06.12.2016

Волейбол. Хоккей. Баскетбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 6 декабря

Волейбол (женщины)

Суперлига

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Енисей» (Красноярск) - 3:1 (25:21, 25:20, 24:26, 25:22).

6 декабря. Красноярск. Дом спорта имени Дворкина.

Самые результативные: Ильченко (27 очков), Климец (12), Ирисова (11) — Гарелик (14), Манзюк (13), Ефимова, Галкина (по 11).

Другие матчи: «Ленинградка» - «Динамо» (М) – 0:3, «Метар» - «Сахалин» - 3:1, «Динамо» (Кр) – «Протон» - 3:0, «Динамо» (Кз) – «Заречье-Одинцово» - 3:0.

Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведёт 11 декабря в гостях с Ленинградкой, а 14 декабря сыграет в Стамбуле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с командой «Вакыфбанк».

Турнирная таблица

Команда И В П Партии О 1. «Динамо» (Казань) 8 7 (1) 1 (1) 23:8 21 2. «Динамо» (Москва) 8 7 (2) 1 (1) 23:8 20 3. «Динамо» (Краснодар) 8 6 (2) 2 18:11 16 4. «Енисей» (Красноярск) 8 5 3 (1) 19:10 16 5. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область) 8 5 (1) 3 (1) 19:14 15 6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово) 8 3 5 (1) 14:18 10 7. «Протон» (Саратов) 8 3 5 (1) 12:26 10 8. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 8 2 (1) 6 9:21 5 9. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 8 1 7 (1) 7:22 4 10. «Метар» (Челябинск) 8 1 7 6:22 3

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

6 декабря. «Йокерит» - «Медвешчак» - 4:3 ОТ, «Торпедо» (НН) - «Нефтехимик» - 4:2, «Сочи» - «Лада» - 2:1, «Динамо» (Мн) - «Слован» - 4:1, «Спартак» - «Ак Барс» - 1:0.

«Автомобилист» сегодня играет с «Барысом» (КРК «Уралец», 19.00)

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Металлург» (Магнитогорск) 38 24 0 2 4 1 7 12376 81 2. «Авангард» (Омск) 38 21 1 3 1 2 10 99-76 74 3. «Ак Барс» (Казань) 41 21 2 5 1 1 11 108-75 79 4. «Салават Юлаев» (Уфа) 39 18 1 3 6 0 11 114-94 68 5. «Трактор» (Челябинск) 38 17 2 1 4 2 12 86-72 63 6. «Адмирал» (Владивосток) 38 15 1 1 6 0 15 90-91 55 7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 37 18 0 0 0 0 19 81-88 54 8. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 38 13 1 5 1 0 18 93-103 52 9. «Сибирь» (Новосибирск) 39 12 1 4 2 3 17 89-95 51 10. «Барыс» (Астана) 36 13 3 0 1 1 18 88-110 47 11. «Автомобилист» (Екатеринбург) 39 11 0 5 2 1 20 83-113 46 12. «Лада» (Тольятти) 39 12 0 3 2 1 21 97-112 45 13. «Амур» (Хабаровск) 39 11 1 2 4 1 20 65-87 44 14. «Югра» (Ханты-Мансийск) 39 12 1 2 0 0 24 69-93 42 15. «Металлург» (Новокузнецк) 39 7 0 3 0 2 27 66-124 29

Западная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. СКА (Санкт-Петербург) 38 28 1 3 2 2 2 166-61 96 2. ЦСКА (Москва) 40 26 1 1 5 1 6 115-75 88 3. «Торпедо» (Нижний Новгород) 39 20 2 1 2 2 11 96-80 72 4. «Локомотив» (Ярославль) 37 19 1 2 1 3 11 96-76 67 5. «Йокерит» (Хельсинки) 38 15 2 3 5 2 11 91-96 62 6. «Динамо» (Москва) 38 14 3 5 4 0 12 91-72 62 7. «Динамо» (Минск) 38 16 2 3 1 2 14 105-103 61 8. «Сочи» (Сочи) 39 16 2 3 1 1 16 90-90 60 9. «Витязь» (Чехов) 38 15 2 3 3 0 15 91-98 58 10. «Спартак» (Москва) 37 14 0 2 2 1 18 81-88 49 11. «Медвешчак» (Загреб) 39 12 2 1 2 1 21 81-115 45 12. «Слован» (Братислава) 38 11 2 1 3 1 20 85-118 43 13. «Северсталь» (Череповец) 37 10 1 1 4 3 18 78-107 41 14. «Динамо» (Рига) 37 6 0 3 4 1 22 67-96 31

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

6 декабря. «Самара» - «Рязань» - 94:56, «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» - 89:92, «Сахалин» - МБА - 75:77.

7 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в гостях с «Иркутом» (16.00 по уральскому времени), а «Урал» 8 декабря на выезде встретится с «Новосибирском» (18.00 по уральскому времени).

Турнирная таблица