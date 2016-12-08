07.12.2006
8 декабря 2016, 17:32 / Спорт
Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 7 декабря.
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Барыс» (Астана) - 3:4 (0:2, 2:2, 1:0).
7 декабря. Екатернбург. КРК «Уралец». 4000 зрителей.
«Автомобилист»: Устинский (00.00-27.18), Сохатский (27.18-58.00); Василевский, Кивистё, Мегалинский, Тимашов, Турбин, Чайковски; Бухтеле, Гареев, Голышев, Губин, Коукал, Михнов, Моня, Романов, Симаков, Тичар, Торченюк, Чесалин.
«Барыс»: Карлссон; Баркер, Даллмэн, Липин, Савченко, Семёнов, Трясунов, Шалапов; Бельгибаев, Бойд, Боченски, Доус, Кучин, Маркелов, Пушкарёв, Рымарев, Сан-Пьер, Старченко, Тривино, Худяков.
Шайбы забросили:
0:1 Кучин (06.10).
0:2 Старчеко (Рымарев, Сен-Пьер, 11.49).
1:2 Гареев (Губин, Чайковски, 23.39).
1:3 Тривино (Худяков, 27.18).
2:3 Симаков (Василевский, 30.02).
2:4 Пушкарёв (Даллмэн, 35.56).
3:4 Гареев (Коукал, Чайковски, 42,48).
* «Автомобилист» проиграл одному из главных соперников за попадание в плей-офф, теперь отставание «лосей» от «барсов» из Астаны увеличилось с одного до четырёх очков.
* Первые два очка в составе «Автомобилиста» набрал новичок команды Михал Чайковски.
* «Дубль» Артёма Гареева позволил ему обойти Рок Тичара и выйти на первое место среди лучших снайперов «Автомобилиста».
* До конца календарного года екатеринбургский клуб сыграет четыре выездных матча - 11 декабря с «Югрой», 15-го с хабаровским «Амуром», 17-го - с командой «Куньлунь», 19-го - с «Адмиралом».
Результаты других матчей:«Сибирь» - «Авангард» - 1:3.
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Металлург» (Магнитогорск)*
38
24
0
2
4
1
7
12376
81
2. «Авангард» (Омск)*
39
22
1
3
1
2
10
102-77
77
3. «Ак Барс» (Казань)
41
21
2
5
1
1
11
108-75
79
4. «Салават Юлаев» (Уфа)
39
18
1
3
6
0
11
114-94
68
5. «Трактор» (Челябинск)
38
17
2
1
4
2
12
86-72
63
6. «Адмирал» (Владивосток)
38
15
1
1
6
0
15
90-91
55
7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
37
18
0
0
0
0
19
81-88
54
8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
38
13
1
5
1
0
18
93-103
52
9. «Сибирь» (Новосибирск)
40
12
1
4
2
3
18
90-98
51
10. «Барыс» (Астана)
37
14
3
0
1
1
18
92-113
50
11. «Автомобилист» (Екатеринбург)
40
11
0
5
2
1
21
86-117
46
12. «Лада» (Тольятти)
39
12
0
3
2
1
21
97-112
45
13. «Амур» (Хабаровск)
39
11
1
2
4
1
20
65-87
44
14. «Югра» (Ханты-Мансийск)
39
12
1
2
0
0
24
69-93
42
15. «Металлург» (Новокузнецк)
39
7
0
3
0
2
27
66-124
29
* Лидеры дивизиона
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. СКА (Санкт-Петербург)*
38
28
1
3
2
2
2
166-61
96
2. ЦСКА (Москва)*
40
26
1
1
5
1
6
115-75
88
3. «Торпедо» (Нижний Новгород)
39
20
2
1
2
2
11
96-80
72
4. «Локомотив» (Ярославль)
37
19
1
2
1
3
11
96-76
67
5. «Йокерит» (Хельсинки)
38
15
2
3
5
2
11
91-96
62
6. «Динамо» (Москва)
38
14
3
5
4
0
12
91-72
62
7. «Динамо» (Минск)
38
16
2
3
1
2
14
105-103
61
8. «Сочи» (Сочи)
39
16
2
3
1
1
16
90-90
60
9. «Витязь» (Чехов)
38
15
2
3
3
0
15
91-98
58
10. «Спартак» (Москва)
37
14
0
2
2
1
18
81-88
49
11. «Медвешчак» (Загреб)
39
12
2
1
2
1
21
81-115
45
12. «Слован» (Братислава)
38
11
2
1
3
1
20
85-118
43
13. «Северсталь» (Череповец)
37
10
1
1
4
3
18
78-107
41
14. «Динамо» (Рига)
37
6
0
3
4
1
22
67-96
31
* Лидеры дивизионов.
