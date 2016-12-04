04.12.2016

Футбол

Премьер-лига. 17-й тур.

ЦСКА (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 4:0 (4:0).

3 декабря. Москва. Арена ЦСКА. 7000 зрителей.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (Набабкин, 67), В.Березуцкий, А.Березуцкий, Щенников, Головин, Натхо, Тошич, Чалов (Дзагоев, 46), Миланов, Траоре (Страндберг, 80).

«Урал»: Заболотный, Данцев, Фонтанельо, Динга, Новиков (Меркулов, 54), Фидлер, Лунгу (Хозин, 83), Павленко (Подоксёнов, 66), Коробов, Кулаков, Павлюченко.

Голы: 1:0 Траоре (26), 2:0 Траоре (36), 3:0 Натхо (38), 4:0 Чалов (41).

Предупреждения: Новиков (37), Фонтанельо (67).

Другие матчи: «Ростов» - «Зенит» - 0:0, «Локомотив» - «Терек» - 2:0.

Турнирная таблица

Команда И В Н П М О 1. «Спартак» (Москва) 16 12 1 3 24–12 37 2. «Зенит» (Санкт-Петербург) 17 10 5 2 33–13 35 3. ЦСКА (Москва) 17 9 5 3 21–11 32 4. «Терек» (Грозный) 17 8 4 5 21–21 28 5. «Краснодар» (Краснодар) 16 7 6 3 23–13 27 6. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 17 7 4 6 19–12 25 7. «Амкар» (Пермь) 16 6 6 4 13–12 24 8. «Рубин» (Казань) 16 6 5 5 19–17 23 11. «Локомотив» (Москва) 17 5 8 4 21–13 23 9. «Уфа» (Уфа) 16 6 4 6 11–13 22 10. «Анжи» (Махачкала) 16 5 5 6 13–17 20 12. «Урал» (Екатеринбург) 17 3 5 9 11–25 14 13. «Крылья Советов» (Самара) 16 3 5 8 16–19 14 14. «Оренбург» (Оренбург) 16 2 6 8 11–18 12 15. «Томь» (Томск) 16 2 3 11 8–30 9 16. «Арсенал» (Тула) 16 1 6 9 5–23 9

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Локомотив» (Ярославль) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).

2 декабря. Ярославль. «Арена-2000». 8207 зрителей.

«Локомотив»: Мурыгин; Гавриков – Кронвалль, Козун – Тальбо – Контиола; Коледов – Любушкин, Апальков – Чистов – Локтионов; Накладал – Черепанов, Ильенко – Кадейкин – Картаев; Пашнин – Рафиков, Красковский, Коршков – Полунин.

«Автомобилист»: Устинский; Чайковски – Кивистё, Тичар – Губин – Бухтеле; Василевский – Мегалинский, Торченюк – Михнов – Гареев; Турбин – Тимашов, Романов – Алексеев – Мингалеев; Журавлёв – Васильев, Митякин – Волков – Ивашов.

Шайбы забросили:

0:1Торченюк (Михнов, Василевский, 06.04, бол.).

1:1 Коршков (Пашнин, Рафиков, 08.48).

1:2Торченюк (Алексеев, Мингалеев, 21.12).

2:2 Картаев (Черепанов, Кадейкин, 22.26).

3:2 Чистов (Локтионов, 41.25).

3:3Мингалеев (Алексеев, 48.10).

4:3 Локтионов (Козун, 58.01).

5:3 Контиола (Тальбо, Черепанов, 59.38, в пустые ворота).

«Динамо» (Москва) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 4:1 (2:0, 2:0, 0:1).

4 декабря. Ледовый дворец ВТБ. 5007 зрителя.

«Динамо»: Ерёменко; Кутейкин - Робинсон, Цветков - Галимов - Фёдоров; Карсумс - Терещенко, Тарасов - Никулин - Рылов; Кокарев - Горовиков, Подшендялов - Хиетанен - Вишневский; Кузнецов, Кокуёв, Игумнов, Брюквин.

«Автомобилист»: Сохатский (Устинский, 37.05); Журавлёв - Васильев, Мингалеев - Романов - Алексеев; Василевский - Чайковски, Коукал - Тичар - Бухтеле; Турбин - Тимашов, Чесалин - Торченюк - Моня; Щемеров - Щитов, Губин - Симаков - Ивашов.

