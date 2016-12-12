11.12.2016

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 11 декабря.

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Автомобилист» (Екатеринбург) – 0:1 (0:1, 0:0,0:0).

11 декабря. Ханты-Мансийск. «Арена Югра». 2300 зрителей.

«Югра»: Шарыченков; Погоришный – Желдаков, Варфоломеев – Горбунов – Лапенков; Хлыстов – Селезнёв, Медведев – Панов – Королёв; Угольников – Кулик, Соколов – Курьянов – Акмальдинов; Хацей – Орлов, Анкудинов – Майоров – Булянский.

«Автомобилист»: Сохатский; Василевский – Чайковски, Голышев – Романов – Симаков; итов – Мегалинский, Гареев – Коукал – Михнов; Кивистё – Тимашов, Чесалин – Торченюк – Тичар; Щемеров – Васильев, Бухтеле – Губин, Митякин.

Гол:

0:1 Василевский (Романов, Голышев, 19.59, бол.)

Штрафное время: 10 – 16.

«Автомобилист», благодаря победе в Ханты-Мансийске, поднялся на одну строчку в турнирной таблице. От зоны плей-офф команда отстаёт на шесть очков.

Результаты других матчей: «Динамо» (Мн) - «Медвешчак» - 6:2.

Календарь ближайших матчей:12 декабря. «Куньлунь» - «Барыс». 13 декабря. «Нефтехимик» - «Ак Барс». 15 декабря. «Амур» - «Автомобилист» (14.30 по свердловскому времени).

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Металлург» (Магнитогорск)* 40 26 0 2 4 1 7 132-81 87 2. «Авангард» (Омск)* 40 22 1 4 1 2 10 105-79 79 3. «Ак Барс» (Казань) 43 22 2 5 1 1 12 110-78 82 4. «Салават Юлаев» (Уфа) 41 18 2 3 7 0 11 122-102 71 5. «Трактор» (Челябинск) 40 19 2 1 4 2 12 93-74 69 6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 39 18 0 1 0 0 20 88-96 56 7. «Адмирал» (Владивосток) 40 15 1 1 6 0 17 94-100 55 8. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 40 14 1 5 1 0 19 99-106 55 9. «Барыс» (Астана) 38 15 3 0 1 1 18 96-115 53 10. «Сибирь» (Новосибирск) 40 12 1 4 2 3 18 90-98 51 11. «Автомобилист» (Екатеринбург) 41 12 0 5 2 1 21 87-117 49 12. «Лада» (Тольятти) 41 12 1 3 3 1 21 101-116 48 13. «Амур» (Хабаровск) 41 11 1 2 4 2 21 69-94 45 14. «Югра» (Ханты-Мансийск) 41 12 1 2 0 0 26 71-98 42 15. «Металлург» (Новокузнецк) 40 7 0 3 1 2 27 68-127 30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. СКА (Санкт-Петербург)* 39 28 1 4 2 2 2 168-62 98 2. ЦСКА (Москва)* 41 27 1 1 5 1 6 120-77 91 3. «Торпедо» (Нижний Новгород) 41 21 2 3 2 2 11 100-81 77 4. «Локомотив» (Ярославль) 39 19 1 2 1 3 13 100-85 67 5. «Динамо» (Москва) 40 15 3 5 5 0 12 98-76 66 6. «Динамо» (Минск) 39 17 2 3 1 2 14 111-105 64 7. «Йокерит» (Хельсинки) 39 15 2 3 5 2 12 92-99 62 8. «Сочи» (Сочи) 41 16 2 3 1 1 18 91-97 60 9. «Витязь» (Чехов) 40 15 3 3 3 0 16 97-106 60 10. «Спартак» (Москва) 39 15 0 2 2 2 18 86-92 53 11. «Медвешчак» (Загреб) 41 13 2 1 2 1 22 87-121 48 12. «Слован» (Братислава) 40 12 2 1 3 1 21 90-122 46 13. «Северсталь» (Череповец) 39 11 1 1 4 4 18 84-113 45 14. «Динамо» (Рига) 39 7 0 4 4 1 23 70-102 34

* Лидеры дивизионов.

