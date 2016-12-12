11.12.2016

12 декабря 2016, 07:11 / Спорт

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 11 декабря.

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Автомобилист» (Екатеринбург) – 0:1 (0:1, 0:0,0:0).

11 декабря. Ханты-Мансийск. «Арена Югра». 2300 зрителей.

«Югра»: Шарыченков; Погоришный – Желдаков, Варфоломеев – Горбунов – Лапенков; Хлыстов – Селезнёв, Медведев – Панов – Королёв; Угольников – Кулик, Соколов – Курьянов – Акмальдинов; Хацей – Орлов, Анкудинов – Майоров – Булянский.

«Автомобилист»: Сохатский; Василевский – Чайковски, Голышев – Романов – Симаков; итов – Мегалинский, Гареев – Коукал – Михнов; Кивистё – Тимашов, Чесалин – Торченюк – Тичар; Щемеров – Васильев, Бухтеле – Губин, Митякин.

Гол:

0:1 Василевский (Романов, Голышев, 19.59, бол.)

Штрафное время: 10 – 16.

«Автомобилист», благодаря победе в Ханты-Мансийске, поднялся на одну строчку в турнирной таблице. От зоны плей-офф команда отстаёт на шесть очков.

Результаты других матчей: «Динамо» (Мн) - «Медвешчак» - 6:2.

Календарь ближайших матчей:12 декабря. «Куньлунь» - «Барыс». 13 декабря. «Нефтехимик» - «Ак Барс». 15 декабря. «Амур» - «Автомобилист» (14.30 по свердловскому времени).

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Металлург» (Магнитогорск)*

40

26

0

2

4

1

7

132-81

87

2. «Авангард» (Омск)*

40

22

1

4

1

2

10

105-79

79

3. «Ак Барс» (Казань)

43

22

2

5

1

1

12

110-78

82

4. «Салават Юлаев» (Уфа)

41

18

2

3

7

0

11

122-102

71

5. «Трактор» (Челябинск)

40

19

2

1

4

2

12

93-74

69

6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

39

18

0

1

0

0

20

88-96

56

7. «Адмирал» (Владивосток)

40

15

1

1

6

0

17

94-100

55

8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

40

14

1

5

1

0

19

99-106

55

9. «Барыс» (Астана)

38

15

3

0

1

1

18

96-115

53

10. «Сибирь» (Новосибирск)

40

12

1

4

2

3

18

90-98

51

11. «Автомобилист» (Екатеринбург)

41

12

0

5

2

1

21

87-117

49

12. «Лада» (Тольятти)

41

12

1

3

3

1

21

101-116

48

13. «Амур» (Хабаровск)

41

11

1

2

4

2

21

69-94

45

14. «Югра» (Ханты-Мансийск)

41

12

1

2

0

0

26

71-98

42

15. «Металлург» (Новокузнецк)

40

7

0

3

1

2

27

68-127

30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. СКА (Санкт-Петербург)*

39

28

1

4

2

2

2

168-62

98

2. ЦСКА (Москва)*

41

27

1

1

5

1

6

120-77

91

3. «Торпедо» (Нижний Новгород)

41

21

2

3

2

2

11

100-81

77

4. «Локомотив» (Ярославль)

39

19

1

2

1

3

13

100-85

67

5. «Динамо» (Москва)

40

15

3

5

5

0

12

98-76

66

6. «Динамо» (Минск)

39

17

2

3

1

2

14

111-105

64

7. «Йокерит» (Хельсинки)

39

15

2

3

5

2

12

92-99

62

8. «Сочи» (Сочи)

41

16

2

3

1

1

18

91-97

60

9. «Витязь» (Чехов)

40

15

3

3

3

0

16

97-106

60

10. «Спартак» (Москва)

39

15

0

2

2

2

18

86-92

53

11. «Медвешчак» (Загреб)

41

13

2

1

2

1

22

87-121

48

12. «Слован» (Братислава)

40

12

2

1

3

1

21

90-122

46

13. «Северсталь» (Череповец)

39

11

1

1

4

4

18

84-113

45

14. «Динамо» (Рига)

39

7

0

4

4

1

23

70-102

34

* Лидеры дивизионов.