Голы:

1:0 Галимов (Цветков, Тиеханен, 14.30)

2:0 Подшендялов (Кокарев, 18.59),

3:0 Брюквин (Робинсон, 34.38),

4:0 Горовиков (Кутейкин, 37.05, бол.),

4:1 Коукал (Ваилевский, 56.04, бол.).

Другие матчи:«Витязь» - «Барыс» - 4:2, «Динамо» (М) - «Югра» - 6:0, «Динамо» (Мн) - «Салават Юлаев» - 2:3 Б, «Динамо» (Р) - «Металлург» (Мг) - 4:3 Б, «Слован» - «Металлург» (Нк) - 4:5 Б, «Амур» - СКА - 1:2, «Адмирал» - ЦСКА - 2:3, «Куньлунь» - «Северсталь» - 2:0, «Лада» - «Торпедо» (НН) - 1:2 Б, «Ак Барс» - «Спартак» - 3:2, «Нефтехимик» - «Сочи» - 5:1, «Слован» - «Авангард» - 3:5, «Йокерит» - «Салават Юлаев» - 2:1 Б, «Динамо» (Мн) - «Металлург» (Мг) - 2:4, «Локомотив» - «Барыс» - 7:1, «Витязь» - «Югра» - 2:3, «Динамо» (Р) - «Трактор» - 2:4.

Конференция «Восток»

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 «Металлург» (Магнитогорск) 38 24 0 2 4 1 7 123-76 81 2 «Авангард» (Омск) 38 21 1 3 1 2 10 99-76 74 3 «Ак Барс» (Казань) 40 21 2 5 1 1 10 108-74 79 4 «Салават Юлаев» (Уфа) 39 18 1 3 6 0 11 114-94 68 5 «Трактор» (Челябинск) 38 17 2 1 4 2 12 86-72 63 6 «Адмирал» (Владивосток) 37 15 1 1 6 0 14 89-87 55 7 «Куньлунь РС» (Пекин) 36 18 0 0 0 0 18 81-86 54 8 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 37 13 1 5 1 0 17 91-99 52 9 «Сибирь» (Новосибирск) 38 12 1 4 2 3 16 88-93 51 10 «Барыс» (Астана) 36 13 3 0 1 1 18 88-110 47 11 «Автомобилист» (Екатеринбург) 39 11 0 5 2 1 20 83-113 46 12 «Лада» (Тольятти) 38 12 0 3 2 1 20 96-110 45 13 «Югра» (Ханты-Мансийск) 39 12 1 2 0 0 24 69-93 42 14 «Амур» (Хабаровск) 38 10 1 2 4 1 20 61-85 41 15 «Металлург» (Новокузнецк) 38 6 0 3 0 2 27 64-123 26

Конференция «Запад»

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА (Санкт-Петебург) 37 27 1 3 2 2 2 162-60 93 2 ЦСКА (Москва) 39 25 1 1 5 1 6 113-75 85 3 «Торпедо» (Нижний Новгород) 38 19 2 2 2 2 11 92-78 69 4 «Локомотив» (Ярославль) 37 19 1 2 1 3 11 96-76 67 5 «Динамо» (Москва) 38 14 3 5 4 0 12 91-72 62 6 «Йокерит» (Хельсинки) 37 15 1 3 5 2 11 87-93 60 7 «Динамо» (Минск) 37 15 2 3 1 2 14 101-102 58 8 «Витязь» (Чехов) 38 15 2 3 3 0 15 91-98 58 9 «Сочи» (Сочи) 38 15 2 3 1 1 16 88-89 57 10 «Спартак» (Москва) 36 13 0 2 2 1 18 80-88 46 11 «Медвешчак» (Загреб) 38 12 2 1 2 0 21 78-111 44 12 «Слован» (Братислава) 37 11 2 1 3 1 19 84-114 43 13 «Северсталь» (Череповец) 36 10 1 1 4 3 17 76-103 41 14 «Динамо» (Рига) 37 6 0 4 4 1 22 67-96 31

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Зауралье» (Курган) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).

