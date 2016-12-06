Гонки на призы «ОГ» открывают лыжный сезон

В посёлке Октябрьском лыжные гонки на призы «Областной газеты» проходят с 1997 года, на старт выходят уже дети тех, кто тогда впервые встал на лыжню. Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №228. от 07.12.2016

10 и 11 декабря в четырёх муниципалитетах Свердловской области пройдут старты XXI традиционной массовой лыжной гонки на призы «Областной газеты».

Настоящая дружба проверяется временем. Многое изменилось в нашей жизни за двадцать лет, но неизменным остаётся тот факт, что лыжный сезон в Свердловской области начинается с соревнований на призы «Областной газеты». В 1997 году эту гонку придумал наш тогдашний коллега, большой энтузиаст здорового образа жизни в целом и лыжного спорта в частности Николай Кулешов. И хотя с 2002 года Кузьмич (как называют его практически все, кто знает) на заслуженном отдыхе, традиция продолжается.

В 1997 году соревнования прошли дважды – 8 марта (в день рождения нашей газеты) и 13–14 декабря, а со следующего 1998 года лыжные гонки на призы «ОГ» стартуют ежегодно в начале зимы. Бывало, впрочем, что из-за погодных условий старты переносились, но до отмены пока дело не доходило ни разу.

Места проведения одно время тоже менялись, но в последние годы сформировался круг наших настоящих друзей – в посёлке Октябрьском Камышловского района, Красноуфимске, Новой Ляле и Североуральске. Сюда уже по привычке съезжаются любители лыжного спорта от мала до велика со всех соседних районов, случалось, что и соседи тюменцы и челябинцы заглядывали.

В этом году XXI гонки на призы «Областной газеты» стартуют 10 декабря в субботу на лыжной базе «Масляны» в посёлке Октябрьском, на следующий день эстафету примут в Красноуфимске, Новой Ляле и Североуральске. В зависимости от возрастной категории участники гонки будут соревноваться на дистанциях 2, 3, 5 и 10 километров классическим стилем. Возрастных категорий семнадцать – от самых юных (2007 год рождения и моложе) до самых опытных (80 лет и старше).

До встречи на лыжне!