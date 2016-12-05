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«ОГ» взяла бронзу в настольном теннисе

5 декабря 2016, 17:38 / Спорт
Команда «Областной газеты» принимает участие в спартакиаде второй раз. Фото: Александр Исаков

Команда «Областной газеты» принимает участие в спартакиаде второй раз. Фото: Александр Исаков

  • Опубликовано в №227 от 06.12.2016

В субботу, 3 декабря, в Верхней Пышме состоялась ежегодная спартакиада средств массовой информации Свердловской области. В этом году в соревнованиях приняли участие 11 команд, среди которых был и коллектив «ОГ».

Журналисты состязались в четырёх видах спорта: волейболе, стритболе, настольном теннисе и дартсе. Собрать команду, которая бы стабильно хорошо выступила во всех этапах, не удалось никому, поэтому плотность в турнирной таблице не удивила.

Представители «ОГ» успешнее всего проявили себя в соревнованиях по настольному теннису. Наше трио всухую переиграло совместную команду департамента информационной политики губернатора и пресс-службы мэрии Екатеринбурга, в четвертьфинале оказалось сильнее сборной портала «Накануне», а в полуфинале уступило представителям «Городских вестей». В матче за бронзовые медали с командой ОТВ газетчики в упорной борьбе оказались сильнее телевизионщиков.

В волейболе и стритболе журналисты «ОГ» остановились на стадии четвертьфинала, а в дартсе показали восьмой результат. В общем зачёте команда «ОГ» заняла седьмое место, отстав от шестого и пятого — всего лишь на один балл. Победителем спартакиады вновь стала Гильдия спортивных журналистов, вторые — представители ОТВ, замкнули тройку призёров сборная команда ДИПа и мэрии Екатеринбурга.

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