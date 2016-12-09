08.12.2006

9 декабря 2016, 08:17 / Спорт

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 8 декабря

Баскетбол

Суперлига. Первый дивизион

«Новосибирск» (Новосибирск) - «Урал» (Екатеринбург) - 76:56 (18:17, 21:16, 19:10, 18:13).

8 декабря. Спорткомплекс «Север».

«Новосибирск»: Токарев - 18, Макеев - 5,Голдырев - 10, Лавников - 7, Курцевич - 14; Помогалов - 9, И.Новиков - 2, Коршаков - 4, Двалишвили - 7.

«Урал»: Ткаченко - 12, Киселёв - 3, Комиссаров - 4, Дойников - 10, Комаров - 3; Горнаев - 10, Островский - 0, Кузёмкин - 9, Зверков - 1, Незванкин - 4.

14 декабря свердловские команды «Урал» и «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграют между собой в Екатеринбурге.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «Новосибирск» (Новосибирск)

11

10

1

806 : 696

19

91

2. «Иркут» (Иркутск)

11

9

2

811 : 742

20

82

3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)

10

7

3

892 : 791

17

70

4. «Самара» (Самара)

10

7

3

754 : 681

17

70

5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

9

6

3

711 : 637

15

67

6. «Университет-Югра» (Сургут)

9

6

3

733 : 680

15

67

7. «Урал» (Екатеринбург)

11

5

6

866 : 853

16

45

8. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

11

4

7

831 : 810

15

36

9. «Купол-Родники» (Ижевск)

9

3

6

664 : 683

12

33

10. МБА (Москва)

10

3

7

701 : 783

13

30

11. «Химки-Подмосковье» (Химки)

10

3

7

634 : 764

13

30

12. «Рязань» (Рязань)

10

2

8

710 : 862

12

20

13. «Урарту» (Ереван)

9

0

9

636 : 787

9

0

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

8 декабря. «Салават Юлаев» - «Куньлунь» - 4:5 Б, «Металлург» (Мг) - «Адмирал» - 5:3, «Трактор» - «Амур» - 3:1, «Торпедо» НН - «Лада» - 2:1 Б, «Северсталь» - «Локомотив» - 3:2, «Йокерит» - «Слован» - 1:3, «Спартак» - «Нефтехимик» - 3:1, ЦСКА - «Витязь» - 5:2, СКА - «Динамо» (М) – 2:1 Б, «Сочи» - «Ак Барс» - 1:2, «Динамо» (Р) - «Медвешчак» - 0:4.

Екатеринбургский «Автомобилист» ближайший матч проведёт 11 декабря в Ханты-Мансийске с «Югрой».

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Металлург» (Магнитогорск)*

39

25

0

2

4

1

7

128-79

84

2. «Авангард» (Омск)*

39

22

1

3

1

2

10

102-77

77

3. «Ак Барс» (Казань)

42

22

2

5

1

1

11

110-76

82

4. «Салават Юлаев» (Уфа)

40

18

1

3

7

0

11

118-99

69

5. «Трактор» (Челябинск)

39

18

2

1

4

2

12

89-73

66

6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

38

18

0

1

0

0

19

86-92

56

7. «Адмирал» (Владивосток)

39

15

1

1

6

0

16

93-96

55

8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

39

13

1

5

1

0

19

94-106

52

9. «Сибирь» (Новосибирск)

40

12

1

4

2

3

18

90-98

51

10. «Барыс» (Астана)

37

14

3

0

1

1

18

92-113

50

11. «Лада» (Тольятти)

40

12

0

3

3

1

21

98-114

46

12. «Автомобилист» (Екатеринбург)

40

11

0

5

2

1

21

86-117

46

13. «Амур» (Хабаровск)

40

11

1

2

4

1

21

66-90

44

14. «Югра» (Ханты-Мансийск)

39

12

1

2

0

0

24

69-93

42

15. «Металлург» (Новокузнецк)

39

7

0

3

0

2

27

66-124

29

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. СКА (Санкт-Петербург)*

39

28

1

4

2

2

2

168-62

98

2. ЦСКА (Москва)*

41

27

1

1

5

1

6

120-77

91

3. «Торпедо» (Нижний Новгород)

40

20

2

3

2

2

11

98-81

74

4. «Локомотив» (Ярославль)

38

19

1

2

1

3

12

98-79

67

5. «Динамо» (Москва)

39

14

3

5

5

0

12

92-74

63

6. «Йокерит» (Хельсинки)

39

15

2

3

5

2

12

92-99

62

7. «Динамо» (Минск)

38

16

2

3

1

2

14

105-103

61

8. «Сочи» (Сочи)

40

16

2

3

1

1

17

91-92

60

9. «Витязь» (Чехов)

39

15

2

3

3

0

16

93-103

58

10. «Спартак» (Москва)

38

15

0

2

2

1

18

84-89

52

11. «Медвешчак» (Загреб)

40

13

2

1

2

1

21

85-115

48

12. «Слован» (Братислава)

39

12

2

1

3

1

20

88-119

46

13. «Северсталь» (Череповец)

38

11

1

1

4

3

18

81-109

44

14. «Динамо» (Рига)

38

6

0

4

4

1

23

67-100

31

* Лидеры дивизионов.

