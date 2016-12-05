Опубликовано в №227 от 06.12.2016

Футбол

Премьер-лига. 17-й тур

ЦСКА (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 4:0 (4:0).

«Урал»: Заболотный, Данцев, Фонтанельо, Динга, Новиков (Меркулов, 54), Фидлер, Лунгу (Хозин, 83), Павленко (Подоксёнов, 66), Коробов, Кулаков, Павлюченко.

Голы:

1:0 Траоре (26),

2:0 Траоре (36),

3:0 Натхо (38),

4:0 Чалов (40).

Другие матчи:

«Ростов» – «Зенит» – 0:0, «Локомотив» – «Терек» – 2:0.

Положение команд:

«Спартак» – 37 очков (16 матчей),

«Зенит» – 35 (17),

ЦСКА – 32 (17),

«Терек» – 28 (17),

«Краснодар» – 27 (16),

«Ростов» – 25 (17),

«Амкар» – 24 (16),

«Рубин» – 23 (16),

«Локомотив» – 23 (17),

«Уфа» – 22 (16),

«Анжи» – 20 (16),

«Урал» – 14 (17),

«Крылья Советов» – 14 (16),

«Оренбург» – 12 (16), «Томь»,

«Арсенал» – по 9 (16).

Хоккей

Регулярный чемпионт КХЛ

«Локомотив» (Ярославль) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).

Голы:

1:0 Торченюк (06.04),

1:1 Коршков (08.48),

1:2 Торченюк (21.12),

2:2 Картаев (22.26),

3:2 Чистов (41.45),

3:3 Мингалеев (48.10),

4:3 Локтионов (58.01),

5:3 Контиола (59.38, в пустые ворота).

В составе «Автомобилиста» дебютировал 24-летний словацкий защитник Михал Чайковски, начинавший сезон в пражской «Спарте»

«Динамо» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1).

Голы:

1:0 Галимов (14.30),

2:0 Подшендялов (18.59),

3:0 Брюквин (34.38),

4:0 Горовиков (37.05),

4:1 Коукал (56.04).

Другие матчи:

«Витязь» – «Барыс» – 4:2,

«Динамо» (М) – «Югра» – 6:0,

«Динамо» (Мн) – «Салават Юлаев» – 2:3 Б,

«Динамо» (Р) – «Металлург» (Мг) – 4:3 Б,

«Слован» – «Металлург» (Нк) – 4:5 Б,

«Амур» – СКА – 1:2,

«Адмирал» – ЦСКА – 2:3,

«Куньлунь» – «Северсталь» – 2:0,

«Лада» – «Торпедо» (НН) – 1:2 Б,

«Ак Барс» – «Спартак» – 3:2,

«Нефтехимик» – «Сочи» – 5:1,

«Слован» – «Авангард» – 3:5,

«Йокерит» – «Салават Юлаев» – 2:1 Б,

«Динамо» (Мн) – «Металлург» (Мг) – 2:4,

«Локомотив» – «Барыс» – 7:1,

«Витязь» – «Югра» – 2:3,

«Динамо» (Р) – «Трактор» – 2:4.

Положение команд в Восточной конференции:

«Металлург» (Мг) – 81 очко (38 матчей),

«Авангард» – 74 (38),

«Ак Барс» – 70 (40),

«Салават Юлаев» – 68 (39),

«Трактор» – 63 (38),

«Адмирал» – 55 (37),

«Куньлунь» – 54 (36),

«Нефтехимик» – 52 (37),

«Сибирь» – 51 (38),

«Барыс» – 47 (36),

«Автомобилист» – 46 (39),

«Лада» – 45 (38),

«Югра» – 42 (39),

«Амур» – 41 (38),

«Металлург» (Нк) – 26 (38).

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Зауралье» (Курган) – «Спутник» (Нижний Тагил) – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).

Голы:

1:0 Сироткин (00.47),

1:1 Кравченко (19.55),

1:2 Кравченко (59.32).

