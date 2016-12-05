Трудности Эстерсунда

На первом этапе Кубка мира Екатерина Глазырина приняла участие в трёх гонках из пяти и пока в общем зачёте занимает 26-е место. Фото: Андрей Иванов

Опубликовано в №227 от 06.12.2016

В Швеции завершился I этап Кубка мира по биатлону. В борьбе за хрустальные глобусы участвуют свердловчане – Антон Шипулин и Екатерина Глазырина. Для Екатерины это были дебютные мировые соревнования после декретного отпуска, и в первой же гонке спортсменка сумела проявить себя. От Антона ждали большего, однако ряд ошибок не позволил биатлонисту подняться в Эстерсунде на пьедестал почёта.

В первой гонке – смешанной эстафете – у Антона был реальный шанс завоевать бронзу, но ошибка на финише – невнимательное отношение к итальянцу Виндишу – решила исход эстафеты не в пользу россиян. Возможно, эта неудача подкосила Антона, и дальше в нескольких стартах, когда до призового места было рукой подать, появлялись досаднейшие ошибки на огневом рубеже. И как итог – после первого этапа в кубковом зачёте Антон занимает лишь одиннадцатое место, отставая от лидера Мартена Фуркада почти на 100 баллов… Также наш биатлонист пропустил вперёд коллег по команде – Антона Бабикова и Максима Цветкова, которые триумфально провели гонку преследования, заняв первое и второе места.

В начале этапа порадовала Екатерина Глазырина. В одной из самых сложных биатлонных дисциплин – индивидуальной гонке – в тяжелейших погодных условиях она стала лучшей из россиянок. Но как только погода перестала свирепствовать, лидеры прошлого сезона быстро начали отыгрывать позиции, и в первую очередь ходом – компонентом, в котором в российской команде пока не может отличиться ни одна спортсменка.

После одной из неудачных гонок Антон Шипулин в сердцах сказал журналистам: «лучше бы побыстрее уехать из Эстерсунда». Остаётся надеяться, что от перемены места изменится и результат. Следующий этап пройдёт в Словении, начнётся он 9 декабря.