04.12.2016

4 декабря 2016, 13:10 / Спорт

Футбол

Премьер-лига. 17-й тур.

ЦСКА (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 4:0 (4:0).

3 декабря. Москва. Арена ЦСКА. 7000 зрителей.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (Набабкин, 67), В.Березуцкий, А.Березуцкий, Щенников, Головин, Натхо, Тошич, Чалов (Дзагоев, 46), Миланов, Траоре (Страндберг, 80).

«Урал»: Заболотный, Данцев, Фонтанельо, Динга, Новиков (Меркулов, 54), Фидлер, Лунгу (Хозин, 83), Павленко (Подоксёнов, 66), Коробов, Кулаков, Павлюченко.

Голы: 1:0 Траоре (26), 2:0 Траоре (36), 3:0 Натхо (38), 4:0 Чалов (41).

Предупреждения: Новиков (37), Фонтанельо (67).

Другие матчи: «Ростов» - «Зенит» - 0:0, «Локомотив» - «Терек» - 2:0.

Турнирная таблица

Команда

И

В

Н

П

М

О

1. «Спартак» (Москва)

16

12

1

3

24–12

37

2. «Зенит» (Санкт-Петербург)

17

10

5

2

33–13

35

3. ЦСКА (Москва)

17

9

5

3

21–11

32

4. «Терек» (Грозный)

17

8

4

5

21–21

28

5. «Краснодар» (Краснодар)

16

7

6

3

23–13

27

6. «Ростов» (Ростов-на-Дону)

17

7

4

6

19–12

25

7. «Амкар» (Пермь)

16

6

6

4

13–12

24

8. «Рубин» (Казань)

16

6

5

5

19–17

23

11. «Локомотив» (Москва)

17

5

8

4

21–13

23

9. «Уфа» (Уфа)

16

6

4

6

11–13

22

10. «Анжи» (Махачкала)

16

5

5

6

13–17

20

12. «Урал» (Екатеринбург)

17

3

5

9

11–25

14

13. «Крылья Советов» (Самара)

16

3

5

8

16–19

14

14. «Оренбург» (Оренбург)

16

2

6

8

11–18

12

15. «Томь» (Томск)

16

2

3

11

8–30

9

16. «Арсенал» (Тула)

16

1

6

9

5–23

9

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Локомотив» (Ярославль) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).

2 декабря. Ярославль. «Арена-2000». 8207 зрителей.

«Локомотив»: Мурыгин; Гавриков – Кронвалль, Козун – Тальбо – Контиола; Коледов – Любушкин, Апальков – Чистов – Локтионов; Накладал – Черепанов, Ильенко – Кадейкин – Картаев; Пашнин – Рафиков, Красковский, Коршков – Полунин.

«Автомобилист»: Устинский; Чайковски – Кивистё, Тичар – Губин – Бухтеле; Василевский – Мегалинский, Торченюк – Михнов – Гареев; Турбин – Тимашов, Романов – Алексеев – Мингалеев; Журавлёв – Васильев, Митякин – Волков – Ивашов.

Шайбы забросили:

0:1Торченюк (Михнов, Василевский, 06.04, бол.).

1:1 Коршков (Пашнин, Рафиков, 08.48).

1:2Торченюк (Алексеев, Мингалеев, 21.12).

2:2 Картаев (Черепанов, Кадейкин, 22.26).

3:2 Чистов (Локтионов, 41.25).

3:3Мингалеев (Алексеев, 48.10).

4:3 Локтионов (Козун, 58.01).

5:3 Контиола (Тальбо, Черепанов, 59.38, в пустые ворота).

«Динамо» (Москва) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 4:1 (2:0, 2:0, 0:1).

4 декабря. Ледовый дворец ВТБ. 5007 зрителя.

«Динамо»: Ерёменко; Кутейкин - Робинсон, Цветков - Галимов - Фёдоров; Карсумс - Терещенко, Тарасов - Никулин - Рылов; Кокарев - Горовиков, Подшендялов - Хиетанен - Вишневский; Кузнецов, Кокуёв, Игумнов, Брюквин.

«Автомобилист»: Сохатский (Устинский, 37.05); Журавлёв - Васильев, Мингалеев - Романов - Алексеев; Василевский - Чайковски, Коукал - Тичар - Бухтеле; Турбин - Тимашов, Чесалин - Торченюк - Моня; Щемеров - Щитов, Губин - Симаков - Ивашов.

