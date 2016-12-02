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03.12.2016
2 декабря 2016, 15:14 / Спорт
- Опубликовано в №226 от 03.12.2016
Футбол
Премьер-лига. 16-й тур.
- «Томь» – «Локомотив» – 1:6,
- «Крылья Советов» – «Спартак» – 4:0,
- «Терек» – «Краснодар» – 2:1,
- «Анжи» – «Амкар» – 3:1.
Положение команд:
- «Спартак» – 37 очков,
- «Зенит» – 34,
- ЦСКА – 29,
- «Терек» – 28,
- «Краснодар» – 27, «Ростов»,
- «Амкар» – по 24,
- «Рубин» – 23,
- «Уфа» – 22, «Анжи»,
- «Локомотив» – по 20, «Урал»,
- «Крылья Советов» – по 14,
- «Оренбург» – 12, «Томь»,
- «Арсенал» – по 9.
Снайперы:
- Смолов («Краснодар) – 9 мячей,
- Дзюба («Зенит»),
- Балай («Терек») – по 8…
- Павлюченко – 3,
- Чантурия, Лунгу (все – «Урал») – по 2…
Ассистенты:
- Промес («Спартак») – 7 передач,
- Фернандеш («Локомотив»),
- Полоз («Ростов») – по 6…
- Лунгу – 3,
- Кулаков (оба – «Урал») – по 2…
Гол+пас:
- Промес («Спартак») – 12 (5+7),
- Дзюба – 11 (8+3),
- Жулиану (оба – «Зенит») – 10 (7+3)…
- Лунгу – 5 (2+3),
- Павлюченко – 4 (3+1),
- Чантурия – 3 (2+1)…
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
- «Куньлунь» – СКА – 3:5,
- «Лада» – «Спартак» - 3:1,
- «Нефтехимик» – «Торпедо» (НН) – 6:5 ОТ,
- «Ак Барс» – «Сочи» – 1:3,
- «Йокерит» – «Трактор» – 2:1 ОТ,
- «Медвешчак» – «Авангард» – 1:4.
Положение команд в Восточной конференции:
- «Металлург» – 77 очков (36 матчей),
- «Авангард» – 71 (37)*,
- «Ак Барс» – 76 (39),
- «Салават Юлаев» – 65 (37),
- «Трактор» – 60 (37),
- «Адмирал» – 55 (36),
- «Куньлунь» – 51 (35),
- «Сибирь» – 51 (38),
- «Нефтехимик» – 49 (36),
- «Барыс» – 47 (34),
- «Автомобилист» – 46 (37),
- «Лада» – 44 (37),
- «Амур» – 41 (37),
- «Югра» – 39 (37),
- «Металлург» (Нк) – 24 (37).
* «Авангард» занимает место выше как лидер дивизиона.
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Рубин» (Тюмень) – «Спутник» (Нижний Тагил) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
Голы:
- Князев,
- Кравченко.
Другие матчи:
- «Южный Урал» – «Ижсталь» – 2:3,
- «Зауралье» – «Молот-Прикамье» – 2:1,
- «Челмет» – «Торос» – 2:1.
Положение команд:
- ТХК – 60 очков (29 матчей),
- «Сокол» – 57 (29),
- «Торпедо» (У-К) – 56 (28)…
- «Спутник» – 47 (28)…
* «Спутник» выиграл седьмой матч подряд и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.
Баскетбол
Евролига (женщины). Группа «В». 4-й тур.
«Хатай Бюйюкшехир» – «Лилль-Метрополь» – 76:81,
«Надежда» – «Уника» – 65:57.
Положение команд:
- «Надежда» – 4 победы,
- «Перфумериас Авенида»,
- «УГМК» – по 3, «Бурж Баскет»,
- «Лилль-Метрополь» – по 2,
- «Хатай Бюйюкшехир»,
- «Польковице» – по 0.
Снайперы:
- Милованович («Авенида») – 20,8 очка в среднем за игру;
- Груда («Фенербахче») – 19,7;
- Таурази – 19,0;
- Грайнер (обе – «УГМК») – 18,0.