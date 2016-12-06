05.12.2016

Футбол. Хоккей. Баскетбол. Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов за 5 декабря 2016.

Футбол

Премьер-лига

17-й тур. «Уфа» - «Томь» - 1:0, «Амкар» - «Оренбург» - 3:0, «Краснодар» - «Крылья Советов» - 1:1, «Арсенал» - «Анжи» - 1:0, «Спартак» - «Рубин» - 2:1.

В чемпионате России начинается зимний перерыв, который продлится до 3 марта 2017 года

Турнирная таблица

Команда И В Н П М О 1. «Спартак» (Москва) 17 13 1 3 26–13 40 2. «Зенит» (Санкт-Петербург) 17 10 5 2 33–13 35 3. ЦСКА (Москва) 17 9 5 3 21–11 32 4. «Терек» (Грозный) 17 8 4 5 21–21 28 5. «Краснодар» (Краснодар) 17 7 7 3 24–14 28 6. «Амкар» (Пермь) 17 7 6 4 16–12 27 7. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 17 7 4 6 19–12 25 8. «Уфа» (Уфа) 17 7 4 6 12–13 25 9. «Рубин» (Казань) 17 6 5 6 20–19 23 10. «Локомотив» (Москва) 17 5 8 4 21–13 23 11. «Анжи» (Махачкала) 17 5 5 7 13–18 20 12. «Крылья Советов» (Самара) 17 3 6 8 17–20 15 13. «Урал» (Екатеринбург) 17 3 5 9 11–25 14 14. «Оренбург» (Оренбург) 17 2 6 9 11–21 12 15. «Арсенал» (Тула) 17 2 6 9 6–23 12 16. «Томь» (Томск) 17 2 3 12 8–31 9

Снайперы: Смолов («Краснодар») – 10 мячей, Дзюба («Зенит»), Жонатас («Рубин»), Балай («Терек) – по 8…Павлюченко – 3, Чантурия, Лунгу (все – «Урал») – по 2…

Ассистенты: Фернандеш («Локомотив»), Промес («Спартак») – по 7 передач, Полоз («Ростов») – 6… Лунгу – 3, Кулаков (оба – «Урал») – 2…

Гол+пас: Промес («Спартак») – 13 (6+7), Дзюба («Зенит») – 11 (8+3), Смолов («Краснодар) – 10 (10+0)… Лунгу – 5 (2+3), Павлюченко – 4 (3+1), Чантурия («Урал») – 3 (2+1)

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Адмирал» - СКА - 1:4, «Амур» - «Северсталь» - 4:2, «Куньлунь» - ЦСКА - 0:2, «Сибирь» - «Металлург» (Нк) — 1:2.

Екатеринбургский «Автомобилист» ближайший матч проведёт 7 декабря дома с «Барысом» из Астаны.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда и в во вб пб по п ш о 1. «Металлург» (Магнитогорск)* 38 24 0 2 4 1 7 123-76 81 2. «Авангард» (Омск)* 38 21 1 3 1 2 10 99-76 74 3. «Ак Барс» (Казань) 40 21 2 5 1 1 10 108-74 79 4. «Салават Юлаев» (Уфа) 39 18 1 3 6 0 11 114-94 68 5. «Трактор» (Челябинск) 38 17 2 1 4 2 12 86-72 63 6. «Адмирал» (Владивосток) 38 15 1 1 6 0 15 90-91 55 7. «Кунлунь РС» (Пекин) 37 18 0 0 0 0 19 81-88 54 8. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 37 13 1 5 1 0 17 91-99 52 9. «Сибирь» (Новосибирск) 39 12 1 4 2 3 17 89-95 51 10. «Барыс» (Астана) 36 13 3 0 1 1 18 88-110 47 11. «Автомобилист» (Екатеринбург) 39 11 0 5 2 1 20 83-113 46 12. «Лада» (Тольятти) 38 12 0 3 2 1 20 96-110 45 13. «Амур» (Хабаровск) 39 11 1 2 4 1 20 65-87 44 14. «Югра» (Ханты-Мансийск) 39 12 1 2 0 0 24 69-93 42 15. «Металлург» (Новокузнецк) 39 7 0 3 0 2 27 64-124 29

* Лидеры дивизионов

Западная конференция

Команда и в во вб пб по п ш о 1. СКА* 38 28 1 3 2 2 2 166-61 96 2. ЦСКА* 40 26 1 1 5 1 6 115-75 88 3. «Торпедо» (Нижний Новгород) 38 19 2 2 2 2 11 92-78 69 4. «Локомтив» (Ярославль) 37 19 1 2 1 3 11 96-76 67 5. «Динамо» (Москва) 38 14 3 5 4 0 12 91-72 62 6. «Йокерит» (Хельсинки) 37 15 1 3 5 2 11 87-93 60 7. «Динамо» (Минск) 37 15 2 3 1 2 14 101-102 58 8. «Витязь» (Чехов) 38 15 2 3 3 0 15 91-98 58 9. «Сочи» (Сочи) 38 15 2 3 1 1 16 88-89 57 10. «Спартак» (Москва) 36 13 0 2 2 1 18 80-88 46 11. «Медвешчак» (Загреб) 38 12 2 1 2 0 21 78-111 44 12. «Слован» (Братислава) 37 11 2 1 3 1 19 84-114 43 13. «Северсталь» (Череповец) 37 10 1 1 4 3 18 78-107 41 14. «Динамо» (Рига) 37 6 0 4 4 1 22 67-96 31

