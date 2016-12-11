10.12.2016

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 10 декабря.

Хоккей

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Ижсталь» (Ижевск) – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0).

10 декабря. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта имени В.К.Сотникова.

Шайбы забросили:

1:0 Е.Иванов (Васильев, Кравченко, 04.45).

2:0 Жиляков (Валеев, 06.02).

3:0 Е.Иванов (Кравченко, 12.57).

3:1 Д.Иванов (Ногин, А.Иванов, 19.35, бол.).

4:1 Кравченко (Мокин, Дубровин, 57.02, бол.).

Результаты других матчей: «Ермак» - «Кристалл» - +:-, «Сокол» - «Дизель» - 4:3 Б, «Звезда» - «Барс» - 3:0, «Молот-Прикамье» - «Торос» - 0:3, «СКА-Нева» - «Нефтяник» - 3:2.

Ближайшие матчи: 11 декабря. «Динамо» (Бшх) – «Южный Урал», ТХК – «Зауралье», «Динамо» (СПб) – «Челмет», «Буран» - «Саров», «Химик» - «Рубин», «Рязань» - «Ариада-НХ», 12 декабря. «Торпедо» (У-К) – «Дизель», «Спутник» - «Торос», «Молот-Прикамье» - «Ижсталь», «СКА-Нева» - «Барыс», «Звезда» - «Нефтяник».

Турнирная таблица

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. ТХК (Тверь) 32 18 1 2 3 0 8 89-63 63 2. «Сокол» (Красноярск) 31 16 1 6 0 0 8 76-54 62 3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) 31 17 1 4 0 1 8 97-61 62 4. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 30 17 1 1 4 3 4 98-62 62 5. «Сарыарка» (Астана) 30 16 0 3 1 2 8 79-41 57 6. «Зауралье» (Курган) 29 15 0 2 3 2 7 70-59 54 7. «Торос»» (Нефтекамск) 30 16 2 0 1 0 11 85-71 53 8. «Спутник» (Нижний Тагил) 30 12 3 3 4 1 7 79-69 53 9. «Звезда» (Чехов) 31 12 2 3 2 3 9 83-73 51 10. «Динамо» (Балашиха) 28 16 1 0 0 0 11 83-65 50 11. «Динамо» (Санкт-Петербург) 28 14 0 2 2 1 9 62-57 49 12. «Дизель» (Пенза) 31 14 0 1 2 3 11 81-81 49 13. «Ермак» (Ангарск) 30 12 4 2 0 0 12 75-67 48 14. «Челмет» (Челябинск) 31 12 1 3 2 1 12 87-84 47 15. «Нефтяник» (Альметьевск) 30 13 1 2 1 1 12 74-70 47 16. «Рязань» (Рязань) 29 12 1 2 3 2 9 80-63 47 17. «Ижсталь» (Ижевск) 30 13 1 1 2 0 13 67-79 45 18. «Саров» (Саров) 32 12 0 1 4 0 15 68-77 42 19. «Рубин» (Тюмень) 29 10 3 1 2 0 13 71-68 40 20. «Химик» (Воскресенск) 30 7 3 2 1 2 15 54-76 34 21. «Южный Урал» (Орск) 31 7 1 2 5 1 15 60-78 33 22. «Барс» (Казань) 30 8 0 3 2 1 16 52-78 33 23. «Молот-Прикамье» (Пермь) 30 8 2 1 2 1 16 70-83 33 24. «Ариада-НХ» (Волжск) 32 6 0 2 4 1 19 67-115 27 25. «Кристалл» (Саратов) 30 5 0 2 0 0 23 48-97 19 26. «Буран» (Воронеж) 29 4 0 0 1 3 21 53-117 16

Снайперы: Гребенщиков («Динамо» СПб) – 15 шайб, Карлин («СКА-Нева»), Гордеев («Торос»), Ломако («Сарыарка») – по 14…Князев – 11… Жиляков – 9…Е.Иванов (все – «Спутник») – 8…

Ассистенты: Орлович-Грудков («СКА-Нева») – 19 передач, Сарваров (ТХК) – 18, Алексеев («Динамо» Бшх), Рычагов («СКА-Нева») – по 17… Жиляков – 9… Мокин – 8… Ищенко, Князев (все – «Спутник») – по 7…

