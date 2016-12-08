07.12.2006

8 декабря 2016, 17:32 / Спорт

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 7 декабря.

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Барыс» (Астана) - 3:4 (0:2, 2:2, 1:0).

7 декабря. Екатернбург. КРК «Уралец». 4000 зрителей.

«Автомобилист»: Устинский (00.00-27.18), Сохатский (27.18-58.00); Василевский, Кивистё, Мегалинский, Тимашов, Турбин, Чайковски; Бухтеле, Гареев, Голышев, Губин, Коукал, Михнов, Моня, Романов, Симаков, Тичар, Торченюк, Чесалин.

«Барыс»: Карлссон; Баркер, Даллмэн, Липин, Савченко, Семёнов, Трясунов, Шалапов; Бельгибаев, Бойд, Боченски, Доус, Кучин, Маркелов, Пушкарёв, Рымарев, Сан-Пьер, Старченко, Тривино, Худяков.

Шайбы забросили:

0:1 Кучин (06.10).

0:2 Старчеко (Рымарев, Сен-Пьер, 11.49).

1:2 Гареев (Губин, Чайковски, 23.39).

1:3 Тривино (Худяков, 27.18).

2:3 Симаков (Василевский, 30.02).

2:4 Пушкарёв (Даллмэн, 35.56).

3:4 Гареев (Коукал, Чайковски, 42,48).

* «Автомобилист» проиграл одному из главных соперников за попадание в плей-офф, теперь отставание «лосей» от «барсов» из Астаны увеличилось с одного до четырёх очков.

* Первые два очка в составе «Автомобилиста» набрал новичок команды Михал Чайковски.

* «Дубль» Артёма Гареева позволил ему обойти Рок Тичара и выйти на первое место среди лучших снайперов «Автомобилиста».

* До конца календарного года екатеринбургский клуб сыграет четыре выездных матча - 11 декабря с «Югрой», 15-го с хабаровским «Амуром», 17-го - с командой «Куньлунь», 19-го - с «Адмиралом».

Результаты других матчей:«Сибирь» - «Авангард» - 1:3.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Металлург» (Магнитогорск)*

38

24

0

2

4

1

7

12376

81

2. «Авангард» (Омск)*

39

22

1

3

1

2

10

102-77

77

3. «Ак Барс» (Казань)

41

21

2

5

1

1

11

108-75

79

4. «Салават Юлаев» (Уфа)

39

18

1

3

6

0

11

114-94

68

5. «Трактор» (Челябинск)

38

17

2

1

4

2

12

86-72

63

6. «Адмирал» (Владивосток)

38

15

1

1

6

0

15

90-91

55

7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

37

18

0

0

0

0

19

81-88

54

8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

38

13

1

5

1

0

18

93-103

52

9. «Сибирь» (Новосибирск)

40

12

1

4

2

3

18

90-98

51

10. «Барыс» (Астана)

37

14

3

0

1

1

18

92-113

50

11. «Автомобилист» (Екатеринбург)

40

11

0

5

2

1

21

86-117

46

12. «Лада» (Тольятти)

39

12

0

3

2

1

21

97-112

45

13. «Амур» (Хабаровск)

39

11

1

2

4

1

20

65-87

44

14. «Югра» (Ханты-Мансийск)

39

12

1

2

0

0

24

69-93

42

15. «Металлург» (Новокузнецк)

39

7

0

3

0

2

27

66-124

29

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. СКА (Санкт-Петербург)*

38

28

1

3

2

2

2

166-61

96

2. ЦСКА (Москва)*

40

26

1

1

5

1

6

115-75

88

3. «Торпедо» (Нижний Новгород)

39

20

2

1

2

2

11

96-80

72

4. «Локомотив» (Ярославль)

37

19

1

2

1

3

11

96-76

67

5. «Йокерит» (Хельсинки)

38

15

2

3

5

2

11

91-96

62

6. «Динамо» (Москва)

38

14

3

5

4

0

12

91-72

62

7. «Динамо» (Минск)

38

16

2

3

1

2

14

105-103

61

8. «Сочи» (Сочи)

39

16

2

3

1

1

16

90-90

60

9. «Витязь» (Чехов)

38

15

2

3

3

0

15

91-98

58

10. «Спартак» (Москва)

37

14

0

2

2

1

18

81-88

49

11. «Медвешчак» (Загреб)

39

12

2

1

2

1

21

81-115

45

12. «Слован» (Братислава)

38

11

2

1

3

1

20

85-118

43

13. «Северсталь» (Череповец)

37

10

1

1

4

3

18

78-107

41

14. «Динамо» (Рига)

37

6

0

3

4

1

22

67-96

31

* Лидеры дивизионов.

Снайперы: Мозякин («Металлург», Мг) - 30 шайб, Ковальчук - 22, Дадонов (оба - СКА) — 20... Гареев - 11... Тичар - 10... Торченюк (все - «Автомобилист») - 9...

