04.12.2016
4 декабря 2016, 13:10 / Спорт
Футбол
Премьер-лига. 17-й тур.
ЦСКА (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 4:0 (4:0).
3 декабря. Москва. Арена ЦСКА. 7000 зрителей.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (Набабкин, 67), В.Березуцкий, А.Березуцкий, Щенников, Головин, Натхо, Тошич, Чалов (Дзагоев, 46), Миланов, Траоре (Страндберг, 80).
«Урал»: Заболотный, Данцев, Фонтанельо, Динга, Новиков (Меркулов, 54), Фидлер, Лунгу (Хозин, 83), Павленко (Подоксёнов, 66), Коробов, Кулаков, Павлюченко.
Голы: 1:0 Траоре (26), 2:0 Траоре (36), 3:0 Натхо (38), 4:0 Чалов (41).
Предупреждения: Новиков (37), Фонтанельо (67).
Другие матчи: «Ростов» - «Зенит» - 0:0, «Локомотив» - «Терек» - 2:0.
Турнирная таблица
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. «Спартак» (Москва)
16
12
1
3
24–12
37
2. «Зенит» (Санкт-Петербург)
17
10
5
2
33–13
35
3. ЦСКА (Москва)
17
9
5
3
21–11
32
4. «Терек» (Грозный)
17
8
4
5
21–21
28
5. «Краснодар» (Краснодар)
16
7
6
3
23–13
27
6. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
17
7
4
6
19–12
25
7. «Амкар» (Пермь)
16
6
6
4
13–12
24
8. «Рубин» (Казань)
16
6
5
5
19–17
23
11. «Локомотив» (Москва)
17
5
8
4
21–13
23
9. «Уфа» (Уфа)
16
6
4
6
11–13
22
10. «Анжи» (Махачкала)
16
5
5
6
13–17
20
12. «Урал» (Екатеринбург)
17
3
5
9
11–25
14
13. «Крылья Советов» (Самара)
16
3
5
8
16–19
14
14. «Оренбург» (Оренбург)
16
2
6
8
11–18
12
15. «Томь» (Томск)
16
2
3
11
8–30
9
16. «Арсенал» (Тула)
16
1
6
9
5–23
9
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
«Локомотив» (Ярославль) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).
2 декабря. Ярославль. «Арена-2000». 8207 зрителей.
«Локомотив»: Мурыгин; Гавриков – Кронвалль, Козун – Тальбо – Контиола; Коледов – Любушкин, Апальков – Чистов – Локтионов; Накладал – Черепанов, Ильенко – Кадейкин – Картаев; Пашнин – Рафиков, Красковский, Коршков – Полунин.
«Автомобилист»: Устинский; Чайковски – Кивистё, Тичар – Губин – Бухтеле; Василевский – Мегалинский, Торченюк – Михнов – Гареев; Турбин – Тимашов, Романов – Алексеев – Мингалеев; Журавлёв – Васильев, Митякин – Волков – Ивашов.
Шайбы забросили:
0:1Торченюк (Михнов, Василевский, 06.04, бол.).
1:1 Коршков (Пашнин, Рафиков, 08.48).
1:2Торченюк (Алексеев, Мингалеев, 21.12).
2:2 Картаев (Черепанов, Кадейкин, 22.26).
3:2 Чистов (Локтионов, 41.25).
3:3Мингалеев (Алексеев, 48.10).
4:3 Локтионов (Козун, 58.01).
5:3 Контиола (Тальбо, Черепанов, 59.38, в пустые ворота).
«Динамо» (Москва) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 4:1 (2:0, 2:0, 0:1).
4 декабря. Ледовый дворец ВТБ. 5007 зрителя.
«Динамо»: Ерёменко; Кутейкин - Робинсон, Цветков - Галимов - Фёдоров; Карсумс - Терещенко, Тарасов - Никулин - Рылов; Кокарев - Горовиков, Подшендялов - Хиетанен - Вишневский; Кузнецов, Кокуёв, Игумнов, Брюквин.
«Автомобилист»: Сохатский (Устинский, 37.05); Журавлёв - Васильев, Мингалеев - Романов - Алексеев; Василевский - Чайковски, Коукал - Тичар - Бухтеле; Турбин - Тимашов, Чесалин - Торченюк - Моня; Щемеров - Щитов, Губин - Симаков - Ивашов.