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Химик» - «Рубин» - 2:3, «Динамо» (СПб) - «Челмет» - 2:3 Б, «Динамо» (Бшх) - «Южный Урал» - 3:2 ОТ, «Рязань» - «Ариада-НХ» - 6:3, «Буран» - «Саров» - 2:5, ТХК - «Зауралье» - 5:1.

Календарь ближайших матчей: 12 декабря. «Торпедо» (У-К) – «Дизель», «Спутник» - «Торос» (ДЛС имени В.К.Сотникова, 19.00), «Молот-Прикамье» - «Ижсталь», «СКА-Нева» - «Барс», «Звезда» - «Нефтяник».

Турнирная таблица

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. ТХК (Тверь) 33 19 1 2 3 0 8 94-64 66 2. «Сокол» (Красноярск) 31 16 1 6 0 0 8 76-54 62 3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) 31 17 1 4 0 1 8 97-61 62 4. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 30 17 1 1 4 3 4 98-62 62 5. «Сарыарка» (Астана) 30 16 0 3 1 2 8 79-41 57 6. «Зауралье» (Курган) 30 15 0 2 3 2 8 71-64 54 7. «Торос»» (Нефтекамск) 30 16 2 0 1 0 11 85-71 53 8. «Спутник» (Нижний Тагил) 30 12 3 3 4 1 7 79-69 53 9. «Динамо» (Балашиха) 29 16 2 0 0 0 11 86-67 52 10. «Ермак» (Ангарск) 31 13 4 2 0 0 12 75-67 51 11. «Звезда» (Чехов) 31 12 2 3 2 3 9 83-73 51 12. «Динамо» (Санкт-Петербург) 29 14 0 2 3 1 9 64-60 50 13. «Рязань» (Рязань) 30 13 1 2 3 2 9 86-66 50 14. «Челмет» (Челябинск) 32 12 1 4 2 1 12 90-86 49 15. «Дизель» (Пенза) 31 14 0 1 2 3 11 81-81 49 16. «Нефтяник» (Альметьевск) 30 13 1 2 1 1 12 74-70 47 17. «Саров» (Саров) 33 13 0 1 4 0 15 73-79 45 18. «Ижсталь» (Ижевск) 30 13 1 1 2 0 13 67-79 45 19. «Рубин» (Тюмень) 30 11 3 1 2 0 13 74-70 43 20. «Химик» (Воскресенск) 31 7 3 2 1 2 16 56-79 34 21. «Южный Урал» (Орск) 32 7 1 2 5 2 15 62-81 34 22. «Барс» (Казань) 30 8 0 3 2 1 16 52-78 33 23. «Молот-Прикамье» (Пермь) 30 8 2 1 2 1 16 70-83 33 24. «Ариада-НХ» (Волжск) 33 6 0 2 4 1 20 70-121 27 25. «Кристалл» (Саратов) 31 5 0 2 0 0 24 48-97 19 26. «Буран» (Воронеж) 30 4 0 0 1 3 22 55-122 16

Баскетбол (женщины)

Премьер-лига

«УГМК» (Екатеринбург) - «Казаночка» (Казань) – 75:49 (11:18, 20:18, 21:11, 23:2).

11 декабря. Екатеринбург. ДИВС.

«УГМК»: Барич (14), Белякова (7), Торренс (30), Мессеман (4), Виеру (5, 14 подборов); Литтл (6), Комарова (2), Артешина (7), Черепанова (0), Петракова (0).

«Казаночка»: Вучетич (6), Маккалум (17), Савина (8), Аликина (6), Бекметова (0); Першина (2), Буренкова (0), Столяр (4), Сазонова (2), Бут (4).

Результаты других матчей: «Енисей» - «Надежда» - 55:62, МБА – «Вологда-Чеваката» - 77:69, «Спарта энд К» - «Динамо» (М) – 59:79, «Динамо» (К) – «Спартак» (Нг) – 87:30.

Календарь ближайших матчей: 15 декабря. «Динамо» (М) – «Спартак». 18 декабря. «Динамо» (Нс) – «УГМК», «Динамо» (К) – «Казаночка».