Голы:

1:0 Галимов (Цветков, Тиеханен, 14.30)

2:0 Подшендялов (Кокарев, 18.59),

3:0 Брюквин (Робинсон, 34.38),

4:0 Горовиков (Кутейкин, 37.05, бол.),

4:1 Коукал (Ваилевский, 56.04, бол.).

Другие матчи:«Витязь» - «Барыс» - 4:2, «Динамо» (М) - «Югра» - 6:0, «Динамо» (Мн) - «Салават Юлаев» - 2:3 Б, «Динамо» (Р) - «Металлург» (Мг) - 4:3 Б, «Слован» - «Металлург» (Нк) - 4:5 Б, «Амур» - СКА - 1:2, «Адмирал» - ЦСКА - 2:3, «Куньлунь» - «Северсталь» - 2:0, «Лада» - «Торпедо» (НН) - 1:2 Б, «Ак Барс» - «Спартак» - 3:2, «Нефтехимик» - «Сочи» - 5:1, «Слован» - «Авангард» - 3:5, «Йокерит» - «Салават Юлаев» - 2:1 Б, «Динамо» (Мн) - «Металлург» (Мг) - 2:4, «Локомотив» - «Барыс» - 7:1, «Витязь» - «Югра» - 2:3, «Динамо» (Р) - «Трактор» - 2:4.

Конференция «Восток»

           
 

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1

«Металлург» (Магнитогорск)

38

24

0

2

4

1

7

123-76

81

2

«Авангард» (Омск)

38

21

1

3

1

2

10

99-76

74

3

«Ак Барс» (Казань)

40

21

2

5

1

1

10

108-74

79

4

«Салават Юлаев» (Уфа)

39

18

1

3

6

0

11

114-94

68

5

 «Трактор» (Челябинск)

38

17

2

1

4

2

12

86-72

63

6

«Адмирал» (Владивосток)

37

15

1

1

6

0

14

89-87

55

7

«Куньлунь РС» (Пекин)

36

18

0

0

0

0

18

81-86

54

8

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

37

13

1

5

1

0

17

91-99

52

9

«Сибирь» (Новосибирск)

38

12

1

4

2

3

16

88-93

51

10

«Барыс» (Астана)

36

13

3

0

1

1

18

88-110

47

11

 «Автомобилист» (Екатеринбург)

39

11

0

5

2

1

20

83-113

46

12

«Лада» (Тольятти)

38

12

0

3

2

1

20

96-110

45

13

«Югра» (Ханты-Мансийск)

39

12

1

2

0

0

24

69-93

42

14

«Амур» (Хабаровск)

38

10

1

2

4

1

20

61-85

41

15

«Металлург» (Новокузнецк)

38

6

0

3

0

2

27

64-123

26

Конференция «Запад»

 

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1

СКА (Санкт-Петебург)

37

27

1

3

2

2

2

162-60

93

2

ЦСКА (Москва)

39

25

1

1

5

1

6

113-75

85

3

 «Торпедо» (Нижний Новгород)

38

19

2

2

2

2

11

92-78

69

4

«Локомотив» (Ярославль)

37

19

1

2

1

3

11

96-76

67

5

«Динамо» (Москва)

38

14

3

5

4

0

12

91-72

62

6

«Йокерит» (Хельсинки)

37

15

1

3

5

2

11

87-93

60

7

«Динамо» (Минск)

37

15

2

3

1

2

14

101-102

58

8

«Витязь» (Чехов)

38

15

2

3

3

0

15

91-98

58

9

«Сочи» (Сочи)

38

15

2

3

1

1

16

88-89

57

10

 «Спартак» (Москва)

36

13

0

2

2

1

18

80-88

46

11

«Медвешчак» (Загреб)

38

12

2

1

2

0

21

78-111

44

12

«Слован» (Братислава)

37

11

2

1

3

1

19

84-114

43

13

«Северсталь» (Череповец)

36

10

1

1

4

3

17

76-103

41

14

«Динамо» (Рига)

37

6

0

4

4

1

22

67-96

31

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Зауралье» (Курган) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).

Голы: 1:0 Сироткин (00.47), 1:1 Кравченко (19.55), 1:2 Кравченко (59.32).

