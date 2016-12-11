10.12.2016

11 декабря 2016, 11:12 / Спорт

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 10 декабря.

Хоккей

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Ижсталь» (Ижевск) – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0).

10 декабря. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта имени В.К.Сотникова.

Шайбы забросили:

1:0 Е.Иванов (Васильев, Кравченко, 04.45).

2:0 Жиляков (Валеев, 06.02).

3:0 Е.Иванов (Кравченко, 12.57).

3:1 Д.Иванов (Ногин, А.Иванов, 19.35, бол.).

4:1 Кравченко (Мокин, Дубровин, 57.02, бол.).

Результаты других матчей: «Ермак» - «Кристалл» - +:-, «Сокол» - «Дизель» - 4:3 Б, «Звезда» - «Барс» - 3:0, «Молот-Прикамье» - «Торос» - 0:3, «СКА-Нева» - «Нефтяник» - 3:2.

Ближайшие матчи: 11 декабря. «Динамо» (Бшх) – «Южный Урал», ТХК – «Зауралье», «Динамо» (СПб) – «Челмет», «Буран» - «Саров», «Химик» - «Рубин», «Рязань» - «Ариада-НХ», 12 декабря. «Торпедо» (У-К) – «Дизель», «Спутник» - «Торос», «Молот-Прикамье» - «Ижсталь», «СКА-Нева» - «Барыс», «Звезда» - «Нефтяник».

Турнирная таблица

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. ТХК (Тверь)

32

18

1

2

3

0

8

89-63

63

2. «Сокол» (Красноярск)

31

16

1

6

0

0

8

76-54

62

3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

31

17

1

4

0

1

8

97-61

62

4. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

30

17

1

1

4

3

4

98-62

62

5. «Сарыарка» (Астана)

30

16

0

3

1

2

8

79-41

57

6. «Зауралье» (Курган)

29

15

0

2

3

2

7

70-59

54

7. «Торос»» (Нефтекамск)

30

16

2

0

1

0

11

85-71

53

8. «Спутник» (Нижний Тагил)

30

12

3

3

4

1

7

79-69

53

9. «Звезда» (Чехов)

31

12

2

3

2

3

9

83-73

51

10. «Динамо» (Балашиха)

28

16

1

0

0

0

11

83-65

50

11. «Динамо» (Санкт-Петербург)

28

14

0

2

2

1

9

62-57

49

12. «Дизель» (Пенза)

31

14

0

1

2

3

11

81-81

49

13. «Ермак» (Ангарск)

30

12

4

2

0

0

12

75-67

48

14. «Челмет» (Челябинск)

31

12

1

3

2

1

12

87-84

47

15. «Нефтяник» (Альметьевск)

30

13

1

2

1

1

12

74-70

47

16. «Рязань» (Рязань)

29

12

1

2

3

2

9

80-63

47

17. «Ижсталь» (Ижевск)

30

13

1

1

2

0

13

67-79

45

18. «Саров» (Саров)

32

12

0

1

4

0

15

68-77

42

19. «Рубин» (Тюмень)

29

10

3

1

2

0

13

71-68

40

20. «Химик» (Воскресенск)

30

7

3

2

1

2

15

54-76

34

21. «Южный Урал» (Орск)

31

7

1

2

5

1

15

60-78

33

22. «Барс» (Казань)

30

8

0

3

2

1

16

52-78

33

23. «Молот-Прикамье» (Пермь)

30

8

2

1

2

1

16

70-83

33

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

32

6

0

2

4

1

19

67-115

27

25. «Кристалл» (Саратов)

30

5

0

2

0

0

23

48-97

19

26. «Буран» (Воронеж)

29

4

0

0

1

3

21

53-117

16

          

Снайперы: Гребенщиков («Динамо» СПб) – 15 шайб, Карлин («СКА-Нева»), Гордеев («Торос»), Ломако («Сарыарка») – по 14…Князев – 11… Жиляков – 9…Е.Иванов (все – «Спутник») – 8…

Ассистенты: Орлович-Грудков («СКА-Нева») – 19 передач, Сарваров (ТХК) – 18, Алексеев («Динамо» Бшх), Рычагов («СКА-Нева») – по 17… Жиляков – 9… Мокин – 8… Ищенко, Князев (все – «Спутник») – по 7…