Ассистенты: Шипачёв (СКА) - 32, Ли («Металлург» Мг) - 31, Ковальчук, Гусев (оба - СКА) - по 30... Торченюк - 11... Симаков, Андерсен, Чесалин, Тимашов (все т- «Автомобилист») - по 8...

Гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) - 58 (30+28), Ковальчук - 52 (22+30), Гусев (оба - СКА) - 46 (16+30)... Торченюк - 20 (9+11)... Гареев - 17 (11+6)... Тичар (все - «Автомобилист») - 15 (10+5)...

Регулярный чемпионат ВХЛ

7 декабря. «Химик» - «Челмет» - 2:1, «Звезда» - «Ариада-НХ» - 3:2 ОТ, «СКА-Нева» - «Саров» - 6:4, ТХК - «Южный Урал» - 0:3.

* Нижнетагильский «Спутник» ближайший матч проведёт на домашней площадке с ижевской «Ижсталью» (Ледовый двоорец имени В.К.Сотникова, 17.00).

Турнирная таблица

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

30

17

1

1

4

3

4

98-62

62

2. ТХК (Тверь)

31

18

1

2

2

0

8

86-59

62

3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

30

16

1

4

0

1

8

94-59

59

4. «Сокол» (Красноярск)

29

15

1

5

0

0

8

72-51

57

5. «Сарыарка» (Астана)

30

16

0

3

1

2

8

79-41

57

6. «Зауралье» (Курган)

29

15

0

2

3

2

7

70-59

54

7. «Торос»» (Нефтекамск)

29

15

2

0

1

0

11

82-71

50

8. «Динамо» (Балашиха)

28

16

1

0

0

0

11

83-65

50

9. «Спутник» (Нижний Тагил)

29

11

3

3

4

1

7

75-68

50

10. «Динамо» (Санкт-Петербург)

28

14

0

2

2

1

9

62-57

49

11. «Звезда» (Чехов)

30

11

2

3

2

3

9

80-73

48

12. «Нефтяник» (Альметьевск)

29

13

1

2

1

1

11

72-67

47

13. «Дизель» (Пенза)

29

14

0

1

1

2

11

77-75

47

14. «Ермак» (Ангарск)

29

12

3

2

0

0

12

73-66

46

15. «Ижсталь» (Ижевск)

29

13

1

1

2

0

12

66-75

45

16. «Челмет» (Челябинск)

30

12

1

2

2

1

12

83-81

45

17. «Рязань» (Рязань)

28

11

1

2

3

2

9

78-63

44

18. «Саров» (Саров)

31

12

0

1

4

0

14

68-75

42

19. «Рубин» (Тюмень)

29

10

3

1

2

0

13

71-68

40

20. «Южный Урал» (Орск)

30

7

1

2

5

1

14

60-77

33

21. «Барс» (Казань)

29

8

0

3

2

1

15

52-75

33

22. «Молот-Прикамье» (Пермь)

29

8

2

1

2

1

15

70-80

33

23. «Химик» (Воскресенск)

29

6

3

2

1

2

15

53-76

31

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

31

5

0

2

4

1

19

61-113

24

25. «Кристалл» (Саратов)

29

5

0

2

0

0

22

48-97

19

26. «Буран» (Воронеж)

28

4

0

0

1

3

20

51-111

16

Снайперы: Гребенщиков («Динамо» СПб) - 15 шайб, Карлин («СКА-Нева»), Гордеев («Торос) - по 14... Князев - 11... Жиляков - 9... Е.Иванов (все - «Спутник») - 8...

Ассистенты: Орлов-Грудкович («СКА-Нева») - 19 передач, Сарваров (ТХК), Алексеев («Динамо» Бшх), Рычагов («СКА-Нева») - по 17... Жиляков - 9... Мокин - 8... Князев, Ищенко (все - «Спутник») - по 7...

Гол+пас: Сарваров (ТХК) — 26 (8+18), Орлович-Грудков («СКА-Нева») - 26 (7+19), Гордеев («Торос») - 25 (14+11), Кузьменко («Звезда») - 25 (9+16), Алексеев («Динамо» Бшх) - 25 (8+17)... Князев - 18 (11+7)... Жиляков - 18 (9+9)... Е.Иванов - 12 (8+4)...

Баскетбол (женщины)

Евролига. Группа «В». 5-й тур

«Лилль-Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция) - «УГМК» (Ектерибург, Россия) - 69:88 (21:16, 15:31, 17:17, 16:24).

7 декабря. Вильнёв-д'Аск. Ле Паласиум.

«Лилль-Метрополь»: Эпоупа - 7, Гомис - 11, Айяи - 11, Сай Диоп - 10, К.Степанова - 2; Науменко - 0, Ягупова - 22, Амант - 6.

«УГМК»: Толливер - 13, Таурази - 34, Торренс - 8, Литтл - 9, Грайнер - 11; Артешина - 3, Белякова - 0, Барич - 0, Виеру - 0, Мессеман - 10.

