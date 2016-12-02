Опубликовано в №226 от 03.12.2016

Футбол

Премьер-лига. 16-й тур.

«Томь» – «Локомотив» – 1:6,

«Крылья Советов» – «Спартак» – 4:0,

«Терек» – «Краснодар» – 2:1,

«Анжи» – «Амкар» – 3:1.

Положение команд:

«Спартак» – 37 очков,

«Зенит» – 34,

ЦСКА – 29,

«Терек» – 28,

«Краснодар» – 27, «Ростов»,

«Амкар» – по 24,

«Рубин» – 23,

«Уфа» – 22, «Анжи»,

«Локомотив» – по 20, «Урал»,

«Крылья Советов» – по 14,

«Оренбург» – 12, «Томь»,

«Арсенал» – по 9.

Снайперы:

Смолов («Краснодар) – 9 мячей,

Дзюба («Зенит»),

Балай («Терек») – по 8…

Павлюченко – 3,

Чантурия, Лунгу (все – «Урал») – по 2…

Ассистенты:

Промес («Спартак») – 7 передач,

Фернандеш («Локомотив»),

Полоз («Ростов») – по 6…

Лунгу – 3,

Кулаков (оба – «Урал») – по 2…

Гол+пас:

Промес («Спартак») – 12 (5+7),

Дзюба – 11 (8+3),

Жулиану (оба – «Зенит») – 10 (7+3)…

Лунгу – 5 (2+3),

Павлюченко – 4 (3+1),

Чантурия – 3 (2+1)…

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Куньлунь» – СКА – 3:5,

«Лада» – «Спартак» - 3:1,

«Нефтехимик» – «Торпедо» (НН) – 6:5 ОТ,

«Ак Барс» – «Сочи» – 1:3,

«Йокерит» – «Трактор» – 2:1 ОТ,

«Медвешчак» – «Авангард» – 1:4.

Положение команд в Восточной конференции:

«Металлург» – 77 очков (36 матчей),

«Авангард» – 71 (37) * ,

, «Ак Барс» – 76 (39),

«Салават Юлаев» – 65 (37),

«Трактор» – 60 (37),

«Адмирал» – 55 (36),

«Куньлунь» – 51 (35),

«Сибирь» – 51 (38),

«Нефтехимик» – 49 (36),

«Барыс» – 47 (34),

«Автомобилист» – 46 (37),

«Лада» – 44 (37),

«Амур» – 41 (37),

«Югра» – 39 (37),

«Металлург» (Нк) – 24 (37).

* «Авангард» занимает место выше как лидер дивизиона.

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Рубин» (Тюмень) – «Спутник» (Нижний Тагил) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Голы:

Князев,

Кравченко.

Другие матчи:

«Южный Урал» – «Ижсталь» – 2:3,

«Зауралье» – «Молот-Прикамье» – 2:1,

«Челмет» – «Торос» – 2:1.

Положение команд:

ТХК – 60 очков (29 матчей),

«Сокол» – 57 (29),

«Торпедо» (У-К) – 56 (28)…

«Спутник» – 47 (28)…

* «Спутник» выиграл седьмой матч подряд и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

Баскетбол

Евролига (женщины). Группа «В». 4-й тур.

«Хатай Бюйюкшехир» – «Лилль-Метрополь» – 76:81,

«Надежда» – «Уника» – 65:57.

Положение команд:

«Надежда» – 4 победы,

«Перфумериас Авенида»,

«УГМК» – по 3, «Бурж Баскет»,

«Лилль-Метрополь» – по 2,

«Хатай Бюйюкшехир»,

«Польковице» – по 0.

Снайперы: