09.12.2016

10 декабря 2016, 10:44 / Спорт

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 8 декабря.

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

9 декабря. «Металлург» (Нк) - «Авангард» - 2:3 Б, «Югра» - «Барыс» - 2:4.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Металлург» (Магнитогорск)*

39

25

0

2

4

1

7

128-79

84

2. «Авангард» (Омск)*

40

22

1

4

1

2

10

105-79

79

3. «Ак Барс» (Казань)

42

22

2

5

1

1

11

110-76

82

4. «Салават Юлаев» (Уфа)

40

18

1

3

7

0

11

118-99

69

5. «Трактор» (Челябинск)

39

18

2

1

4

2

12

89-73

66

6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

38

18

0

1

0

0

19

86-92

56

7. «Адмирал» (Владивосток)

39

15

1

1

6

0

16

93-96

55

8. «Барыс» (Астана)

38

15

3

0

1

1

18

96-115

53

9. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

39

13

1

5

1

0

19

94-106

52

10. «Сибирь» (Новосибирск)

40

12

1

4

2

3

18

90-98

51

11. «Лада» (Тольятти)

40

12

0

3

3

1

21

98-114

46

12. «Автомобилист» (Екатеринбург)

40

11

0

5

2

1

21

86-117

46

13. «Амур» (Хабаровск)

40

11

1

2

4

1

21

66-90

44

14. «Югра» (Ханты-Мансийск)

40

12

1

2

0

0

25

71-97

42

15. «Металлург» (Новокузнецк)

40

7

0

3

1

2

27

68-127

30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. СКА (Санкт-Петербург)*

39

28

1

4

2

2

2

168-62

98

2. ЦСКА (Москва)*

41

27

1

1

5

1

6

120-77

91

3. «Торпедо» (Нижний Новгород)

40

20

2

3

2

2

11

98-81

74

4. «Локомотив» (Ярославль)

38

19

1

2

1

3

12

98-79

67

5. «Динамо» (Москва)

39

14

3

5

5

0

12

92-74

63

6. «Йокерит» (Хельсинки)

39

15

2

3

5

2

12

92-99

62

7. «Динамо» (Минск)

38

16

2

3

1

2

14

105-103

61

8. «Сочи» (Сочи)

40

16

2

3

1

1

17

91-92

60

9. «Витязь» (Чехов)

39

15

2

3

3

0

16

93-103

58

10. «Спартак» (Москва)

38

15

0

2

2

1

18

84-89

52

11. «Медвешчак» (Загреб)

40

13

2

1

2

1

21

85-115

48

12. «Слован» (Братислава)

39

12

2

1

3

1

20

88-119

46

13. «Северсталь» (Череповец)

38

11

1

1

4

3

18

81-109

44

14. «Динамо» (Рига)

38

6

0

4

4

1

23

67-100

31

* Лидеры дивизионов.

Ближайшие матчи: 10 декабря. «Салават Юлаев» - «Амур», «Трактор» - «Адмирал», «Металлург» (Мг) – «Куньлунь», «Динамо» (М) – «Локомотив», «Спартак» - «Лада», «Северсталь» - «Витязь», «Сочи» - «Нефтехимик», «Торпедо» (НН) – «Ак Барс», «Динамо» (Р) – «Слован». 11 декабря. «Югра» - «Автомобилист» (16.30 по уральскому времени), «Динамо» (Мн) – «Медвешчак».

Регулярный чемпионат ВХЛ

9 декабря. «Химик» - «Южный Урал» - 1:0, «Рязань» - «Саров» - 2:0, «Буран» - «Ариада-НХ» - 2:6, ТХК - «Челмет» - 3:4 Б.

Турнирная таблица

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. ТХК (Тверь)

32

18

1

2

3

0

8

89-63

63

2. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

30

17

1

1

4

3

4

98-62

62

3. «Сокол» (Красноярск)

30

16

1

5

0

0

8

72-51

60

4. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

30

16

1

4

0

1

8

94-59

59

5. «Сарыарка» (Астана)

30

16

0

3

1

2

8

79-41

57

6. «Зауралье» (Курган)

29

15

0

2

3

2

7

70-59

54

7. «Торос»» (Нефтекамск)

29

15

2

0

1

0

11

82-71

50

8. «Динамо» (Балашиха)

28

16

1

0

0

0

11

83-65

50

9. «Спутник» (Нижний Тагил)