Снайперы: Мозякин («Металлург», Мг) - 30 шайб, Ковальчук - 22, Дадонов (оба - СКА) — 20... Гареев - 11... Тичар - 10... Торченюк (все - «Автомобилист») - 9...
Ассистенты: Шипачёв (СКА) - 32, Ли («Металлург» Мг) - 31, Ковальчук, Гусев (оба - СКА) - по 30... Торченюк - 11... Симаков, Андерсен, Чесалин, Тимашов (все т- «Автомобилист») - по 8...
Гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) - 58 (30+28), Ковальчук - 52 (22+30), Гусев (оба - СКА) - 46 (16+30)... Торченюк - 20 (9+11)... Гареев - 17 (11+6)... Тичар (все - «Автомобилист») - 15 (10+5)...
Регулярный чемпионат ВХЛ
7 декабря. «Химик» - «Челмет» - 2:1, «Звезда» - «Ариада-НХ» - 3:2 ОТ, «СКА-Нева» - «Саров» - 6:4, ТХК - «Южный Урал» - 0:3.
* Нижнетагильский «Спутник» ближайший матч проведёт на домашней площадке с ижевской «Ижсталью» (Ледовый двоорец имени В.К.Сотникова, 17.00).
Турнирная таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
30
17
1
1
4
3
4
98-62
62
2. ТХК (Тверь)
31
18
1
2
2
0
8
86-59
62
3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
30
16
1
4
0
1
8
94-59
59
4. «Сокол» (Красноярск)
29
15
1
5
0
0
8
72-51
57
5. «Сарыарка» (Астана)
30
16
0
3
1
2
8
79-41
57
6. «Зауралье» (Курган)
29
15
0
2
3
2
7
70-59
54
7. «Торос»» (Нефтекамск)
29
15
2
0
1
0
11
82-71
50
8. «Динамо» (Балашиха)
28
16
1
0
0
0
11
83-65
50
9. «Спутник» (Нижний Тагил)
29
11
3
3
4
1
7
75-68
50
10. «Динамо» (Санкт-Петербург)
28
14
0
2
2
1
9
62-57
49
11. «Звезда» (Чехов)
30
11
2
3
2
3
9
80-73
48
12. «Нефтяник» (Альметьевск)
29
13
1
2
1
1
11
72-67
47
13. «Дизель» (Пенза)
29
14
0
1
1
2
11
77-75
47
14. «Ермак» (Ангарск)
29
12
3
2
0
0
12
73-66
46
15. «Ижсталь» (Ижевск)
29
13
1
1
2
0
12
66-75
45
16. «Челмет» (Челябинск)
30
12
1
2
2
1
12
83-81
45
17. «Рязань» (Рязань)
28
11
1
2
3
2
9
78-63
44
18. «Саров» (Саров)
31
12
0
1
4
0
14
68-75
42
19. «Рубин» (Тюмень)
29
10
3
1
2
0
13
71-68
40
20. «Южный Урал» (Орск)
30
7
1
2
5
1
14
60-77
33
21. «Барс» (Казань)
29
8
0
3
2
1
15
52-75
33
22. «Молот-Прикамье» (Пермь)
29
8
2
1
2
1
15
70-80
33
23. «Химик» (Воскресенск)
29
6
3
2
1
2
15
53-76
31
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
31
5
0
2
4
1
19
61-113
24
25. «Кристалл» (Саратов)
29
5
0
2
0
0
22
48-97
19
26. «Буран» (Воронеж)
28
4
0
0
1
3
20
51-111
16
Снайперы: Гребенщиков («Динамо» СПб) - 15 шайб, Карлин («СКА-Нева»), Гордеев («Торос) - по 14... Князев - 11... Жиляков - 9... Е.Иванов (все - «Спутник») - 8...