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Химик» - «Рубин» - 2:3, «Динамо» (СПб) - «Челмет» - 2:3 Б, «Динамо» (Бшх) - «Южный Урал» - 3:2 ОТ, «Рязань» - «Ариада-НХ» - 6:3, «Буран» - «Саров» - 2:5, ТХК - «Зауралье» - 5:1.

Календарь ближайших матчей: 12 декабря. «Торпедо» (У-К) – «Дизель», «Спутник» - «Торос» (ДЛС имени В.К.Сотникова, 19.00), «Молот-Прикамье» - «Ижсталь», «СКА-Нева» - «Барс», «Звезда» - «Нефтяник».

Турнирная таблица

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. ТХК (Тверь)

33

19

1

2

3

0

8

94-64

66

2. «Сокол» (Красноярск)

31

16

1

6

0

0

8

76-54

62

3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

31

17

1

4

0

1

8

97-61

62

4. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

30

17

1

1

4

3

4

98-62

62

5. «Сарыарка» (Астана)

30

16

0

3

1

2

8

79-41

57

6. «Зауралье» (Курган)

30

15

0

2

3

2

8

71-64

54

7. «Торос»» (Нефтекамск)

30

16

2

0

1

0

11

85-71

53

8. «Спутник» (Нижний Тагил)

30

12

3

3

4

1

7

79-69

53

9. «Динамо» (Балашиха)

29

16

2

0

0

0

11

86-67

52

10. «Ермак» (Ангарск)

31

13

4

2

0

0

12

75-67

51

11. «Звезда» (Чехов)

31

12

2

3

2

3

9

83-73

51

12. «Динамо» (Санкт-Петербург)

29

14

0

2

3

1

9

64-60

50

13. «Рязань» (Рязань)

30

13

1

2

3

2

9

86-66

50

14. «Челмет» (Челябинск)

32

12

1

4

2

1

12

90-86

49

15. «Дизель» (Пенза)

31

14

0

1

2

3

11

81-81

49

16. «Нефтяник» (Альметьевск)

30

13

1

2

1

1

12

74-70

47

17. «Саров» (Саров)

33

13

0

1

4

0

15

73-79

45

18. «Ижсталь» (Ижевск)

30

13

1

1

2

0

13

67-79

45

19. «Рубин» (Тюмень)

30

11

3

1

2

0

13

74-70

43

20. «Химик» (Воскресенск)

31

7

3

2

1

2

16

56-79

34

21. «Южный Урал» (Орск)

32

7

1

2

5

2

15

62-81

34

22. «Барс» (Казань)

30

8

0

3

2

1

16

52-78

33

23. «Молот-Прикамье» (Пермь)

30

8

2

1

2

1

16

70-83

33

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

33

6

0

2

4

1

20

70-121

27

25. «Кристалл» (Саратов)

31

5

0

2

0

0

24

48-97

19

26. «Буран» (Воронеж)

30

4

0

0

1

3

22

55-122

16

Баскетбол (женщины)

Премьер-лига

«УГМК» (Екатеринбург) - «Казаночка» (Казань) – 75:49 (11:18, 20:18, 21:11, 23:2).

11 декабря. Екатеринбург. ДИВС.

«УГМК»: Барич (14), Белякова (7), Торренс (30), Мессеман (4), Виеру (5, 14 подборов); Литтл (6), Комарова (2), Артешина (7), Черепанова (0), Петракова (0).

«Казаночка»: Вучетич (6), Маккалум (17), Савина (8), Аликина (6), Бекметова (0); Першина (2), Буренкова (0), Столяр (4), Сазонова (2), Бут (4).

Результаты других матчей: «Енисей» - «Надежда» - 55:62, МБА – «Вологда-Чеваката» - 77:69, «Спарта энд К» - «Динамо» (М) – 59:79, «Динамо» (К) – «Спартак» (Нг) – 87:30.

Календарь ближайших матчей: 15 декабря. «Динамо» (М) – «Спартак». 18 декабря. «Динамо» (Нс) – «УГМК», «Динамо» (К) – «Казаночка».

