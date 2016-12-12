11.12.2016
12 декабря 2016, 07:11 / Спорт
Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 11 декабря.
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Автомобилист» (Екатеринбург) – 0:1 (0:1, 0:0,0:0).
11 декабря. Ханты-Мансийск. «Арена Югра». 2300 зрителей.
«Югра»: Шарыченков; Погоришный – Желдаков, Варфоломеев – Горбунов – Лапенков; Хлыстов – Селезнёв, Медведев – Панов – Королёв; Угольников – Кулик, Соколов – Курьянов – Акмальдинов; Хацей – Орлов, Анкудинов – Майоров – Булянский.
«Автомобилист»: Сохатский; Василевский – Чайковски, Голышев – Романов – Симаков; итов – Мегалинский, Гареев – Коукал – Михнов; Кивистё – Тимашов, Чесалин – Торченюк – Тичар; Щемеров – Васильев, Бухтеле – Губин, Митякин.
Гол:
0:1 Василевский (Романов, Голышев, 19.59, бол.)
Штрафное время: 10 – 16.
«Автомобилист», благодаря победе в Ханты-Мансийске, поднялся на одну строчку в турнирной таблице. От зоны плей-офф команда отстаёт на шесть очков.
Результаты других матчей: «Динамо» (Мн) - «Медвешчак» - 6:2.
Календарь ближайших матчей:12 декабря. «Куньлунь» - «Барыс». 13 декабря. «Нефтехимик» - «Ак Барс». 15 декабря. «Амур» - «Автомобилист» (14.30 по свердловскому времени).
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Металлург» (Магнитогорск)*
40
26
0
2
4
1
7
132-81
87
2. «Авангард» (Омск)*
40
22
1
4
1
2
10
105-79
79
3. «Ак Барс» (Казань)
43
22
2
5
1
1
12
110-78
82
4. «Салават Юлаев» (Уфа)
41
18
2
3
7
0
11
122-102
71
5. «Трактор» (Челябинск)
40
19
2
1
4
2
12
93-74
69
6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
39
18
0
1
0
0
20
88-96
56
7. «Адмирал» (Владивосток)
40
15
1
1
6
0
17
94-100
55
8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
40
14
1
5
1
0
19
99-106
55
9. «Барыс» (Астана)
38
15
3
0
1
1
18
96-115
53
10. «Сибирь» (Новосибирск)
40
12
1
4
2
3
18
90-98
51
11. «Автомобилист» (Екатеринбург)
41
12
0
5
2
1
21
87-117
49
12. «Лада» (Тольятти)
41
12
1
3
3
1
21
101-116
48
13. «Амур» (Хабаровск)
41
11
1
2
4
2
21
69-94
45
14. «Югра» (Ханты-Мансийск)
41
12
1
2
0
0
26
71-98
42
15. «Металлург» (Новокузнецк)
40
7
0
3
1
2
27
68-127
30
* Лидеры дивизиона
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. СКА (Санкт-Петербург)*
39
28
1
4
2
2
2
168-62
98
2. ЦСКА (Москва)*
41
27
1
1
5
1
6
120-77
91
3. «Торпедо» (Нижний Новгород)
41
21
2
3
2
2
11
100-81
77
4. «Локомотив» (Ярославль)
39
19
1
2
1
3
13
100-85
67
5. «Динамо» (Москва)
40
15
3
5
5
0
12
98-76
66
6. «Динамо» (Минск)
39
17
2
3
1
2
14
111-105
64
7. «Йокерит» (Хельсинки)
39
15
2
3
5
2
12
92-99
62
8. «Сочи» (Сочи)
41
16
2
3
1
1
18
91-97
60
9. «Витязь» (Чехов)
40
15
3
3
3
0
16
97-106
60
10. «Спартак» (Москва)
39
15
0
2
2
2
18
86-92
53
11. «Медвешчак» (Загреб)
41
13
2
1
2
1
22
87-121
48
12. «Слован» (Братислава)
40
12
2
1
3
1
21
90-122
46
13. «Северсталь» (Череповец)
39
11
1
1
4
4
18
84-113
45
14. «Динамо» (Рига)
39
7
0
4
4
1
23
70-102
34
* Лидеры дивизионов.
