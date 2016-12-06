Не о том мечтали

Домашний матч с «Тереком» 30 октября завершился разгромным поражением 1:4, отставкой главного тренера Вадима Скрипченко и очередными подозрениями в нечестной борьбе. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №228 от 07.12.2016

В понедельник завершилась осенняя часть чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Перед трёхмесячной паузой подводим промежуточные итоги.

Что касается верхней части турнирной таблицы, то тут, конечно, не обошлось без сенсаций. На первой строчке с пятиочковым отрывом располагается московский «Спартак», который после поражения в квалификации Лиги Европы списывали со счетов и во внутреннем чемпионате. Однако есть одно большое «но», и зовут его Массимо Каррера. Итальянец, приглашённый в московский клуб в качестве помощника Дмитрия Аленичева, вскоре возглавил «Спартак», и красно-белые заиграли совершенно по-другому. И заслуженно лидируют, проводя, наверное, лучший отрезок за последние лет десять. Впрочем, не обходится без казусов, как, например, поражение от «Крыльев Советов» со счётом 0:4.

Но у преследователей этих казусов случается гораздо больше. «Зенит» и ЦСКА сейчас явно не в самой лучшей форме. Питерцы находятся в стадии перестройки, команду возглавил новый тренер, а в межсезонье ушёл лидер клуба и главная звезда чемпионата Халк, и пока футболисты с берегов Невы ищут свою игру. У армейцев наступил очередной кризис. Их было много, но всегда москвичи выходили из трудного положения. Сейчас другая ситуация. Скудная линия нападения, дисквалификации и травмы игроков центра поля, стареющие с каждым годом Игнашевич и Березуцкие, нестабильный Акинфеев… Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий находится, что называется, на грани. Однако пока СМИ активно подыскивают ему замену (одним из кандидатов, кстати, является знакомый уральцам Виктор Гончаренко), ЦСКА разгромил в последнем матче осени «Урал» и ушёл на перерыв на третьем месте.

Внизу турнирной таблицы сюрпризов меньше. «Томь», «Арсенал», «Оренбург», «Урал» и «Крылья Советов» синхронно показывают в этом сезоне невзрачную игру, лишь изредка выстреливая в определённых матчах. Поэтому неудивительно, что «Томь», идущую на последнем месте, и «Крылья Советов», выбравшиеся из зоны стыковых матчей, разделяют всего шесть очков. Весной борьба за двенадцатое место, сохраняющее прописку в премьер-лиге, будет не менее напряжённой, чем за чемпионство.

Что касается «Урала», то всего лишь год назад и в самом клубе, и болельщики «шмелей» мечтали о еврокубках – удастся ли туда попасть уже весной 2016 года или только в следующем сезоне. Нынче всё вернулось на круги своя – в заключительном перед зимней паузой туре «Урал» опустился в зону стыковых матчей.

О причинах – субъективных и объективных – невыразительной игры «Урала» в нынешнем чемпионате сказано было немало, так что повторяться не будем. Но один важный акцент хотелось бы сделать. Сколько авансов было выдано летом самому звёздному новичку «шмелей» Роману Павлюченко! Оживилась даже столичная пресса, внимательно следившая за одним из лучших российских форвардов. В клубе о Павлюченко отзывались в самых восторженных тонах – как замечательно он влился в коллектив, какой большой объём работы выполняет он на поле и т. д. Есть одна проблема – нет, пожалуй, нигде в мире приза за лучшее вливание в коллектив. Для нападающего есть две награды – медали, завоёванные командой и звание лучшего бомбардира. Павлюченко самый результативный в «Урале», только это худший показатель за четыре года выступления «шмелей» в российской премьер-лиге. Как следствие – также худший командный показатель результативности.

Один раз Тарханов уже вытаскивал «Урал» из «болота», второй раз «шмели» отскочили в стыках. На этот раз совершенно понятно, что избежать расставания с элитой «Уралу» удастся лишь в том случае, если за зиму будет сделано усиление в линии атаки. Пока разве что «Томь» с её хроническими финансовыми проблемами представляется главным кандидатом на вылет, остальные настроены решительно. Задача «Урала» на весну – уже не еврокубки, а гораздо скромнее – стать лучшим среди худших и сохранить прописку в премьер-лиге.

Турнирная таблица

Команда И В Н П М О 1. «Спартак» (Москва) 17 13 1 3 26–13 40 2. «Зенит» (Санкт­Петербург) 17 10 5 2 33–13 35 3. ЦСКА (Москва) 17 9 5 3 21–11 32 4. «Терек» (Грозный) 17 8 4 5 21–21 28 5. «Краснодар» (Краснодар) 17 7 7 3 24–14 28 6. «Амкар» (Пермь) 17 7 6 4 16–12 27 7. «Ростов» (Ростов­на­Дону) 17 7 4 6 19–12 25 8. «Уфа» (Уфа) 17 7 4 6 12–13 25 9. «Рубин» (Казань) 17 6 5 6 20–19 23 10. «Локомотив» (Москва) 17 5 8 4 21–13 23 11. «Анжи» (Махачкала) 17 5 5 7 13–18 20 12. «Крылья Советов» (Самара) 17 3 6 8 17–20 15 13. «Урал» (Екатеринбург) 17 3 5 9 11–25 14 14. «Оренбург» (Оренбург) 17 2 6 9 11–21 12 15. «Арсенал» (Тула) 17 2 6 9 6–23 12 16. «Томь» (Томск) 17 2 3 12 8–31 9

«Урал» в премьер-лиге перед зимней паузой