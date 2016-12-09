«Помогаем стать профессионалами»

Юные пловцы будут соревноваться на дистанциях 50, 100, 200 и 400 метров. Медали будут разыграны во всех традиционных для плавания стилях: кроль, баттерфляй, брасс и плавание на спине. Также определятся лучшие команды в эстафетах. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №231 от 10.12.2016

В Екатеринбурге стартовал ежегодный всероссийский детско-юношеский турнир по плаванию Кубок Александра Попова. Турнир проходит в столице Урала уже в девятый раз.

Впервые соревнования состоялись в 2008 году, а статус всероссийских получили спустя год.

– Идеология турнира была очень простой. Восемь лет назад мы проанализировали календарь российской федерации плавания и поняли, что у ребят этого возраста (юноши 14–15 лет, девочки 13–14 лет) очень мало стартов и возможностей проявить себя, выполнить нормативы. И мы с единомышленниками организовали этот турнир. Хотели помочь ребятам становиться профессиональными спортсменами, – рассказал «ОГ» четырёхкратный олимпийский чемпион, организатор турнира Александр Попов.

Со временем турнир и вовсе стал международным. В этом году в Кубке Александра Попова примут участие 59 команд из 59 субъектов РФ, четыре команды – из стран СНГ и Европы. В общей сложности в столицу Урала приехали 605 пловцов.

Александр Попов: «С каждым годом таблица рекордов турнира переписывается. Значит, дети становятся быстрее». Фото: Александр зайцев – Хочу сказать, что соревнования у нас серьёзные. Все спортсмены имеют разряд не ниже первого взрослого. Более того, за отдельные результаты участникам турнира присваиваются звания кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. За всё время существования турнира 16 человек получили звание мастера спорта. Четыре человека и вовсе сейчас уже входят во взрослую сборную России по плаванию. На Олимпиаде в Рио стартовали два бывших участника Кубка Александра Попова. Конечно, мы этим гордимся, – отметил президент Федерации плавания Свердловской области Александр Серебренников. Соревнования начались сразу же после торжественной церемонии открытия турнира, на которой Александр Попов дал наставление всем участникам. Спортсмены заметно нервничали, хотя среди них были уже довольно опытные пловцы. – Хочу сказать, что соревнования у нас серьёзные. Все спортсмены имеют разряд не ниже первого взрослого. Более того, за отдельные результаты участникам турнира присваиваются звания кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. За всё время существования турнира 16 человек получили звание мастера спорта. Четыре человека и вовсе сейчас уже входят во взрослую сборную России по плаванию. На Олимпиаде в Рио стартовали два бывших участника Кубка Александра Попова. Конечно, мы этим гордимся, – отметил президент Федерации плавания Свердловской области Александр Серебренников. Соревнования начались сразу же после торжественной церемонии открытия турнира, на которой Александр Попов дал наставление всем участникам. Спортсмены заметно нервничали, хотя среди них были уже довольно опытные пловцы.

– Я занимаюсь плаванием более десяти лет, являюсь мастером спорта. На Кубке Александра Попова я во второй раз, в прошлом году уже приезжал сюда, правда, выступал на других дистанциях и не смог занять призовые места, – поделился своими впечатлениями с «ОГ» пловец из Волгограда Илья Сибирцев. – В этом году более жёсткая организация из-за вспышки кори, а так всё, как и в прошлом году, на высоком уровне. Я приехал в этом году с целью занять призовое место, буду плыть 200 метров кролем. После Кубка Александра Попова я поеду на первенство России, которое пройдёт в Пензе, поэтому турнир в Екатеринбурге является для меня некой подготовкой.

Всего за три дня соревнований будет разыгран 31 комплект медалей. Помимо спортивной части, спортсменов по традиции ждут приятные сюрпризы от Александра Попова. Ежегодно поддержать юных спортсменов в Екатеринбург приезжают олимпийские чемпионы и призёры в различных видах спорта. В этом году столицу Урала с визитом посетили прыгун на батуте Александр Москаленко, гандболист Игорь Лавров, представитель греко-римской борьбы Александр Третьяков, биатлонист Николай Круглов и многие другие. В общей сложности в Екатеринбург приехали более 30 олимпийских чемпионов и призёров. Все они встретятся с участниками турнира в неформальной обстановке в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» и проведут фото- и автограф-сессию для юных пловцов.