Гол+пас: Сарваров (ТХК) – 27 (9+18), Орлович-Грудков – 26 (7+19), Гордеев («Торос») – 25 (14+11)… Князев – 18 (11+7)… Жиляков – 18 (9+9)… Е.Иванов (все – «Спутник»)– 12 (8+4)

Регулярный чемпионат КХЛ

«Трактор» - «Адмирал» - 4:1, «Салават Юлаев» - «Амур» - 4:3 ОТ, «Металлург» (Мг) - «Куньлунь» - 4:2, «Спартак» - «Лада» - 2:3 ОТ, «Северсталь» - «Витязь» - 3:4 ОТ, «Сочи» - «Нефтехимик» - 0:5, «Торпедо» (НН) - «Ак Барс» - 2:0, «Динамо» (Р) - «Слован» - 3:2, «Динамо» (М) – «Локомотив» - 6:3.

Ближайшие матчи: 11 декабря. «Югра» - «Автомобилист» (16.30 по свердловскому времени), «Динамо» - «Медвешчак».

* Матч с «Автомобилистом» станет дебютом на посту главного тренера «Югры» Андрея Разина – экс-наставник «лосей» буквально накануне матча в субботу получил новое назначение.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Металлург» (Магнитогорск)*

40

26

0

2

4

1

7

132-81

87

2. «Авангард» (Омск)*

40

22

1

4

1

2

10

105-79

79

3. «Ак Барс» (Казань)

43

22

2

5

1

1

12

110-78

82

4. «Салават Юлаев» (Уфа)

41

18

2

3

7

0

11

122-102

71

5. «Трактор» (Челябинск)

40

19

2

1

4

2

12

93-74

69

6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

39

18

0

1

0

0

20

88-96

56

7. «Адмирал» (Владивосток)

40

15

1

1

6

0

17

94-100

55

8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

40

14

1

5

1

0

19

99-106

55

9. «Барыс» (Астана)

38

15

3

0

1

1

18

96-115

53

10. «Сибирь» (Новосибирск)

40

12

1

4

2

3

18

90-98

51

11. «Лада» (Тольятти)

41

12

1

3

3

1

21

101-116

48

12. «Автомобилист» (Екатеринбург)

40

11

0

5

2

1

21

86-117

46

13. «Амур» (Хабаровск)

41

11

1

2

4

2

21

69-94

45

14. «Югра» (Ханты-Мансийск)

40

12

1

2

0

0

25

71-97

42

15. «Металлург» (Новокузнецк)

40

7

0

3

1

2

27

68-127

30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. СКА (Санкт-Петербург)*

39

28

1

4

2

2

2

168-62

98

2. ЦСКА (Москва)*

41

27

1

1

5

1

6

120-77

91

3. «Торпедо» (Нижний Новгород)

41

21

2

3

2

2

11

100-81

77

4. «Локомотив» (Ярославль)

39

19

1

2

1

3

13

100-85

67

5. «Динамо» (Москва)

40

15

3

5

5

0

12

98-76

66

6. «Йокерит» (Хельсинки)

39

15

2

3

5

2

12

92-99

62

7. «Динамо» (Минск)

38

16

2

3

1

2

14

105-103

61

8. «Сочи» (Сочи)

41

16

2

3

1

1

18

91-97

60

9. «Витязь» (Чехов)

40

15

3

3

3

0

16

97-106

60

10. «Спартак» (Москва)

39

15

0

2

2

2

18

86-92

53

11. «Медвешчак» (Загреб)

40

13

2

1

2

1

21

85-115

48

12. «Слован» (Братислава)

40

12

2

1

3

1

21

90-122

46

13. «Северсталь» (Череповец)

39

11

1

1

4

4

18

84-113

45

14. «Динамо» (Рига)

39

7

0

4

4

1

23

70-102

34

* Лидеры дивизионов.

Мини-футбол

Суперлига

«КПРФ» - «Тюмень» - 10:6, «Норильский никель» - «Новая генерация» - 6:6.

Ближайшие матчи: 11 декабря. «Прогресс» - «Сибиряк», «Дина» - «Динамо», «Ухта» - «Синара» (19.00 по свердловскому времени).

