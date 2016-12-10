09.12.2016

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 8 декабря.

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

9 декабря. «Металлург» (Нк) - «Авангард» - 2:3 Б, «Югра» - «Барыс» - 2:4.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Металлург» (Магнитогорск)* 39 25 0 2 4 1 7 128-79 84 2. «Авангард» (Омск)* 40 22 1 4 1 2 10 105-79 79 3. «Ак Барс» (Казань) 42 22 2 5 1 1 11 110-76 82 4. «Салават Юлаев» (Уфа) 40 18 1 3 7 0 11 118-99 69 5. «Трактор» (Челябинск) 39 18 2 1 4 2 12 89-73 66 6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 38 18 0 1 0 0 19 86-92 56 7. «Адмирал» (Владивосток) 39 15 1 1 6 0 16 93-96 55 8. «Барыс» (Астана) 38 15 3 0 1 1 18 96-115 53 9. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 39 13 1 5 1 0 19 94-106 52 10. «Сибирь» (Новосибирск) 40 12 1 4 2 3 18 90-98 51 11. «Лада» (Тольятти) 40 12 0 3 3 1 21 98-114 46 12. «Автомобилист» (Екатеринбург) 40 11 0 5 2 1 21 86-117 46 13. «Амур» (Хабаровск) 40 11 1 2 4 1 21 66-90 44 14. «Югра» (Ханты-Мансийск) 40 12 1 2 0 0 25 71-97 42 15. «Металлург» (Новокузнецк) 40 7 0 3 1 2 27 68-127 30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. СКА (Санкт-Петербург)* 39 28 1 4 2 2 2 168-62 98 2. ЦСКА (Москва)* 41 27 1 1 5 1 6 120-77 91 3. «Торпедо» (Нижний Новгород) 40 20 2 3 2 2 11 98-81 74 4. «Локомотив» (Ярославль) 38 19 1 2 1 3 12 98-79 67 5. «Динамо» (Москва) 39 14 3 5 5 0 12 92-74 63 6. «Йокерит» (Хельсинки) 39 15 2 3 5 2 12 92-99 62 7. «Динамо» (Минск) 38 16 2 3 1 2 14 105-103 61 8. «Сочи» (Сочи) 40 16 2 3 1 1 17 91-92 60 9. «Витязь» (Чехов) 39 15 2 3 3 0 16 93-103 58 10. «Спартак» (Москва) 38 15 0 2 2 1 18 84-89 52 11. «Медвешчак» (Загреб) 40 13 2 1 2 1 21 85-115 48 12. «Слован» (Братислава) 39 12 2 1 3 1 20 88-119 46 13. «Северсталь» (Череповец) 38 11 1 1 4 3 18 81-109 44 14. «Динамо» (Рига) 38 6 0 4 4 1 23 67-100 31

* Лидеры дивизионов.

Ближайшие матчи: 10 декабря. «Салават Юлаев» - «Амур», «Трактор» - «Адмирал», «Металлург» (Мг) – «Куньлунь», «Динамо» (М) – «Локомотив», «Спартак» - «Лада», «Северсталь» - «Витязь», «Сочи» - «Нефтехимик», «Торпедо» (НН) – «Ак Барс», «Динамо» (Р) – «Слован». 11 декабря. «Югра» - «Автомобилист» (16.30 по уральскому времени), «Динамо» (Мн) – «Медвешчак».

Регулярный чемпионат ВХЛ

9 декабря. «Химик» - «Южный Урал» - 1:0, «Рязань» - «Саров» - 2:0, «Буран» - «Ариада-НХ» - 2:6, ТХК - «Челмет» - 3:4 Б.

