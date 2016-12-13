12.12.2016
13 декабря 2016, 07:33 / Спорт
Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 12 декабря.
Хоккей.
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) - «Торос» (Нефтекамск) – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).
12 декабря. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.
«Спутник»: Перевозчиков; Чистяков - Журавлёв, Васильев – Гасников – И.Иванов; Ищенко - Фомичев, Жиляков – Курепанов - Князев; Воропаев - Дубровин, Кравченко – Е.Иванов - Мокин; Бирюков – Родионов - Щанкин.
«Торос»:Литвинов; Карпов - Теряев, Черкасов – Гордеев - Голованов; Бочков - Гришин, Дубровский – Волков - Алёшин; Артамонов - Капотов, Полозов – Пименов - Емелин; Банников - Ладнов, Разумняк – Митрофанов - Гиндуллин.
Голы: 0:1 Голованов (50.49), 1:1 Кравченко (56.36), 1:2 Голованов (победный буллит).
- Победная серия тагильчан прервалась в десятом матче. Причём предыдущее поражение «Спутник» потерпел 9 ноября тоже от «Тороса». Тот матч, проходивший в Нижнекамске, завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
- В ходе своей победной серии «Спутник» шесть матчей выиграл в основное время, два в овертайме и один по буллитам, что принесло команде 24 очка. В предыдущем 21 матче регулярного чемпионата тагильчане заработали 29 очков
Результаты других матчей: «Торпедо» (У-К) - «Дизель» - 4:0, «Молот-Пркамье» - «Ижсталь» - 4:2, «СКА-Нева» - «Барс» - 3:2 Б, «Звезда» - «Нефтяник» - 3:2 ОТ.
Следующий матч «Спутник» сыграет в ДЛС имени В.К.Сотникова с лидером регулярного чемпионата ВХЛ командой ТХК из Твери (начало в 17.00).
Турнирная таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. ТХК (Тверь)
33
19
1
2
3
0
8
94-64
66
2. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
31
18
1
1
4
3
4
102-62
65
3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
32
17
1
5
0
1
8
100-63
64
4. «Сокол» (Красноярск)
31
16
1
6
0
0
8
76-54
62
5. «Сарыарка» (Астана)
30
16
0
3
1
2
8
79-41
57
6. «Торос»» (Нефтекамск)
31
17
2
1
1
0
11
87-72
55
7. «Зауралье» (Курган)
30
15
0
2
3
2
8
71-64
54
8. «Спутник» (Нижний Тагил)
31
12
3
3
5
1
7
80-71
54
9. «Звезда» (Чехов)
32
12
3
3
2
3
9
86-75
53
10. «Динамо» (Балашиха)
29
16
2
0
0
0
11
86-67
52
11. «Ермак» (Ангарск)
31
13
4
2
0
0
12
75-67
51
12. «Динамо» (Санкт-Петербург)
29
14
0
2
3
1
9
64-60
50
13. «Рязань» (Рязань)
30
13
1
2
3
2
9
86-66
50
14. «Челмет» (Челябинск)
32
12
1
4
2
1
12
90-86
49
15. «Дизель» (Пенза)
32
14
0
1
2
3
12
81-85
49
16. «Нефтяник» (Альметьевск)
31
13
1
2
1
2
12
76-73
48
17. «Саров» (Саров)
33
13
0
1
4
0
15
73-79
45
18. «Ижсталь» (Ижевск)
31
13
1
1
2
0
14
69-83
45
19. «Рубин» (Тюмень)
30
11
3
1
2
0
13
74-70
43
20. «Молот-Прикамье» (Пермь)
31
9
2
1
2
1
16
74-85
36
21. «Химик» (Воскресенск)
31
7
3
2
1
2
16
56-79
34
22. «Южный Урал» (Орск)
32
7
1
2
5
2
15
62-81
34
23. «Барс» (Казань)
31
8
0
3
3
1
16
54-81
34
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
33
6
0
2
4
1
20
70-121
27
25. «Кристалл» (Саратов)
31
5
0
2
0
0
24
48-97
19
26. «Буран» (Воронеж)
30
4
0
0
1
3
22
55-122
16
Регулярный чемпионат КХЛ
«Куньлунь» - «Барыс» - 5:1
Календарь ближайших матчей: 13 декабря. «Нефтехимик» - «Ак Барс». 15 декабря. «Амур» - «Автомобилист» (14.30 по свердловскому времени)
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Металлург» (Магнитогорск)*
40
26
0
2
4
1
7
132-81
87
2. «Авангард» (Омск)*
40
22
1
4
1
2
10
105-79
79
3. «Ак Барс» (Казань)
43
22
2
5
1
1
12
110-78
82
4. «Салават Юлаев» (Уфа)
41
18
2
3
7
0
11
122-102
71
5. «Трактор» (Челябинск)
40
19
2
1
4
2
12
93-74
