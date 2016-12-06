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07.12.2016

6 декабря 2016, 17:59 / Спорт
  • Опубликовано в №228 от 07.12.2016

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Адмирал» – СКА – 1:4, «Амур» – «Северсталь» – 4:2, «Куньлунь» – ЦСКА - 0:2, «Сибирь» – «Металлург» (Нк) – 1:2.

Положение команд в Восточной конференции:

  • «Металлург» (Мг) – 81 очко (38 матчей),
  • «Авангард» – 74 (38),
  • «Ак Барс» – 79 (40),
  • «Салават Юлаев» – 68 (39),
  • «Трактор» – 63 (38),
  • «Адмирал» – 55 (38),
  • «Куньлунь» – 54 (37),
  • «Нефтехимик» – 532 (37),
  • «Сибирь» – 51 (39),
  • «Барыс» – 47 (36),
  • «Автомобилист» – 46 (39),
  • «Лада» – 45 (38),
  • «Амур» – 44 (39),
  • «Югра» – 42 (39),
  • «Металлург» (Нк) – 29 (39).

Снайперы:

  • Мозякин («Металлург», Мг) – 30 шайб,
  • Ковальчук – 22,
  • Дадонов (оба – СКА) – 20…
  • Тичар – 10… Гареев,
  • Торченюк (все – «Автомобилист») – по 9…

Ассистенты:

  • Шипачёв (СКА) – 32,
  • Ли («Металлург» Нк) – 31,
  • Ковальчук, Гусев (оба – СКА) – по 30…
  • Торченюк – 11…
  • Симаков – 8,
  • Андерсен, Чесалин, Тимашов (все – «Автомобилист») – по 8…

Гол+пас:

  • Мозякин («Металлург» Мг) – 58 (30+28),
  • Ковальчук – 52 (22+30),
  • Гусев (оба – СКА) – 46 (16+30)…
  • Торченюк - 20 (9+11)…
  • Тичар – 15 (10+5)…
  • Гареев – 15 (9+6)

Регулярный чемпионат ВХЛ

«СКА-Нева» – «Ариада-НХ» – 4:2, «Звезда» – «Саров» – 2:4.

Положение лидеров:

  • «Торедо» (У-К), ТХК – по 62 очка (30 матчей),
  • «Сарыарка» – 57 (30),
  • «Сокол» – 57 (29),
  • «СКА-Нева» – 56 (29),
  • «Зауралье» – 54 (29),
  • «Динамо» (Бшх) – 50 (28),
  • «Торос», «Спутник» – по 50 (29)….

Снайперы:

  • Гребенщиков («Динамо», СПб) – 15 шайб,
  • Гордеев («Торос»), Ломако («Сарыарка») – по 14…
  • Князев – 11,
  • Жиляков (оба – «Спутник») – 9…

Ассистенты: Орлович-Грудков («СКА-Нева») – 19 передач, Сарваров (ТХК) – 18, Алексеев («Динамо», Бшх) – 17… Князев – 11 Жиляков – 9… Е.Иванов (все – «Спутник») – 8…

Гол+пас:

  • Сарваров (ТХК) – 26 (8+18),
  • Орлов-Грудкович («СКА-Нева») – 26 (7+19),
  • Гордеев («Торос») – 25 (14+11)…
  • Князев – 18 (11+7)…
  • Жиляков (оба – «Спутник») – 18 (9+9)

Баскетбол

Суперлига (мужчины). Первый дивизион

«Иркут» (Иркутск) – «Урал» (Екатеринбург) – 78:69 (12:26, 23:18, 23:14, 20:11).

Самые результативные:

  • Захаров (18),
  • Варнаков (10) – Кузёмкин,
  • Дойников (по 12),
  • Ткаченко (11).

Положение команд:

  • «Новосибирск» – 9 побед (10 матчей),
  • «Иркут» – 8 (10),
  • «Спартак-Приморье» – 7 (10),
  • «Сахалин», «Самара» – по 6 (9),
  • «Урал» – 5 (10),
  • «Темп-СУМЗ-УГМК» – 4 (10),
  • «Купол-Родники» – 3 (9),
  • МБА, «Химки-Подмосковье» – по 3 (10),
  • «Рязань» – 2 (9),
  • «Урарту» – 0 (9).

Снайперы:

  • Ключников («Спартак-Приморье) – 23,4 очка в среднем за игру,
  • Лепоевич («Университет-Югра») – 21,3,
  • Рейд («Урарту») – 20,0…
  • Кузёмкин – 31,1…
  • Ткаченко (оба – «Урал») – 12,6…
  • Глазунов («Темп-СУМЗ-УГМК) – 11,6…

Ассистенты:

  • Матеюнас («Спартак-Приморье») – 9,6 передач в среднем за игру,
  • Токарев («Новосибирск») – 7,0, Глазунов («Темп-СУМЗ-УГМК») – 5,6,
  • Ткаченко («Урал») – 4,8…

Лучшие по подборам:

  • О’Брайен – 10,4 в среднем за игру,
  • Рейд (оба – «Урарту») – 9,1,
  • Шелекето («Сахалин) – 8,9…
  • Караулов («Темп-СУМЗ-УГМК») – 8,1…
  • Горнаев («Урал») – 6,0…

Лучшие по перехватам:

  • Глазунов («Темп-СУМЗ-УГМК») – 3,3 в среднем за игру,
  • Злобин («Иркут»), Матеюнас («Спартак-Приморье») – по 2,5,
  • Ткаченко («Урал») – 2,3…
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