Гол+пас: Сарваров (ТХК) – 27 (9+18), Орлович-Грудков – 26 (7+19), Гордеев («Торос») – 25 (14+11)… Князев – 18 (11+7)… Жиляков – 18 (9+9)… Е.Иванов (все – «Спутник»)– 12 (8+4)

Регулярный чемпионат КХЛ

«Трактор» - «Адмирал» - 4:1, «Салават Юлаев» - «Амур» - 4:3 ОТ, «Металлург» (Мг) - «Куньлунь» - 4:2, «Спартак» - «Лада» - 2:3 ОТ, «Северсталь» - «Витязь» - 3:4 ОТ, «Сочи» - «Нефтехимик» - 0:5, «Торпедо» (НН) - «Ак Барс» - 2:0, «Динамо» (Р) - «Слован» - 3:2, «Динамо» (М) – «Локомотив» - 6:3.

Ближайшие матчи: 11 декабря. «Югра» - «Автомобилист» (16.30 по свердловскому времени), «Динамо» - «Медвешчак».

* Матч с «Автомобилистом» станет дебютом на посту главного тренера «Югры» Андрея Разина – экс-наставник «лосей» буквально накануне матча в субботу получил новое назначение.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Металлург» (Магнитогорск)* 40 26 0 2 4 1 7 132-81 87 2. «Авангард» (Омск)* 40 22 1 4 1 2 10 105-79 79 3. «Ак Барс» (Казань) 43 22 2 5 1 1 12 110-78 82 4. «Салават Юлаев» (Уфа) 41 18 2 3 7 0 11 122-102 71 5. «Трактор» (Челябинск) 40 19 2 1 4 2 12 93-74 69 6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 39 18 0 1 0 0 20 88-96 56 7. «Адмирал» (Владивосток) 40 15 1 1 6 0 17 94-100 55 8. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 40 14 1 5 1 0 19 99-106 55 9. «Барыс» (Астана) 38 15 3 0 1 1 18 96-115 53 10. «Сибирь» (Новосибирск) 40 12 1 4 2 3 18 90-98 51 11. «Лада» (Тольятти) 41 12 1 3 3 1 21 101-116 48 12. «Автомобилист» (Екатеринбург) 40 11 0 5 2 1 21 86-117 46 13. «Амур» (Хабаровск) 41 11 1 2 4 2 21 69-94 45 14. «Югра» (Ханты-Мансийск) 40 12 1 2 0 0 25 71-97 42 15. «Металлург» (Новокузнецк) 40 7 0 3 1 2 27 68-127 30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. СКА (Санкт-Петербург)* 39 28 1 4 2 2 2 168-62 98 2. ЦСКА (Москва)* 41 27 1 1 5 1 6 120-77 91 3. «Торпедо» (Нижний Новгород) 41 21 2 3 2 2 11 100-81 77 4. «Локомотив» (Ярославль) 39 19 1 2 1 3 13 100-85 67 5. «Динамо» (Москва) 40 15 3 5 5 0 12 98-76 66 6. «Йокерит» (Хельсинки) 39 15 2 3 5 2 12 92-99 62 7. «Динамо» (Минск) 38 16 2 3 1 2 14 105-103 61 8. «Сочи» (Сочи) 41 16 2 3 1 1 18 91-97 60 9. «Витязь» (Чехов) 40 15 3 3 3 0 16 97-106 60 10. «Спартак» (Москва) 39 15 0 2 2 2 18 86-92 53 11. «Медвешчак» (Загреб) 40 13 2 1 2 1 21 85-115 48 12. «Слован» (Братислава) 40 12 2 1 3 1 21 90-122 46 13. «Северсталь» (Череповец) 39 11 1 1 4 4 18 84-113 45 14. «Динамо» (Рига) 39 7 0 4 4 1 23 70-102 34

* Лидеры дивизионов.

Мини-футбол

Суперлига

«КПРФ» - «Тюмень» - 10:6, «Норильский никель» - «Новая генерация» - 6:6.

Ближайшие матчи: 11 декабря. «Прогресс» - «Сибиряк», «Дина» - «Динамо», «Ухта» - «Синара» (19.00 по свердловскому времени).