«Лисицы» следующий матч сыграют 14 декабря в Евролиге. В Оренбурге «УГМК», занимающая второе место в группе «В» сыграет с лидером группы «Надеждой», не проигравшей пока в еврокубке ни одного матча.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «УГМК» (Екатеринбург)

10

10

0

 734 - 512 

20

100

2. «Динамо» (Курск)

10

9

1

 789 - 531 

19

90

3. «Надежда» (Оренбург)

10

8

2

 746 - 600 

18

80

4. «Динамо» (Новосибирск)

10

6

4

 699 - 693 

16

60

5. «Вологда-Чеваката» (Вологда)

8

3

5

 548 - 596 

11

38

6. «Динамо» (Москва)

8

3

5

 516 - 558 

11

38

7. «Казаночка» (Казань)

9

3

6

 524 - 598 

12

33

8. «Енисей» (Красноярск)

9

3

6

 587 - 665 

12

33

9. «Спарта энд К» (Видное)

10

3

7

 594 - 680 

13

30

10. МБА (Москва)

7

2

5

 443 - 478 

9

29

11. «Спартак» (Ногинск)

9

0

9

 471 - 740 

9

0

Очки (в среднем за игру): Кэннон («Вологда-Чеваката») – 19,9; Таурази («УГМК») – 19,0; Нацицкайте («Динамо» М) – 16,3; Тэтхем («Динамо» Нс) – 16,2; Уильямс (обе - «Динамо» Нс) – 16,1; Торренс («УГМК»), Маккотри («Динамо» К) – по 15,0… Мессеман («УГМК») – 11,2…

Передачи (в среднем за игру): Оувина («Надежда») – 5,7; Барич («УГМК») – 4,9; Лэнглуа («Енисей») – 4,7; Рявкина («Динамо» Нс), Круз («Динамо» К) – по 4,3; Торренс («УГМК») – 4,2…

Подборы (в среднем за игру): Кэннон («Вологда-Чеваката») – 11,9; Бантон – 9,9; Тихоненко (обе – «Динамо» М) – 9,8; Л.Уильямс – 9,3; Тэтхем (обе – «Динамо» Нс), Киселёва («Енисей») – 9,0… Виеру – 8,3… Литтл – 6,3… Таурази (все – «УГМК») – 6,0…

Перехваты (в среднем за игру): Оувина («Надежда») – 3,5; Лэнглуа («Енисей»), Маккотри («Динамо» К), Маккалум («Казаночка) – по 2,4; Литтл– 2,3… Белякова, Торренс (все - «УГМК») – 2,2…

Блокшоты (в среднем за игру):Виеру («УГМК), Горбачёва (МБА) – по 1,9; Э.Уильямс («Надежда») – 1,6; Сиак («Динамо» К) – 1,5; Киселёва («Енисей») – 1,4; Мессеман – 1,3… Литтл (обе - «УГМК») – 1,0…

Мини-футбол

Суперлига

«Ухта» (Ухта) - «Синара» (Екатеринбург) - 2:4 (1:1).

11 декабря. Ухта. УСК «Ухта».

«Ухта»: Елфимов, Салахов – А.Иванов, Седов, Смирнов, Костюков, Волков, Пилипенко, Максимов, Стаин, Кузнецов, Богданов, Филимонов.

«Синара»: Путилов – Аширов, Власов, Дёмин, Бастриков, Фахрутдинов, Шистеров, Герасимов, Тимощенков, Агапов, Соколов, Шевчук, Сорокин.

Голы: 0:1 Шистеров (10, с 10-метрового), 1:1 Филимонов (15), 1:2 Фахрутдинов (26), 1:3 Агапов (29), 2:3 Костюков (49), 2:4 Агапов (50, с 10-метрового).

Предупреждения: Филимонов (9), Костюков (50). Удаление: Максимов (29).

Результаты других матчей: «Прогресс» - «Сибиряк» - 3:3, «Дина» - «Динамо» - 4:4.

Календарь ближайших матчей: 15-16 декабря. «Синара» - «Прогресс» (ДИВС, 19.00).16-17 декабря. «Динамо» - «Ухта». 17-18 декабря. «Тюмень» - «Норильский никель», «Газпром-Югра» - «КПРФ», «Новая генерация» - «Дина».

