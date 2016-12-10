09.12.2016
10 декабря 2016, 10:44 / Спорт
Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 8 декабря.
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
9 декабря. «Металлург» (Нк) - «Авангард» - 2:3 Б, «Югра» - «Барыс» - 2:4.
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Металлург» (Магнитогорск)*
39
25
0
2
4
1
7
128-79
84
2. «Авангард» (Омск)*
40
22
1
4
1
2
10
105-79
79
3. «Ак Барс» (Казань)
42
22
2
5
1
1
11
110-76
82
4. «Салават Юлаев» (Уфа)
40
18
1
3
7
0
11
118-99
69
5. «Трактор» (Челябинск)
39
18
2
1
4
2
12
89-73
66
6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
38
18
0
1
0
0
19
86-92
56
7. «Адмирал» (Владивосток)
39
15
1
1
6
0
16
93-96
55
8. «Барыс» (Астана)
38
15
3
0
1
1
18
96-115
53
9. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
39
13
1
5
1
0
19
94-106
52
10. «Сибирь» (Новосибирск)
40
12
1
4
2
3
18
90-98
51
11. «Лада» (Тольятти)
40
12
0
3
3
1
21
98-114
46
12. «Автомобилист» (Екатеринбург)
40
11
0
5
2
1
21
86-117
46
13. «Амур» (Хабаровск)
40
11
1
2
4
1
21
66-90
44
14. «Югра» (Ханты-Мансийск)
40
12
1
2
0
0
25
71-97
42
15. «Металлург» (Новокузнецк)
40
7
0
3
1
2
27
68-127
30
* Лидеры дивизиона
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. СКА (Санкт-Петербург)*
39
28
1
4
2
2
2
168-62
98
2. ЦСКА (Москва)*
41
27
1
1
5
1
6
120-77
91
3. «Торпедо» (Нижний Новгород)
40
20
2
3
2
2
11
98-81
74
4. «Локомотив» (Ярославль)
38
19
1
2
1
3
12
98-79
67
5. «Динамо» (Москва)
39
14
3
5
5
0
12
92-74
63
6. «Йокерит» (Хельсинки)
39
15
2
3
5
2
12
92-99
62
7. «Динамо» (Минск)
38
16
2
3
1
2
14
105-103
61
8. «Сочи» (Сочи)
40
16
2
3
1
1
17
91-92
60
9. «Витязь» (Чехов)
39
15
2
3
3
0
16
93-103
58
10. «Спартак» (Москва)
38
15
0
2
2
1
18
84-89
52
11. «Медвешчак» (Загреб)
40
13
2
1
2
1
21
85-115
48
12. «Слован» (Братислава)
39
12
2
1
3
1
20
88-119
46
13. «Северсталь» (Череповец)
38
11
1
1
4
3
18
81-109
44
14. «Динамо» (Рига)
38
6
0
4
4
1
23
67-100
31
* Лидеры дивизионов.
Ближайшие матчи: 10 декабря. «Салават Юлаев» - «Амур», «Трактор» - «Адмирал», «Металлург» (Мг) – «Куньлунь», «Динамо» (М) – «Локомотив», «Спартак» - «Лада», «Северсталь» - «Витязь», «Сочи» - «Нефтехимик», «Торпедо» (НН) – «Ак Барс», «Динамо» (Р) – «Слован». 11 декабря. «Югра» - «Автомобилист» (16.30 по уральскому времени), «Динамо» (Мн) – «Медвешчак».
Регулярный чемпионат ВХЛ
9 декабря. «Химик» - «Южный Урал» - 1:0, «Рязань» - «Саров» - 2:0, «Буран» - «Ариада-НХ» - 2:6, ТХК - «Челмет» - 3:4 Б.