Другие матчи: «Нефтяник» - «Сарыарка» - 1:3, «Барс» - «Торпедо» (У-К) - 0:1, «Звезда» - ТХК - 3:2 Б, «Дизель» - «Динамо» (СПб) - 2:4,«Челмет» - «Ижсталь» - 1:3, «Южный Урал» - «Торос - 3:2, «Рубин» - «Молот-Прикамье» - 3:2 ОТ, «Нефтяник» - «Топедо» (У-К), «Барс» - «Сарыарка» - 0:2, «Рязань» - «Буран» - 5:4 Б.

Турнирая таблица

КОМАНДА

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

30

17

1

1

4

3

4

98-62

62

2. ТХК (Тверь)

30

18

1

2

2

0

7

86-56

62

3. «Сокол» (Красноярск)

29

15

1

5

0

0

8

72-51

57

4. «Сарыарка» (Караганда)

30

16

0

3

1

2

8

79-41

57

5. «Зауралье» (Курган)

29

15

0

2

3

2

7

70-59

54

6. «СКА-Нева» (С.Петербург)

28

14

1

4

0

1

8

84-53

53

7. «Торос» (Нефтекамск)

29

15

2

0

1

0

11

82-71

50

8. «Динамо» (Балашиха))

28

16

1

0

0

0

11

83-65

50

9. «Спутник» (Нижний Тагил)

29

11

3

3

4

1

7

75-68

50

10. «Динамо» (Санкт-Птербург)

28

14

0

2

2

1

9

62-57

49

11. «Нефтяник» (Альметьевск)

29

13

1

2

1

1

11

72-67

47

12. «Дизель» (Пенза)

29

14

0

1

1

2

11

77-75

47

13. «Ермак» (Ангарск)

29

12

3

2

0

0

12

73-66

46

14. «Звезда» (Чехов)

28

11

1

3

2

3

8

75-67

46

15. «Ижсталь» (Ижевск)

29

13

1

1

2

0

12

66-75

45

16. «Челмет» (Челябинск)

29

12

1

2

2

1

11

82-79

45

17. «Рязань» (Рязань)

28

11

1

2

3

2

9

78-63

44

18. «Рубин» (Тюмень)

29

10

3

1

2

0

13

71-68

40

19. «Саров» (Саров)

29

11

0

1

4

0

13

60-67

39

20. «Барс» (Казань)

29

8

0

3

2

1

15

52-75

33

21. «Молот-Прикамье» (Пермь)

29

8

2

1

2

1

15

70-80

33

22. «Южный Урал» (Орск)

29

6

1

2

5

1

14

57-77

30

23. «Химик» (Воскресенск)

28

5

3

2

1

2

15

51-75

28

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

29

5

0

2

4

0

18

57-106

23

25. «Кристалл» (Саратов)

29

5

0

2

0

0

22

48-97

19

26. «Буран» (Воронеж)

28

4

0

0

1

3

20

51-111

16

Баскетбол (женщины)

Премьер-лига

«Надежда» (Оренбург) - «УГМК» (Екатеринбург) - 53:67 (13:18, 15:25, 14:11, 11:13).

4 декабря. Оренбург. Спорткомплекс «Оренбуржье».

«Надежда»: Оувина - 5, Митчелл - 10, Петрушина - 5, Уильямс - 3, Базуку - 8; Шилова - 2, Беглова - 2, Сапова - 3, Майга - 8, Анойкина - 7.

«УГМК»: Барич - 13, Нолан - 6, Таурази - 23, Литтл - 8, Грайнер - 3; Артешина - 5, Белякова - 0, Виеру - 9, Черепанова - 0, Петракова - 0.

Другие матчи: «Енисей» - «Динамо» (К) - 59:88, МБА - «Спартак» (Нг) - 93:56, «Спарта энд К» - «Казаночка» - 55:77.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «УГМК» (Екатеринбург)

9

9

0

659 : 463

18

100

2. «Динамо» (Курск)

9

8

1

702 : 501

17

89

3. «Надежда» (Оренбург)

9

7

2

684 : 545

16

78

4. «Динамо» (Новосибирск)

10

6

4

699 : 693

16

60

5. «Вологда-Чеваката» (Вологда)

7

3

4

479 : 519

10

43

6. «Казаночка» (Казань)

8

3

5

475 : 523

11

38

7. «Енисей» (Красноярск)

8

3

5

532 : 603

11

38

8. «Спарта энд К» (Видное)

9

3

6

535 : 601

12

33

9. «Динамо» (Москва)

7

2

5

437 : 499

9

29

10. МБА (Москва)

6

1

5

366 : 409

7

17

11. «Спартак» (Ногинск)

8

0

8

441 : 653

8

0

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

«Новосибирск» (Новосибирск) - «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - 72:69 (23:19, 16:20, 15:12, 18:18).