Голы: 1:0 Сироткин (00.47), 1:1 Кравченко (19.55), 1:2 Кравченко (59.32).

Другие матчи: «Нефтяник» - «Сарыарка» - 1:3, «Барс» - «Торпедо» (У-К) - 0:1, «Звезда» - ТХК - 3:2 Б, «Дизель» - «Динамо» (СПб) - 2:4,«Челмет» - «Ижсталь» - 1:3, «Южный Урал» - «Торос - 3:2, «Рубин» - «Молот-Прикамье» - 3:2 ОТ, «Нефтяник» - «Топедо» (У-К), «Барс» - «Сарыарка» - 0:2, «Рязань» - «Буран» - 5:4 Б.

Турнирая таблица

КОМАНДА И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 30 17 1 1 4 3 4 98-62 62 2. ТХК (Тверь) 30 18 1 2 2 0 7 86-56 62 3. «Сокол» (Красноярск) 29 15 1 5 0 0 8 72-51 57 4. «Сарыарка» (Караганда) 30 16 0 3 1 2 8 79-41 57 5. «Зауралье» (Курган) 29 15 0 2 3 2 7 70-59 54 6. «СКА-Нева» (С.Петербург) 28 14 1 4 0 1 8 84-53 53 7. «Торос» (Нефтекамск) 29 15 2 0 1 0 11 82-71 50 8. «Динамо» (Балашиха)) 28 16 1 0 0 0 11 83-65 50 9. «Спутник» (Нижний Тагил) 29 11 3 3 4 1 7 75-68 50 10. «Динамо» (Санкт-Птербург) 28 14 0 2 2 1 9 62-57 49 11. «Нефтяник» (Альметьевск) 29 13 1 2 1 1 11 72-67 47 12. «Дизель» (Пенза) 29 14 0 1 1 2 11 77-75 47 13. «Ермак» (Ангарск) 29 12 3 2 0 0 12 73-66 46 14. «Звезда» (Чехов) 28 11 1 3 2 3 8 75-67 46 15. «Ижсталь» (Ижевск) 29 13 1 1 2 0 12 66-75 45 16. «Челмет» (Челябинск) 29 12 1 2 2 1 11 82-79 45 17. «Рязань» (Рязань) 28 11 1 2 3 2 9 78-63 44 18. «Рубин» (Тюмень) 29 10 3 1 2 0 13 71-68 40 19. «Саров» (Саров) 29 11 0 1 4 0 13 60-67 39 20. «Барс» (Казань) 29 8 0 3 2 1 15 52-75 33 21. «Молот-Прикамье» (Пермь) 29 8 2 1 2 1 15 70-80 33 22. «Южный Урал» (Орск) 29 6 1 2 5 1 14 57-77 30 23. «Химик» (Воскресенск) 28 5 3 2 1 2 15 51-75 28 24. «Ариада-НХ» (Волжск) 29 5 0 2 4 0 18 57-106 23 25. «Кристалл» (Саратов) 29 5 0 2 0 0 22 48-97 19 26. «Буран» (Воронеж) 28 4 0 0 1 3 20 51-111 16

Баскетбол (женщины)

Премьер-лига

«Надежда» (Оренбург) - «УГМК» (Екатеринбург) - 53:67 (13:18, 15:25, 14:11, 11:13).

4 декабря. Оренбург. Спорткомплекс «Оренбуржье».

«Надежда»: Оувина - 5, Митчелл - 10, Петрушина - 5, Уильямс - 3, Базуку - 8; Шилова - 2, Беглова - 2, Сапова - 3, Майга - 8, Анойкина - 7.

«УГМК»: Барич - 13, Нолан - 6, Таурази - 23, Литтл - 8, Грайнер - 3; Артешина - 5, Белякова - 0, Виеру - 9, Черепанова - 0, Петракова - 0.

