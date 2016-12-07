06.12.2016
7 декабря 2016, 17:20 / Спорт
Волейбол. Хоккей. Баскетбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 6 декабря
Волейбол (женщины)
Суперлига
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Енисей» (Красноярск) - 3:1 (25:21, 25:20, 24:26, 25:22).
6 декабря. Красноярск. Дом спорта имени Дворкина.
Самые результативные: Ильченко (27 очков), Климец (12), Ирисова (11) — Гарелик (14), Манзюк (13), Ефимова, Галкина (по 11).
Другие матчи: «Ленинградка» - «Динамо» (М) – 0:3, «Метар» - «Сахалин» - 3:1, «Динамо» (Кр) – «Протон» - 3:0, «Динамо» (Кз) – «Заречье-Одинцово» - 3:0.
Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведёт 11 декабря в гостях с Ленинградкой, а 14 декабря сыграет в Стамбуле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с командой «Вакыфбанк».
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
Партии
О
1. «Динамо» (Казань)
8
7 (1)
1 (1)
23:8
21
2. «Динамо» (Москва)
8
7 (2)
1 (1)
23:8
20
3. «Динамо» (Краснодар)
8
6 (2)
2
18:11
16
4. «Енисей» (Красноярск)
8
5
3 (1)
19:10
16
5. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область)
8
5 (1)
3 (1)
19:14
15
6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово)
8
3
5 (1)
14:18
10
7. «Протон» (Саратов)
8
3
5 (1)
12:26
10
8. «Ленинградка» (Санкт-Петербург)
8
2 (1)
6
9:21
5
9. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
8
1
7 (1)
7:22
4
10. «Метар» (Челябинск)
8
1
7
6:22
3
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
6 декабря. «Йокерит» - «Медвешчак» - 4:3 ОТ, «Торпедо» (НН) - «Нефтехимик» - 4:2, «Сочи» - «Лада» - 2:1, «Динамо» (Мн) - «Слован» - 4:1, «Спартак» - «Ак Барс» - 1:0.
«Автомобилист» сегодня играет с «Барысом» (КРК «Уралец», 19.00)
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Металлург» (Магнитогорск)
38
24
0
2
4
1
7
12376
81
2. «Авангард» (Омск)
38
21
1
3
1
2
10
99-76
74
3. «Ак Барс» (Казань)
41
21
2
5
1
1
11
108-75
79
4. «Салават Юлаев» (Уфа)
39
18
1
3
6
0
11
114-94
68
5. «Трактор» (Челябинск)
38
17
2
1
4
2
12
86-72
63
6. «Адмирал» (Владивосток)
38
15
1
1
6
0
15
90-91
55
7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
37
18
0
0
0
0
19
81-88
54
8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
38
13
1
5
1
0
18
93-103
52
9. «Сибирь» (Новосибирск)
39
12
1
4
2
3
17
89-95
51
10. «Барыс» (Астана)
36
13
3
0
1
1
18
88-110
47
11. «Автомобилист» (Екатеринбург)
39
11
0
5
2
1
20
83-113
46
12. «Лада» (Тольятти)
39
12
0
3
2
1
21
97-112
45
13. «Амур» (Хабаровск)
39
11
1
2
4
1
20
65-87
44
14. «Югра» (Ханты-Мансийск)
39
12
1
2
0
0
24
69-93
42
15. «Металлург» (Новокузнецк)
39
7
0
3
0
2
27
66-124
29
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. СКА (Санкт-Петербург)
38
28
1
3
2
2
2
166-61
96
2. ЦСКА (Москва)
40
26
1
1
5
1
6
115-75
88
3. «Торпедо» (Нижний Новгород)
39
20
2
1
2
2
11
96-80
72
4. «Локомотив» (Ярославль)
37
19
1
2
1
3
11
96-76
67
5. «Йокерит» (Хельсинки)
38
15
2
3
5
2
11
91-96
62
6. «Динамо» (Москва)
38
14
3
5
4
0
12
91-72
62
7. «Динамо» (Минск)
38
16
2
3
1
2
14
105-103
61
8. «Сочи» (Сочи)
39
16
2
3
1
1
16
90-90
60
9. «Витязь» (Чехов)
38
15
2
3
3
0
15
91-98
58
10. «Спартак» (Москва)
37
14
0
2
2
1
18
81-88
49
11. «Медвешчак» (Загреб)
39
12
2
1
2
1
21
81-115
45
12. «Слован» (Братислава)
38
11
2
1
3
1
20
85-118
43
13. «Северсталь» (Череповец)
37
10
1
1
4
3
18
78-107
41
14. «Динамо» (Рига)
37
6
0
3
4
1
22
67-96
31
Баскетбол (мужчины)
Суперлига. Первый дивизион
6 декабря. «Самара» - «Рязань» - 94:56, «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» - 89:92, «Сахалин» - МБА - 75:77.
7 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в гостях с «Иркутом» (16.00 по уральскому времени), а «Урал» 8 декабря на выезде встретится с «Новосибирском» (18.00 по уральскому времени).
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Новосибирск» (Новосибирск)
10
9
1
806 - 696
19
90
2. «Иркут» (Иркутск)
10
8
2
754 - 686
18
80
3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)
10
7
3
892 - 791
17
70
4. «Самара» (Самара)
10
7
3
754 - 681
17
70
5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
9
6
3
711 - 637
15
67
6. «Университет-Югра» (Сургут)
9
6
3
733 - 680
15
67
7. «Урал» (Екатеринбург)
10
5
5
810 - 777
15
50
8. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
10
4
6
775 - 753
14
40
9. «Купол-Родники» (Ижевск)
9
3
6
664 - 683
12
33
10. МБА (Москва)
10
3
7
701 - 783
13
30
11. «Химки-Подмосковье» (Химки)
10
3
7
634 - 764
13
30
12. «Рязань» (Рязань)
10
2
8
710 - 862
12
20
13. «Урарту» (Ереван)
9
0
9
636 - 787
9
0