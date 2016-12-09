«На старт чуть не опоздали, потому что «Санта Барбару» смотрели»

Команда «Повелитель паруса-Европа» в составе Евгения Неугодникова, Сергея Мусихина, Юрия Попова и Вячеслава Ермоленко выиграла Национальную парусную лигу с первого раза. Фото: Андрей Шереметев

Опубликовано в №231 от 10.12.2016

В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей Национальной парусной лиги (НПЛ). Команде «Повелитель паруса – Европа» во главе с Евгением НЕУГОДНИКОВЫМ вручили кубок победителя. Как только Евгений прилетел домой, он первым делом зашёл в гости в редакцию «ОГ». Буквально – с корабля на бал.

Выжил – победил

– Парусный спорт – это семейная история, – рассказывает Евгений. – Дед и три его брата, бабушка, её брат, мой дядя – все занимались яхтингом. В масштабах области и даже СССР мой дед и его младший брат довольно хорошо выступали.

– То есть с самого детства сразу было понятно, что вам – прямая дорога в парусный спорт?

– Да нет, на самом деле ничего не было понятно. До десяти лет я чем только не занимался: дзюдо, гимнастикой… В девять лет – в 1992 году – меня-таки отдали в парусный. Вернее, я сам попросился.

– Слышали историю, что вас в детстве просто оттолкнули от берега на яхте…

– Да, было такое… Я был ещё совсем мелким, и меня оттолкнули на «Оптимисте» (класс яхт. – Прим. «ОГ»). Ну сейчас-то я понимаю, что ничего страшного не произошло: ветра не было, толкнули меня метров на пять, я сам кое-как догрёб, вернулся. Но тогда мне, конечно, было страшновато.

– Помните свои первые соревнования?

– Первое лето – в 1993-м – отходил на «Оптимисте» и поехал на соревнования в Питер. Занял там место в районе восьмидесятого (смеётся)… Ну мы тогда ходили, разинув рот, – мы же такого не видели никогда! Там надувные знаки обходить надо было, а у нас какие-то железные вехи… и вот я подходил, трогал их… Тут же судья рядом оказывался: «Ты чего! Это же навал на знак!» Я говорил: «Да я не видел никогда таких! Можете меня не дисквалифицировать, я и так в самом хвосте плетусь…» Как-то так и начинал. В 1993-м, в конце лета, я попробовал гоняться на «кадете» – меня взяли матросом. Мы с рулевым заняли четвёртое место и даже попали в сборную России. А первые международные соревнования были в 1996 году. Отобрался на чемпионат Европы в классе «Оптимист» и поехал в Испанию, в Пальма-де-Мальорка. Помню, что мы сидим в машине перед отъездом, а мама отсчитывает мне доллары – одни, два, три… На цифре 16 я подумал: «Какая огромная сумма! Хватит», – говорю. В итоге привёз долгов ещё на 50 долларов… Ещё мне эта поездка запомнилась тем, что нашёл 15 советских копеек. Увидел под водой что-то блестит – нырнул, достал. Кричу своей знакомой: «Катька! Я старинную монету нашёл!». Она: «Какую?». Я снял очки, сморю, а это 15 копеек! Ещё нам там давали «Несквик». Русские ребята брали одну порцию, обходили кругом и снова вставали в очередь. Но выступил очень неудачно – занял 130-е место…

– Из детства какие самые яркие воспоминания, связанные со спортом?

– Прежде всего вспоминается смешное. Мы однажды с Серёгой Мусихиным на старт чуть не опоздали, потому что «Санта Барбару» смотрели. Уже надо на старте быть, а мы в раздевалке сидим и смотрим. Потом выглядываем, и я говорю: «Серый, там уже яхты!..» Ну успели, конечно, но впритык. Конечно, и трудности были… Когда через нос переворачивался на «Оптимисте» – с большой волны скатывался… Но ни разу не было такого, чтобы я испугался и не захотел продолжать. Наоборот. Я жил в микрорайоне Заречном, а яхт-клуб – на визе. И вот зима, транспорт не ходит, иду пешком… Желание было огромное.

– Вам, кстати, в детстве больше нравилось гоняться на «Оптимистах» – одному, или на «кадетах» – там экипаж из двух человек?

– Я был маленький, поэтому мне больше нравилось одному. На «кадете» какой-то взрослый дядька чего-то орёт, что-то постоянно надо ему: то откренивай, то принеси, то помой. Поэтому я сейчас сам на яхте главный – все остальные носят, откренивают (смеётся).

– Рулевому на яхте приходится принимать мгновенные решения. Как этому учились?

