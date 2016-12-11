10.12.2016
11 декабря 2016, 11:12 / Спорт
Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 10 декабря.
Хоккей
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) - «Ижсталь» (Ижевск) – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0).
10 декабря. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта имени В.К.Сотникова.
Шайбы забросили:
1:0 Е.Иванов (Васильев, Кравченко, 04.45).
2:0 Жиляков (Валеев, 06.02).
3:0 Е.Иванов (Кравченко, 12.57).
3:1 Д.Иванов (Ногин, А.Иванов, 19.35, бол.).
4:1 Кравченко (Мокин, Дубровин, 57.02, бол.).
Результаты других матчей: «Ермак» - «Кристалл» - +:-, «Сокол» - «Дизель» - 4:3 Б, «Звезда» - «Барс» - 3:0, «Молот-Прикамье» - «Торос» - 0:3, «СКА-Нева» - «Нефтяник» - 3:2.
Ближайшие матчи: 11 декабря. «Динамо» (Бшх) – «Южный Урал», ТХК – «Зауралье», «Динамо» (СПб) – «Челмет», «Буран» - «Саров», «Химик» - «Рубин», «Рязань» - «Ариада-НХ», 12 декабря. «Торпедо» (У-К) – «Дизель», «Спутник» - «Торос», «Молот-Прикамье» - «Ижсталь», «СКА-Нева» - «Барыс», «Звезда» - «Нефтяник».
Турнирная таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. ТХК (Тверь)
32
18
1
2
3
0
8
89-63
63
2. «Сокол» (Красноярск)
31
16
1
6
0
0
8
76-54
62
3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
31
17
1
4
0
1
8
97-61
62
4. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
30
17
1
1
4
3
4
98-62
62
5. «Сарыарка» (Астана)
30
16
0
3
1
2
8
79-41
57
6. «Зауралье» (Курган)
29
15
0
2
3
2
7
70-59
54
7. «Торос»» (Нефтекамск)
30
16
2
0
1
0
11
85-71
53
8. «Спутник» (Нижний Тагил)
30
12
3
3
4
1
7
79-69
53
9. «Звезда» (Чехов)
31
12
2
3
2
3
9
83-73
51
10. «Динамо» (Балашиха)
28
16
1
0
0
0
11
83-65
50
11. «Динамо» (Санкт-Петербург)
28
14
0
2
2
1
9
62-57
49
12. «Дизель» (Пенза)
31
14
0
1
2
3
11
81-81
49
13. «Ермак» (Ангарск)
30
12
4
2
0
0
12
75-67
48
14. «Челмет» (Челябинск)
31
12
1
3
2
1
12
87-84
47
15. «Нефтяник» (Альметьевск)
30
13
1
2
1
1
12
74-70
47
16. «Рязань» (Рязань)
29
12
1
2
3
2
9
80-63
47
17. «Ижсталь» (Ижевск)
30
13
1
1
2
0
13
67-79
45
18. «Саров» (Саров)
32
12
0
1
4
0
15
68-77
42
19. «Рубин» (Тюмень)
29
10
3
1
2
0
13
71-68
40
20. «Химик» (Воскресенск)
30
7
3
2
1
2
15
54-76
34
21. «Южный Урал» (Орск)
31
7
1
2
5
1
15
60-78
33
22. «Барс» (Казань)
30
8
0
3
2
1
16
52-78
33
23. «Молот-Прикамье» (Пермь)
30
8
2
1
2
1
16
70-83
33
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
32
6
0
2
4
1
19
67-115
27
25. «Кристалл» (Саратов)
30
5
0
2
0
0
23
48-97
19
26. «Буран» (Воронеж)
29
4
0
0
1
3
21
53-117
16
Снайперы: Гребенщиков («Динамо» СПб) – 15 шайб, Карлин («СКА-Нева»), Гордеев («Торос»), Ломако («Сарыарка») – по 14…Князев – 11… Жиляков – 9…Е.Иванов (все – «Спутник») – 8…
Ассистенты: Орлович-Грудков («СКА-Нева») – 19 передач, Сарваров (ТХК) – 18, Алексеев («Динамо» Бшх), Рычагов («СКА-Нева») – по 17… Жиляков – 9… Мокин – 8… Ищенко, Князев (все – «Спутник») – по 7…
Гол+пас: Сарваров (ТХК) – 27 (9+18), Орлович-Грудков – 26 (7+19), Гордеев («Торос») – 25 (14+11)… Князев – 18 (11+7)… Жиляков – 18 (9+9)… Е.Иванов (все – «Спутник»)– 12 (8+4)
Регулярный чемпионат КХЛ
«Трактор» - «Адмирал» - 4:1, «Салават Юлаев» - «Амур» - 4:3 ОТ, «Металлург» (Мг) - «Куньлунь» - 4:2, «Спартак» - «Лада» - 2:3 ОТ, «Северсталь» - «Витязь» - 3:4 ОТ, «Сочи» - «Нефтехимик» - 0:5, «Торпедо» (НН) - «Ак Барс» - 2:0, «Динамо» (Р) - «Слован» - 3:2, «Динамо» (М) – «Локомотив» - 6:3.
