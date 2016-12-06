05.12.2016
6 декабря 2016, 12:55 / Спорт
Футбол. Хоккей. Баскетбол. Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов за 5 декабря 2016.
Футбол
Премьер-лига
17-й тур. «Уфа» - «Томь» - 1:0, «Амкар» - «Оренбург» - 3:0, «Краснодар» - «Крылья Советов» - 1:1, «Арсенал» - «Анжи» - 1:0, «Спартак» - «Рубин» - 2:1.
В чемпионате России начинается зимний перерыв, который продлится до 3 марта 2017 года
Турнирная таблица
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. «Спартак» (Москва)
17
13
1
3
26–13
40
2. «Зенит» (Санкт-Петербург)
17
10
5
2
33–13
35
3. ЦСКА (Москва)
17
9
5
3
21–11
32
4. «Терек» (Грозный)
17
8
4
5
21–21
28
5. «Краснодар» (Краснодар)
17
7
7
3
24–14
28
6. «Амкар» (Пермь)
17
7
6
4
16–12
27
7. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
17
7
4
6
19–12
25
8. «Уфа» (Уфа)
17
7
4
6
12–13
25
9. «Рубин» (Казань)
17
6
5
6
20–19
23
10. «Локомотив» (Москва)
17
5
8
4
21–13
23
11. «Анжи» (Махачкала)
17
5
5
7
13–18
20
12. «Крылья Советов» (Самара)
17
3
6
8
17–20
15
13. «Урал» (Екатеринбург)
17
3
5
9
11–25
14
14. «Оренбург» (Оренбург)
17
2
6
9
11–21
12
15. «Арсенал» (Тула)
17
2
6
9
6–23
12
16. «Томь» (Томск)
17
2
3
12
8–31
9
Снайперы: Смолов («Краснодар») – 10 мячей, Дзюба («Зенит»), Жонатас («Рубин»), Балай («Терек) – по 8…Павлюченко – 3, Чантурия, Лунгу (все – «Урал») – по 2…
Ассистенты: Фернандеш («Локомотив»), Промес («Спартак») – по 7 передач, Полоз («Ростов») – 6… Лунгу – 3, Кулаков (оба – «Урал») – 2…
Гол+пас: Промес («Спартак») – 13 (6+7), Дзюба («Зенит») – 11 (8+3), Смолов («Краснодар) – 10 (10+0)… Лунгу – 5 (2+3), Павлюченко – 4 (3+1), Чантурия («Урал») – 3 (2+1)
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
«Адмирал» - СКА - 1:4, «Амур» - «Северсталь» - 4:2, «Куньлунь» - ЦСКА - 0:2, «Сибирь» - «Металлург» (Нк) — 1:2.
Екатеринбургский «Автомобилист» ближайший матч проведёт 7 декабря дома с «Барысом» из Астаны.
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда
и
в
во
вб
пб
по
п
ш
о
1. «Металлург» (Магнитогорск)*
38
24
0
2
4
1
7
123-76
81
2. «Авангард» (Омск)*
38
21
1
3
1
2
10
99-76
74
3. «Ак Барс» (Казань)
40
21
2
5
1
1
10
108-74
79
4. «Салават Юлаев» (Уфа)
39
18
1
3
6
0
11
114-94
68
5. «Трактор» (Челябинск)
38
17
2
1
4
2
12
86-72
63
6. «Адмирал» (Владивосток)
38
15
1
1
6
0
15
90-91
55
7. «Кунлунь РС» (Пекин)
37
18
0
0
0
0
19
81-88
54
8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
37
13
1
5
1
0
17
91-99
52
9. «Сибирь» (Новосибирск)
39
12
1
4
2
3
17
89-95
51
10. «Барыс» (Астана)
36
13
3
0
1
1
18
88-110
47
11. «Автомобилист» (Екатеринбург)
39
11
0
5
2
1
20
83-113
46
12. «Лада» (Тольятти)
38
12
0
3
2
1
20
96-110
45
13. «Амур» (Хабаровск)
39
11
1
2
4
1
20
65-87
44
14. «Югра» (Ханты-Мансийск)
39
12
1
2
0
0
24
69-93
42
15. «Металлург» (Новокузнецк)
39
7
0
3
0
2
27
64-124
29
* Лидеры дивизионов
Западная конференция
Команда
и
в
во
вб
пб
по
п
ш
о
1. СКА*
38
28
1
3
2
2
2
166-61
96
2. ЦСКА*
40
26
1
1
5
1
6
115-75
88
3. «Торпедо» (Нижний Новгород)
38
19
2
2
2
2
11
92-78
69
4. «Локомтив» (Ярославль)
37
19
1
2
1
3
11
96-76
67
5. «Динамо» (Москва)
38
14
3
5
4
0
12
91-72
62
6. «Йокерит» (Хельсинки)
37
15
1
3
5
2
11
87-93
60
7. «Динамо» (Минск)
37
15
2
3
1
2
14
101-102
58
8. «Витязь» (Чехов)
38
15
2
3
3
0
15
91-98
58
9. «Сочи» (Сочи)
38
15
2
3
1
1
16
88-89
57
10. «Спартак» (Москва)
36
13
0
2
2
1
18
80-88
46
11. «Медвешчак» (Загреб)
38
12
2
1
2
0
21
78-111
44
12. «Слован» (Братислава)
37
11
2
1
3
1
19
84-114
43
13. «Северсталь» (Череповец)
37
10
1
1
4
3
18
78-107
41
14. «Динамо» (Рига)
37
6
0
4
4
1
22
67-96
31
* Лидеры дивизионов
Регулярный чемпионат ВХЛ
«СКА-Нева» - «Ариада-НХ» - 4:2, «Звезда» - «Саров» - 2:4
Нижнетагильский «Спутник» ближайшие матчи проведёт дома с «Ижсталью» (10 декабря), «Торосом» (12-го), ТХК (17-го), «Химиком» (19-го), динамовцами из Балашихи (21-го) и Санкт-Петербурга (23-го).
