчей),
  • «Авангард» – 68 (36),
  • «Ак Барс» – 76 (38),
  • «Салават Юлаев» – 65 (37),
  • «Трактор» – 59 (36),
  • «Адмирал» – 55 (37),
  • «Куньлунь» – 51 (34),
  • «Сибирь» – 51 (38),
  • «Барыс» – 47 (34),
  • «Нефтехимик» – 47 (35),
  • «Автомобилист» – 46 (37),
  • «Лада», «Амур» – по 41 (37),
  • «Югра» – 39 (37),
  • «Металлург» (Нк) – 24 (37).

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Челмет» (Челябинск) – «Спутник» (Нижний Тагил) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Гол:

  • Дубровин (53.14).

Другие матчи:

  • «Южный Урал» – «Молот-Прикамье» – 1:0 Б,
  • «Зауралье» – «Ижсталь» – 4:1,
  • «Рубин» – «Торос» – 4:4,
  • «Ариада-НХ» – «Сарыарка» – 1:4,
  • «Нефтяник» – «Сокол» – 1:4,
  • «Саров» – «Торпедо» – 3:6,
  • «Барс» – «Ермак» – 3:2,
  • «СКА-Нева» – ТХК – 2:3,
  • «Дизель» – «Динамо» (Бшх) – 7:2.

Положение команд:

  • ТХК – 60 очков (29 матчей),
  • «Сокол» – 57 (29),
  • «Торпедо» (У-К) – 56 (28)…
  • «Спутник» – 44 (27)…

* Одержавший шестую победу подряд «Спутник» поднялся на 14-е место.

Футбол

Премьер-лига. 16-й тур.

«Урал» – «Ростов» – 1:0 (1:0). Гол: Лунгу (38).

Другие матчи:

  • «Рубин» – «Арсенал» – 1:0,
  • ЦСКА – «Оренбург» – 2:0,
  • «Зенит» – «Уфа» – 2:0.

Положение команд:

  • «Спартак» – 37 (15),
  • «Зенит» – 34 (16),
  • ЦСКА – 29 (16)…
  • «Урал» – 14 (16)…

Хоккей с мячом

Суперлига. Восточная зона

«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск) – 4:3 (Сидоров, Степченков, Почкунов, Липин – Насонов, Дубовик, Красиков) и 1:4 (Сидоров – Ширяев-3, Красиков).

«Уральский трубник» (Первоуральск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – 0:7 (Ишкельдин-3, Рязанцев-3, А. Бондаренко) и 0:8 (Рязанцев-3, Ишкельдин-2, Фагерстрём-2, Антипов).

Другие матчи:

  • «Сибсельмаш» – «СКА-Нефтяник» – 3:5, 5:13.
  • «Сибсельмаш» – «Байкал-Энергия» – 5:11, 4:6,
  • «Кузбасс» – «Енисей» – 4:5, 7:3.

Положение команд:

  • «СКА-Нефтяник» – 30 очков,
  • «Енисей, «Байкал-Энергия» – по 18,
  • «Уральский трубник» – 10,
  • «Кузбасс» – 7, «Сибмельмаш» – 6.

Баскетбол

Евролига (женщины). Группа «В». 4-й тур

«УГМК» – «Бурж Баскет» – 81:66 (15:17, 28:14, 18:15, 20:20).

Самые результативные:

  • Грайнер (24 очка),
  • Таурази (19) – Бойович (16),

«Перфумериас Авенида» – «Польковице» – 81:60.

Положение лидеров:

  • «Перфумериас Авенида»,«УГМК» – по 3 победы (4 матча),
  • «Надежда» – 3 (3)…

Кубок России (мужчины). 1/8 финала

  • МБА – «Новосибирск» – 76:81,
  • «Иркут» – «Спартак-Приморье» – 67:76,
  • «Уфимец» – «Парма» – 40:89.

В четвертьфинале играют:

  • «Урал» – «Парма»,
  • «Спартак-Приморье» – «Новосибирск»,
  • «Самара» – «Темп-СУМЗ-УГМК»,
  • «Строитель» – «Сахалин».

Матчи намечены ориентировочно на 24 декабря.

Волейбол

Высшая лига «А» (мужчины). 7-й тур

«Прикамье» (Пермь) – «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – 3:0 (25:19, 25:22, 25:23) и 3:1 (25:27, 25:23, 25:21, 25:19).

Другие матчи:

  • «Ярославич» – «Дагестан» – 3:0, 3:2,
  • «Трансгаз-Ставрополь» – «Университет» – 1:3, 2:3,
  • «Грозный» – «Спортакадемия-ВРЗ» – 3:2, 3:0,
  • «Кристалл» – «Академия» – 2:3, 0:3,
  • «МГТУ» – «Торпедо» – 3:2, 3:2.

Положение команд:

  • «Ярославич» – 31 очко,
  • «Прикамье» – 28,
  • «МГТУ» – 27,
  • «Университет» – 26,
  • «Торпедо» – 25,
  • «Дагестан» – 22,
  • «Локомотив-Изумруд» – 21,
  • «Академия» – 20,
  • «Трансгаз-Ставрополь» – 16,
  • «Спортакадемия-ВРЗ» – 15,
  • «Кристалл» (13),
  • «Грозный» – 8.

Настольный теннис

Лига чемпионов (мужчины). 4-й тур. Группа «В».

«Уния» (Гданьск, Польша) – «УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) – 3:2.

  • Йошида – Гачина – 3:1 (13:11, 11:9, 5:11, 11:7),
  • Ян Ван – Шибаев – 3:1 (8:11, 11:8, 18:16, 11:7),
  • Оверсьо – Власов – 2:3 (8:11, 5:11, 11:9, 11:9, 2:11),
  • Йошида – Шибаев – 2:3 (11:7, 6:11, 9:11, 11:8, 7:11),
  • Ян Ван – Гачина – 3:0 (11:9, 11:9, 11:7).
  • «Эслёвс» (Швеция) – «Понтуаз-Сержи» (Франция) – 2:3.

Положение команд:

  • «Понтуаз-Сержи» – 8 очков,
  • «УГМК» – 6,
  • «Эслёвс» и «Уния» – по 5.
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