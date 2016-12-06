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07.12.2016
6 декабря 2016, 17:59 / Спорт
- Опубликовано в №228 от 07.12.2016
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
«Адмирал» – СКА – 1:4, «Амур» – «Северсталь» – 4:2, «Куньлунь» – ЦСКА - 0:2, «Сибирь» – «Металлург» (Нк) – 1:2.
Положение команд в Восточной конференции:
- «Металлург» (Мг) – 81 очко (38 матчей),
- «Авангард» – 74 (38),
- «Ак Барс» – 79 (40),
- «Салават Юлаев» – 68 (39),
- «Трактор» – 63 (38),
- «Адмирал» – 55 (38),
- «Куньлунь» – 54 (37),
- «Нефтехимик» – 532 (37),
- «Сибирь» – 51 (39),
- «Барыс» – 47 (36),
- «Автомобилист» – 46 (39),
- «Лада» – 45 (38),
- «Амур» – 44 (39),
- «Югра» – 42 (39),
- «Металлург» (Нк) – 29 (39).
Снайперы:
- Мозякин («Металлург», Мг) – 30 шайб,
- Ковальчук – 22,
- Дадонов (оба – СКА) – 20…
- Тичар – 10… Гареев,
- Торченюк (все – «Автомобилист») – по 9…
Ассистенты:
- Шипачёв (СКА) – 32,
- Ли («Металлург» Нк) – 31,
- Ковальчук, Гусев (оба – СКА) – по 30…
- Торченюк – 11…
- Симаков – 8,
- Андерсен, Чесалин, Тимашов (все – «Автомобилист») – по 8…
Гол+пас:
- Мозякин («Металлург» Мг) – 58 (30+28),
- Ковальчук – 52 (22+30),
- Гусев (оба – СКА) – 46 (16+30)…
- Торченюк - 20 (9+11)…
- Тичар – 15 (10+5)…
- Гареев – 15 (9+6)
Регулярный чемпионат ВХЛ
«СКА-Нева» – «Ариада-НХ» – 4:2, «Звезда» – «Саров» – 2:4.
Положение лидеров:
- «Торедо» (У-К), ТХК – по 62 очка (30 матчей),
- «Сарыарка» – 57 (30),
- «Сокол» – 57 (29),
- «СКА-Нева» – 56 (29),
- «Зауралье» – 54 (29),
- «Динамо» (Бшх) – 50 (28),
- «Торос», «Спутник» – по 50 (29)….
Снайперы:
- Гребенщиков («Динамо», СПб) – 15 шайб,
- Гордеев («Торос»), Ломако («Сарыарка») – по 14…
- Князев – 11,
- Жиляков (оба – «Спутник») – 9…
Ассистенты: Орлович-Грудков («СКА-Нева») – 19 передач, Сарваров (ТХК) – 18, Алексеев («Динамо», Бшх) – 17… Князев – 11 Жиляков – 9… Е.Иванов (все – «Спутник») – 8…
Гол+пас:
- Сарваров (ТХК) – 26 (8+18),
- Орлов-Грудкович («СКА-Нева») – 26 (7+19),
- Гордеев («Торос») – 25 (14+11)…
- Князев – 18 (11+7)…
- Жиляков (оба – «Спутник») – 18 (9+9)
Баскетбол
Суперлига (мужчины). Первый дивизион
«Иркут» (Иркутск) – «Урал» (Екатеринбург) – 78:69 (12:26, 23:18, 23:14, 20:11).
Самые результативные:
- Захаров (18),
- Варнаков (10) – Кузёмкин,
- Дойников (по 12),
- Ткаченко (11).
Положение команд:
- «Новосибирск» – 9 побед (10 матчей),
- «Иркут» – 8 (10),
- «Спартак-Приморье» – 7 (10),
- «Сахалин», «Самара» – по 6 (9),
- «Урал» – 5 (10),
- «Темп-СУМЗ-УГМК» – 4 (10),
- «Купол-Родники» – 3 (9),
- МБА, «Химки-Подмосковье» – по 3 (10),
- «Рязань» – 2 (9),
- «Урарту» – 0 (9).
Снайперы:
- Ключников («Спартак-Приморье) – 23,4 очка в среднем за игру,
- Лепоевич («Университет-Югра») – 21,3,
- Рейд («Урарту») – 20,0…
- Кузёмкин – 31,1…
- Ткаченко (оба – «Урал») – 12,6…
- Глазунов («Темп-СУМЗ-УГМК) – 11,6…
Ассистенты:
- Матеюнас («Спартак-Приморье») – 9,6 передач в среднем за игру,
- Токарев («Новосибирск») – 7,0, Глазунов («Темп-СУМЗ-УГМК») – 5,6,
- Ткаченко («Урал») – 4,8…
Лучшие по подборам:
- О’Брайен – 10,4 в среднем за игру,
- Рейд (оба – «Урарту») – 9,1,
- Шелекето («Сахалин) – 8,9…
- Караулов («Темп-СУМЗ-УГМК») – 8,1…
- Горнаев («Урал») – 6,0…
Лучшие по перехватам:
- Глазунов («Темп-СУМЗ-УГМК») – 3,3 в среднем за игру,
- Злобин («Иркут»), Матеюнас («Спартак-Приморье») – по 2,5,
- Ткаченко («Урал») – 2,3…