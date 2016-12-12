Антон Шипулин установил рекорд страны

Опубликовано в №232 от 13.12.2016

В Поклюке завершился второй этап Кубка мира по биатлону. В Словении спорт­смены провели по три гонки – спринт, гонку преследования и эстафету. И во всех стартах екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин завоевал медали. А бронза в гонке преследования стала для уральца рекордной – он опередил советско-российского спортсмена Владимира Драчёва по количеству медалей, завоёванных на Кубке мира: 33 подиума Шипулина против 31 у Драчёва.

За последние три сезона не было ещё ни разу, чтобы Антон Шипулин не занимал в Поклюке призовые места. В связи с неудачами последнего времени у многих закралось сомнение: сможет ли биатлонист продолжить эту статистику? Но он не обманул ожиданий тренеров и болельщиков – у Антона две бронзы в личных гонках и серебро в эстафете.

Успех в Словении очень приятен, но, конечно, не случаен. В этом году наш спортсмен много внимания уделял подготовке на высоте, поэтому среднегорье Поклюки, ставшее для многих препятствием на пути к подиуму, Шипулина не испугало, а наоборот – помогло. Помогли и тренировки по скорострельности – в гонке преследования Антон одну стрельбу провёл даже быстрее Мартена Фуркада.

Для полного счастья – то бишь золотых медалей – в каждой из гонок биатлонисту не хватало немного везения. В спринте он не сориентировался, когда именно лучше обогнать Йоханнеса Бё. Возможно, виной тому были нечёткие подсказки тренеров на дистанции. В гонке преследования был обиднейший промах на финальном огневом рубеже, чем тут же воспользовались его оппоненты. А в эстафете подвёл коман­ду молодой Матвей Елисеев, который на третьем этапе заработал штрафной круг, что непозволительно в эстафетной гонке. И тут команда вообще могла лишиться шансов на медаль, но все мы знаем, как Антон умеет спасать ситуацию. И он не подвёл.

После столь удачного этапа в Поклюке в общем зачёте Кубка мира Шипулин переместился сразу на третью позицию – и ситуация стала такой же, какой она была по итогам прошлого сезона: первый – Фуркад, затем Бё и замыкает тройку лидеров Шипулин.

Таким образом, на данный момент екатеринбургские биатлонисты – Антон Шипулин и Екатерина Глазырина – лидируют в общем зачёте Кубка мира среди представителей нашей страны.