Голы:
1:0 Галимов (Цветков, Тиеханен, 14.30)
2:0 Подшендялов (Кокарев, 18.59),
3:0 Брюквин (Робинсон, 34.38),
4:0 Горовиков (Кутейкин, 37.05, бол.),
4:1 Коукал (Ваилевский, 56.04, бол.).
Другие матчи:«Витязь» - «Барыс» - 4:2, «Динамо» (М) - «Югра» - 6:0, «Динамо» (Мн) - «Салават Юлаев» - 2:3 Б, «Динамо» (Р) - «Металлург» (Мг) - 4:3 Б, «Слован» - «Металлург» (Нк) - 4:5 Б, «Амур» - СКА - 1:2, «Адмирал» - ЦСКА - 2:3, «Куньлунь» - «Северсталь» - 2:0, «Лада» - «Торпедо» (НН) - 1:2 Б, «Ак Барс» - «Спартак» - 3:2, «Нефтехимик» - «Сочи» - 5:1, «Слован» - «Авангард» - 3:5, «Йокерит» - «Салават Юлаев» - 2:1 Б, «Динамо» (Мн) - «Металлург» (Мг) - 2:4, «Локомотив» - «Барыс» - 7:1, «Витязь» - «Югра» - 2:3, «Динамо» (Р) - «Трактор» - 2:4.
Конференция «Восток»
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1
«Металлург» (Магнитогорск)
38
24
0
2
4
1
7
123-76
81
2
«Авангард» (Омск)
38
21
1
3
1
2
10
99-76
74
3
«Ак Барс» (Казань)
40
21
2
5
1
1
10
108-74
79
4
«Салават Юлаев» (Уфа)
39
18
1
3
6
0
11
114-94
68
5
«Трактор» (Челябинск)
38
17
2
1
4
2
12
86-72
63
6
«Адмирал» (Владивосток)
37
15
1
1
6
0
14
89-87
55
7
«Куньлунь РС» (Пекин)
36
18
0
0
0
0
18
81-86
54
8
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
37
13
1
5
1
0
17
91-99
52
9
«Сибирь» (Новосибирск)
38
12
1
4
2
3
16
88-93
51
10
«Барыс» (Астана)
36
13
3
0
1
1
18
88-110
47
11
«Автомобилист» (Екатеринбург)
39
11
0
5
2
1
20
83-113
46
12
«Лада» (Тольятти)
38
12
0
3
2
1
20
96-110
45
13
«Югра» (Ханты-Мансийск)
39
12
1
2
0
0
24
69-93
42
14
«Амур» (Хабаровск)
38
10
1
2
4
1
20
61-85
41
15
«Металлург» (Новокузнецк)
38
6
0
3
0
2
27
64-123
26
Конференция «Запад»
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1
СКА (Санкт-Петебург)
37
27
1
3
2
2
2
162-60
93
2
ЦСКА (Москва)
39
25
1
1
5
1
6
113-75
85
3
«Торпедо» (Нижний Новгород)
38
19
2
2
2
2
11
92-78
69
4
«Локомотив» (Ярославль)
37
19
1
2
1
3
11
96-76
67
5
«Динамо» (Москва)
38
14
3
5
4
0
12
91-72
62
6
«Йокерит» (Хельсинки)
37
15
1
3
5
2
11
87-93
60
7
«Динамо» (Минск)
37
15
2
3
1
2
14
101-102
58
8
«Витязь» (Чехов)
38
15
2
3
3
0
15
91-98
58
9
«Сочи» (Сочи)
38
15
2
3
1
1
16
88-89
57
10
«Спартак» (Москва)
36
13
0
2
2
1
18
80-88
46
11
«Медвешчак» (Загреб)
38
12
2
1
2
0
21
78-111
44
12
«Слован» (Братислава)
37
11
2
1
3
1
19
84-114
43
13
«Северсталь» (Череповец)
36
10
1
1
4
3
17
76-103
41
14
«Динамо» (Рига)
37
6
0
4
4
1
22
67-96
31
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Зауралье» (Курган) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).
Голы: 1:0 Сироткин (00.47), 1:1 Кравченко (19.55), 1:2 Кравченко (59.32).