Ближайшие матчи: 11 декабря. «Югра» - «Автомобилист» (16.30 по свердловскому времени), «Динамо» - «Медвешчак».
* Матч с «Автомобилистом» станет дебютом на посту главного тренера «Югры» Андрея Разина – экс-наставник «лосей» буквально накануне матча в субботу получил новое назначение.
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Металлург» (Магнитогорск)*
40
26
0
2
4
1
7
132-81
87
2. «Авангард» (Омск)*
40
22
1
4
1
2
10
105-79
79
3. «Ак Барс» (Казань)
43
22
2
5
1
1
12
110-78
82
4. «Салават Юлаев» (Уфа)
41
18
2
3
7
0
11
122-102
71
5. «Трактор» (Челябинск)
40
19
2
1
4
2
12
93-74
69
6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
39
18
0
1
0
0
20
88-96
56
7. «Адмирал» (Владивосток)
40
15
1
1
6
0
17
94-100
55
8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
40
14
1
5
1
0
19
99-106
55
9. «Барыс» (Астана)
38
15
3
0
1
1
18
96-115
53
10. «Сибирь» (Новосибирск)
40
12
1
4
2
3
18
90-98
51
11. «Лада» (Тольятти)
41
12
1
3
3
1
21
101-116
48
12. «Автомобилист» (Екатеринбург)
40
11
0
5
2
1
21
86-117
46
13. «Амур» (Хабаровск)
41
11
1
2
4
2
21
69-94
45
14. «Югра» (Ханты-Мансийск)
40
12
1
2
0
0
25
71-97
42
15. «Металлург» (Новокузнецк)
40
7
0
3
1
2
27
68-127
30
* Лидеры дивизиона
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. СКА (Санкт-Петербург)*
39
28
1
4
2
2
2
168-62
98
2. ЦСКА (Москва)*
41
27
1
1
5
1
6
120-77
91
3. «Торпедо» (Нижний Новгород)
41
21
2
3
2
2
11
100-81
77
4. «Локомотив» (Ярославль)
39
19
1
2
1
3
13
100-85
67
5. «Динамо» (Москва)
40
15
3
5
5
0
12
98-76
66
6. «Йокерит» (Хельсинки)
39
15
2
3
5
2
12
92-99
62
7. «Динамо» (Минск)
38
16
2
3
1
2
14
105-103
61
8. «Сочи» (Сочи)
41
16
2
3
1
1
18
91-97
60
9. «Витязь» (Чехов)
40
15
3
3
3
0
16
97-106
60
10. «Спартак» (Москва)
39
15
0
2
2
2
18
86-92
53
11. «Медвешчак» (Загреб)
40
13
2
1
2
1
21
85-115
48
12. «Слован» (Братислава)
40
12
2
1
3
1
21
90-122
46
13. «Северсталь» (Череповец)
39
11
1
1
4
4
18
84-113
45
14. «Динамо» (Рига)
39
7
0
4
4
1
23
70-102
34
* Лидеры дивизионов.
Мини-футбол
Суперлига
«КПРФ» - «Тюмень» - 10:6, «Норильский никель» - «Новая генерация» - 6:6.
Ближайшие матчи: 11 декабря. «Прогресс» - «Сибиряк», «Дина» - «Динамо», «Ухта» - «Синара» (19.00 по свердловскому времени).
