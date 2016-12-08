07.12.2006

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 7 декабря.

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Барыс» (Астана) - 3:4 (0:2, 2:2, 1:0).

7 декабря. Екатернбург. КРК «Уралец». 4000 зрителей.

«Автомобилист»: Устинский (00.00-27.18), Сохатский (27.18-58.00); Василевский, Кивистё, Мегалинский, Тимашов, Турбин, Чайковски; Бухтеле, Гареев, Голышев, Губин, Коукал, Михнов, Моня, Романов, Симаков, Тичар, Торченюк, Чесалин.

«Барыс»: Карлссон; Баркер, Даллмэн, Липин, Савченко, Семёнов, Трясунов, Шалапов; Бельгибаев, Бойд, Боченски, Доус, Кучин, Маркелов, Пушкарёв, Рымарев, Сан-Пьер, Старченко, Тривино, Худяков.

Шайбы забросили:

0:1 Кучин (06.10).

0:2 Старчеко (Рымарев, Сен-Пьер, 11.49).

1:2 Гареев (Губин, Чайковски, 23.39).

1:3 Тривино (Худяков, 27.18).

2:3 Симаков (Василевский, 30.02).

2:4 Пушкарёв (Даллмэн, 35.56).

3:4 Гареев (Коукал, Чайковски, 42,48).

* «Автомобилист» проиграл одному из главных соперников за попадание в плей-офф, теперь отставание «лосей» от «барсов» из Астаны увеличилось с одного до четырёх очков.

* Первые два очка в составе «Автомобилиста» набрал новичок команды Михал Чайковски.

* «Дубль» Артёма Гареева позволил ему обойти Рок Тичара и выйти на первое место среди лучших снайперов «Автомобилиста».

* До конца календарного года екатеринбургский клуб сыграет четыре выездных матча - 11 декабря с «Югрой», 15-го с хабаровским «Амуром», 17-го - с командой «Куньлунь», 19-го - с «Адмиралом».

Результаты других матчей:«Сибирь» - «Авангард» - 1:3.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Металлург» (Магнитогорск)* 38 24 0 2 4 1 7 12376 81 2. «Авангард» (Омск)* 39 22 1 3 1 2 10 102-77 77 3. «Ак Барс» (Казань) 41 21 2 5 1 1 11 108-75 79 4. «Салават Юлаев» (Уфа) 39 18 1 3 6 0 11 114-94 68 5. «Трактор» (Челябинск) 38 17 2 1 4 2 12 86-72 63 6. «Адмирал» (Владивосток) 38 15 1 1 6 0 15 90-91 55 7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 37 18 0 0 0 0 19 81-88 54 8. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 38 13 1 5 1 0 18 93-103 52 9. «Сибирь» (Новосибирск) 40 12 1 4 2 3 18 90-98 51 10. «Барыс» (Астана) 37 14 3 0 1 1 18 92-113 50 11. «Автомобилист» (Екатеринбург) 40 11 0 5 2 1 21 86-117 46 12. «Лада» (Тольятти) 39 12 0 3 2 1 21 97-112 45 13. «Амур» (Хабаровск) 39 11 1 2 4 1 20 65-87 44 14. «Югра» (Ханты-Мансийск) 39 12 1 2 0 0 24 69-93 42 15. «Металлург» (Новокузнецк) 39 7 0 3 0 2 27 66-124 29

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. СКА (Санкт-Петербург)* 38 28 1 3 2 2 2 166-61 96 2. ЦСКА (Москва)* 40 26 1 1 5 1 6 115-75 88 3. «Торпедо» (Нижний Новгород) 39 20 2 1 2 2 11 96-80 72 4. «Локомотив» (Ярославль) 37 19 1 2 1 3 11 96-76 67 5. «Йокерит» (Хельсинки) 38 15 2 3 5 2 11 91-96 62 6. «Динамо» (Москва) 38 14 3 5 4 0 12 91-72 62 7. «Динамо» (Минск) 38 16 2 3 1 2 14 105-103 61 8. «Сочи» (Сочи) 39 16 2 3 1 1 16 90-90 60 9. «Витязь» (Чехов) 38 15 2 3 3 0 15 91-98 58 10. «Спартак» (Москва) 37 14 0 2 2 1 18 81-88 49 11. «Медвешчак» (Загреб) 39 12 2 1 2 1 21 81-115 45 12. «Слован» (Братислава) 38 11 2 1 3 1 20 85-118 43 13. «Северсталь» (Череповец) 37 10 1 1 4 3 18 78-107 41 14. «Динамо» (Рига) 37 6 0 3 4 1 22 67-96 31

* Лидеры дивизионов.