Восьмая победа подряд позволила тагильчанам подняться на 9-е место в турнирной таблице.

Другие матчи:

«Нефтяник» – «Сарыарка» – 1:3,

«Барс» – «Торпедо» (У-К) – 0:1,

«Звезда» – ТХК – 3:2 Б,

«Дизель» – «Динамо» (СПб) – 2:4,

«Челмет» – «Ижсталь» – 1:3,

«Южный Урал» – «Торос – 3:2,

«Рубин» – «Молот-Прикамье» – 3:2 ОТ,

«Нефтяник» – «Топедо» (У-К) – 2:3,

«Барс» – «Сарыарка» – 0:2,

«Рязань» – «Буран» – 5:4 Б.

Положение команд:

«Торпедо» (У-К), ТХК – по 62 очка (30 матчей),

«Сокол» – 57 (29), «Сарыарка» – 57 (30)…

«Спутник» – 50 (29)…

Баскетбол

Премьер-лига (женщины)

«Надежда» (Оренбург) – «УГМК» (Екатеринбург) – 53:67 (13:18, 15:25, 14:11, 11:13).

Самые результативные:

Митчелл (10), Базуку, Майга (по 8) – Таурази (23), Барич (13).

Другие матчи:

«Енисей» – «Динамо» (К) – 59:88,

МБА – «Спартак» (Нг) – 93:56,

«Спарта энд К» – «Казаночка» – 55:77.

Положение лидеров:

«УГМК» – 9 побед (9 матчей),

«Динамо» (К) – 8 (9),

«Надежда» – 7 (9)…

Суперлига. Первый дивизион (мужчины)

«Новосибирск» (Новосибирск) – «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) – 72:69 (23:19, 16:20, 15:12, 18:18).

Самые результативные:

Курцевич (16), Макеев, Лавников (по 12) – Караулов (15), Федюшин (11), Глазунов, Бревнов (по 9).

Другие матчи:

«Спартак-Приморье» – МБА – 92:69,

«Химки-Подмосковье» – «Купол-Родники» – 87:78.

Положение команд:

«Новосибирск» – 9 побед (10 матчей),

«Иркут», «Спартак-Приморье» – по 7 (9),

«Сахалин» – 6 (8),

«Самара» – 6 (9),

«Университет-Югра» – 5 (8),

«Урал» – 5 (9),

«Темп-СУМЗ-УГМК» – 4 (10),

«Купол-Родники» – 3 (9),

«Химки-Подмосковье» – 3 (7),

МБА – 2 (9),

«Рязань» – 2 (9),

«Урарту»* – 0 (9).

*Команда «Урарту» отказалась от дальнейшего участия в турнире по финансовым причинам.

Суперлига. Третий дивизион

«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Нефтехимик» (Тобольск) – 92:49 (Малышев-13, Сабоцкий-12, Агинских, Фазулов-по 10) и 78:74 (Воскресенский-32, Евстафьев-11, Малышев-9).

«Уралмаш» усилился воспитанником казанского УНИКСа, тяжёлым форвардом Владиславом Евстафьевым (23 года, 202 см), начинавшим сезон в первом дивизионе в составе «Новосибирска».

Положение лидеров:

«Уралмаш», «Арсенал» – по 8 побед (10 матчей), «Уфимец», «Динамо-МГТУ» – по 6 (10)…

Настольный теннис

Лига чемпионов. Группа «В». 5-й тур

«УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) – «Понтуаз-Сержи» (Понтуаз-Сержи) – 3:1.

Результаты:

Шибаев – Стоянов – 3:1 (12:10, 12:10, 10:12, 11:8),

Гачина – Фрейташ – 1:3 (11:9, 9:11, 9:11, 11:6, 11:13),

Власов – Карлссон – 3:2 (10:12, 11:3, 11:8, 9:11, 11:9),

Шибаев – Фрейташ – 3:2 (9:11, 11:3, 11:9, 11:13, 11:5).

Другие матчи:

«Уния» – «Эслёвс» – 2:3.

Положение команд в группе «В»: