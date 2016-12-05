Автор
06.12.2016
5 декабря 2016, 16:24 / Спорт
- Опубликовано в №227 от 06.12.2016
Футбол
Премьер-лига. 17-й тур
ЦСКА (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 4:0 (4:0).
«Урал»: Заболотный, Данцев, Фонтанельо, Динга, Новиков (Меркулов, 54), Фидлер, Лунгу (Хозин, 83), Павленко (Подоксёнов, 66), Коробов, Кулаков, Павлюченко.
Голы:
- 1:0 Траоре (26),
- 2:0 Траоре (36),
- 3:0 Натхо (38),
- 4:0 Чалов (40).
Другие матчи:
«Ростов» – «Зенит» – 0:0, «Локомотив» – «Терек» – 2:0.
Положение команд:
- «Спартак» – 37 очков (16 матчей),
- «Зенит» – 35 (17),
- ЦСКА – 32 (17),
- «Терек» – 28 (17),
- «Краснодар» – 27 (16),
- «Ростов» – 25 (17),
- «Амкар» – 24 (16),
- «Рубин» – 23 (16),
- «Локомотив» – 23 (17),
- «Уфа» – 22 (16),
- «Анжи» – 20 (16),
- «Урал» – 14 (17),
- «Крылья Советов» – 14 (16),
- «Оренбург» – 12 (16), «Томь»,
- «Арсенал» – по 9 (16).
Хоккей
Регулярный чемпионт КХЛ
«Локомотив» (Ярославль) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).
Голы:
- 1:0 Торченюк (06.04),
- 1:1 Коршков (08.48),
- 1:2 Торченюк (21.12),
- 2:2 Картаев (22.26),
- 3:2 Чистов (41.45),
- 3:3 Мингалеев (48.10),
- 4:3 Локтионов (58.01),
- 5:3 Контиола (59.38, в пустые ворота).
В составе «Автомобилиста» дебютировал 24-летний словацкий защитник Михал Чайковски, начинавший сезон в пражской «Спарте»
«Динамо» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1).
Голы:
- 1:0 Галимов (14.30),
- 2:0 Подшендялов (18.59),
- 3:0 Брюквин (34.38),
- 4:0 Горовиков (37.05),
- 4:1 Коукал (56.04).
Другие матчи:
- «Витязь» – «Барыс» – 4:2,
- «Динамо» (М) – «Югра» – 6:0,
- «Динамо» (Мн) – «Салават Юлаев» – 2:3 Б,
- «Динамо» (Р) – «Металлург» (Мг) – 4:3 Б,
- «Слован» – «Металлург» (Нк) – 4:5 Б,
- «Амур» – СКА – 1:2,
- «Адмирал» – ЦСКА – 2:3,
- «Куньлунь» – «Северсталь» – 2:0,
- «Лада» – «Торпедо» (НН) – 1:2 Б,
- «Ак Барс» – «Спартак» – 3:2,
- «Нефтехимик» – «Сочи» – 5:1,
- «Слован» – «Авангард» – 3:5,
- «Йокерит» – «Салават Юлаев» – 2:1 Б,
- «Динамо» (Мн) – «Металлург» (Мг) – 2:4,
- «Локомотив» – «Барыс» – 7:1,
- «Витязь» – «Югра» – 2:3,
- «Динамо» (Р) – «Трактор» – 2:4.
Положение команд в Восточной конференции:
- «Металлург» (Мг) – 81 очко (38 матчей),
- «Авангард» – 74 (38),
- «Ак Барс» – 70 (40),
- «Салават Юлаев» – 68 (39),
- «Трактор» – 63 (38),
- «Адмирал» – 55 (37),
- «Куньлунь» – 54 (36),
- «Нефтехимик» – 52 (37),
- «Сибирь» – 51 (38),
- «Барыс» – 47 (36),
- «Автомобилист» – 46 (39),
- «Лада» – 45 (38),
- «Югра» – 42 (39),
- «Амур» – 41 (38),
- «Металлург» (Нк) – 26 (38).
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Зауралье» (Курган) – «Спутник» (Нижний Тагил) – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).
Голы:
- 1:0 Сироткин (00.47),
- 1:1 Кравченко (19.55),
- 1:2 Кравченко (59.32).
Восьмая победа подряд позволила тагильчанам подняться на 9-е место в турнирной таблице.
Другие матчи:
- «Нефтяник» – «Сарыарка» – 1:3,
- «Барс» – «Торпедо» (У-К) – 0:1,
- «Звезда» – ТХК – 3:2 Б,
- «Дизель» – «Динамо» (СПб) – 2:4,
- «Челмет» – «Ижсталь» – 1:3,
- «Южный Урал» – «Торос – 3:2,
- «Рубин» – «Молот-Прикамье» – 3:2 ОТ,
- «Нефтяник» – «Топедо» (У-К) – 2:3,
- «Барс» – «Сарыарка» – 0:2,
- «Рязань» – «Буран» – 5:4 Б.
Положение команд:
- «Торпедо» (У-К), ТХК – по 62 очка (30 матчей),
- «Сокол» – 57 (29), «Сарыарка» – 57 (30)…
- «Спутник» – 50 (29)…
Баскетбол
Премьер-лига (женщины)
«Надежда» (Оренбург) – «УГМК» (Екатеринбург) – 53:67 (13:18, 15:25, 14:11, 11:13).
Самые результативные:
Митчелл (10), Базуку, Майга (по 8) – Таурази (23), Барич (13).
Другие матчи:
- «Енисей» – «Динамо» (К) – 59:88,
- МБА – «Спартак» (Нг) – 93:56,
- «Спарта энд К» – «Казаночка» – 55:77.
Положение лидеров:
- «УГМК» – 9 побед (9 матчей),
- «Динамо» (К) – 8 (9),
- «Надежда» – 7 (9)…
Суперлига. Первый дивизион (мужчины)
«Новосибирск» (Новосибирск) – «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) – 72:69 (23:19, 16:20, 15:12, 18:18).
Самые результативные:
Курцевич (16), Макеев, Лавников (по 12) – Караулов (15), Федюшин (11), Глазунов, Бревнов (по 9).
Другие матчи:
- «Спартак-Приморье» – МБА – 92:69,
- «Химки-Подмосковье» – «Купол-Родники» – 87:78.
Положение команд:
- «Новосибирск» – 9 побед (10 матчей),
- «Иркут», «Спартак-Приморье» – по 7 (9),
- «Сахалин» – 6 (8),
- «Самара» – 6 (9),
- «Университет-Югра» – 5 (8),
- «Урал» – 5 (9),
- «Темп-СУМЗ-УГМК» – 4 (10),
- «Купол-Родники» – 3 (9),
- «Химки-Подмосковье» – 3 (7),
- МБА – 2 (9),
- «Рязань» – 2 (9),
- «Урарту»* – 0 (9).
*Команда «Урарту» отказалась от дальнейшего участия в турнире по финансовым причинам.
Суперлига. Третий дивизион
«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Нефтехимик» (Тобольск) – 92:49 (Малышев-13, Сабоцкий-12, Агинских, Фазулов-по 10) и 78:74 (Воскресенский-32, Евстафьев-11, Малышев-9).
«Уралмаш» усилился воспитанником казанского УНИКСа, тяжёлым форвардом Владиславом Евстафьевым (23 года, 202 см), начинавшим сезон в первом дивизионе в составе «Новосибирска».
Положение лидеров:
«Уралмаш», «Арсенал» – по 8 побед (10 матчей), «Уфимец», «Динамо-МГТУ» – по 6 (10)…
Настольный теннис
Лига чемпионов. Группа «В». 5-й тур
«УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) – «Понтуаз-Сержи» (Понтуаз-Сержи) – 3:1.
Результаты:
- Шибаев – Стоянов – 3:1 (12:10, 12:10, 10:12, 11:8),
- Гачина – Фрейташ – 1:3 (11:9, 9:11, 9:11, 11:6, 11:13),
- Власов – Карлссон – 3:2 (10:12, 11:3, 11:8, 9:11, 11:9),
- Шибаев – Фрейташ – 3:2 (9:11, 11:3, 11:9, 11:13, 11:5).
Другие матчи:
«Уния» – «Эслёвс» – 2:3.
Положение команд в группе «В»:
- «Понтуаз-Сержи» (Франция) – 9 очков (соотношение матчей 13:8),
- «УГМК» (Россия) – 8 (12:11),
- «Эслёвс» (Швеция) – 7 (12:12),
- «Уния» – 6 (8:14).