Турнирная таблица

Команда И В Н П Ш О 1. «Сибиряк» (Новосибирск) 13 9 0 4 76 60 2. «Дина» (Москва) 11 7 4 0 58 27 3. «Газпром-Югра» (Югорск) 13 7 3 3 39 33 4. «Динамо» (Щёлково) 12 6 2 4 46 35 5. «Прогресс» (Глазов) 12 5 4 3 34 31 6. «Синара» (Екатеринбург) 11 5 3 3 40 30 7. «КПРФ» (Москва) 13 5 1 7 45 56 8. «Тюмень» (Тюмень) 12 4 3 5 39 40 9. «Норильский никель» (Норильск) 11 3 3 5 34 43 10. «Новая генерация» (Сыктывкар) 11 1 2 8 28 48 11. «Ухта» (Ухта) 11 0 1 10 21 57

Волейбол (женщины)

Суперлига

9-й тур: «Заречье-Одинцово» - «Сахалин» - 3:1, «Протон» - «Динамо» (Кз) - 0:3, «Метар» - «Динамо» (М) - 3:1.

Программу тура завершит матч «Ленинградка» - «Уралочка-НТМК», который состоится 11 декабря (начало в 19.00 по свердловскому времени).

Турнирная таблица

Команда И В П Партии О 1. «Динамо» (Казань) 9 8 (1) 1 (1) 26:8 24 2. «Динамо» (Москва) 9 7 (2) 2 (1) 24:11 20 3. «Динамо» (Краснодар) 9 7 (2) 2 21:12 19 4. «Енисей» (Красноярск) 9 5 4 (1) 20:13 16 5. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область) 8 5 (1) 3 (1) 19:14 15 6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово) 9 4 5 (1) 17:19 13 7. «Протон» (Саратов) 9 3 6 (1) 12:19 10 8. «Метар» (Челябинск) 9 2 7 9:23 6 9. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 8 2 (1) 6 9:21 5 10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 9 1 8 (1) 8:25 4

Волейбол (мужчины)

Высшая лига «А»

8-й тур (первые матчи).

«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) - 3:1 (25:20, 23:25, 25:14, 25:17). 10 декабря. Екатеринбург. Спорткомплекс «Локомотив-Изумруд».

Результаты других матчей: «Дагестан» - «Прикамье» - 3:1, «Спортакадемия-ВРЗ» - «Академия» - 3:1, «Грозный» - МГТУ - 0:3, «Университет» - «Кристалл» - 3:1.

11 декабря состоятся вторые матчи 8-го тура.

Турнирная таблица

Команда И В П Партии О 1. «Ярославич» (Ярославль) 16 11 (2) 5 (3) 41:24 34 2. «МГТУ» (Москва) 15 11 (3) 4 36:18 30 3. «Университет» (Барнаул) 15 10 (3) 5 (2) 36:27 29 4. «Прикамье» (Пермь) 15 10 (2) 5 34:23 28 5. «Торпедо» (Челябинск) 16 9 (1) 7 (2) 34:28 28 6. «Дагестан» (Махачкала) 15 8 (2) 7 (3) 30:26 25 7. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 15 8 (1) 7 (1) 29:25 24 8. «Академия» (Казань) 15 7 (2) 8 (1) 28:31 20 9. «Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак) 15 5 10 (3) 24:34 18 10. «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) 15 5 (1) 10 (2) 24:36 16 11. «Кристалл» (Воронеж) 15 4 (1) 11 (2) 19:37 13 12. «Грозный» (Грозный) 15 3 (2) 12 (1) 14-40 8

Индорхоккей

Международный турнир «Подмосковные вечера» (Электросталь)

Группа «В»: Московская область – Москва – 3:2, «Динамо-Строитель» (Екатеринбург, Россия) – «Строитель» (Брест, Белоруссия) – 5:4 (Вахмистров, Матковский, Чугунов, Михейчик, Агафонцев), Московская область – «Строитель» - 4:1, «Динамо-Строитель» - Москва – 9:1 (Матковский-5, Вахмистров-2, Чугунов-2), Московская область – «Динамо-Строитель» - 2:8(Матковский-5, Агафонцев, Вахмистров, Михейчик), «Строитель» - Москва - 4:9 .

Итоговое положение команд: «Динамо-Строитель» - 9 очков, Московская область – 6, Москва – 3, «Строитель» - 0.

Полуфинал: «Динамо-Строитель» - «Шахдари» (Эрак, Иран) – 2:7(Матковский-2), «Динамо» (Электросталь) – Московская область – 7:0.

11 декабря. Матч за 3-е место. «Динамо-Строитель» - Московская область. Финал. «Шахдари» - «Динамо» (Электросталь).