Другие матчи: «Нефтяник» - «Сарыарка» - 1:3, «Барс» - «Торпедо» (У-К) - 0:1, «Звезда» - ТХК - 3:2 Б, «Дизель» - «Динамо» (СПб) - 2:4,«Челмет» - «Ижсталь» - 1:3, «Южный Урал» - «Торос - 3:2, «Рубин» - «Молот-Прикамье» - 3:2 ОТ, «Нефтяник» - «Топедо» (У-К), «Барс» - «Сарыарка» - 0:2, «Рязань» - «Буран» - 5:4 Б.
Турнирая таблица
КОМАНДА
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
30
17
1
1
4
3
4
98-62
62
2. ТХК (Тверь)
30
18
1
2
2
0
7
86-56
62
3. «Сокол» (Красноярск)
29
15
1
5
0
0
8
72-51
57
4. «Сарыарка» (Караганда)
30
16
0
3
1
2
8
79-41
57
5. «Зауралье» (Курган)
29
15
0
2
3
2
7
70-59
54
6. «СКА-Нева» (С.Петербург)
28
14
1
4
0
1
8
84-53
53
7. «Торос» (Нефтекамск)
29
15
2
0
1
0
11
82-71
50
8. «Динамо» (Балашиха))
28
16
1
0
0
0
11
83-65
50
9. «Спутник» (Нижний Тагил)
29
11
3
3
4
1
7
75-68
50
10. «Динамо» (Санкт-Птербург)
28
14
0
2
2
1
9
62-57
49
11. «Нефтяник» (Альметьевск)
29
13
1
2
1
1
11
72-67
47
12. «Дизель» (Пенза)
29
14
0
1
1
2
11
77-75
47
13. «Ермак» (Ангарск)
29
12
3
2
0
0
12
73-66
46
14. «Звезда» (Чехов)
28
11
1
3
2
3
8
75-67
46
15. «Ижсталь» (Ижевск)
29
13
1
1
2
0
12
66-75
45
16. «Челмет» (Челябинск)
29
12
1
2
2
1
11
82-79
45
17. «Рязань» (Рязань)
28
11
1
2
3
2
9
78-63
44
18. «Рубин» (Тюмень)
29
10
3
1
2
0
13
71-68
40
19. «Саров» (Саров)
29
11
0
1
4
0
13
60-67
39
20. «Барс» (Казань)
29
8
0
3
2
1
15
52-75
33
21. «Молот-Прикамье» (Пермь)
29
8
2
1
2
1
15
70-80
33
22. «Южный Урал» (Орск)
29
6
1
2
5
1
14
57-77
30
23. «Химик» (Воскресенск)
28
5
3
2
1
2
15
51-75
28
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
29
5
0
2
4
0
18
57-106
23
25. «Кристалл» (Саратов)
29
5
0
2
0
0
22
48-97
19
26. «Буран» (Воронеж)
28
4
0
0
1
3
20
51-111
16
Баскетбол (женщины)
Премьер-лига
«Надежда» (Оренбург) - «УГМК» (Екатеринбург) - 53:67 (13:18, 15:25, 14:11, 11:13).
4 декабря. Оренбург. Спорткомплекс «Оренбуржье».
«Надежда»: Оувина - 5, Митчелл - 10, Петрушина - 5, Уильямс - 3, Базуку - 8; Шилова - 2, Беглова - 2, Сапова - 3, Майга - 8, Анойкина - 7.
«УГМК»: Барич - 13, Нолан - 6, Таурази - 23, Литтл - 8, Грайнер - 3; Артешина - 5, Белякова - 0, Виеру - 9, Черепанова - 0, Петракова - 0.
Другие матчи: «Енисей» - «Динамо» (К) - 59:88, МБА - «Спартак» (Нг) - 93:56, «Спарта энд К» - «Казаночка» - 55:77.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «УГМК» (Екатеринбург)
9
9
0
659 : 463
18
100
2. «Динамо» (Курск)
9
8
1
702 : 501
17
89
3. «Надежда» (Оренбург)
9
7
2
684 : 545
16
78
4. «Динамо» (Новосибирск)
10
6
4
699 : 693
16
60
5. «Вологда-Чеваката» (Вологда)
7
3
4
479 : 519
10
43
6. «Казаночка» (Казань)
8
3
5
475 : 523
11
38
7. «Енисей» (Красноярск)
8
3
5
532 : 603
11
38
8. «Спарта энд К» (Видное)
9
3
6
535 : 601
12
33
9. «Динамо» (Москва)
7
2
5
437 : 499
9
29
10. МБА (Москва)
6
1
5
366 : 409
7
17
11. «Спартак» (Ногинск)
8
0
8
441 : 653
8
0
Баскетбол (мужчины)
Суперлига. Первый дивизион
«Новосибирск» (Новосибирск) - «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - 72:69 (23:19, 16:20, 15:12, 18:18).