«Лисицы» следующий матч сыграют 14 декабря в Евролиге. В Оренбурге «УГМК», занимающая второе место в группе «В» сыграет с лидером группы «Надеждой», не проигравшей пока в еврокубке ни одного матча.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «УГМК» (Екатеринбург) 10 10 0 734 - 512 20 100 2. «Динамо» (Курск) 10 9 1 789 - 531 19 90 3. «Надежда» (Оренбург) 10 8 2 746 - 600 18 80 4. «Динамо» (Новосибирск) 10 6 4 699 - 693 16 60 5. «Вологда-Чеваката» (Вологда) 8 3 5 548 - 596 11 38 6. «Динамо» (Москва) 8 3 5 516 - 558 11 38 7. «Казаночка» (Казань) 9 3 6 524 - 598 12 33 8. «Енисей» (Красноярск) 9 3 6 587 - 665 12 33 9. «Спарта энд К» (Видное) 10 3 7 594 - 680 13 30 10. МБА (Москва) 7 2 5 443 - 478 9 29 11. «Спартак» (Ногинск) 9 0 9 471 - 740 9 0

Очки (в среднем за игру): Кэннон («Вологда-Чеваката») – 19,9; Таурази («УГМК») – 19,0; Нацицкайте («Динамо» М) – 16,3; Тэтхем («Динамо» Нс) – 16,2; Уильямс (обе - «Динамо» Нс) – 16,1; Торренс («УГМК»), Маккотри («Динамо» К) – по 15,0… Мессеман («УГМК») – 11,2…

Передачи (в среднем за игру): Оувина («Надежда») – 5,7; Барич («УГМК») – 4,9; Лэнглуа («Енисей») – 4,7; Рявкина («Динамо» Нс), Круз («Динамо» К) – по 4,3; Торренс («УГМК») – 4,2…

Подборы (в среднем за игру): Кэннон («Вологда-Чеваката») – 11,9; Бантон – 9,9; Тихоненко (обе – «Динамо» М) – 9,8; Л.Уильямс – 9,3; Тэтхем (обе – «Динамо» Нс), Киселёва («Енисей») – 9,0… Виеру – 8,3… Литтл – 6,3… Таурази (все – «УГМК») – 6,0…

Перехваты (в среднем за игру): Оувина («Надежда») – 3,5; Лэнглуа («Енисей»), Маккотри («Динамо» К), Маккалум («Казаночка) – по 2,4; Литтл– 2,3… Белякова, Торренс (все - «УГМК») – 2,2…

Блокшоты (в среднем за игру):Виеру («УГМК), Горбачёва (МБА) – по 1,9; Э.Уильямс («Надежда») – 1,6; Сиак («Динамо» К) – 1,5; Киселёва («Енисей») – 1,4; Мессеман – 1,3… Литтл (обе - «УГМК») – 1,0…

Мини-футбол

Суперлига

«Ухта» (Ухта) - «Синара» (Екатеринбург) - 2:4 (1:1).

11 декабря. Ухта. УСК «Ухта».

«Ухта»: Елфимов, Салахов – А.Иванов, Седов, Смирнов, Костюков, Волков, Пилипенко, Максимов, Стаин, Кузнецов, Богданов, Филимонов.

«Синара»: Путилов – Аширов, Власов, Дёмин, Бастриков, Фахрутдинов, Шистеров, Герасимов, Тимощенков, Агапов, Соколов, Шевчук, Сорокин.

Голы: 0:1 Шистеров (10, с 10-метрового), 1:1 Филимонов (15), 1:2 Фахрутдинов (26), 1:3 Агапов (29), 2:3 Костюков (49), 2:4 Агапов (50, с 10-метрового).

Предупреждения: Филимонов (9), Костюков (50). Удаление: Максимов (29).

Результаты других матчей: «Прогресс» - «Сибиряк» - 3:3, «Дина» - «Динамо» - 4:4.

Календарь ближайших матчей: 15-16 декабря. «Синара» - «Прогресс» (ДИВС, 19.00).16-17 декабря. «Динамо» - «Ухта». 17-18 декабря. «Тюмень» - «Норильский никель», «Газпром-Югра» - «КПРФ», «Новая генерация» - «Дина».