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Химик» - «Рубин» - 2:3, «Динамо» (СПб) - «Челмет» - 2:3 Б, «Динамо» (Бшх) - «Южный Урал» - 3:2 ОТ, «Рязань» - «Ариада-НХ» - 6:3, «Буран» - «Саров» - 2:5, ТХК - «Зауралье» - 5:1.
Календарь ближайших матчей: 12 декабря. «Торпедо» (У-К) – «Дизель», «Спутник» - «Торос» (ДЛС имени В.К.Сотникова, 19.00), «Молот-Прикамье» - «Ижсталь», «СКА-Нева» - «Барс», «Звезда» - «Нефтяник».
Турнирная таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. ТХК (Тверь)
33
19
1
2
3
0
8
94-64
66
2. «Сокол» (Красноярск)
31
16
1
6
0
0
8
76-54
62
3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
31
17
1
4
0
1
8
97-61
62
4. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
30
17
1
1
4
3
4
98-62
62
5. «Сарыарка» (Астана)
30
16
0
3
1
2
8
79-41
57
6. «Зауралье» (Курган)
30
15
0
2
3
2
8
71-64
54
7. «Торос»» (Нефтекамск)
30
16
2
0
1
0
11
85-71
53
8. «Спутник» (Нижний Тагил)
30
12
3
3
4
1
7
79-69
53
9. «Динамо» (Балашиха)
29
16
2
0
0
0
11
86-67
52
10. «Ермак» (Ангарск)
31
13
4
2
0
0
12
75-67
51
11. «Звезда» (Чехов)
31
12
2
3
2
3
9
83-73
51
12. «Динамо» (Санкт-Петербург)
29
14
0
2
3
1
9
64-60
50
13. «Рязань» (Рязань)
30
13
1
2
3
2
9
86-66
50
14. «Челмет» (Челябинск)
32
12
1
4
2
1
12
90-86
49
15. «Дизель» (Пенза)
31
14
0
1
2
3
11
81-81
49
16. «Нефтяник» (Альметьевск)
30
13
1
2
1
1
12
74-70
47
17. «Саров» (Саров)
33
13
0
1
4
0
15
73-79
45
18. «Ижсталь» (Ижевск)
30
13
1
1
2
0
13
67-79
45
19. «Рубин» (Тюмень)
30
11
3
1
2
0
13
74-70
43
20. «Химик» (Воскресенск)
31
7
3
2
1
2
16
56-79
34
21. «Южный Урал» (Орск)
32
7
1
2
5
2
15
62-81
34
22. «Барс» (Казань)
30
8
0
3
2
1
16
52-78
33
23. «Молот-Прикамье» (Пермь)
30
8
2
1
2
1
16
70-83
33
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
33
6
0
2
4
1
20
70-121
27
25. «Кристалл» (Саратов)
31
5
0
2
0
0
24
48-97
19
26. «Буран» (Воронеж)
30
4
0
0
1
3
22
55-122
16
Баскетбол (женщины)
Премьер-лига
«УГМК» (Екатеринбург) - «Казаночка» (Казань) – 75:49 (11:18, 20:18, 21:11, 23:2).
11 декабря. Екатеринбург. ДИВС.
«УГМК»: Барич (14), Белякова (7), Торренс (30), Мессеман (4), Виеру (5, 14 подборов); Литтл (6), Комарова (2), Артешина (7), Черепанова (0), Петракова (0).
«Казаночка»: Вучетич (6), Маккалум (17), Савина (8), Аликина (6), Бекметова (0); Першина (2), Буренкова (0), Столяр (4), Сазонова (2), Бут (4).
Результаты других матчей: «Енисей» - «Надежда» - 55:62, МБА – «Вологда-Чеваката» - 77:69, «Спарта энд К» - «Динамо» (М) – 59:79, «Динамо» (К) – «Спартак» (Нг) – 87:30.
Календарь ближайших матчей: 15 декабря. «Динамо» (М) – «Спартак». 18 декабря. «Динамо» (Нс) – «УГМК», «Динамо» (К) – «Казаночка».
