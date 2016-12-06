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Давайте приготовимся к битве в ЭКСПО

6 декабря 2016, 18:05 / Спорт
  • Опубликовано в №228 от 07.12.2016

17 декабря в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой известного российского боксёра Александра Поветкина с канадцем Брейменом Стиверном за звание временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBС. Всё внимание любителей бокса вновь приковано к Екатеринбургу, который вовсю готовится подтвердить звание российской столицы бокса.

Безусловно, первое, что стоит отметить – это место проведения боксёрского вечера. Екатеринбуржцы уже привыкли, что все крупные бои проходят на площадке ДИВСа, который вмещает примерно пять тысяч зрителей. Но организаторы понимают: такого шоу, которое пройдёт в середине декабря в Екатеринбурге, уральцы ещё не видели. Три года назад Поветкин дрался с Владимиром Кличко сразу за четыре титула чемпиона мира, а уже через десять дней он проведёт бой в столице Урала. Конечно, для такого зрелища ДИВСа будет маловато, и именно поэтому бой перенесли в выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», где специально для этого события возведут трибуны вместимостью 15 тысяч мест.

– Честно говоря, не представляю, что будет происходить во время боя, – отметил исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов. – На бое Ивана Штыркова и Антониу Силвы присутствовали 5 тысяч человек, в ЭКСПО будет в три раза больше. Ощущение будет такое, что находишься не на боксе, а на футбольном стадионе.

В последнее время боксёрские поединки становятся частью шоу. И тут стоит отметить, что Екатеринбург не отстаёт от тенденций. Чего стоит только бой Сергея Ковалёва и Айзека Чилембы, сколько там было проделано работы вне ринга, чтобы зрители действительно ощущали, что происходит нечто масштабное. В этот раз организаторы пригласили в Екатеринбург самого известного ринг-анонсера мира Майкла Баффера, а это значит, что уральцы услышат легендарную фразу: «Let’s get ready to rumble». Её дословный перевод – «давайте приготовимся к битве». Эту фразу Баффер запатентовал в 1992-м году и стал знаменит именно благодаря ей.

– Баффер – это статус мероприятия, он ведёт только самые значимые бои в мире профессионального бокса, – рассказал корреспонденту «ОГ» Алексей Титов.

Соперник у Поветкина весьма достойный. И не должно быть никакой недооценки, Стиверн этого не прощает: из 25 побед в активе канадца 21 была досрочной. И, кстати, титулом, за который будет бой с Поветкиным, Бреймен уже владел и проиграл его американцу Деонтею Уайлдеру, с которым «русский витязь» должен был драться ещё весной, но бой так и не состоялся. Так или иначе, 17 декабря в ЭКСПО будет жарко, тем более что помимо главного боя состоятся ещё девять боксёрских поединков.

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