Турнирная таблица

Команда И В Н П М О 1. «Сибиряк» (Новосибирск) 14 9 1 4 79-63 28 2. «Дина» (Москва) 12 7 5 0 62-31 26 3. «Газпром-Югра» (Югорск) 13 7 3 3 39-33 24 4. «Синара» (Екатеринбург) 12 6 3 3 44-32 21 5. «Динамо» (Щёлково) 13 6 3 4 50-39 21 6. «Прогресс» (Глазов) 13 5 5 3 37-34 20 7. «КПРФ» (Москва) 14 6 1 7 55-62 19 8. «Тюмень» (Тюмень) 13 4 3 6 45-50 15 9. «Норильский никель» (Норильск) 12 3 4 5 40-49 13 10. «Новая генерация» (Сыктывкар) 12 1 3 8 34-54 6 11. «Ухта» (Ухта) 12 0 1 11 23-61 1

Волейбол (женщины)

Суперлига

9-й тур. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - 0:3 (20:25, 21:25, 20:25).

Самые результативные: Ильченко (14), Ирисова (13), Евдокимова (9).

Календарь 10-го тура: 17 декабря. «Динамо» (Кр) – «Ленинградка». 18 декабря. «Динамо» (М) – «Сахалин», «Енисей» - «Динамо» (Кз), «Протон» - «Зарече-Одинцово», «Метар» - «Уралочка-НТМК» (17.00 по свердловскому времени).

«Уралочка-НТМК» следующий матч сыграет 14 декабря в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Турнирная таблица

Команда И В П Партии О 1. «Динамо» (Казань) 9 8 (1) 1 (1) 26:8 24 2. «Динамо» (Москва) 9 7 (2) 2 (1) 24:11 20 3. «Динамо» (Краснодар) 9 7 (2) 2 21:12 19 4. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область) 9 6 (1) 3 (1) 22:14 18 5. «Енисей» (Красноярск) 9 5 4 (1) 20:13 16 6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово) 9 4 5 (1) 17:19 13 7. «Протон» (Саратов) 9 3 6 (1) 12:19 10 8. «Метар» (Челябинск) 9 2 7 9:23 6 9. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 9 2 (1) 7 9:24 5 10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 9 1 8 (1) 8:25 4

Волейбол (мужчины)

Высшая лига «А»

8-й тур. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) - 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:14).

Результаты других матчей: «Дагестан» - «Прикамье» - 3:1, «Спортакадемия-ВРЗ» - «Академия» - 3:2, «Грозный» - «МГТУ» - 0:3, «Университет» - «Кристалл» - 3:0.

Матчи 9-го тура пройдут 17-18 декабря: «МГТУ» - «Спортакадемия-ВРЗ», «Академия» - «Университет», «Ярославич» - «Грозный», «Прикамье» - «Торпедо», «Трансгаз-Ставрополь» - «Дагестан», «Кристалл» - «Локомотив-Изумруд».

Турнирная таблица

Команда И В П Партии О 1. «Ярославич» (Ярославль) 16 11 (2) 5 (3) 41:24 34 2. «МГТУ» (Москва) 16 12 (3) 4 39:18 33 3. «Университет» (Барнаул) 16 11 (3) 5 (2) 39:28 32 4. «Прикамье» (Пермь) 16 10 (2) 6 35:26 28 5. «Торпедо» (Челябинск) 16 9 (1) 7 (2) 34:28 28 6. «Дагестан» (Махачкала) 16 9 (2) 7 (3) 33:27 28 7. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 16 9 (1) 7 (1) 32:26 27 8. «Академия» (Казань) 16 7 (2) 9 (2) 30:34 21 9. «Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак) 16 6 (1) 10 (3) 27:36 20 10. «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) 16 5 (1) 11 (2) 25:39 16 11. «Кристалл» (Воронеж) 16 4 (1) 12 (2) 19:40 13 12. «Грозный» (Грозный) 16 3 (2) 13 (1) 14-43 8

Индорхоккей

Международный турнир «Подмосковные вечера» (Электросталь)

Матч за 3-е место. «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) – Московская область – 9:2 (Матковский-4, Леонтьев-3, Костарев, Михейчик). Финал. «Динамо» (Электросталь) – «Шахрдари» (Эрак, Иран) – 4:3 Б.