05.12.2016

6 декабря 2016, 12:55 / Спорт

Футбол. Хоккей. Баскетбол. Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов за 5 декабря 2016.

Футбол

Премьер-лига

17-й тур. «Уфа» - «Томь» - 1:0, «Амкар» - «Оренбург» - 3:0, «Краснодар» - «Крылья Советов» - 1:1, «Арсенал» - «Анжи» - 1:0, «Спартак» - «Рубин» - 2:1.

В чемпионате России начинается зимний перерыв, который продлится до 3 марта 2017 года

Турнирная таблица

Команда

И

В

Н

П

М

О

1. «Спартак» (Москва)

17

13

1

3

26–13

40

2. «Зенит» (Санкт-Петербург)

17

10

5

2

33–13

35

3. ЦСКА (Москва)

17

9

5

3

21–11

32

4. «Терек» (Грозный)

17

8

4

5

21–21

28

5. «Краснодар» (Краснодар)

17

7

7

3

24–14

28

6. «Амкар» (Пермь)

17

7

6

4

16–12

27

7. «Ростов» (Ростов-на-Дону)

17

7

4

6

19–12

25

8. «Уфа» (Уфа)

17

7

4

6

12–13

25

9. «Рубин» (Казань)

17

6

5

6

20–19

23

10. «Локомотив» (Москва)

17

5

8

4

21–13

23

11. «Анжи» (Махачкала)

17

5

5

7

13–18

20

12. «Крылья Советов» (Самара)

17

3

6

8

17–20

15

13. «Урал» (Екатеринбург)

17

3

5

9

11–25

14

14. «Оренбург» (Оренбург)

17

2

6

9

11–21

12

15. «Арсенал» (Тула)

17

2

6

9

6–23

12

16. «Томь» (Томск)

17

2

3

12

8–31

9

Снайперы: Смолов («Краснодар») – 10 мячей, Дзюба («Зенит»), Жонатас («Рубин»), Балай («Терек) – по 8…Павлюченко – 3, Чантурия, Лунгу (все – «Урал») – по 2…

Ассистенты: Фернандеш («Локомотив»), Промес («Спартак») – по 7 передач, Полоз («Ростов») – 6… Лунгу – 3, Кулаков (оба – «Урал») – 2…

Гол+пас: Промес («Спартак») – 13 (6+7), Дзюба («Зенит») – 11 (8+3), Смолов («Краснодар) – 10 (10+0)… Лунгу – 5 (2+3), Павлюченко – 4 (3+1), Чантурия («Урал») – 3 (2+1)

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Адмирал» - СКА - 1:4, «Амур» - «Северсталь» - 4:2, «Куньлунь» - ЦСКА - 0:2, «Сибирь» - «Металлург» (Нк) — 1:2.

Екатеринбургский «Автомобилист» ближайший матч проведёт 7 декабря дома с «Барысом» из Астаны.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда 

и

в

во

вб

пб

по

п

ш

о

1. «Металлург» (Магнитогорск)*

38

24

0

2

4

1

7

123-76

81

2. «Авангард» (Омск)*

38

21

1

3

1

2

10

99-76

74

3. «Ак Барс» (Казань)

40

21

2

5

1

1

10

108-74

79

4. «Салават Юлаев» (Уфа)

39

18

1

3

6

0

11

114-94

68

5. «Трактор» (Челябинск)

38

17

2

1

4

2

12

86-72

63

6. «Адмирал» (Владивосток)

38

15

1

1

6

0

15

90-91

55

7. «Кунлунь РС» (Пекин)

37

18

0

0

0

0

19

81-88

54

8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

37

13

1

5

1

0

17

91-99

52

9. «Сибирь» (Новосибирск)

39

12

1

4

2

3

17

89-95

51

10. «Барыс» (Астана)

36

13

3

0

1

1

18

88-110

47

11. «Автомобилист» (Екатеринбург)

39

11

0

5

2

1

20

83-113

46

12. «Лада» (Тольятти)

38

12

0

3

2

1

20

96-110

45

13. «Амур» (Хабаровск)

39

11

1

2

4

1

20

65-87

44

14. «Югра» (Ханты-Мансийск)

39

12

1

2

0

0

24

69-93

42

15. «Металлург» (Новокузнецк)

39

7

0

3

0

2

27

64-124

29

* Лидеры дивизионов

Западная конференция

Команда

и

в

во

вб

пб

по

п

ш

о

1. СКА*

38

28

1

3

2

2

2

166-61

96

2. ЦСКА*

40

26

1

1

5

1

6

115-75

88

3. «Торпедо» (Нижний Новгород)

38

19

2

2

2

2

11

92-78

69

4. «Локомтив» (Ярославль)

37

19

1

2

1

3

11

96-76

67

5. «Динамо» (Москва)

38

14

3

5

4

0

12

91-72

62

6. «Йокерит» (Хельсинки)

37

15

1

3

5

2

11

87-93

60

7. «Динамо» (Минск)

37

15

2

3

1

2

14

101-102

58

8. «Витязь» (Чехов)

38

15

2

3

3

0

15

91-98

58

9. «Сочи» (Сочи)

38

15

2

3

1

1

16

88-89

57

10. «Спартак» (Москва)

36

13

0

2

2

1

18

80-88

46

11. «Медвешчак» (Загреб)

38

12

2

1

2

0

21

78-111

44

12. «Слован» (Братислава)

37

11

2

1

3

1

19

84-114

43

13. «Северсталь» (Череповец)

37

10

1

1

4

3

18

78-107

41

14. «Динамо» (Рига)

37

6

0

4

4

1

22

67-96

31

* Лидеры дивизионов

Регулярный чемпионат ВХЛ

«СКА-Нева» - «Ариада-НХ» - 4:2, «Звезда» - «Саров» - 2:4

Нижнетагильский «Спутник» ближайшие матчи проведёт дома с «Ижсталью» (10 декабря), «Торосом» (12-го), ТХК (17-го), «Химиком» (19-го), динамовцами из Балашихи (21-го) и Санкт-Петербурга (23-го).