69
6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
40
19
0
1
0
0
20
93-97
59
7. «Адмирал» (Владивосток)
40
15
1
1
6
0
17
94-100
55
8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
40
14
1
5
1
0
19
99-106
55
9. «Барыс» (Астана)
39
15
3
0
1
1
19
97-120
53
10. «Сибирь» (Новосибирск)
40
12
1
4
2
3
18
90-98
51
11. «Автомобилист» (Екатеринбург)
41
12
0
5
2
1
21
87-117
49
12. «Лада» (Тольятти)
41
12
1
3
3
1
21
101-116
48
13. «Амур» (Хабаровск)
41
11
1
2
4
2
21
69-94
45
14. «Югра» (Ханты-Мансийск)
41
12
1
2
0
0
26
71-98
42
15. «Металлург» (Новокузнецк)
40
7
0
3
1
2
27
68-127
30
* Лидеры дивизиона
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. СКА (Санкт-Петербург)*
39
28
1
4
2
2
2
168-62
98
2. ЦСКА (Москва)*
41
27
1
1
5
1
6
120-77
91
3. «Торпедо» (Нижний Новгород)
41
21
2
3
2
2
11
100-81
77
4. «Локомотив» (Ярославль)
39
19
1
2
1
3
13
100-85
67
5. «Динамо» (Москва)
40
15
3
5
5
0
12
98-76
66
6. «Динамо» (Минск)
39
17
2
3
1
2
14
111-105
64
7. «Йокерит» (Хельсинки)
39
15
2
3
5
2
12
92-99
62
8. «Сочи» (Сочи)
41
16
2
3
1
1
18
91-97
60
9. «Витязь» (Чехов)
40
15
3
3
3
0
16
97-106
60
10. «Спартак» (Москва)
39
15
0
2
2
2
18
86-92
53
11. «Медвешчак» (Загреб)
41
13
2
1
2
1
22
87-121
48
12. «Слован» (Братислава)
40
12
2
1
3
1
21
90-122
46
13. «Северсталь» (Череповец)
39
11
1
1
4
4
18
84-113
45
14. «Динамо» (Рига)
39
7
0
4
4
1
23
70-102
34
* Лидеры дивизионов.
Баскетбол (мужчины)
Суперлига. Первый дивизион
МБА - «Химки-Подмосковье» - 79:75.
- Благодаря победе над географическими и турнирными соседями баскетболисты МБА вытеснили из зоны плей-офф ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК».
Календарь ближайших матчей: 14 декабря. «Самара» - «Сахалин, «Рязань» - «Спартак-Приморье», «Урал» - «Темп-СУМЗ-УГМК» (ДИВС, 19.00.)
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Новосибирск» (Новосибирск)
11
10
1
806 : 696
19
91
2. «Иркут» (Иркутск)
11
9
2
811 : 742
20
82
6. «Университет-Югра» (Сургут)
10
7
3
818 : 763
17
70
3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)
10
7
3
892 : 791
17
70
4. «Самара» (Самара)
10
7
3
754 : 681
17
70
5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
10
6
4
794 : 722
16
60
7. «Урал» (Екатеринбург)
11
5
6
866 : 853
16
45
8. МБА (Москва)
11
4
7
780 : 858
15
30
9. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
11
4
7
831 : 810
15
36
10. «Купол-Родники» (Ижевск)
9
3
6
664 : 683
12
36
11. «Химки-Подмосковье» (Химки)
11
3
8
709 : 843
14
27
12. «Рязань» (Рязань)
10
2
8
710 : 862
12
20
- . «Урарту» (Ереван)
9
0
9
636 : 787
9
0
Очки (в среднем за матч): Лиходей («Химки-Подмосковье») – 24,0; Ключников («Спартак-Приморье») – 23,4; Лепоевич («Университет-Югра») – 22,2; Рейд («Урарту») – 20.0; Шелекето («Сахалин») – 16,7… Кузёмкин – 12,7, Ткаченко (оба – «Урал») – 12,5… Глазунов, Бревнов (оба – «Темп-СУМЗ-УГМК) – по 11,5…
Передачи (в среднем за матч): Матеюнас («Спартак-Приморье») – 9,6; Токарев («Новосибирск») – 6,7; Глазунов («Темп-СУМЗ-УГМК») – 5,4; Корчагин («Самара») – 4,7; Ткаченко («Урал») – 4,7…
Подборы (в среднем за игру): О’Браен – 10,4; Рейд (оба – «Урарту») – 9,1; Кривошеев («Спартак-Приморье») – 8,7; Шелекето («Сахалин») – 8,6; Караулов («Темп-СУМЗ-УГМК») – 7,9… Горнаев («Урал») – 6,2…
Перехваты (в среднем за матч):Глазунов («Темп-СУМЗ-УГМК») – 3,1; Матеюнас («Спартак-Приморье») – 2,5; Злобин («Иркут») – 2,3; Зибиров («Сахалин»), Ткаченко («Урал») – по 2,2…
Блокшоты (в среднем за матч): Курцевич («Новосибирск») – 2,0; Патеев («Химки-Подмосковье») – 1,3; Ардисламов («Химки-Подмосковье») – 1,0; Караулов – 0,9… Поляков (оба - «Темп-СУМЗ-УГМК»), Дойников («Урал») – по 0,5…