Турнирная таблица

Команда

И

В

Н

П

М

О

1. «Сибиряк» (Новосибирск)

14

9

1

4

79-63

28

2. «Дина» (Москва)

12

7

5

0

62-31

26

3. «Газпром-Югра» (Югорск)

13

7

3

3

39-33

24

4. «Синара» (Екатеринбург)

12

6

3

3

44-32

21

5. «Динамо» (Щёлково)

13

6

3

4

50-39

21

6. «Прогресс» (Глазов)

13

5

5

3

37-34

20

7. «КПРФ» (Москва)

14

6

1

7

55-62

19

8. «Тюмень» (Тюмень)

13

4

3

6

45-50

15

9. «Норильский никель» (Норильск)

12

3

4

5

40-49

13

10. «Новая генерация» (Сыктывкар)

12

1

3

8

34-54

6

11. «Ухта» (Ухта)

12

0

1

11

23-61

1

Волейбол (женщины)

Суперлига

9-й тур. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - 0:3 (20:25, 21:25, 20:25).

Самые результативные: Ильченко (14), Ирисова (13), Евдокимова (9).

Календарь 10-го тура: 17 декабря. «Динамо» (Кр) – «Ленинградка». 18 декабря. «Динамо» (М) – «Сахалин», «Енисей» - «Динамо» (Кз), «Протон» - «Зарече-Одинцово», «Метар» - «Уралочка-НТМК» (17.00 по свердловскому времени).

«Уралочка-НТМК» следующий матч сыграет 14 декабря в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

Партии

О

1. «Динамо» (Казань)

9

8 (1)

1 (1)

26:8

24

2. «Динамо» (Москва)

9

7 (2)

2 (1)

24:11

20

3. «Динамо» (Краснодар)

9

7 (2)

2

21:12

19

4. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область)

9

6 (1)

3 (1)

22:14

18

5. «Енисей» (Красноярск)

9

5

4 (1)

20:13

16

6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово)

9

4

5 (1)

17:19

13

7. «Протон» (Саратов)

9

3

6 (1)

12:19

10

8. «Метар» (Челябинск)

9

2

7

9:23

6

9. «Ленинградка» (Санкт-Петербург)

9

2 (1)

7

9:24

5

10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

9

1

8 (1)

8:25

4

Волейбол (мужчины)

Высшая лига «А»

8-й тур. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) - 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:14).

Результаты других матчей: «Дагестан» - «Прикамье» - 3:1, «Спортакадемия-ВРЗ» - «Академия» - 3:2, «Грозный» - «МГТУ» - 0:3, «Университет» - «Кристалл» - 3:0.

Матчи 9-го тура пройдут 17-18 декабря: «МГТУ» - «Спортакадемия-ВРЗ», «Академия» - «Университет», «Ярославич» - «Грозный», «Прикамье» - «Торпедо», «Трансгаз-Ставрополь» - «Дагестан», «Кристалл» - «Локомотив-Изумруд».

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

Партии

О

1. «Ярославич» (Ярославль)

16

11 (2)

5 (3)

41:24

34

2. «МГТУ» (Москва)

16

12 (3)

4

39:18

33

3. «Университет» (Барнаул)

16

11 (3)

5 (2)

39:28

32

4. «Прикамье» (Пермь)

16

10 (2)

6

35:26

28

5. «Торпедо» (Челябинск)

16

9 (1)

7 (2)

34:28

28

6. «Дагестан» (Махачкала)

16

9 (2)

7 (3)

33:27

28

7. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)

16

9 (1)

7 (1)

32:26

27

8. «Академия» (Казань)

16

7 (2)

9 (2)

30:34

21

9. «Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак)

16

6 (1)

10 (3)

27:36

20

10. «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск)

16

5 (1)

11 (2)

25:39

16

11. «Кристалл» (Воронеж)

16

4 (1)

12 (2)

19:40

13

12. «Грозный» (Грозный)

16

3 (2)

13 (1)

14-43

8

Индорхоккей

Международный турнир «Подмосковные вечера» (Электросталь)

Матч за 3-е место. «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) – Московская область – 9:2 (Матковский-4, Леонтьев-3, Костарев, Михейчик). Финал. «Динамо» (Электросталь) – «Шахрдари» (Эрак, Иран) – 4:3 Б.

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