Другие матчи: «Енисей» - «Динамо» (К) - 59:88, МБА - «Спартак» (Нг) - 93:56, «Спарта энд К» - «Казаночка» - 55:77.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «УГМК» (Екатеринбург) 9 9 0 659 : 463 18 100 2. «Динамо» (Курск) 9 8 1 702 : 501 17 89 3. «Надежда» (Оренбург) 9 7 2 684 : 545 16 78 4. «Динамо» (Новосибирск) 10 6 4 699 : 693 16 60 5. «Вологда-Чеваката» (Вологда) 7 3 4 479 : 519 10 43 6. «Казаночка» (Казань) 8 3 5 475 : 523 11 38 7. «Енисей» (Красноярск) 8 3 5 532 : 603 11 38 8. «Спарта энд К» (Видное) 9 3 6 535 : 601 12 33 9. «Динамо» (Москва) 7 2 5 437 : 499 9 29 10. МБА (Москва) 6 1 5 366 : 409 7 17 11. «Спартак» (Ногинск) 8 0 8 441 : 653 8 0

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

«Новосибирск» (Новосибирск) - «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - 72:69 (23:19, 16:20, 15:12, 18:18).

4 декабря. Новосибирск. Спорткомплекс «Север».

«Новосибирск: Макеев - 12, Новиков - 8, Лавников - 12, Голдырев - 9, Курцевич - 16; Помогалов - 6, Шатохин - 0, Коршаков - 0, Двалишвили - 9.

«Темп-СУМЗ-УГМК»: Глазунов - 9, Бревнов - 9, Калёнов - 5, Поляков - 0, Караулов - 15; П.Александров - 3, Аннаев - 1, Глазырин - 0, Артешин - 7, Качанко - 3, И.Павлов - 6, Федюшин - 11.

Другие матчи: «Спартак-Приморье» - МБА - 92:69, «Химки-Подмосковье» - «Купол-Родники» - 87:78.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Новосибирск» (Новосибирск) 10 9 1 806 : 696 19 90 2. «Иркут» (Иркутск) 9 7 2 676 : 617 16 78 3. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 9 7 2 803 : 699 16 78 4. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 8 6 2 636 : 560 14 75 5. «Самара» (Самара) 9 6 3 660 : 625 15 67 6. «Университет-Югра» (Сургут) 8 5 3 641 : 591 13 63 7. «Урал» (Екатеринбург) 9 5 4 741 : 699 14 56 8. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 10 4 6 775 : 753 14 40 9. «Купол-Родники» (Ижевск) 9 3 6 664 : 683 12 33 10. «Химки-Подмосковье» (Химки) 10 3 7 634 : 764 13 30 11. МБА (Москва) 9 2 7 624 : 708 11 22 12. «Рязань» (Рязань) 9 2 7 654 : 768 11 22 13. «Урарту» (Ереван) 9 0 9 636 : 787 9 0

* Команда «Урарту» отказалась от дальнейшего участия в турнире по финансовым причинам.

Суперлига. Третий дивизион

«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Нефтехимик» (Тобольск) – 92:49 (32:12, 13:12, 25:7, 22:18).

3 декабря. Екатеринбург. СКИВС УрФУ.

«Уралмаш»: Трушников - 2, Воскресенский - 8, Сабоцкий - 12, Агинских -10, Малышев - 13; Жевмерев - 3, Храмов - 5, Манихин - 4, Евстафьев - 8, Макаров - 8, Досманов - 9, Фазулов - 10.

«Нефтехимик»: Пятницкий - 6, А.Павлов - 9, Сметанин, Дорофеев - 3, Харитонов - 11; Каутин - 12, Квахаджелидзе - 6, Шепелев - 0.

«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Нефтехимик» (Тобольск) – 78:72 (24:17, 22:17, 22:20, 10:18).

4 декабря. Екатеринбург. СКИВС УрФУ.

«Уралмаш»: Трушников - 7, Воскресенский - 32, Сабоцкий - 4, Агинских - 3, Малышев - 9; Храмов - 3, Манихин - 2, Евстафьев - 11, Макаров - 2, Досманов - 2, Фазулов - 3.

«Нефтехимик»: Пятницкий - 3, Павлов - 16, Сметанин - 4, Дорофеев - 4, Харитонов - 16, Каутин - 18; Квахаджелидзе - 7, Шепелев - 4.

Другие матчи: «Эльбрус» - «Уфимец» - 91:89, 66:98; «АлтайБаскет» - «Арсенал» - 65:69, 67:70.

Турнирная таблица