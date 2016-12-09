08.12.2006
9 декабря 2016, 08:17 / Спорт
Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 8 декабря
Баскетбол
Суперлига. Первый дивизион
«Новосибирск» (Новосибирск) - «Урал» (Екатеринбург) - 76:56 (18:17, 21:16, 19:10, 18:13).
8 декабря. Спорткомплекс «Север».
«Новосибирск»: Токарев - 18, Макеев - 5,Голдырев - 10, Лавников - 7, Курцевич - 14; Помогалов - 9, И.Новиков - 2, Коршаков - 4, Двалишвили - 7.
«Урал»: Ткаченко - 12, Киселёв - 3, Комиссаров - 4, Дойников - 10, Комаров - 3; Горнаев - 10, Островский - 0, Кузёмкин - 9, Зверков - 1, Незванкин - 4.
14 декабря свердловские команды «Урал» и «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграют между собой в Екатеринбурге.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Новосибирск» (Новосибирск)
11
10
1
806 : 696
19
91
2. «Иркут» (Иркутск)
11
9
2
811 : 742
20
82
3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)
10
7
3
892 : 791
17
70
4. «Самара» (Самара)
10
7
3
754 : 681
17
70
5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
9
6
3
711 : 637
15
67
6. «Университет-Югра» (Сургут)
9
6
3
733 : 680
15
67
7. «Урал» (Екатеринбург)
11
5
6
866 : 853
16
45
8. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
11
4
7
831 : 810
15
36
9. «Купол-Родники» (Ижевск)
9
3
6
664 : 683
12
33
10. МБА (Москва)
10
3
7
701 : 783
13
30
11. «Химки-Подмосковье» (Химки)
10
3
7
634 : 764
13
30
12. «Рязань» (Рязань)
10
2
8
710 : 862
12
20
13. «Урарту» (Ереван)
9
0
9
636 : 787
9
0
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
8 декабря. «Салават Юлаев» - «Куньлунь» - 4:5 Б, «Металлург» (Мг) - «Адмирал» - 5:3, «Трактор» - «Амур» - 3:1, «Торпедо» НН - «Лада» - 2:1 Б, «Северсталь» - «Локомотив» - 3:2, «Йокерит» - «Слован» - 1:3, «Спартак» - «Нефтехимик» - 3:1, ЦСКА - «Витязь» - 5:2, СКА - «Динамо» (М) – 2:1 Б, «Сочи» - «Ак Барс» - 1:2, «Динамо» (Р) - «Медвешчак» - 0:4.
Екатеринбургский «Автомобилист» ближайший матч проведёт 11 декабря в Ханты-Мансийске с «Югрой».
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Металлург» (Магнитогорск)*
39
25
0
2
4
1
7
128-79
84
2. «Авангард» (Омск)*
39
22
1
3
1
2
10
102-77
77
3. «Ак Барс» (Казань)
42
22
2
5
1
1
11
110-76
82
4. «Салават Юлаев» (Уфа)
40
18
1
3
7
0
11
118-99
69
5. «Трактор» (Челябинск)
39
18
2
1
4
2
12
89-73
66
6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
38
18
0
1
0
0
19
86-92
56
7. «Адмирал» (Владивосток)
39
15
1
1
6
0
16
93-96
55
8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
39
13
1
5
1
0
19
94-106
52
9. «Сибирь» (Новосибирск)
40
12
1
4
2
3
18
90-98
51
10. «Барыс» (Астана)
37
14
3
0
1
1
18
92-113
50
11. «Лада» (Тольятти)
40
12
0
3
3
1
21
98-114
46
12. «Автомобилист» (Екатеринбург)
40
11
0
5
2
1
21
86-117
46
13. «Амур» (Хабаровск)
40
11
1
2
4
1
21
66-90
44
14. «Югра» (Ханты-Мансийск)
39
12
1
2
0
0
24
69-93
42
15. «Металлург» (Новокузнецк)
39
7
0
3
0
2
27
66-124
29
* Лидеры дивизиона
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. СКА (Санкт-Петербург)*
39
28
1
4
2
2
2
168-62
98
2. ЦСКА (Москва)*
41
27
1
1
5
1
6
120-77
91
3. «Торпедо» (Нижний Новгород)
40
20
2
3
2
2
11
98-81
74
4. «Локомотив» (Ярославль)
38
19
1
2
1
3
12
98-79
67
5. «Динамо» (Москва)
39
14
3
5
5
0
12
92-74
63
6. «Йокерит» (Хельсинки)
39
15
2
3
5
2
12
92-99
62
7. «Динамо» (Минск)
38
16
2
3
1
2
14
105-103
61
8. «Сочи» (Сочи)
40
16
2
3
1
1
17
91-92
60
9. «Витязь» (Чехов)
39
15
2
3
3
0
16
93-103
58
10. «Спартак» (Москва)
38
15
0
2
2
1
18
84-89
52
11. «Медвешчак» (Загреб)
40
13
2
1
2
1
21
85-115
48
12. «Слован» (Братислава)
39
12
2
1
3
1
20
88-119
46
13. «Северсталь» (Череповец)
38
11
1
1
4
3
18
81-109
44
14. «Динамо» (Рига)
38
6
0
4
4
1
23
67-100
31
* Лидеры дивизионов.