Турнирная таблица

Команда

И

В

Н

П

Ш

О

1. «Сибиряк» (Новосибирск)

13

9

0

4

76

60

2. «Дина» (Москва)

11

7

4

0

58

27

3. «Газпром-Югра» (Югорск)

13

7

3

3

39

33

4. «Динамо» (Щёлково)

12

6

2

4

46

35

5. «Прогресс» (Глазов)

12

5

4

3

34

31

6. «Синара» (Екатеринбург)

11

5

3

3

40

30

7. «КПРФ» (Москва)

13

5

1

7

45

56

8. «Тюмень» (Тюмень)

12

4

3

5

39

40

9. «Норильский никель» (Норильск)

11

3

3

5

34

43

10. «Новая генерация» (Сыктывкар)

11

1

2

8

28

48

11. «Ухта» (Ухта)

11

0

1

10

21

57

Волейбол (женщины)

Суперлига

9-й тур: «Заречье-Одинцово» - «Сахалин» - 3:1, «Протон» - «Динамо» (Кз) - 0:3, «Метар» - «Динамо» (М) - 3:1.

Программу тура завершит матч «Ленинградка» - «Уралочка-НТМК», который состоится 11 декабря (начало в 19.00 по свердловскому времени).

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

Партии

О

1. «Динамо» (Казань)

9

8 (1)

1 (1)

26:8

24

2. «Динамо» (Москва)

9

7 (2)

2 (1)

24:11

20

3. «Динамо» (Краснодар)

9

7 (2)

2

21:12

19

4. «Енисей» (Красноярск)

9

5

4 (1)

20:13

16

5. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область)

8

5 (1)

3 (1)

19:14

15

6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово)

9

4

5 (1)

17:19

13

7. «Протон» (Саратов)

9

3

6 (1)

12:19

10

8. «Метар» (Челябинск)

9

2

7

9:23

6

9. «Ленинградка» (Санкт-Петербург)

8

2 (1)

6

9:21

5

10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

9

1

8 (1)

8:25

4

      

Волейбол (мужчины)

Высшая лига «А»

8-й тур (первые матчи).

«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) - 3:1 (25:20, 23:25, 25:14, 25:17). 10 декабря. Екатеринбург. Спорткомплекс «Локомотив-Изумруд».

Результаты других матчей: «Дагестан» - «Прикамье» - 3:1, «Спортакадемия-ВРЗ» - «Академия» - 3:1, «Грозный» - МГТУ - 0:3, «Университет» - «Кристалл» - 3:1.

11 декабря состоятся вторые матчи 8-го тура.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

Партии

О

1. «Ярославич» (Ярославль)

16

11 (2)

5 (3)

41:24

34

2. «МГТУ» (Москва)

15

11 (3)

4

36:18

30

3. «Университет» (Барнаул)

15

10 (3)

5 (2)

36:27

29

4. «Прикамье» (Пермь)

15

10 (2)

5

34:23

28

5. «Торпедо» (Челябинск)

16

9 (1)

7 (2)

34:28

28

6. «Дагестан» (Махачкала)

15

8 (2)

7 (3)

30:26

25

7. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)

15

8 (1)

7 (1)

29:25

24

8. «Академия» (Казань)

15

7 (2)

8 (1)

28:31

20

9. «Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак)

15

5

10 (3)

24:34

18

10. «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск)

15

5 (1)

10 (2)

24:36

16

11. «Кристалл» (Воронеж)

15

4 (1)

11 (2)

19:37

13

12. «Грозный» (Грозный)

15

3 (2)

12 (1)

14-40

8

Индорхоккей

Международный турнир «Подмосковные вечера» (Электросталь)

Группа «В»: Московская область – Москва – 3:2, «Динамо-Строитель» (Екатеринбург, Россия) – «Строитель» (Брест, Белоруссия) – 5:4 (Вахмистров, Матковский, Чугунов, Михейчик, Агафонцев), Московская область – «Строитель» - 4:1, «Динамо-Строитель» - Москва – 9:1 (Матковский-5, Вахмистров-2, Чугунов-2), Московская область – «Динамо-Строитель» - 2:8(Матковский-5, Агафонцев, Вахмистров, Михейчик), «Строитель» - Москва - 4:9 .

Итоговое положение команд: «Динамо-Строитель» - 9 очков, Московская область – 6, Москва – 3, «Строитель» - 0.

Полуфинал: «Динамо-Строитель» - «Шахдари» (Эрак, Иран) – 2:7(Матковский-2), «Динамо» (Электросталь) – Московская область – 7:0.

11 декабря. Матч за 3-е место. «Динамо-Строитель» - Московская область. Финал. «Шахдари» - «Динамо» (Электросталь).

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