Турнирная таблица
Команда
И
В
Н
П
Ш
О
1. «Сибиряк» (Новосибирск)
13
9
0
4
76
60
2. «Дина» (Москва)
11
7
4
0
58
27
3. «Газпром-Югра» (Югорск)
13
7
3
3
39
33
4. «Динамо» (Щёлково)
12
6
2
4
46
35
5. «Прогресс» (Глазов)
12
5
4
3
34
31
6. «Синара» (Екатеринбург)
11
5
3
3
40
30
7. «КПРФ» (Москва)
13
5
1
7
45
56
8. «Тюмень» (Тюмень)
12
4
3
5
39
40
9. «Норильский никель» (Норильск)
11
3
3
5
34
43
10. «Новая генерация» (Сыктывкар)
11
1
2
8
28
48
11. «Ухта» (Ухта)
11
0
1
10
21
57
Волейбол (женщины)
Суперлига
9-й тур: «Заречье-Одинцово» - «Сахалин» - 3:1, «Протон» - «Динамо» (Кз) - 0:3, «Метар» - «Динамо» (М) - 3:1.
Программу тура завершит матч «Ленинградка» - «Уралочка-НТМК», который состоится 11 декабря (начало в 19.00 по свердловскому времени).
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
Партии
О
1. «Динамо» (Казань)
9
8 (1)
1 (1)
26:8
24
2. «Динамо» (Москва)
9
7 (2)
2 (1)
24:11
20
3. «Динамо» (Краснодар)
9
7 (2)
2
21:12
19
4. «Енисей» (Красноярск)
9
5
4 (1)
20:13
16
5. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область)
8
5 (1)
3 (1)
19:14
15
6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово)
9
4
5 (1)
17:19
13
7. «Протон» (Саратов)
9
3
6 (1)
12:19
10
8. «Метар» (Челябинск)
9
2
7
9:23
6
9. «Ленинградка» (Санкт-Петербург)
8
2 (1)
6
9:21
5
10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
9
1
8 (1)
8:25
4
Волейбол (мужчины)
Высшая лига «А»
8-й тур (первые матчи).
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) - 3:1 (25:20, 23:25, 25:14, 25:17). 10 декабря. Екатеринбург. Спорткомплекс «Локомотив-Изумруд».
Результаты других матчей: «Дагестан» - «Прикамье» - 3:1, «Спортакадемия-ВРЗ» - «Академия» - 3:1, «Грозный» - МГТУ - 0:3, «Университет» - «Кристалл» - 3:1.
11 декабря состоятся вторые матчи 8-го тура.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
Партии
О
1. «Ярославич» (Ярославль)
16
11 (2)
5 (3)
41:24
34
2. «МГТУ» (Москва)
15
11 (3)
4
36:18
30
3. «Университет» (Барнаул)
15
10 (3)
5 (2)
36:27
29
4. «Прикамье» (Пермь)
15
10 (2)
5
34:23
28
5. «Торпедо» (Челябинск)
16
9 (1)
7 (2)
34:28
28
6. «Дагестан» (Махачкала)
15
8 (2)
7 (3)
30:26
25
7. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
15
8 (1)
7 (1)
29:25
24
8. «Академия» (Казань)
15
7 (2)
8 (1)
28:31
20
9. «Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак)
15
5
10 (3)
24:34
18
10. «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск)
15
5 (1)
10 (2)
24:36
16
11. «Кристалл» (Воронеж)
15
4 (1)
11 (2)
19:37
13
12. «Грозный» (Грозный)
15
3 (2)
12 (1)
14-40
8
Индорхоккей
Международный турнир «Подмосковные вечера» (Электросталь)
Группа «В»: Московская область – Москва – 3:2, «Динамо-Строитель» (Екатеринбург, Россия) – «Строитель» (Брест, Белоруссия) – 5:4 (Вахмистров, Матковский, Чугунов, Михейчик, Агафонцев), Московская область – «Строитель» - 4:1, «Динамо-Строитель» - Москва – 9:1 (Матковский-5, Вахмистров-2, Чугунов-2), Московская область – «Динамо-Строитель» - 2:8(Матковский-5, Агафонцев, Вахмистров, Михейчик), «Строитель» - Москва - 4:9 .
Итоговое положение команд: «Динамо-Строитель» - 9 очков, Московская область – 6, Москва – 3, «Строитель» - 0.
Полуфинал: «Динамо-Строитель» - «Шахдари» (Эрак, Иран) – 2:7(Матковский-2), «Динамо» (Электросталь) – Московская область – 7:0.
11 декабря. Матч за 3-е место. «Динамо-Строитель» - Московская область. Финал. «Шахдари» - «Динамо» (Электросталь).