Турнирная таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
30
17
1
1
4
3
4
98-62
62
2. ТХК (Тверь)
29
18
1
2
2
0
7
86-56
62
3. «Сокол» (Красноярск)
29
15
1
5
0
0
8
72-51
57
4. «Сарыарка» (Астана)
30
16
0
3
1
2
8
79-41
57
5. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
29
15
1
4
0
1
8
88-55
56
6. «Зауралье» (Курган)
29
15
0
2
3
2
7
70-59
54
7. «Торос»» (Нефтекамск)
29
15
2
0
1
0
11
82-71
50
8. «Динамо» (Балашиха)
28
16
1
0
0
0
11
83-65
50
9. «Спутник» (Нижний Тагил)
29
11
3
3
4
1
7
75-68
50
10. «Динамо» (Санкт-Петербург)
28
14
0
2
2
1
9
62-57
49
11. «Нефтяник» (Альметьевск)
29
13
1
2
1
1
11
72-67
47
12. «Дизель» (Пенза)
29
14
0
1
1
2
11
77-75
47
13. «Ермак» (Ангарск)
29
12
3
2
0
0
12
73-66
46
14. «Звезда» (Чехов)
29
11
1
3
2
3
9
77-71
46
15. «Ижсталь» (Ижевск)
29
13
1
1
2
0
12
66-75
45
16. «Челмет» (Челябинск)
29
12
1
2
2
1
11
82-79
45
17. «Рязань» (Рязань)
28
11
1
2
3
2
9
78-63
44
18. «Саров» (Саров)
30
12
0
1
4
0
13
64-69
42
19. «Рубин» (Тюмень)
29
10
3
1
2
0
13
71-68
40
20. «Барс» (Казань)
29
8
0
3
2
1
15
52-75
33
21. «Молот-Прикамье» (Пермь)
29
8
2
1
2
1
15
70-80
33
22. «Южный Урал» (Орск)
29
6
1
2
5
1
14
57-77
30
23. «Химик» (Воскресенск)
28
5
3
2
1
2
15
51-75
28
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
30
5
0
2
4
0
19
59-110
23
25. «Кристалл» (Саратов)
29
5
0
2
0
0
22
48-97
19
26. «Буран» (Воронеж)
28
4
0
0
1
3
20
51-111
15
Снайперы: Гребенщиков («Динамо», СПб) - 15 шайб, Гордеев («Торос»), Ломако («Сарыарка») - по 14... Князев - 11, Жиляков (оба - «Спутник») - 9...
Ассистенты: Орлович-Грудков («СКА-Нева») - 19 передач, Сарваров (ТХК) - 18, Алексеев («Динамо», Бшх) - 17... Князев - 11 Жиляков - 9... Е.Иванов (все - «Спутник») - 8...
Гол+пас: Сарваров (ТХК) - 26 (8+18), Орлов-Грудкович («СКА-Нева») - 26 (7+19), Гордеев («Торос») - 25 (14+11)... Князев - 18 (11+7)... Жиляков - 18 (9+9)
Баскетбол (мужчины)
Суперлига. Первый дивизион
«Иркут» (Иркутск) - «Урал» (Екатеринбург) - 78:69 (12:26, 23:18, 23:14, 20:11).
5 декабря. Иркутск. Дворец спорта «Труд».
«Иркут»: Герасименко - 10, Варнаков - 17, Захаров - 18, Новиков - 15, Саяпин - 9; Злобин - 6, Муравьёв - 3, Михалев - 0, Каэтано – 0.
«Урал»: Ткаченко - 11, Кузёмкин - 12, Комиссаров - 6, Дойников - 12, Комаров - 9; Горнаев - 10, Островский - 4, Зверков - 2, Мотовилов - 2, Незванкин - 1.
Следующий матч «Урал» проведёт 8 декабря в гостях с «Новосибирском». «Темп-СУМЗ-УГМК» 7 декабря сыграет в Иркутске.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Новосибирск» (Новосибирск)
10
9
1
806 - 696
19
90
2. «Иркут» (Иркутск)
10
8
2
754 - 686
18
80
3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)
9
7
2
803 - 699
16
78
4. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
8
6
2
636 - 560
14
75
5. «Самара» (Самара)
9
6
3
660 - 625
15
67
6. «Университет-Югра» (Сургут)
8
5
3
641 - 591
13
63
7. «Урал» (Екатеринбург)
10
5
5
810 - 777
15
50
8. «Темп-СУМЗ-УГМК»(Ревда)
10
4
6
775 - 753
14
40
9. «Купол-Родники» (Ижевск)
9
3
6
664 - 683
12
33
10. «Химки-Подмосковье» (Химки)
10
3
7
634 - 764
13
30
11. МБА (Москва)
9
2
7
624 - 708
11
22
12. «Рязань» (Рязань)
9
2
7
654 - 768
11
22
13. «Урарту» (Ереван)
9
0
9
636 - 787
9
0