Регулярный чемпионат ВХЛ

8 декабря. «Сокол» - «Кристадл» - +:-, «Ермак» - «Дизель» - 2:1 ОТ.

«Спутник» (Нижний Тагил) ближайший матч сыграет в субботу 10 декабря на домашней площадке с ижевской «Ижсталью» (Ледовый двоорец имени В.К.Сотникова, 17.00).

Турнирная таблица

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

30

17

1

1

4

3

4

98-62

62

2. ТХК (Тверь)

31

18

1

2

2

0

8

86-59

62

3. «Сокол» (Красноярск)

30

16

1

5

0

0

8

72-51

60

4. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

30

16

1

4

0

1

8

94-59

59

5. «Сарыарка» (Астана)

30

16

0

3

1

2

8

79-41

57

6. «Зауралье» (Курган)

29

15

0

2

3

2

7

70-59

54

7. «Торос»» (Нефтекамск)

29

15

2

0

1

0

11

82-71

50

8. «Динамо» (Балашиха)

28

16

1

0

0

0

11

83-65

50

9. «Спутник» (Нижний Тагил)

29

11

3

3

4

1

7

75-68

50

10. «Динамо» (Санкт-Петербург)

28

14

0

2

2

1

9

62-57

49

11. «Ермак» (Ангарск)

30

12

4

2

0

0

12

75-67

48

12. «Дизель» (Пенза)

30

14

0

1

1

3

11

78-77

48

13. «Звезда» (Чехов)

30

11

2

3

2

3

9

80-73

48

14. «Нефтяник» (Альметьевск)

29

13

1

2

1

1

11

72-67

47

15. «Ижсталь» (Ижевск)

29

13

1

1

2

0

12

66-75

45

16. «Челмет» (Челябинск)

30

12

1

2

2

1

12

83-81

45

17. «Рязань» (Рязань)

28

11

1

2

3

2

9

78-63

44

18. «Саров» (Саров)

31

12

0

1

4

0

14

68-75

42

19. «Рубин» (Тюмень)

29

10

3

1

2

0

13

71-68

40

20. «Южный Урал» (Орск)

30

7

1

2

5

1

14

60-77

33

21. «Барс» (Казань)

29

8

0

3

2

1

15

52-75

33

22. «Молот-Прикамье» (Пермь)

29

8

2

1

2

1

15

70-80

33

23. «Химик» (Воскресенск)

29

6

3

2

1

2

15

53-76

31

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

31

5

0

2

4

1

19

61-113

24

25. «Кристалл» (Саратов)

30

5

0

2

0

0

23

48-97

19

26. «Буран» (Воронеж)

28

4

0

0

1

3

20

51-111

16

Волейбол (мужчины).

Высшая лига «А». 8-й тур

7-8 декабря. «Торпедо» - «Ярославич» - 3:1 (25:15, 25:15, 23:25, 25:21) и 0:3 (22:25, 15:25, 18:25).

Остальные матчи тура пройдут 10-11 декабря. Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» на домашней площадке примет команду «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска (Спорткомплекс «Локомотив-Изумруд», ул. Стачек, 3, 17.00).

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

Партии

О

1. «Ярославич» (Ярославль)

16

11 (2)

5 (3)

41:24

34

2. «Прикамье» (Пермь)

14

10 (2)

4

33:20

28

3. «Торпедо» (Челябинск)

16

9 (1)

7 (2)

34:28

28

4. «МГТУ» (Москва)

14

10 (3)

4

33:18

27

5. «Университет» (Барнаул)

14

9 (3)

5 (2)

33:26

26

6. «Дагестан» (Махачкала)

14

7 (2)

7 (3)

27:25

22

7. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)

14

7 (1)

7 (1)

26:24

21

8. «Академия» (Казань)

14

7 (2)

7 (1)

27:28

20

9. «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск)

14

5 (1)

9 (2)

23:33

16

10. «Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак)

14

4

10 (3)

21:33

15

11. «Кристалл» (Воронеж)

14

4 (1)

10 (2)

18:34

13

12. «Грозный» (Грозный)

14

3 (2)

11 (1)

14-37

8

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