«Лисицы» следующий матч сыграют 14 декабря в Евролиге. В Оренбурге «УГМК», занимающая второе место в группе «В» сыграет с лидером группы «Надеждой», не проигравшей пока в еврокубке ни одного матча.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «УГМК» (Екатеринбург)
10
10
0
734 - 512
20
100
2. «Динамо» (Курск)
10
9
1
789 - 531
19
90
3. «Надежда» (Оренбург)
10
8
2
746 - 600
18
80
4. «Динамо» (Новосибирск)
10
6
4
699 - 693
16
60
5. «Вологда-Чеваката» (Вологда)
8
3
5
548 - 596
11
38
6. «Динамо» (Москва)
8
3
5
516 - 558
11
38
7. «Казаночка» (Казань)
9
3
6
524 - 598
12
33
8. «Енисей» (Красноярск)
9
3
6
587 - 665
12
33
9. «Спарта энд К» (Видное)
10
3
7
594 - 680
13
30
10. МБА (Москва)
7
2
5
443 - 478
9
29
11. «Спартак» (Ногинск)
9
0
9
471 - 740
9
0
Очки (в среднем за игру): Кэннон («Вологда-Чеваката») – 19,9; Таурази («УГМК») – 19,0; Нацицкайте («Динамо» М) – 16,3; Тэтхем («Динамо» Нс) – 16,2; Уильямс (обе - «Динамо» Нс) – 16,1; Торренс («УГМК»), Маккотри («Динамо» К) – по 15,0… Мессеман («УГМК») – 11,2…
Передачи (в среднем за игру): Оувина («Надежда») – 5,7; Барич («УГМК») – 4,9; Лэнглуа («Енисей») – 4,7; Рявкина («Динамо» Нс), Круз («Динамо» К) – по 4,3; Торренс («УГМК») – 4,2…
Подборы (в среднем за игру): Кэннон («Вологда-Чеваката») – 11,9; Бантон – 9,9; Тихоненко (обе – «Динамо» М) – 9,8; Л.Уильямс – 9,3; Тэтхем (обе – «Динамо» Нс), Киселёва («Енисей») – 9,0… Виеру – 8,3… Литтл – 6,3… Таурази (все – «УГМК») – 6,0…
Перехваты (в среднем за игру): Оувина («Надежда») – 3,5; Лэнглуа («Енисей»), Маккотри («Динамо» К), Маккалум («Казаночка) – по 2,4; Литтл– 2,3… Белякова, Торренс (все - «УГМК») – 2,2…
Блокшоты (в среднем за игру):Виеру («УГМК), Горбачёва (МБА) – по 1,9; Э.Уильямс («Надежда») – 1,6; Сиак («Динамо» К) – 1,5; Киселёва («Енисей») – 1,4; Мессеман – 1,3… Литтл (обе - «УГМК») – 1,0…
Мини-футбол
Суперлига
«Ухта» (Ухта) - «Синара» (Екатеринбург) - 2:4 (1:1).
11 декабря. Ухта. УСК «Ухта».
«Ухта»: Елфимов, Салахов – А.Иванов, Седов, Смирнов, Костюков, Волков, Пилипенко, Максимов, Стаин, Кузнецов, Богданов, Филимонов.
«Синара»: Путилов – Аширов, Власов, Дёмин, Бастриков, Фахрутдинов, Шистеров, Герасимов, Тимощенков, Агапов, Соколов, Шевчук, Сорокин.
Голы: 0:1 Шистеров (10, с 10-метрового), 1:1 Филимонов (15), 1:2 Фахрутдинов (26), 1:3 Агапов (29), 2:3 Костюков (49), 2:4 Агапов (50, с 10-метрового).
Предупреждения: Филимонов (9), Костюков (50). Удаление: Максимов (29).
Результаты других матчей: «Прогресс» - «Сибиряк» - 3:3, «Дина» - «Динамо» - 4:4.
Календарь ближайших матчей: 15-16 декабря. «Синара» - «Прогресс» (ДИВС, 19.00).16-17 декабря. «Динамо» - «Ухта». 17-18 декабря. «Тюмень» - «Норильский никель», «Газпром-Югра» - «КПРФ», «Новая генерация» - «Дина».