Турнирная таблица

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

30

17

1

1

4

3

4

98-62

62

2. ТХК (Тверь)

29

18

1

2

2

0

7

86-56

62

3. «Сокол» (Красноярск)

29

15

1

5

0

0

8

72-51

57

4. «Сарыарка» (Астана)

30

16

0

3

1

2

8

79-41

57

5. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

29

15

1

4

0

1

8

88-55

56

6. «Зауралье» (Курган)

29

15

0

2

3

2

7

70-59

54

7. «Торос»» (Нефтекамск)

29

15

2

0

1

0

11

82-71

50

8. «Динамо» (Балашиха)

28

16

1

0

0

0

11

83-65

50

9. «Спутник» (Нижний Тагил)

29

11

3

3

4

1

7

75-68

50

10. «Динамо» (Санкт-Петербург)

28

14

0

2

2

1

9

62-57

49

11. «Нефтяник» (Альметьевск)

29

13

1

2

1

1

11

72-67

47

12. «Дизель» (Пенза)

29

14

0

1

1

2

11

77-75

47

13. «Ермак» (Ангарск)

29

12

3

2

0

0

12

73-66

46

14. «Звезда» (Чехов)

29

11

1

3

2

3

9

77-71

46

15. «Ижсталь» (Ижевск)

29

13

1

1

2

0

12

66-75

45

16. «Челмет» (Челябинск)

29

12

1

2

2

1

11

82-79

45

17. «Рязань» (Рязань)

28

11

1

2

3

2

9

78-63

44

18. «Саров» (Саров)

30

12

0

1

4

0

13

64-69

42

19. «Рубин» (Тюмень)

29

10

3

1

2

0

13

71-68

40

20. «Барс» (Казань)

29

8

0

3

2

1

15

52-75

33

21. «Молот-Прикамье» (Пермь)

29

8

2

1

2

1

15

70-80

33

22. «Южный Урал» (Орск)

29

6

1

2

5

1

14

57-77

30

23. «Химик» (Воскресенск)

28

5

3

2

1

2

15

51-75

28

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

30

5

0

2

4

0

19

59-110

23

25. «Кристалл» (Саратов)

29

5

0

2

0

0

22

48-97

19

26. «Буран» (Воронеж)

28

4

0

0

1

3

20

51-111

15

Снайперы: Гребенщиков («Динамо», СПб) - 15 шайб, Гордеев («Торос»), Ломако («Сарыарка») - по 14... Князев - 11, Жиляков (оба - «Спутник») - 9...

Ассистенты: Орлович-Грудков («СКА-Нева») - 19 передач, Сарваров (ТХК) - 18, Алексеев («Динамо», Бшх) - 17... Князев - 11 Жиляков - 9... Е.Иванов (все - «Спутник») - 8...

Гол+пас: Сарваров (ТХК) - 26 (8+18), Орлов-Грудкович («СКА-Нева») - 26 (7+19), Гордеев («Торос») - 25 (14+11)... Князев - 18 (11+7)... Жиляков - 18 (9+9)

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

«Иркут» (Иркутск) - «Урал» (Екатеринбург) - 78:69 (12:26, 23:18, 23:14, 20:11).

5 декабря. Иркутск. Дворец спорта «Труд».

«Иркут»: Герасименко - 10, Варнаков - 17, Захаров - 18, Новиков - 15, Саяпин - 9; Злобин - 6, Муравьёв - 3, Михалев - 0, Каэтано – 0.

«Урал»: Ткаченко - 11, Кузёмкин - 12, Комиссаров - 6, Дойников - 12, Комаров - 9; Горнаев - 10, Островский - 4, Зверков - 2, Мотовилов - 2, Незванкин - 1.

Следующий матч «Урал» проведёт 8 декабря в гостях с «Новосибирском». «Темп-СУМЗ-УГМК» 7 декабря сыграет в Иркутске.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «Новосибирск» (Новосибирск)

10

9

1

806 - 696

19

90

2. «Иркут» (Иркутск)

10

8

2

754 - 686

18

80

3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)

9

7

2

803 - 699

16

78

4. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

8

6

2

636 - 560

14

75

5. «Самара» (Самара)

9

6

3

660 - 625

15

67

6. «Университет-Югра» (Сургут)

8

5

3

641 - 591

13

63

7. «Урал» (Екатеринбург)

10

5

5

810 - 777

15

50

8. «Темп-СУМЗ-УГМК»(Ревда)

10

4

6

775 - 753

14

40

9. «Купол-Родники» (Ижевск)

9

3

6

664 - 683

12

33

10. «Химки-Подмосковье» (Химки)

10

3

7

634 - 764

13

30

11. МБА (Москва)

9

2

7

624 - 708

11

22

12. «Рязань» (Рязань)

9

2

7

654 - 768

11

22

13. «Урарту» (Ереван)

9

0

9

636 - 787

9

0

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