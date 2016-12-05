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Евгений Куйвашев удостоен награды паралимпийского комитета России

5 декабря 2016, 18:43 / Спорт
Глава региона удостоился награды за поддержку уральских спортсменов с ограниченными возможностями

Глава региона удостоился награды за поддержку уральских спортсменов с ограниченными возможностями

  • Опубликовано в №227 от 06.12.2016

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев награждён специальным знаком к 20-летию паралимпийского движения. Об этом было объявлено во время вручения выдающимся паралимпийцам премии «Возвращение в жизнь».

– Мы уже в 11-й раз проводим награждение премией «Возвращение в жизнь». Наше паралимпийское движение существует не только для того, чтобы показать себя на международной арене, наоборот, мы выходим на международную арену, чтобы сказать прежде всего нашим спортсменам, нашим инвалидам, что они граждане в полном смысле слова. Поэтому мы продолжаем развивать наше внутреннее паралимпийское движение, – заявил глава паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

Премия «Возвращение в жизнь» учреждена в 2005 году. Лауреатами становятся выдающиеся спортсмены-паралимпийцы, тренеры на­циональной сборной команды и люди, поддерживающие паралимпийское движение. В этом году в номинации «Преодоление» лауреатом премии стал свердловчанин Вячеслав Емельянцев.

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