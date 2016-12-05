Супер-рекорд «УГМК»: обратная сторона

Матч «УГМК» – «Динамо» (Курск). В стартовых пятёрках двух сильнейших команд страны ни одного игрока российской сборной. Фото: vk.com

Опубликовано в №227 от 06.12.2016

В воскресенье баскетболистки «УГМК» обыграли в гостях оренбургскую «Надежду» (67:53), эта победа стала для них 32-й подряд в регулярном чемпионате российской премьер-лиги.

Таким образом, «лисицы» обновили свой же российский рекорд, который они установили почти пятнадцать лет назад – 9 апреля 2002 года. Если в начале века для достижения рекордной отметки понадобилось менее четырёх месяцев (команды тогда играли по два матча, и график игр был намного интенсивнее), то на этот раз – почти два года. Причём, что любопытно, началась

победная серия 22 марта 2015 года победой над всё той же «Надеждой» в предпоследнем матче сезона 2014/2015, продолжалась весь следующий сезон 2015/2016 и захватила девять матчей нынешнего.

И ещё одно интересное совпадение – последнее на данный момент поражение «лисицам» нанесло курское «Динамо» (15 марта 2015 года). На данный момент курянки по-прежнему остаются одним из немногих коллективов в Европе, способным обыграть «УГМК». «Лисицы» сыграли с ними предыдущий матч регулярного чемпионата, обыграли главных конкуренток со счётом 63:56, что делает их нынешнее достижение ещё более легитимным. Теперь у «УГМК» есть все шансы рекордный показатель ешё более увеличить – в нынешней «регулярке» предстоит сыграть десять матчей, и до предпоследней игры – 26 февраля в Курске – проиг­рывать «лисицам» в России некому.

Но, как известно, у каждой медали есть и обратная сторона, и давайте попробуем её разглядеть повнимательнее. На самом деле подобные рекорды свидетельствуют лишь об одном – об отсутствии серьёзной конкуренции в турнире. И идёт ли это на пользу развитию отечественного баскетбола – как минимум большой вопрос. Популярный когда-то тезис «сильные клубы – сильная сборная», по идее, давно уже не актуален, но то, что происходит в российском женском баскетболе, это всё равно сильный перебор. Как многие, наверное, помнят, наша национальная сборная в 2015 году провалилась на чемпионате Европы и, как следствие, не попала на чемпионат мира и Олимпиаду-2016. Одной из причин этого называли засилье в российских клубах иностранных игроков.

Что с тех пор изменилось? Ничего. Ещё одно примечательное событие последнего времени – в уже упомянутом матче «УГМК» и курского «Динамо» в стартовых составах обеих команд на площадку вышли восемь иностранок и две американки с российскими паспортами. На счету игроков российской сборной из «УГМК» в том матче 2 очка из 63 (Евгения Белякова), в воскресной игре с «Надеждой» чуть лучше – 9 из 67 (Наталья Виеру).

Да, женская сборная России недавно успешно преодолела квалификационный барьер к чемпионату Европы, который пройдёт в июне 2017 года в Чехии, одержав шесть побед в шести матчах. Но это для наших футболистов выход из отборочной группы – уже достижение, у женской баскетбольной сборной России другой уровень и собственных амбиций, и ожиданий болельщиков. И в Чехии команде Александра Васина придётся играть уже не с Грецией, Болгарией и Швейцарией. Если на чемпионат Европы поедут игроки «УГМК», то противостоять им придётся тем же Альбе Торренс, Санчо Литтл и Нике Барич, за игрой которых они чаще наблюдают со скамейки запасных.

А вообще-то у «УГМК» всё хорошо. Победная серия наверняка продлится ещё долго.