4 декабря. Новосибирск. Спорткомплекс «Север».
«Новосибирск: Макеев - 12, Новиков - 8, Лавников - 12, Голдырев - 9, Курцевич - 16; Помогалов - 6, Шатохин - 0, Коршаков - 0, Двалишвили - 9.
«Темп-СУМЗ-УГМК»: Глазунов - 9, Бревнов - 9, Калёнов - 5, Поляков - 0, Караулов - 15; П.Александров - 3, Аннаев - 1, Глазырин - 0, Артешин - 7, Качанко - 3, И.Павлов - 6, Федюшин - 11.
Другие матчи: «Спартак-Приморье» - МБА - 92:69, «Химки-Подмосковье» - «Купол-Родники» - 87:78.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Новосибирск» (Новосибирск)
10
9
1
806 : 696
19
90
2. «Иркут» (Иркутск)
9
7
2
676 : 617
16
78
3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)
9
7
2
803 : 699
16
78
4. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
8
6
2
636 : 560
14
75
5. «Самара» (Самара)
9
6
3
660 : 625
15
67
6. «Университет-Югра» (Сургут)
8
5
3
641 : 591
13
63
7. «Урал» (Екатеринбург)
9
5
4
741 : 699
14
56
8. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
10
4
6
775 : 753
14
40
9. «Купол-Родники» (Ижевск)
9
3
6
664 : 683
12
33
10. «Химки-Подмосковье» (Химки)
10
3
7
634 : 764
13
30
11. МБА (Москва)
9
2
7
624 : 708
11
22
12. «Рязань» (Рязань)
9
2
7
654 : 768
11
22
13. «Урарту» (Ереван)
9
0
9
636 : 787
9
0
* Команда «Урарту» отказалась от дальнейшего участия в турнире по финансовым причинам.
Суперлига. Третий дивизион
«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Нефтехимик» (Тобольск) – 92:49 (32:12, 13:12, 25:7, 22:18).
3 декабря. Екатеринбург. СКИВС УрФУ.
«Уралмаш»: Трушников - 2, Воскресенский - 8, Сабоцкий - 12, Агинских -10, Малышев - 13; Жевмерев - 3, Храмов - 5, Манихин - 4, Евстафьев - 8, Макаров - 8, Досманов - 9, Фазулов - 10.
«Нефтехимик»: Пятницкий - 6, А.Павлов - 9, Сметанин, Дорофеев - 3, Харитонов - 11; Каутин - 12, Квахаджелидзе - 6, Шепелев - 0.
«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Нефтехимик» (Тобольск) – 78:72 (24:17, 22:17, 22:20, 10:18).
4 декабря. Екатеринбург. СКИВС УрФУ.
«Уралмаш»: Трушников - 7, Воскресенский - 32, Сабоцкий - 4, Агинских - 3, Малышев - 9; Храмов - 3, Манихин - 2, Евстафьев - 11, Макаров - 2, Досманов - 2, Фазулов - 3.
«Нефтехимик»: Пятницкий - 3, Павлов - 16, Сметанин - 4, Дорофеев - 4, Харитонов - 16, Каутин - 18; Квахаджелидзе - 7, Шепелев - 4.
Другие матчи: «Эльбрус» - «Уфимец» - 91:89, 66:98; «АлтайБаскет» - «Арсенал» - 65:69, 67:70.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Уралмаш» (Екатеринбург)
10
8
2
727 : 651
18
80
2. «Арсенал» (Тула)
10
8
2
773 : 723
18
80
3. «Уфимец» (Уфа)
10
6
4
860 : 746
16
60
4. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)
10
6
4
782 : 757
16
60
5. «АлтайБаскет» (Барнаул)
10
4
6
746 : 722
14
40
6. «Русичи» (Курск)
8
3
5
661 : 685
11
38
7. «Эльбрус» (Черкесск)
12
3
9
864 : 1035
15
25
8. «Нефтехимик» (Тобольск)
10
2
8
678 : 772
12
20