Результаты других матчей в группе «В»: «Бурж Баскет» - «Надежда» -58:60, «Польковице» - «Хатай Бюйюкшехир» - 54:64, «Уника» - «Перфумериас Авенида» -77:68.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

Ш

О

1. «Надежда» (Оренбург, Россия)

5

5

0

323 : 267

10

2. «УГМК» (Екатеринбург, Россия)

5

4

1

396 : 343

9

3. «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания)

5

3

2

392 : 430

8

4. «Уника» (Шопрон, Венгрия)

5

3

2

362 : 366

8

5. «Бурж Баскет» (Бурж, Франция)

5

2

3

339 : 352

7

6. «Лилль-Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция)

5

2

3

341 : 371

7

7. «Хатай Бюйюкхешир» (Антакья, Турция)

5

1

4

324 : 370

6

8. «Польковице» (Польковице, Польша)

5

0

5

302 : 370

5

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

«Иркут» (Иркутск) - «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - 57:56 (20:15, 10:11, 14:13, 13:17).

7 декабря. Иркутск. Дворец спорта «Труд».

«Иркут»: Герасименко - 9, Варнаков - 12, Захаров - 16, Новиков - 6, Саяпин - 6; Злобин - 4, Михалев - 2, Муравьёв - 2, Каэтано - 0.

«Темп-СУМЗ-УГМК»: Глазунов - 10, Бревнов - 15, Калёнов - 0, Поляков - 2, Федюшин - 8; П.Александров - 0, Аннаев - 0, Артешин - 18, Качанко - 0, Караулов - 2, И.Павлов - 1.

* Победу хозяевам принёс точный двухочковый бросок Александра Варнакова за секунду (!) до финальной сирены.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «Новосибирск» (Новосибирск)

10

9

1

806 : 696

19

90

2. «Иркут» (Иркутск)

11

9

2

811 : 742

20

82

3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)

10

7

3

892 : 791

17

70

4. «Самара» (Самара)

10

7

3

754 : 681

17

70

5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

9

6

3

711 : 637

15

67

6. «Университет-Югра» (Сургут)

9

6

3

733 : 680

15

67

7. «Урал» (Екатеринбург)

10

5

5

810 : 777

15

50

8. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

11

4

7

831 : 810

15

36

9. «Купол-Родники» (Ижевск)

9

3

6

664 : 683

12

33

10. МБА (Москва)

10

3

7

701 : 783

13

30

11. «Химки-Подмосковье» (Химки)

10

3

7

634 : 764

13

30

12. «Рязань» (Рязань)

10

2

8

710 : 862

12

20

13. «Урарту» (Ереван)

9

0

9

636 : 787

9

0

Сегодня екатеринбургский «Урал» играет в гостях с лидером регулярного чемпионата «Новосибирском»

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

Спортивный протокол
Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов

Новое в рубрике Спорт

56 минут назад

07.12.2006
Хоккей. Баскетбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 7 декабря

7 декабря 2016

06.12.2016
Волейбол. Хоккей. Баскетбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 6 декабря

6 декабря 2016

Гонки на призы «ОГ» открывают лыжный сезон
10 и 11 декабря в четырёх муниципалитетах Свердловской области пройдут старты XXI традиционной массовой лыжной гонки на призы «Областной газеты».

6 декабря 2016

Не о том мечтали
Футбольный «Урал» снова уходит на зиму в зоне стыковых игр

6 декабря 2016

Давайте приготовимся к битве в ЭКСПО
17 декабря в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой известного российского боксёра Александра Поветкина с канадцем Брейменом Стиверном за звание временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBС. Всё внимание любителей бокса вновь приковано к Екатеринбургу, который вовсю готовится подтвердить звание российской столицы бокса.

6 декабря 2016

07.12.2016
Хоккей. Баскетбол.

6 декабря 2016

05.12.2016
Футбол. Хоккей. Баскетбол. Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов за 5 декабря 2016.

5 декабря 2016

Евгений Куйвашев удостоен награды паралимпийского комитета России
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев награждён специальным знаком к 20-летию паралимпийского движения. Об этом было объявлено во время вручения выдающимся паралимпийцам премии «Возвращение в жизнь».

5 декабря 2016

Супер-рекорд «УГМК»: обратная сторона
В воскресенье баскетболистки «УГМК» обыграли в гостях оренбургскую «Надежду» (67:53), эта победа стала для них 32-й подряд в регулярном чемпионате российской премьер-лиги.

5 декабря 2016

Трудности Эстерсунда
В Швеции завершился I этап Кубка мира по биатлону. В борьбе за хрустальные глобусы участвуют свердловчане – Антон Шипулин и Екатерина Глазырина. Для Екатерины это были дебютные мировые соревнования после декретного отпуска, и в первой же гонке спортсменка сумела проявить себя. От Антона ждали большего, однако ряд ошибок не позволил биатлонисту подняться в Эстерсунде на пьедестал почёта.

Последние новости
Что было раньше