Турнирная таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. ТХК (Тверь)
32
18
1
2
3
0
8
89-63
63
2. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
30
17
1
1
4
3
4
98-62
62
3. «Сокол» (Красноярск)
30
16
1
5
0
0
8
72-51
60
4. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
30
16
1
4
0
1
8
94-59
59
5. «Сарыарка» (Астана)
30
16
0
3
1
2
8
79-41
57
6. «Зауралье» (Курган)
29
15
0
2
3
2
7
70-59
54
7. «Торос»» (Нефтекамск)
29
15
2
0
1
0
11
82-71
50
8. «Динамо» (Балашиха)
28
16
1
0
0
0
11
83-65
50
9. «Спутник» (Нижний Тагил)
29
11
3
3
4
1
7
75-68
50
10. «Динамо» (Санкт-Петербург)
28
14
0
2
2
1
9
62-57
49
11. «Ермак» (Ангарск)
30
12
4
2
0
0
12
75-67
48
12. «Дизель» (Пенза)
30
14
0
1
1
3
11
78-77
48
13. «Звезда» (Чехов)
30
11
2
3
2
3
9
80-73
48
14. «Челмет» (Челябинск)
31
12
1
3
2
1
12
87-84
47
15. «Нефтяник» (Альметьевск)
29
13
1
2
1
1
11
72-67
47
16. «Рязань» (Рязань)
29
12
1
2
3
2
9
80-63
47
17. «Ижсталь» (Ижевск)
29
13
1
1
2
0
12
66-75
45
18. «Саров» (Саров)
32
12
0
1
4
0
15
68-77
42
19. «Рубин» (Тюмень)
29
10
3
1
2
0
13
71-68
40
20. «Химик» (Воскресенск)
30
7
3
2
1
2
15
54-76
34
21. «Южный Урал» (Орск)
31
7
1
2
5
1
15
60-78
33
22. «Барс» (Казань)
29
8
0
3
2
1
15
52-75
33
23. «Молот-Прикамье» (Пермь)
29
8
2
1
2
1
15
70-80
33
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
32
6
0
2
4
1
19
67-115
27
25. «Кристалл» (Саратов)
30
5
0
2
0
0
23
48-97
19
26. «Буран» (Воронеж)
29
4
0
0
1
3
21
53-117
16
Ближайшие матчи: 10 декабря. «Ермак» - «Кристалл», «Сокол» - «Дизель», «Звезда» - «Барс», «Молот-Прикамье» - «Торос», «Спутник» - «Ижсталь» (ДЛС им. В.К.Сотникова, 17.00), «СКА-Нева» - «Нефтяник».
Баскетбол (мужчины)
Суперлига. Первый дивизион
9 декабря. «Сахалин» - «Университет-Югра» - 83:85.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Новосибирск» (Новосибирск)
11
10
1
806 : 696
19
91
2. «Иркут» (Иркутск)
11
9
2
811 : 742
20
82
6. «Университет-Югра» (Сургут)
10
7
3
818 : 763
17
70
3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)
10
7
3
892 : 791
17
70
4. «Самара» (Самара)
10
7
3
754 : 681
17
70
5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
10
6
4
794 : 722
16
60
7. «Урал» (Екатеринбург)
11
5
6
866 : 853
16
45
8. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
11
4
7
831 : 810
15
36
9. «Купол-Родники» (Ижевск)
9
3
6
664 : 683
12
33
10. МБА (Москва)
10
3
7
701 : 783
13
30
11. «Химки-Подмосковье» (Химки)
10
3
7
634 : 764
13
30
12. «Рязань» (Рязань)
10
2
8
710 : 862
12
20
- . «Урарту» (Ереван)
9
0
9
636 : 787
9
0
Ближайшие матчи: 12 декабря. МБА – «Химки-Подмосковье». 14 декабря. «Самара» - «Сахалин», «Рязань» - «Спартак-Приморье», «Урал» - «Темп-СУМЗ-УГМК» (ДИВС, 19.00).
Волейбол (женщины)
Суперлига. 9-й тур
9 декабря. «Динамо» (Кр) - «Енисей» - 3:1.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
Партии
О
1. «Динамо» (Казань)
8
7 (1)
1 (1)
23:8
21
2. «Динамо» (Москва)
8
7 (2)
1 (1)
23:8
20
3. «Динамо» (Краснодар)
9
7 (2)
2
21:12
19
4. «Енисей» (Красноярск)
9
5
4 (1)
20:13
16
5. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область)
8
5 (1)
3 (1)
19:14
15
6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово)
8
3
5 (1)
14:18
10
7. «Протон» (Саратов)
8
3
5 (1)
12:26
10
8. «Ленинградка» (Санкт-Петербург)
8
2 (1)
6
9:21
5
9. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
8
1
7 (1)
7:22
4
10. «Метар» (Челябинск)
8
1
7
6:22
3
Остальные матчи 9-го тура: 10 декабря. «Метар» - «Динамо» (М), «Заречье-Одинцово» - «Сахалин», «Протон» - «Динамо» (Кз). 11 декабря. «Ленинградка» - «Уралочка-НТМК» (19.00 по уральскому времени).