Снайперы: Мозякин («Металлург», Мг) - 30 шайб, Ковальчук - 22, Дадонов (оба - СКА) — 20... Гареев - 11... Тичар - 10... Торченюк (все - «Автомобилист») - 9...

Ассистенты: Шипачёв (СКА) - 32, Ли («Металлург» Мг) - 31, Ковальчук, Гусев (оба - СКА) - по 30... Торченюк - 11... Симаков, Андерсен, Чесалин, Тимашов (все т- «Автомобилист») - по 8...

Гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) - 58 (30+28), Ковальчук - 52 (22+30), Гусев (оба - СКА) - 46 (16+30)... Торченюк - 20 (9+11)... Гареев - 17 (11+6)... Тичар (все - «Автомобилист») - 15 (10+5)...

Регулярный чемпионат ВХЛ

7 декабря. «Химик» - «Челмет» - 2:1, «Звезда» - «Ариада-НХ» - 3:2 ОТ, «СКА-Нева» - «Саров» - 6:4, ТХК - «Южный Урал» - 0:3.

* Нижнетагильский «Спутник» ближайший матч проведёт на домашней площадке с ижевской «Ижсталью» (Ледовый двоорец имени В.К.Сотникова, 17.00).

Турнирная таблица

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 30 17 1 1 4 3 4 98-62 62 2. ТХК (Тверь) 31 18 1 2 2 0 8 86-59 62 3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) 30 16 1 4 0 1 8 94-59 59 4. «Сокол» (Красноярск) 29 15 1 5 0 0 8 72-51 57 5. «Сарыарка» (Астана) 30 16 0 3 1 2 8 79-41 57 6. «Зауралье» (Курган) 29 15 0 2 3 2 7 70-59 54 7. «Торос»» (Нефтекамск) 29 15 2 0 1 0 11 82-71 50 8. «Динамо» (Балашиха) 28 16 1 0 0 0 11 83-65 50 9. «Спутник» (Нижний Тагил) 29 11 3 3 4 1 7 75-68 50 10. «Динамо» (Санкт-Петербург) 28 14 0 2 2 1 9 62-57 49 11. «Звезда» (Чехов) 30 11 2 3 2 3 9 80-73 48 12. «Нефтяник» (Альметьевск) 29 13 1 2 1 1 11 72-67 47 13. «Дизель» (Пенза) 29 14 0 1 1 2 11 77-75 47 14. «Ермак» (Ангарск) 29 12 3 2 0 0 12 73-66 46 15. «Ижсталь» (Ижевск) 29 13 1 1 2 0 12 66-75 45 16. «Челмет» (Челябинск) 30 12 1 2 2 1 12 83-81 45 17. «Рязань» (Рязань) 28 11 1 2 3 2 9 78-63 44 18. «Саров» (Саров) 31 12 0 1 4 0 14 68-75 42 19. «Рубин» (Тюмень) 29 10 3 1 2 0 13 71-68 40 20. «Южный Урал» (Орск) 30 7 1 2 5 1 14 60-77 33 21. «Барс» (Казань) 29 8 0 3 2 1 15 52-75 33 22. «Молот-Прикамье» (Пермь) 29 8 2 1 2 1 15 70-80 33 23. «Химик» (Воскресенск) 29 6 3 2 1 2 15 53-76 31 24. «Ариада-НХ» (Волжск) 31 5 0 2 4 1 19 61-113 24 25. «Кристалл» (Саратов) 29 5 0 2 0 0 22 48-97 19 26. «Буран» (Воронеж) 28 4 0 0 1 3 20 51-111 16

Снайперы: Гребенщиков («Динамо» СПб) - 15 шайб, Карлин («СКА-Нева»), Гордеев («Торос) - по 14... Князев - 11... Жиляков - 9... Е.Иванов (все - «Спутник») - 8...