* Лидеры дивизионов

Регулярный чемпионат ВХЛ

«СКА-Нева» - «Ариада-НХ» - 4:2, «Звезда» - «Саров» - 2:4

Нижнетагильский «Спутник» ближайшие матчи проведёт дома с «Ижсталью» (10 декабря), «Торосом» (12-го), ТХК (17-го), «Химиком» (19-го), динамовцами из Балашихи (21-го) и Санкт-Петербурга (23-го).

Турнирная таблица

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 30 17 1 1 4 3 4 98-62 62 2. ТХК (Тверь) 29 18 1 2 2 0 7 86-56 62 3. «Сокол» (Красноярск) 29 15 1 5 0 0 8 72-51 57 4. «Сарыарка» (Астана) 30 16 0 3 1 2 8 79-41 57 5. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) 29 15 1 4 0 1 8 88-55 56 6. «Зауралье» (Курган) 29 15 0 2 3 2 7 70-59 54 7. «Торос»» (Нефтекамск) 29 15 2 0 1 0 11 82-71 50 8. «Динамо» (Балашиха) 28 16 1 0 0 0 11 83-65 50 9. «Спутник» (Нижний Тагил) 29 11 3 3 4 1 7 75-68 50 10. «Динамо» (Санкт-Петербург) 28 14 0 2 2 1 9 62-57 49 11. «Нефтяник» (Альметьевск) 29 13 1 2 1 1 11 72-67 47 12. «Дизель» (Пенза) 29 14 0 1 1 2 11 77-75 47 13. «Ермак» (Ангарск) 29 12 3 2 0 0 12 73-66 46 14. «Звезда» (Чехов) 29 11 1 3 2 3 9 77-71 46 15. «Ижсталь» (Ижевск) 29 13 1 1 2 0 12 66-75 45 16. «Челмет» (Челябинск) 29 12 1 2 2 1 11 82-79 45 17. «Рязань» (Рязань) 28 11 1 2 3 2 9 78-63 44 18. «Саров» (Саров) 30 12 0 1 4 0 13 64-69 42 19. «Рубин» (Тюмень) 29 10 3 1 2 0 13 71-68 40 20. «Барс» (Казань) 29 8 0 3 2 1 15 52-75 33 21. «Молот-Прикамье» (Пермь) 29 8 2 1 2 1 15 70-80 33 22. «Южный Урал» (Орск) 29 6 1 2 5 1 14 57-77 30 23. «Химик» (Воскресенск) 28 5 3 2 1 2 15 51-75 28 24. «Ариада-НХ» (Волжск) 30 5 0 2 4 0 19 59-110 23 25. «Кристалл» (Саратов) 29 5 0 2 0 0 22 48-97 19 26. «Буран» (Воронеж) 28 4 0 0 1 3 20 51-111 15

Снайперы: Гребенщиков («Динамо», СПб) - 15 шайб, Гордеев («Торос»), Ломако («Сарыарка») - по 14... Князев - 11, Жиляков (оба - «Спутник») - 9...

Ассистенты: Орлович-Грудков («СКА-Нева») - 19 передач, Сарваров (ТХК) - 18, Алексеев («Динамо», Бшх) - 17... Князев - 11 Жиляков - 9... Е.Иванов (все - «Спутник») - 8...

Гол+пас: Сарваров (ТХК) - 26 (8+18), Орлов-Грудкович («СКА-Нева») - 26 (7+19), Гордеев («Торос») - 25 (14+11)... Князев - 18 (11+7)... Жиляков - 18 (9+9)

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

«Иркут» (Иркутск) - «Урал» (Екатеринбург) - 78:69 (12:26, 23:18, 23:14, 20:11).

5 декабря. Иркутск. Дворец спорта «Труд».

«Иркут»: Герасименко - 10, Варнаков - 17, Захаров - 18, Новиков - 15, Саяпин - 9; Злобин - 6, Муравьёв - 3, Михалев - 0, Каэтано – 0.

«Урал»: Ткаченко - 11, Кузёмкин - 12, Комиссаров - 6, Дойников - 12, Комаров - 9; Горнаев - 10, Островский - 4, Зверков - 2, Мотовилов - 2, Незванкин - 1.

Следующий матч «Урал» проведёт 8 декабря в гостях с «Новосибирском». «Темп-СУМЗ-УГМК» 7 декабря сыграет в Иркутске.

Турнирная таблица