06.12.2016

7 декабря 2016, 17:20 / Спорт

Волейбол. Хоккей. Баскетбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 6 декабря

Волейбол (женщины)

Суперлига

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Енисей» (Красноярск) - 3:1 (25:21, 25:20, 24:26, 25:22).

6 декабря. Красноярск. Дом спорта имени Дворкина.

Самые результативные: Ильченко (27 очков), Климец (12), Ирисова (11) — Гарелик (14), Манзюк (13), Ефимова, Галкина (по 11).

Другие матчи: «Ленинградка» - «Динамо» (М) – 0:3, «Метар» - «Сахалин» - 3:1, «Динамо» (Кр) – «Протон» - 3:0, «Динамо» (Кз) – «Заречье-Одинцово» - 3:0.

Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведёт 11 декабря в гостях с Ленинградкой, а 14 декабря сыграет в Стамбуле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с командой «Вакыфбанк».

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

Партии

О

1. «Динамо» (Казань)

8

7 (1)

1 (1)

23:8

21

2. «Динамо» (Москва)

8

7 (2)

1 (1)

23:8

20

3. «Динамо» (Краснодар)

8

6 (2)

2

18:11

16

4. «Енисей» (Красноярск)

8

5

3 (1)

19:10

16

5. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область)

8

5 (1)

3 (1)

19:14

15

6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово)

8

3

5 (1)

14:18

10

7. «Протон» (Саратов)

8

3

5 (1)

12:26

10

8. «Ленинградка» (Санкт-Петербург)

8

2 (1)

6

9:21

5

9. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

8

1

7 (1)

7:22

4

10. «Метар» (Челябинск)

8

1

7

6:22

3

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

6 декабря. «Йокерит» - «Медвешчак» - 4:3 ОТ, «Торпедо» (НН) - «Нефтехимик» - 4:2, «Сочи» - «Лада» - 2:1, «Динамо» (Мн) - «Слован» - 4:1, «Спартак» - «Ак Барс» - 1:0.

«Автомобилист» сегодня играет с «Барысом» (КРК «Уралец», 19.00)

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Металлург» (Магнитогорск)

38

24

0

2

4

1

7

12376

81

2. «Авангард» (Омск)

38

21

1

3

1

2

10

99-76

74

3. «Ак Барс» (Казань)

41

21

2

5

1

1

11

108-75

79

4. «Салават Юлаев» (Уфа)

39

18

1

3

6

0

11

114-94

68

5. «Трактор» (Челябинск)

38

17

2

1

4

2

12

86-72

63

6. «Адмирал» (Владивосток)

38

15

1

1

6

0

15

90-91

55

7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

37

18

0

0

0

0

19

81-88

54

8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

38

13

1

5

1

0

18

93-103

52

9. «Сибирь» (Новосибирск)

39

12

1

4

2

3

17

89-95

51

10. «Барыс» (Астана)

36

13

3

0

1

1

18

88-110

47

11. «Автомобилист» (Екатеринбург)

39

11

0

5

2

1

20

83-113

46

12. «Лада» (Тольятти)

39

12

0

3

2

1

21

97-112

45

13. «Амур» (Хабаровск)

39

11

1

2

4

1

20

65-87

44

14. «Югра» (Ханты-Мансийск)

39

12

1

2

0

0

24

69-93

42

15. «Металлург» (Новокузнецк)

39

7

0

3

0

2

27

66-124

29

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. СКА (Санкт-Петербург)

38

28

1

3

2

2

2

166-61

96

2. ЦСКА (Москва)

40

26

1

1

5

1

6

115-75

88

3. «Торпедо» (Нижний Новгород)

39

20

2

1

2

2

11

96-80

72

4. «Локомотив» (Ярославль)

37

19

1

2

1

3

11

96-76

67

5. «Йокерит» (Хельсинки)

38

15

2

3

5

2

11

91-96

62

6. «Динамо» (Москва)

38

14

3

5

4

0

12

91-72

62

7. «Динамо» (Минск)

38

16

2

3

1

2

14

105-103

61

8. «Сочи» (Сочи)

39

16

2

3

1

1

16

90-90

60

9. «Витязь» (Чехов)

38

15

2

3

3

0

15

91-98

58

10. «Спартак» (Москва)

37

14

0

2

2

1

18

81-88

49

11. «Медвешчак» (Загреб)

39

12

2

1

2

1

21

81-115

45

12. «Слован» (Братислава)

38

11

2

1

3

1

20

85-118

43

13. «Северсталь» (Череповец)

37

10

1

1

4

3

18

78-107

41

14. «Динамо» (Рига)

37

6

0

3

4

1

22

67-96

31

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

6 декабря. «Самара» - «Рязань» - 94:56, «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» - 89:92, «Сахалин» - МБА - 75:77.

7 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в гостях с «Иркутом» (16.00 по уральскому времени), а «Урал» 8 декабря на выезде встретится с «Новосибирском» (18.00 по уральскому времени).

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «Новосибирск» (Новосибирск)

10

9

1

806 - 696

19

90

2. «Иркут» (Иркутск)

10

8

2

754 - 686

18

80

3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)

10

7

3

892 - 791

17

70

4. «Самара» (Самара)

10

7

3

754 - 681

17

70

5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

9

6

3

711 - 637

15

67

6. «Университет-Югра» (Сургут)

9

6

3

733 - 680

15

67

7. «Урал» (Екатеринбург)

10

5

5

810 - 777

15

50

8. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

10

4

6

775 - 753

14

40

9. «Купол-Родники» (Ижевск)

9

3

6

664 - 683

12

33

10. МБА (Москва)

10

3

7

701 - 783

13

30

11. «Химки-Подмосковье» (Химки)

10

3

7

634 - 764

13

30

12. «Рязань» (Рязань)

10

2

8

710 - 862

12

20

13. «Урарту» (Ереван)

9

0

9

636 - 787

9

0

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