Турнирная таблица

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. ТХК (Тверь) 32 18 1 2 3 0 8 89-63 63 2. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 30 17 1 1 4 3 4 98-62 62 3. «Сокол» (Красноярск) 30 16 1 5 0 0 8 72-51 60 4. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) 30 16 1 4 0 1 8 94-59 59 5. «Сарыарка» (Астана) 30 16 0 3 1 2 8 79-41 57 6. «Зауралье» (Курган) 29 15 0 2 3 2 7 70-59 54 7. «Торос»» (Нефтекамск) 29 15 2 0 1 0 11 82-71 50 8. «Динамо» (Балашиха) 28 16 1 0 0 0 11 83-65 50 9. «Спутник» (Нижний Тагил) 29 11 3 3 4 1 7 75-68 50 10. «Динамо» (Санкт-Петербург) 28 14 0 2 2 1 9 62-57 49 11. «Ермак» (Ангарск) 30 12 4 2 0 0 12 75-67 48 12. «Дизель» (Пенза) 30 14 0 1 1 3 11 78-77 48 13. «Звезда» (Чехов) 30 11 2 3 2 3 9 80-73 48 14. «Челмет» (Челябинск) 31 12 1 3 2 1 12 87-84 47 15. «Нефтяник» (Альметьевск) 29 13 1 2 1 1 11 72-67 47 16. «Рязань» (Рязань) 29 12 1 2 3 2 9 80-63 47 17. «Ижсталь» (Ижевск) 29 13 1 1 2 0 12 66-75 45 18. «Саров» (Саров) 32 12 0 1 4 0 15 68-77 42 19. «Рубин» (Тюмень) 29 10 3 1 2 0 13 71-68 40 20. «Химик» (Воскресенск) 30 7 3 2 1 2 15 54-76 34 21. «Южный Урал» (Орск) 31 7 1 2 5 1 15 60-78 33 22. «Барс» (Казань) 29 8 0 3 2 1 15 52-75 33 23. «Молот-Прикамье» (Пермь) 29 8 2 1 2 1 15 70-80 33 24. «Ариада-НХ» (Волжск) 32 6 0 2 4 1 19 67-115 27 25. «Кристалл» (Саратов) 30 5 0 2 0 0 23 48-97 19 26. «Буран» (Воронеж) 29 4 0 0 1 3 21 53-117 16

Ближайшие матчи: 10 декабря. «Ермак» - «Кристалл», «Сокол» - «Дизель», «Звезда» - «Барс», «Молот-Прикамье» - «Торос», «Спутник» - «Ижсталь» (ДЛС им. В.К.Сотникова, 17.00), «СКА-Нева» - «Нефтяник».

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

9 декабря. «Сахалин» - «Университет-Югра» - 83:85.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Новосибирск» (Новосибирск) 11 10 1 806 : 696 19 91 2. «Иркут» (Иркутск) 11 9 2 811 : 742 20 82 6. «Университет-Югра» (Сургут) 10 7 3 818 : 763 17 70 3. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 10 7 3 892 : 791 17 70 4. «Самара» (Самара) 10 7 3 754 : 681 17 70 5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 10 6 4 794 : 722 16 60 7. «Урал» (Екатеринбург) 11 5 6 866 : 853 16 45 8. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 11 4 7 831 : 810 15 36 9. «Купол-Родники» (Ижевск) 9 3 6 664 : 683 12 33 10. МБА (Москва) 10 3 7 701 : 783 13 30 11. «Химки-Подмосковье» (Химки) 10 3 7 634 : 764 13 30 12. «Рязань» (Рязань) 10 2 8 710 : 862 12 20 - . «Урарту» (Ереван) 9 0 9 636 : 787 9 0

Ближайшие матчи: 12 декабря. МБА – «Химки-Подмосковье». 14 декабря. «Самара» - «Сахалин», «Рязань» - «Спартак-Приморье», «Урал» - «Темп-СУМЗ-УГМК» (ДИВС, 19.00).

Волейбол (женщины)

Суперлига. 9-й тур

9 декабря. «Динамо» (Кр) - «Енисей» - 3:1.

Турнирная таблица

Команда И В П Партии О 1. «Динамо» (Казань) 8 7 (1) 1 (1) 23:8 21 2. «Динамо» (Москва) 8 7 (2) 1 (1) 23:8 20 3. «Динамо» (Краснодар) 9 7 (2) 2 21:12 19 4. «Енисей» (Красноярск) 9 5 4 (1) 20:13 16 5. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область) 8 5 (1) 3 (1) 19:14 15 6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово) 8 3 5 (1) 14:18 10 7. «Протон» (Саратов) 8 3 5 (1) 12:26 10 8. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 8 2 (1) 6 9:21 5 9. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 8 1 7 (1) 7:22 4 10. «Метар» (Челябинск) 8 1 7 6:22 3

Остальные матчи 9-го тура: 10 декабря. «Метар» - «Динамо» (М), «Заречье-Одинцово» - «Сахалин», «Протон» - «Динамо» (Кз). 11 декабря. «Ленинградка» - «Уралочка-НТМК» (19.00 по уральскому времени).