Турнирная таблица
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. «Сибиряк» (Новосибирск)
14
9
1
4
79-63
28
2. «Дина» (Москва)
12
7
5
0
62-31
26
3. «Газпром-Югра» (Югорск)
13
7
3
3
39-33
24
4. «Синара» (Екатеринбург)
12
6
3
3
44-32
21
5. «Динамо» (Щёлково)
13
6
3
4
50-39
21
6. «Прогресс» (Глазов)
13
5
5
3
37-34
20
7. «КПРФ» (Москва)
14
6
1
7
55-62
19
8. «Тюмень» (Тюмень)
13
4
3
6
45-50
15
9. «Норильский никель» (Норильск)
12
3
4
5
40-49
13
10. «Новая генерация» (Сыктывкар)
12
1
3
8
34-54
6
11. «Ухта» (Ухта)
12
0
1
11
23-61
1
Волейбол (женщины)
Суперлига
9-й тур. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - 0:3 (20:25, 21:25, 20:25).
Самые результативные: Ильченко (14), Ирисова (13), Евдокимова (9).
Календарь 10-го тура: 17 декабря. «Динамо» (Кр) – «Ленинградка». 18 декабря. «Динамо» (М) – «Сахалин», «Енисей» - «Динамо» (Кз), «Протон» - «Зарече-Одинцово», «Метар» - «Уралочка-НТМК» (17.00 по свердловскому времени).
«Уралочка-НТМК» следующий матч сыграет 14 декабря в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
Партии
О
1. «Динамо» (Казань)
9
8 (1)
1 (1)
26:8
24
2. «Динамо» (Москва)
9
7 (2)
2 (1)
24:11
20
3. «Динамо» (Краснодар)
9
7 (2)
2
21:12
19
4. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область)
9
6 (1)
3 (1)
22:14
18
5. «Енисей» (Красноярск)
9
5
4 (1)
20:13
16
6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово)
9
4
5 (1)
17:19
13
7. «Протон» (Саратов)
9
3
6 (1)
12:19
10
8. «Метар» (Челябинск)
9
2
7
9:23
6
9. «Ленинградка» (Санкт-Петербург)
9
2 (1)
7
9:24
5
10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
9
1
8 (1)
8:25
4
Волейбол (мужчины)
Высшая лига «А»
8-й тур. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) - 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:14).
Результаты других матчей: «Дагестан» - «Прикамье» - 3:1, «Спортакадемия-ВРЗ» - «Академия» - 3:2, «Грозный» - «МГТУ» - 0:3, «Университет» - «Кристалл» - 3:0.
Матчи 9-го тура пройдут 17-18 декабря: «МГТУ» - «Спортакадемия-ВРЗ», «Академия» - «Университет», «Ярославич» - «Грозный», «Прикамье» - «Торпедо», «Трансгаз-Ставрополь» - «Дагестан», «Кристалл» - «Локомотив-Изумруд».
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
Партии
О
1. «Ярославич» (Ярославль)
16
11 (2)
5 (3)
41:24
34
2. «МГТУ» (Москва)
16
12 (3)
4
39:18
33
3. «Университет» (Барнаул)
16
11 (3)
5 (2)
39:28
32
4. «Прикамье» (Пермь)
16
10 (2)
6
35:26
28
5. «Торпедо» (Челябинск)
16
9 (1)
7 (2)
34:28
28
6. «Дагестан» (Махачкала)
16
9 (2)
7 (3)
33:27
28
7. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
16
9 (1)
7 (1)
32:26
27
8. «Академия» (Казань)
16
7 (2)
9 (2)
30:34
21
9. «Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак)
16
6 (1)
10 (3)
27:36
20
10. «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск)
16
5 (1)
11 (2)
25:39
16
11. «Кристалл» (Воронеж)
16
4 (1)
12 (2)
19:40
13
12. «Грозный» (Грозный)
16
3 (2)
13 (1)
14-43
8
Индорхоккей
Международный турнир «Подмосковные вечера» (Электросталь)
Матч за 3-е место. «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) – Московская область – 9:2 (Матковский-4, Леонтьев-3, Костарев, Михейчик). Финал. «Динамо» (Электросталь) – «Шахрдари» (Эрак, Иран) – 4:3 Б.