Ассистенты: Орлов-Грудкович («СКА-Нева») - 19 передач, Сарваров (ТХК), Алексеев («Динамо» Бшх), Рычагов («СКА-Нева») - по 17... Жиляков - 9... Мокин - 8... Князев, Ищенко (все - «Спутник») - по 7...

Гол+пас: Сарваров (ТХК) — 26 (8+18), Орлович-Грудков («СКА-Нева») - 26 (7+19), Гордеев («Торос») - 25 (14+11), Кузьменко («Звезда») - 25 (9+16), Алексеев («Динамо» Бшх) - 25 (8+17)... Князев - 18 (11+7)... Жиляков - 18 (9+9)... Е.Иванов - 12 (8+4)...

Баскетбол (женщины)

Евролига. Группа «В». 5-й тур

«Лилль-Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция) - «УГМК» (Ектерибург, Россия) - 69:88 (21:16, 15:31, 17:17, 16:24).

7 декабря. Вильнёв-д'Аск. Ле Паласиум.

«Лилль-Метрополь»: Эпоупа - 7, Гомис - 11, Айяи - 11, Сай Диоп - 10, К.Степанова - 2; Науменко - 0, Ягупова - 22, Амант - 6.

«УГМК»: Толливер - 13, Таурази - 34, Торренс - 8, Литтл - 9, Грайнер - 11; Артешина - 3, Белякова - 0, Барич - 0, Виеру - 0, Мессеман - 10.

Результаты других матчей в группе «В»: «Бурж Баскет» - «Надежда» -58:60, «Польковице» - «Хатай Бюйюкшехир» - 54:64, «Уника» - «Перфумериас Авенида» -77:68.

Турнирная таблица

Команда И В П Ш О 1. «Надежда» (Оренбург, Россия) 5 5 0 323 : 267 10 2. «УГМК» (Екатеринбург, Россия) 5 4 1 396 : 343 9 3. «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания) 5 3 2 392 : 430 8 4. «Уника» (Шопрон, Венгрия) 5 3 2 362 : 366 8 5. «Бурж Баскет» (Бурж, Франция) 5 2 3 339 : 352 7 6. «Лилль-Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция) 5 2 3 341 : 371 7 7. «Хатай Бюйюкхешир» (Антакья, Турция) 5 1 4 324 : 370 6 8. «Польковице» (Польковице, Польша) 5 0 5 302 : 370 5

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

«Иркут» (Иркутск) - «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - 57:56 (20:15, 10:11, 14:13, 13:17).

7 декабря. Иркутск. Дворец спорта «Труд».

«Иркут»: Герасименко - 9, Варнаков - 12, Захаров - 16, Новиков - 6, Саяпин - 6; Злобин - 4, Михалев - 2, Муравьёв - 2, Каэтано - 0.

«Темп-СУМЗ-УГМК»: Глазунов - 10, Бревнов - 15, Калёнов - 0, Поляков - 2, Федюшин - 8; П.Александров - 0, Аннаев - 0, Артешин - 18, Качанко - 0, Караулов - 2, И.Павлов - 1.

* Победу хозяевам принёс точный двухочковый бросок Александра Варнакова за секунду (!) до финальной сирены.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Новосибирск» (Новосибирск) 10 9 1 806 : 696 19 90 2. «Иркут» (Иркутск) 11 9 2 811 : 742 20 82 3. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 10 7 3 892 : 791 17 70 4. «Самара» (Самара) 10 7 3 754 : 681 17 70 5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 9 6 3 711 : 637 15 67 6. «Университет-Югра» (Сургут) 9 6 3 733 : 680 15 67 7. «Урал» (Екатеринбург) 10 5 5 810 : 777 15 50 8. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 11 4 7 831 : 810 15 36 9. «Купол-Родники» (Ижевск) 9 3 6 664 : 683 12 33 10. МБА (Москва) 10 3 7 701 : 783 13 30 11. «Химки-Подмосковье» (Химки) 10 3 7 634 : 764 13 30 12. «Рязань» (Рязань) 10 2 8 710 : 862 12 20 13. «Урарту» (Ереван) 9 0 9 636 : 787 9 0

Сегодня екатеринбургский «Урал» играет в гостях с лидером регулярного чемпионата «Новосибирском»