– У меня старший сын занимается шахматами. Приходит и постоянно говорит: «Я опять проиграл». Вот и я так учился – на своих ошибках. У нас, к сожалению, воспитание было по принципу самоанализа. «Почему ты туда пошёл?» – «Не знаю… А что нужно было?» – «Не туда идти!» Это понятно теперь, что не туда! Вот так и учились. Больше гонок, больше соревнований. Выжил – победил.

– Задумывались когда-нибудь, кем бы стали, если бы не парусный спорт?

– Не думал об этом. По образованию я инженер-металлург, окончил УПИ. Когда шёл в институт, понимал, что иду не за знаниями, а просто за высшим образованием. Нас учили добывать информацию, структурировать её – это в дальнейшем пригодилось. Поблажек мне в институте не делали. Разве что летнюю сессию разрешали сдавать осенью.

Сухопутный город?

Это стереотип

– Вы как рулевой часто кричите на свою команду?

– Бывает, конечно, кричу. Но кричу в основном от безысходности. Если пошло что-то не так, то повышением голоса уже ничего не исправишь. Если ты где-то кричишь – значит, в этом месте какое-то упущение. Значит, не натренировал что-то. Иногда это возникает из-за усталости… Но в этот раз мы приехали подготовленными, и всё прошло спокойно. Даже слишком спокойно. Мы были уверены в себе. И с каждой гонкой шли к своей цели.

– У нас, в сухопутном городе, достаточно сильная школа парусного спорта. Как думаете, с чем это связано?

– Не сказал бы, что у нас сухопутный город. Сколько у нас озёр вокруг! Это просто стереотип такой. Про паруса постоянно говорят – мол, у нас на Урале времени мало, сезон короткий. Часто привожу пример с горными лыжами – казалось бы, снег есть, зима долгая… Но в минус тридцать на лыжах тоже не особо покатаешься. А мы парусные регаты начинаем организовывать с середины мая и гоняемся до конца сентября. Так что и для парусов, и для лыж у нас примерно одинаково времени. Когда постоянно на море живёшь – это в какой-то момент приедается. В начале сезона они, конечно, сильнее нас. Но к середине – мы их всегда догоняем и обходим: у нас выше мотивация.

– На Национальной парусной лиге именно мотивация и сыграла, наверное, решающую роль? Вы шли четвёртыми и в финале поднялись на первое место…

– От нашего клуба участвовало 11 человек, а на финал мы собрали сильнейший состав со мной на руле. В течение сезона выступали очень стабильно, держали четвёртое место, усыпили бдительность соперников… И на финале «спустились с гор» (смеётся). Мы много тренировались, отработали стратегические нюансы… И выиграли с большим преимуществом. У нас из восьми гонок было семь первых мест и одно второе. Ну и мотивация, конечно, сработала – хотелось доказать, что мы – лучшие.

«Потеребить зайке хвостик»

– В следующем году вас ждать на гонках Национальной парусной лиги?

– Мы благодаря первому месту в этом году выиграли возможность участия в Международной парусной лиге – так что следующий сезон будем целенаправленно готовиться к ней. А Национальную лигу будем рассматривать как тренировочный процесс.

– Есть ли какие-то традиции в парусном спорте после побед?

– В парусном спорте есть традиция, что победителей купают. Но раньше это было чаще – сейчас реже. Стало очень много регат, и эта традиция немного приелась. Уже нет такой концентрации эмоций. А в нашей команде была раньше такая традиция – «потеребить зайке хвостик». Мы брали любой шкот и гладили конец – и все гонки проходили хорошо. А так, говорим в конце любой гонки друг другу спасибо, благодарим. И без разницы – проиграл или выиграл. В финале Национальной лиги купать нас не стали. Нас было много, может, побоялись (смеётся). Помню, что в 2014 году, когда мы выиграли чемпионат мира в классе SB20 в Санкт-Петербурге, нас при­ехал поддержать уральский десант. Нам говорят: «А что они в голубых толстовках?», а я отвечаю: «А что вы против тридцати уральцев имеете?» На последнем этапе НПЛ тоже была поддержка. Я думаю, что это одна из составляющих нашей победы. Вообще, мы, уральцы, более дружные. Я сейчас вернулся из Москвы и сказал своим коллегам, что не мог бы там жить. Там все бегут, куда-то спешат – нет времени улыбнуться. Душевности нет.

– География ваших поездок впечатляет… Где же всё-таки лучшая «вода»?

– Мне нравится гоняться у нас – Таватуй, Заречный, Сысерть. Последний водоём стал для меня настоящим открытием. Там по кругу растут сосны и получается интересный эффект – всё время разный ветер. Но вообще, нравится гоняться в хорошей компании. Когда достойная компания, то неважно где. Я бы выделил три такие составляющие: тепло, ветер и хорошая компания.