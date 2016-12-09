08.12.2006

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 8 декабря

Баскетбол

Суперлига. Первый дивизион

«Новосибирск» (Новосибирск) - «Урал» (Екатеринбург) - 76:56 (18:17, 21:16, 19:10, 18:13).

8 декабря. Спорткомплекс «Север».

«Новосибирск»: Токарев - 18, Макеев - 5,Голдырев - 10, Лавников - 7, Курцевич - 14; Помогалов - 9, И.Новиков - 2, Коршаков - 4, Двалишвили - 7.

«Урал»: Ткаченко - 12, Киселёв - 3, Комиссаров - 4, Дойников - 10, Комаров - 3; Горнаев - 10, Островский - 0, Кузёмкин - 9, Зверков - 1, Незванкин - 4.

14 декабря свердловские команды «Урал» и «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграют между собой в Екатеринбурге.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Новосибирск» (Новосибирск) 11 10 1 806 : 696 19 91 2. «Иркут» (Иркутск) 11 9 2 811 : 742 20 82 3. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 10 7 3 892 : 791 17 70 4. «Самара» (Самара) 10 7 3 754 : 681 17 70 5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 9 6 3 711 : 637 15 67 6. «Университет-Югра» (Сургут) 9 6 3 733 : 680 15 67 7. «Урал» (Екатеринбург) 11 5 6 866 : 853 16 45 8. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 11 4 7 831 : 810 15 36 9. «Купол-Родники» (Ижевск) 9 3 6 664 : 683 12 33 10. МБА (Москва) 10 3 7 701 : 783 13 30 11. «Химки-Подмосковье» (Химки) 10 3 7 634 : 764 13 30 12. «Рязань» (Рязань) 10 2 8 710 : 862 12 20 13. «Урарту» (Ереван) 9 0 9 636 : 787 9 0

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

8 декабря. «Салават Юлаев» - «Куньлунь» - 4:5 Б, «Металлург» (Мг) - «Адмирал» - 5:3, «Трактор» - «Амур» - 3:1, «Торпедо» НН - «Лада» - 2:1 Б, «Северсталь» - «Локомотив» - 3:2, «Йокерит» - «Слован» - 1:3, «Спартак» - «Нефтехимик» - 3:1, ЦСКА - «Витязь» - 5:2, СКА - «Динамо» (М) – 2:1 Б, «Сочи» - «Ак Барс» - 1:2, «Динамо» (Р) - «Медвешчак» - 0:4.

Екатеринбургский «Автомобилист» ближайший матч проведёт 11 декабря в Ханты-Мансийске с «Югрой».

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Металлург» (Магнитогорск)* 39 25 0 2 4 1 7 128-79 84 2. «Авангард» (Омск)* 39 22 1 3 1 2 10 102-77 77 3. «Ак Барс» (Казань) 42 22 2 5 1 1 11 110-76 82 4. «Салават Юлаев» (Уфа) 40 18 1 3 7 0 11 118-99 69 5. «Трактор» (Челябинск) 39 18 2 1 4 2 12 89-73 66 6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 38 18 0 1 0 0 19 86-92 56 7. «Адмирал» (Владивосток) 39 15 1 1 6 0 16 93-96 55 8. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 39 13 1 5 1 0 19 94-106 52 9. «Сибирь» (Новосибирск) 40 12 1 4 2 3 18 90-98 51 10. «Барыс» (Астана) 37 14 3 0 1 1 18 92-113 50 11. «Лада» (Тольятти) 40 12 0 3 3 1 21 98-114 46 12. «Автомобилист» (Екатеринбург) 40 11 0 5 2 1 21 86-117 46 13. «Амур» (Хабаровск) 40 11 1 2 4 1 21 66-90 44 14. «Югра» (Ханты-Мансийск) 39 12 1 2 0 0 24 69-93 42 15. «Металлург» (Новокузнецк) 39 7 0 3 0 2 27 66-124 29

