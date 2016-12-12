Самые юные участники гонки ещё не очень уверенно чувствовали себя на лыжах, поэтому не обошлось без падений. Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №232 от 13.12.2016

В минувшие выходные состоялась традиционная лыжная гонка на призы «Областной газеты». В этом году она проходила в четырёх муниципалитетах региона: Красноуфимске, Новой Ляле, Североуральске и в посёлке Октябрьский. За два дня на лыжню вышли более тысячи человек от восьми лет до 80 и старше, а журналисты «ОГ» побывали на месте событий, поздравили с открытием лыжного сезона и вручили памятные подарки победителям.

Глядя на готовящихся к старту в Красноуфимске лыжников, невольно замечаешь те перемены в спортивной технологии, что произошли за время существования нашей гонки. Практически все участники – не только молодёжь, но и ветераны – в современных удобных лыжных костюмах, да и сам инвентарь (лыжи, палки) за почти двадцать лет значительно усовершенствовались.

На финише встречаем одного из участников – Николая Каптеева из села Курки Артинского района, четыре десятилетия отработавшего учителем физкультуры:

Всю дистанцию участники проходили классическим лыжным ходом. Фото: Александр Исаков

– Для меня лыжи – это праздник, с детства я на них, и уже 65-й год идёт, – рассказывает Николай. – Сегодня выступаю с группой поддержки – внучки за меня болеют, которые живут в Красноуфимске. У нас есть своя трасса, на которой мы регулярно катаемся. Лыжи у нас спорт номер один. Сюда, в Красноуфимск, на соревнования на призы «Областной газеты» всегда приезжаем с большим удовольствием, тем более что наши ребята часто в этих гонках побеждали. Вам большое спасибо, что проводите такие соревнования. У нас приехала большая делегация из Артинского района – и ребята, и учителя физкультуры, которые бегут по старшей группе. Трасса очень хорошая, скоростная, есть только одна проблема – у нас на четыре-пять градусов холоднее, так что не всегда в смазку попадаем.

Один за другим отправляются лыжники на трассу, а те, кто уже финишировал, делятся новостями. Всё-таки гонки на призы «ОГ» – один из первых массовых стартов зимнего сезона. А мы пока заглянули в помещение лыжной базы, в пункт проката лыж.

Родители и тренеры всячески пытались согреть участников гонки. Фото: Александр Исаков

– Мы работаем ежедневно без выходных, – рассказывает самый нужный красно­уфимским лыжникам-любителям человек – Николай Кузнецов, командующий пунктом проката. – Раз на раз не приходится, но бывает, что те, кто уже покатались, даже лыжи не успевают поставить – их уже сразу кто-то из очереди берёт. Что радует, больше стали приходить с детьми. Правда, дети нынче пошли рослые – приходят школьники и берут ботинки 47-го размера (смеётся). Инвентарь хороший – недавно закупали и лыжи и ботинки.

В посёлок Октябрьский участники гонки начали съезжаться ещё за два часа до старта: кто-то приезжал на личном транспорте, детей масштабно привозили на специальных автобусах. В этом году трассу пришлось перенести, так как на месте прошлогодней лыжни началась долгожданная постройка лыжероллерной трассы протяжённостью 2 километра.

Пока вновь прибывшие участники проходили регистрацию и готовились к старту, в здании ДЮСШ возле телевизора собралась достаточно большая группа людей, основу которой составляли дети, и с неподдельными эмоциями наблюдали за ходом женской биатлонной гонки, которая транслировалась в повторе. Видимо, настраивались на предстоящую им дистанцию.

Стартовать в гонке на призы «Областной газеты» мог любой желающий, вне зависимости от возраста. Фото: Александр Зайцев

Участников было действительно очень много, все они были разделены аж на семнадцать возрастных категорий. Традиционную гонку на призы «Областной газеты» здесь любят.

И несмотря на то, что гонка носит скорее массовый характер, все настраивались очень серьёзно, особенно те, для кого этот старт был первым в жизни. Зато после финиша настроение уже совсем другое: дети попадают в объятия родителей и радостно делятся впечатлениями от преодоления двух километров, а взрослые за чашкой чая из термоса обсуждают жизненные вопросы, не связанные с гонкой, ведь этот старт – одна из возможностей увидеться со старыми знакомыми, тем более в неформальной обстановке.

– Вы знаете, Даша у меня совсем недавно встала на лыжи. Вообще, это замечательная традиция – открывать лыжный сезон гонкой на призы «Областной газеты». У нас очень любят этот старт, сами видите, какой ажиотаж она вызывает, – рассказала мама одной из самых юных участниц Наталья.

Для многих участников гонки важен был не столько результат, сколько положительные эмоции, полученные на лыжне. Фото: Александр Исаков

Победители и призёры гонки во всех возрастных категориях получили почётные грамоты, медали, а также годовую подписку на «Областную газету». Фото: Александр Исаков