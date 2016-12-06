Автор


Гонки на призы «ОГ» открывают лыжный сезон

6 декабря 2016, 18:36 / Спорт
В посёлке Октябрьском лыжные гонки на призы «Областной газеты» проходят с 1997 года, на старт выходят уже дети тех, кто тогда впервые встал на лыжню. Фото: Александр Исаков

В посёлке Октябрьском лыжные гонки на призы «Областной газеты» проходят с 1997 года, на старт выходят уже дети тех, кто тогда впервые встал на лыжню. Фото: Александр Исаков

  • Опубликовано в №228. от 07.12.2016

10 и 11 декабря в четырёх муниципалитетах Свердловской области пройдут старты XXI традиционной массовой лыжной гонки на призы «Областной газеты».

Настоящая дружба проверяется временем. Многое изменилось в нашей жизни за двадцать лет, но неизменным остаётся тот факт, что лыжный сезон в Свердловской области начинается с соревнований на призы «Областной газеты». В 1997 году эту гонку придумал наш тогдашний коллега, большой энтузиаст здорового образа жизни в целом и лыжного спорта в частности Николай Кулешов. И хотя с 2002 года Кузьмич (как называют его практически все, кто знает) на заслуженном отдыхе, традиция продолжается.

В 1997 году соревнования прошли дважды – 8 марта (в день рождения нашей газеты) и 13–14 декабря, а со следующего 1998 года лыжные гонки на призы «ОГ» стартуют ежегодно в начале зимы. Бывало, впрочем, что из-за погодных условий старты переносились, но до отмены пока дело не доходило ни разу.

Места проведения одно время тоже менялись, но в последние годы сформировался круг наших настоящих друзей – в посёлке Октябрьском Камышловского района, Красноуфимске, Новой Ляле и Североуральске. Сюда уже по привычке съезжаются любители лыжного спорта от мала до велика со всех соседних районов, случалось, что и соседи тюменцы и челябинцы заглядывали.

В этом году XXI гонки на призы «Областной газеты» стартуют 10 декабря в субботу на лыжной базе «Масляны» в посёлке Октябрьском, на следующий день эстафету примут в Красноуфимске, Новой Ляле и Североуральске. В зависимости от возрастной категории участники гонки будут соревноваться на дистанциях 2, 3, 5 и 10 километров классическим стилем. Возрастных категорий семнадцать – от самых юных (2007 год рождения и моложе) до самых опытных (80 лет и старше).

До встречи на лыжне!

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Спорт

2 часа назад

Гонки на призы «ОГ» открывают лыжный сезон
10 и 11 декабря в четырёх муниципалитетах Свердловской области пройдут старты XXI традиционной массовой лыжной гонки на призы «Областной газеты».

3 часа назад

Не о том мечтали
Футбольный «Урал» снова уходит на зиму в зоне стыковых игр

3 часа назад

Давайте приготовимся к битве в ЭКСПО
17 декабря в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой известного российского боксёра Александра Поветкина с канадцем Брейменом Стиверном за звание временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBС. Всё внимание любителей бокса вновь приковано к Екатеринбургу, который вовсю готовится подтвердить звание российской столицы бокса.

3 часа назад

07.12.2016
Хоккей. Баскетбол.

8 часов назад

05.12.2016
Футбол. Хоккей. Баскетбол. Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов за 5 декабря 2016.

5 декабря 2016

Евгений Куйвашев удостоен награды паралимпийского комитета России
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев награждён специальным знаком к 20-летию паралимпийского движения. Об этом было объявлено во время вручения выдающимся паралимпийцам премии «Возвращение в жизнь».

5 декабря 2016

Супер-рекорд «УГМК»: обратная сторона
В воскресенье баскетболистки «УГМК» обыграли в гостях оренбургскую «Надежду» (67:53), эта победа стала для них 32-й подряд в регулярном чемпионате российской премьер-лиги.

5 декабря 2016

Трудности Эстерсунда
В Швеции завершился I этап Кубка мира по биатлону. В борьбе за хрустальные глобусы участвуют свердловчане – Антон Шипулин и Екатерина Глазырина. Для Екатерины это были дебютные мировые соревнования после декретного отпуска, и в первой же гонке спортсменка сумела проявить себя. От Антона ждали большего, однако ряд ошибок не позволил биатлонисту подняться в Эстерсунде на пьедестал почёта.

5 декабря 2016

«ОГ» взяла бронзу в настольном теннисе
В субботу, 3 декабря, в Верхней Пышме состоялась ежегодная спартакиада средств массовой информации Свердловской области. В этом году в соревнованиях приняли участие 11 команд, среди которых был и коллектив «ОГ».

5 декабря 2016

06.12.2016
Футбол. Хоккей. Баскетбол. Настольный теннис.

Последние новости
Что было раньше