Регулярный чемпионат ВХЛ
8 декабря. «Сокол» - «Кристадл» - +:-, «Ермак» - «Дизель» - 2:1 ОТ.
«Спутник» (Нижний Тагил) ближайший матч сыграет в субботу 10 декабря на домашней площадке с ижевской «Ижсталью» (Ледовый двоорец имени В.К.Сотникова, 17.00).
Турнирная таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
30
17
1
1
4
3
4
98-62
62
2. ТХК (Тверь)
31
18
1
2
2
0
8
86-59
62
3. «Сокол» (Красноярск)
30
16
1
5
0
0
8
72-51
60
4. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
30
16
1
4
0
1
8
94-59
59
5. «Сарыарка» (Астана)
30
16
0
3
1
2
8
79-41
57
6. «Зауралье» (Курган)
29
15
0
2
3
2
7
70-59
54
7. «Торос»» (Нефтекамск)
29
15
2
0
1
0
11
82-71
50
8. «Динамо» (Балашиха)
28
16
1
0
0
0
11
83-65
50
9. «Спутник» (Нижний Тагил)
29
11
3
3
4
1
7
75-68
50
10. «Динамо» (Санкт-Петербург)
28
14
0
2
2
1
9
62-57
49
11. «Ермак» (Ангарск)
30
12
4
2
0
0
12
75-67
48
12. «Дизель» (Пенза)
30
14
0
1
1
3
11
78-77
48
13. «Звезда» (Чехов)
30
11
2
3
2
3
9
80-73
48
14. «Нефтяник» (Альметьевск)
29
13
1
2
1
1
11
72-67
47
15. «Ижсталь» (Ижевск)
29
13
1
1
2
0
12
66-75
45
16. «Челмет» (Челябинск)
30
12
1
2
2
1
12
83-81
45
17. «Рязань» (Рязань)
28
11
1
2
3
2
9
78-63
44
18. «Саров» (Саров)
31
12
0
1
4
0
14
68-75
42
19. «Рубин» (Тюмень)
29
10
3
1
2
0
13
71-68
40
20. «Южный Урал» (Орск)
30
7
1
2
5
1
14
60-77
33
21. «Барс» (Казань)
29
8
0
3
2
1
15
52-75
33
22. «Молот-Прикамье» (Пермь)
29
8
2
1
2
1
15
70-80
33
23. «Химик» (Воскресенск)
29
6
3
2
1
2
15
53-76
31
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
31
5
0
2
4
1
19
61-113
24
25. «Кристалл» (Саратов)
30
5
0
2
0
0
23
48-97
19
26. «Буран» (Воронеж)
28
4
0
0
1
3
20
51-111
16
Волейбол (мужчины).
Высшая лига «А». 8-й тур
7-8 декабря. «Торпедо» - «Ярославич» - 3:1 (25:15, 25:15, 23:25, 25:21) и 0:3 (22:25, 15:25, 18:25).
Остальные матчи тура пройдут 10-11 декабря. Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» на домашней площадке примет команду «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска (Спорткомплекс «Локомотив-Изумруд», ул. Стачек, 3, 17.00).
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
Партии
О
1. «Ярославич» (Ярославль)
16
11 (2)
5 (3)
41:24
34
2. «Прикамье» (Пермь)
14
10 (2)
4
33:20
28
3. «Торпедо» (Челябинск)
16
9 (1)
7 (2)
34:28
28
4. «МГТУ» (Москва)
14
10 (3)
4
33:18
27
5. «Университет» (Барнаул)
14
9 (3)
5 (2)
33:26
26
6. «Дагестан» (Махачкала)
14
7 (2)
7 (3)
27:25
22
7. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
14
7 (1)
7 (1)
26:24
21
8. «Академия» (Казань)
14
7 (2)
7 (1)
27:28
20
9. «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск)
14
5 (1)
9 (2)
23:33
16
10. «Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак)
14
4
10 (3)
21:33
15
11. «Кристалл» (Воронеж)
14
4 (1)
10 (2)
18:34
13
12. «Грозный» (Грозный)
14
3 (2)
11 (1)
14-37
8