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. СКА (Санкт-Петербург)* 39 28 1 4 2 2 2 168-62 98 2. ЦСКА (Москва)* 41 27 1 1 5 1 6 120-77 91 3. «Торпедо» (Нижний Новгород) 40 20 2 3 2 2 11 98-81 74 4. «Локомотив» (Ярославль) 38 19 1 2 1 3 12 98-79 67 5. «Динамо» (Москва) 39 14 3 5 5 0 12 92-74 63 6. «Йокерит» (Хельсинки) 39 15 2 3 5 2 12 92-99 62 7. «Динамо» (Минск) 38 16 2 3 1 2 14 105-103 61 8. «Сочи» (Сочи) 40 16 2 3 1 1 17 91-92 60 9. «Витязь» (Чехов) 39 15 2 3 3 0 16 93-103 58 10. «Спартак» (Москва) 38 15 0 2 2 1 18 84-89 52 11. «Медвешчак» (Загреб) 40 13 2 1 2 1 21 85-115 48 12. «Слован» (Братислава) 39 12 2 1 3 1 20 88-119 46 13. «Северсталь» (Череповец) 38 11 1 1 4 3 18 81-109 44 14. «Динамо» (Рига) 38 6 0 4 4 1 23 67-100 31

* Лидеры дивизионов.

Регулярный чемпионат ВХЛ

8 декабря. «Сокол» - «Кристадл» - +:-, «Ермак» - «Дизель» - 2:1 ОТ.

«Спутник» (Нижний Тагил) ближайший матч сыграет в субботу 10 декабря на домашней площадке с ижевской «Ижсталью» (Ледовый двоорец имени В.К.Сотникова, 17.00).

Турнирная таблица

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 30 17 1 1 4 3 4 98-62 62 2. ТХК (Тверь) 31 18 1 2 2 0 8 86-59 62 3. «Сокол» (Красноярск) 30 16 1 5 0 0 8 72-51 60 4. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) 30 16 1 4 0 1 8 94-59 59 5. «Сарыарка» (Астана) 30 16 0 3 1 2 8 79-41 57 6. «Зауралье» (Курган) 29 15 0 2 3 2 7 70-59 54 7. «Торос»» (Нефтекамск) 29 15 2 0 1 0 11 82-71 50 8. «Динамо» (Балашиха) 28 16 1 0 0 0 11 83-65 50 9. «Спутник» (Нижний Тагил) 29 11 3 3 4 1 7 75-68 50 10. «Динамо» (Санкт-Петербург) 28 14 0 2 2 1 9 62-57 49 11. «Ермак» (Ангарск) 30 12 4 2 0 0 12 75-67 48 12. «Дизель» (Пенза) 30 14 0 1 1 3 11 78-77 48 13. «Звезда» (Чехов) 30 11 2 3 2 3 9 80-73 48 14. «Нефтяник» (Альметьевск) 29 13 1 2 1 1 11 72-67 47 15. «Ижсталь» (Ижевск) 29 13 1 1 2 0 12 66-75 45 16. «Челмет» (Челябинск) 30 12 1 2 2 1 12 83-81 45 17. «Рязань» (Рязань) 28 11 1 2 3 2 9 78-63 44 18. «Саров» (Саров) 31 12 0 1 4 0 14 68-75 42 19. «Рубин» (Тюмень) 29 10 3 1 2 0 13 71-68 40 20. «Южный Урал» (Орск) 30 7 1 2 5 1 14 60-77 33 21. «Барс» (Казань) 29 8 0 3 2 1 15 52-75 33 22. «Молот-Прикамье» (Пермь) 29 8 2 1 2 1 15 70-80 33 23. «Химик» (Воскресенск) 29 6 3 2 1 2 15 53-76 31 24. «Ариада-НХ» (Волжск) 31 5 0 2 4 1 19 61-113 24 25. «Кристалл» (Саратов) 30 5 0 2 0 0 23 48-97 19 26. «Буран» (Воронеж) 28 4 0 0 1 3 20 51-111 16

Волейбол (мужчины).

Высшая лига «А». 8-й тур

7-8 декабря. «Торпедо» - «Ярославич» - 3:1 (25:15, 25:15, 23:25, 25:21) и 0:3 (22:25, 15:25, 18:25).

Остальные матчи тура пройдут 10-11 декабря. Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» на домашней площадке примет команду «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска (Спорткомплекс «Локомотив-Изумруд», ул. Стачек, 3, 17.00).

Турнирная таблица