Ассистенты: Орлов-Грудкович («СКА-Нева») - 19 передач, Сарваров (ТХК), Алексеев («Динамо» Бшх), Рычагов («СКА-Нева») - по 17... Жиляков - 9... Мокин - 8... Князев, Ищенко (все - «Спутник») - по 7...
Гол+пас: Сарваров (ТХК) — 26 (8+18), Орлович-Грудков («СКА-Нева») - 26 (7+19), Гордеев («Торос») - 25 (14+11), Кузьменко («Звезда») - 25 (9+16), Алексеев («Динамо» Бшх) - 25 (8+17)... Князев - 18 (11+7)... Жиляков - 18 (9+9)... Е.Иванов - 12 (8+4)...
Баскетбол (женщины)
Евролига. Группа «В». 5-й тур
«Лилль-Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция) - «УГМК» (Ектерибург, Россия) - 69:88 (21:16, 15:31, 17:17, 16:24).
7 декабря. Вильнёв-д'Аск. Ле Паласиум.
«Лилль-Метрополь»: Эпоупа - 7, Гомис - 11, Айяи - 11, Сай Диоп - 10, К.Степанова - 2; Науменко - 0, Ягупова - 22, Амант - 6.
«УГМК»: Толливер - 13, Таурази - 34, Торренс - 8, Литтл - 9, Грайнер - 11; Артешина - 3, Белякова - 0, Барич - 0, Виеру - 0, Мессеман - 10.
Результаты других матчей в группе «В»: «Бурж Баскет» - «Надежда» -58:60, «Польковице» - «Хатай Бюйюкшехир» - 54:64, «Уника» - «Перфумериас Авенида» -77:68.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
Ш
О
1. «Надежда» (Оренбург, Россия)
5
5
0
323 : 267
10
2. «УГМК» (Екатеринбург, Россия)
5
4
1
396 : 343
9
3. «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания)
5
3
2
392 : 430
8
4. «Уника» (Шопрон, Венгрия)
5
3
2
362 : 366
8
5. «Бурж Баскет» (Бурж, Франция)
5
2
3
339 : 352
7
6. «Лилль-Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция)
5
2
3
341 : 371
7
7. «Хатай Бюйюкхешир» (Антакья, Турция)
5
1
4
324 : 370
6
8. «Польковице» (Польковице, Польша)
5
0
5
302 : 370
5
Баскетбол (мужчины)
Суперлига. Первый дивизион
«Иркут» (Иркутск) - «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - 57:56 (20:15, 10:11, 14:13, 13:17).
7 декабря. Иркутск. Дворец спорта «Труд».
«Иркут»: Герасименко - 9, Варнаков - 12, Захаров - 16, Новиков - 6, Саяпин - 6; Злобин - 4, Михалев - 2, Муравьёв - 2, Каэтано - 0.
«Темп-СУМЗ-УГМК»: Глазунов - 10, Бревнов - 15, Калёнов - 0, Поляков - 2, Федюшин - 8; П.Александров - 0, Аннаев - 0, Артешин - 18, Качанко - 0, Караулов - 2, И.Павлов - 1.
* Победу хозяевам принёс точный двухочковый бросок Александра Варнакова за секунду (!) до финальной сирены.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Новосибирск» (Новосибирск)
10
9
1
806 : 696
19
90
2. «Иркут» (Иркутск)
11
9
2
811 : 742
20
82
3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)
10
7
3
892 : 791
17
70
4. «Самара» (Самара)
10
7
3
754 : 681
17
70
5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
9
6
3
711 : 637
15
67
6. «Университет-Югра» (Сургут)
9
6
3
733 : 680
15
67
7. «Урал» (Екатеринбург)
10
5
5
810 : 777
15
50
8. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
11
4
7
831 : 810
15
36
9. «Купол-Родники» (Ижевск)
9
3
6
664 : 683
12
33
10. МБА (Москва)
10
3
7
701 : 783
13
30
11. «Химки-Подмосковье» (Химки)
10
3
7
634 : 764
13
30
12. «Рязань» (Рязань)
10
2
8
710 : 862
12
20
13. «Урарту» (Ереван)
9
0
9
636 : 787
9
0
Сегодня екатеринбургский «Урал» играет в гостях с лидером регулярного чемпионата «Новосибирском»