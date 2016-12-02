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03.12.2016

2 декабря 2016, 15:14 / Спорт
  • Опубликовано в №226 от 03.12.2016

Футбол

Премьер-лига. 16-й тур.

  • «Томь» – «Локомотив» – 1:6,
  • «Крылья Советов» – «Спартак» – 4:0,
  • «Терек» – «Краснодар» – 2:1,
  • «Анжи» – «Амкар» – 3:1.

Положение команд:

  • «Спартак» – 37 очков,
  • «Зенит» – 34,
  • ЦСКА – 29,
  • «Терек» – 28,
  • «Краснодар» – 27, «Ростов»,
  • «Амкар» – по 24,
  • «Рубин» – 23,
  • «Уфа» – 22, «Анжи»,
  • «Локомотив» – по 20, «Урал»,
  • «Крылья Советов» – по 14,
  • «Оренбург» – 12, «Томь»,
  • «Арсенал» – по 9.

Снайперы:

  • Смолов («Краснодар) – 9 мячей,
  • Дзюба («Зенит»),
  • Балай («Терек») – по 8…
  • Павлюченко – 3,
  • Чантурия, Лунгу (все – «Урал») – по 2…

Ассистенты:

  • Промес («Спартак») – 7 передач,
  • Фернандеш («Локомотив»),
  • Полоз («Ростов») – по 6…
  • Лунгу – 3,
  • Кулаков (оба – «Урал») – по 2…

Гол+пас:

  • Промес («Спартак») – 12 (5+7),
  • Дзюба – 11 (8+3),
  • Жулиану (оба – «Зенит») – 10 (7+3)…
  • Лунгу – 5 (2+3),
  • Павлюченко – 4 (3+1),
  • Чантурия – 3 (2+1)…

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

  • «Куньлунь» – СКА – 3:5,
  • «Лада» – «Спартак» - 3:1,
  • «Нефтехимик» – «Торпедо» (НН) – 6:5 ОТ,
  • «Ак Барс» – «Сочи» – 1:3,
  • «Йокерит» – «Трактор» – 2:1 ОТ,
  • «Медвешчак» – «Авангард» – 1:4.

Положение команд в Восточной конференции:

  • «Металлург» – 77 очков (36 матчей),
  • «Авангард» – 71 (37)*,
  • «Ак Барс» – 76 (39),
  • «Салават Юлаев» – 65 (37),
  • «Трактор» – 60 (37),
  • «Адмирал» – 55 (36),
  • «Куньлунь» – 51 (35),
  • «Сибирь» – 51 (38),
  • «Нефтехимик» – 49 (36),
  • «Барыс» – 47 (34),
  • «Автомобилист» – 46 (37),
  • «Лада» – 44 (37),
  • «Амур» – 41 (37),
  • «Югра» – 39 (37),
  • «Металлург» (Нк) – 24 (37).

* «Авангард» занимает место выше как лидер дивизиона.

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Рубин» (Тюмень) – «Спутник» (Нижний Тагил) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Голы:

  • Князев,
  • Кравченко.

Другие матчи:

  • «Южный Урал» – «Ижсталь» – 2:3,
  • «Зауралье» – «Молот-Прикамье» – 2:1,
  • «Челмет» – «Торос» – 2:1.

Положение команд:

  • ТХК – 60 очков (29 матчей),
  • «Сокол» – 57 (29),
  • «Торпедо» (У-К) – 56 (28)…
  • «Спутник» – 47 (28)…

* «Спутник» выиграл седьмой матч подряд и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

Баскетбол

Евролига (женщины). Группа «В». 4-й тур.

«Хатай Бюйюкшехир» – «Лилль-Метрополь» – 76:81,

«Надежда» – «Уника» – 65:57.

Положение команд:

  • «Надежда» – 4 победы,
  • «Перфумериас Авенида»,
  • «УГМК» – по 3, «Бурж Баскет»,
  • «Лилль-Метрополь» – по 2,
  • «Хатай Бюйюкшехир»,
  • «Польковице» – по 0.

Снайперы:

  • Милованович («Авенида») – 20,8 очка в среднем за игру;
  • Груда («Фенербахче») – 19,7;
  • Таурази – 19,0;
  • Грайнер (обе – «УГМК») – 18,0.
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