29

11

3

3

4

1

7

75-68

50

10. «Динамо» (Санкт-Петербург)

28

14

0

2

2

1

9

62-57

49

11. «Ермак» (Ангарск)

30

12

4

2

0

0

12

75-67

48

12. «Дизель» (Пенза)

30

14

0

1

1

3

11

78-77

48

13. «Звезда» (Чехов)

30

11

2

3

2

3

9

80-73

48

14. «Челмет» (Челябинск)

31

12

1

3

2

1

12

87-84

47

15. «Нефтяник» (Альметьевск)

29

13

1

2

1

1

11

72-67

47

16. «Рязань» (Рязань)

29

12

1

2

3

2

9

80-63

47

17. «Ижсталь» (Ижевск)

29

13

1

1

2

0

12

66-75

45

18. «Саров» (Саров)

32

12

0

1

4

0

15

68-77

42

19. «Рубин» (Тюмень)

29

10

3

1

2

0

13

71-68

40

20. «Химик» (Воскресенск)

30

7

3

2

1

2

15

54-76

34

21. «Южный Урал» (Орск)

31

7

1

2

5

1

15

60-78

33

22. «Барс» (Казань)

29

8

0

3

2

1

15

52-75

33

23. «Молот-Прикамье» (Пермь)

29

8

2

1

2

1

15

70-80

33

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

32

6

0

2

4

1

19

67-115

27

25. «Кристалл» (Саратов)

30

5

0

2

0

0

23

48-97

19

26. «Буран» (Воронеж)

29

4

0

0

1

3

21

53-117

16

Ближайшие матчи: 10 декабря. «Ермак» - «Кристалл», «Сокол» - «Дизель», «Звезда» - «Барс», «Молот-Прикамье» - «Торос», «Спутник» - «Ижсталь» (ДЛС им. В.К.Сотникова, 17.00), «СКА-Нева» - «Нефтяник».

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

9 декабря. «Сахалин» - «Университет-Югра» - 83:85.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «Новосибирск» (Новосибирск)

11

10

1

806 : 696

19

91

2. «Иркут» (Иркутск)

11

9

2

811 : 742

20

82

6. «Университет-Югра» (Сургут)

10

7

3

818 : 763

17

70

3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)

10

7

3

892 : 791

17

70

4. «Самара» (Самара)

10

7

3

754 : 681

17

70

5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

10

6

4

794 : 722

16

60

7. «Урал» (Екатеринбург)

11

5

6

866 : 853

16

45

8. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

11

4

7

831 : 810

15

36

9. «Купол-Родники» (Ижевск)

9

3

6

664 : 683

12

33

10. МБА (Москва)

10

3

7

701 : 783

13

30

11. «Химки-Подмосковье» (Химки)

10

3

7

634 : 764

13

30

12. «Рязань» (Рязань)

10

2

8

710 : 862

12

20

- . «Урарту» (Ереван)

9

0

9

636 : 787

9

0

Ближайшие матчи: 12 декабря. МБА – «Химки-Подмосковье». 14 декабря. «Самара» - «Сахалин», «Рязань» - «Спартак-Приморье», «Урал» - «Темп-СУМЗ-УГМК» (ДИВС, 19.00).

Волейбол (женщины)

Суперлига. 9-й тур

9 декабря. «Динамо» (Кр) - «Енисей» - 3:1.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

Партии

О

1. «Динамо» (Казань)

8

7 (1)

1 (1)

23:8

21

2. «Динамо» (Москва)

8

7 (2)

1 (1)

23:8

20

3. «Динамо» (Краснодар)

9

7 (2)

2

21:12

19

4. «Енисей» (Красноярск)

9

5

4 (1)

20:13

16

5. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область)

8

5 (1)

3 (1)

19:14

15

6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово)

8

3

5 (1)

14:18

10

7. «Протон» (Саратов)

8

3

5 (1)

12:26

10

8. «Ленинградка» (Санкт-Петербург)

8

2 (1)

6

9:21

5

9. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

8

1

7 (1)

7:22

4

10. «Метар» (Челябинск)

8

1

7

6:22

3

Остальные матчи 9-го тура: 10 декабря. «Метар» - «Динамо» (М), «Заречье-Одинцово» - «Сахалин», «Протон» - «Динамо» (Кз). 11 декабря. «Ленинградка» - «Уралочка-НТМК» (19.00 по уральскому времени). 

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