4 декабря. Новосибирск. Спорткомплекс «Север».

«Новосибирск: Макеев - 12, Новиков - 8, Лавников - 12, Голдырев - 9, Курцевич - 16; Помогалов - 6, Шатохин - 0, Коршаков - 0, Двалишвили - 9.

«Темп-СУМЗ-УГМК»: Глазунов - 9, Бревнов - 9, Калёнов - 5, Поляков - 0, Караулов - 15; П.Александров - 3, Аннаев - 1, Глазырин - 0, Артешин - 7, Качанко - 3, И.Павлов - 6, Федюшин - 11.

Другие матчи: «Спартак-Приморье» - МБА - 92:69, «Химки-Подмосковье» - «Купол-Родники» - 87:78.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «Новосибирск» (Новосибирск)

10

9

1

806 : 696

19

90

2. «Иркут» (Иркутск)

9

7

2

676 : 617

16

78

3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)

9

7

2

803 : 699

16

78

4. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

8

6

2

636 : 560

14

75

5. «Самара» (Самара)

9

6

3

660 : 625

15

67

6. «Университет-Югра» (Сургут)

8

5

3

641 : 591

13

63

7. «Урал» (Екатеринбург)

9

5

4

741 : 699

14

56

8. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

10

4

6

775 : 753

14

40

9. «Купол-Родники» (Ижевск)

9

3

6

664 : 683

12

33

10. «Химки-Подмосковье» (Химки)

10

3

7

634 : 764

13

30

11. МБА (Москва)

9

2

7

624 : 708

11

22

12. «Рязань» (Рязань)

9

2

7

654 : 768

11

22

13. «Урарту» (Ереван)

9

0

9

636 : 787

9

0

* Команда «Урарту» отказалась от дальнейшего участия в турнире по финансовым причинам.

Суперлига. Третий дивизион

«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Нефтехимик» (Тобольск) – 92:49 (32:12, 13:12, 25:7, 22:18).

3 декабря. Екатеринбург. СКИВС УрФУ.

«Уралмаш»: Трушников - 2, Воскресенский - 8, Сабоцкий - 12, Агинских -10, Малышев - 13; Жевмерев - 3, Храмов - 5, Манихин - 4, Евстафьев - 8, Макаров - 8, Досманов - 9, Фазулов - 10.

«Нефтехимик»: Пятницкий - 6, А.Павлов - 9, Сметанин, Дорофеев - 3, Харитонов - 11; Каутин - 12, Квахаджелидзе - 6, Шепелев - 0.

«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Нефтехимик» (Тобольск) – 78:72 (24:17, 22:17, 22:20, 10:18).

4 декабря. Екатеринбург. СКИВС УрФУ.

«Уралмаш»: Трушников - 7, Воскресенский - 32, Сабоцкий - 4, Агинских - 3, Малышев - 9; Храмов - 3, Манихин - 2, Евстафьев - 11, Макаров - 2, Досманов - 2, Фазулов - 3.

«Нефтехимик»: Пятницкий - 3, Павлов - 16, Сметанин - 4, Дорофеев - 4, Харитонов - 16, Каутин - 18; Квахаджелидзе - 7, Шепелев - 4.

Другие матчи: «Эльбрус» - «Уфимец» - 91:89, 66:98; «АлтайБаскет» - «Арсенал» - 65:69, 67:70.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «Уралмаш» (Екатеринбург)

10

8

2

727 : 651

18

80

2. «Арсенал» (Тула)

10

8

2

773 : 723

18

80

3. «Уфимец» (Уфа)

10

6

4

860 : 746

16

60

4. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)

10

6

4

782 : 757

16

60

5. «АлтайБаскет» (Барнаул)

10

4

6

746 : 722

14

40

6. «Русичи» (Курск)

8

3

5

661 : 685

11

38

7. «Эльбрус» (Черкесск)

12

3

9

864 : 1035

15

25

8. «Нефтехимик» (Тобольск)

10

2

8

678 : 772

12

20

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