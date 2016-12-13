12.12.2016

13 декабря 2016, 07:33 / Спорт

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 12 декабря.

Хоккей.

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Торос» (Нефтекамск) – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

12 декабря. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.

«Спутник»: Перевозчиков; Чистяков - Журавлёв, Васильев – Гасников – И.Иванов; Ищенко - Фомичев, Жиляков – Курепанов - Князев; Воропаев - Дубровин, Кравченко – Е.Иванов - Мокин; Бирюков – Родионов - Щанкин.

«Торос»:Литвинов; Карпов - Теряев, Черкасов – Гордеев - Голованов; Бочков - Гришин, Дубровский – Волков - Алёшин; Артамонов - Капотов, Полозов – Пименов - Емелин; Банников - Ладнов, Разумняк – Митрофанов - Гиндуллин.

Голы: 0:1 Голованов (50.49), 1:1 Кравченко (56.36), 1:2 Голованов (победный буллит).

  • Победная серия тагильчан прервалась в десятом матче. Причём предыдущее поражение «Спутник» потерпел 9 ноября тоже от «Тороса». Тот матч, проходивший в Нижнекамске, завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
  • В ходе своей победной серии «Спутник» шесть матчей выиграл в основное время, два в овертайме и один по буллитам, что принесло команде 24 очка. В предыдущем 21 матче регулярного чемпионата тагильчане заработали 29 очков

Результаты других матчей: «Торпедо» (У-К) - «Дизель» - 4:0, «Молот-Пркамье» - «Ижсталь» - 4:2, «СКА-Нева» - «Барс» - 3:2 Б, «Звезда» - «Нефтяник» - 3:2 ОТ.

Следующий матч «Спутник» сыграет в ДЛС имени В.К.Сотникова с лидером регулярного чемпионата ВХЛ командой ТХК из Твери (начало в 17.00).

Турнирная таблица

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. ТХК (Тверь)

33

19

1

2

3

0

8

94-64

66

2. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

31

18

1

1

4

3

4

102-62

65

3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

32

17

1

5

0

1

8

100-63

64

4. «Сокол» (Красноярск)

31

16

1

6

0

0

8

76-54

62

5. «Сарыарка» (Астана)

30

16

0

3

1

2

8

79-41

57

6. «Торос»» (Нефтекамск)

31

17

2

1

1

0

11

87-72

55

7. «Зауралье» (Курган)

30

15

0

2

3

2

8

71-64

54

8. «Спутник» (Нижний Тагил)

31

12

3

3

5

1

7

80-71

54

9. «Звезда» (Чехов)

32

12

3

3

2

3

9

86-75

53

10. «Динамо» (Балашиха)

29

16

2

0

0

0

11

86-67

52

11. «Ермак» (Ангарск)

31

13

4

2

0

0

12

75-67

51

12. «Динамо» (Санкт-Петербург)

29

14

0

2

3

1

9

64-60

50

13. «Рязань» (Рязань)

30

13

1

2

3

2

9

86-66

50

14. «Челмет» (Челябинск)

32

12

1

4

2

1

12

90-86

49

15. «Дизель» (Пенза)

32

14

0

1

2

3

12

81-85

49

16. «Нефтяник» (Альметьевск)

31

13

1

2

1

2

12

76-73

48

17. «Саров» (Саров)

33

13

0

1

4

0

15

73-79

45

18. «Ижсталь» (Ижевск)

31

13

1

1

2

0

14

69-83

45

19. «Рубин» (Тюмень)

30

11

3

1

2

0

13

74-70

43

20. «Молот-Прикамье» (Пермь)

31

9

2

1

2

1

16

74-85

36

21. «Химик» (Воскресенск)

31

7

3

2

1

2

16

56-79

34

22. «Южный Урал» (Орск)

32

7

1

2

5

2

15

62-81

34

23. «Барс» (Казань)

31

8

0

3

3

1

16

54-81

34

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

33

6

0

2

4

1

20

70-121

27

25. «Кристалл» (Саратов)

31

5

0

2

0

0

24

48-97

19

26. «Буран» (Воронеж)

30

4

0

0

1

3

22

55-122

16

Регулярный чемпионат КХЛ

«Куньлунь» - «Барыс» - 5:1

Календарь ближайших матчей: 13 декабря. «Нефтехимик» - «Ак Барс». 15 декабря. «Амур» - «Автомобилист» (14.30 по свердловскому времени)

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Металлург» (Магнитогорск)*

40

26

0

2

4

1

7

132-81

87

2. «Авангард» (Омск)*

40

22

1

4

1

2

10

105-79

79

3. «Ак Барс» (Казань)

43

22

2

5

1

1

12

110-78

82

4. «Салават Юлаев» (Уфа)

41

18

2

3

7

0

11

122-102

71

5. «Трактор» (Челябинск)

40

19

2

1

4

2

12

93-74

69

6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

40

19

0

1

0

0

20

93-97

59

7. «Адмирал» (Владивосток)

40

15

1

1

6

0

17

94-100

55

8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

40

14

1

5

1

0

19

99-106

55

9. «Барыс» (Астана)

39

15

3

0

1

1

19

97-120

53

10. «Сибирь» (Новосибирск)

40

12

1

4

2

3

18

90-98

51

11. «Автомобилист» (Екатеринбург)

41

12

0

5

2

1

21

87-117

49

12. «Лада» (Тольятти)

41

12

1

3

3

1

21

101-116

48

13. «Амур» (Хабаровск)

41

11

1

2

4

2

21

69-94

45

14. «Югра» (Ханты-Мансийск)

41

12

1

2

0

0

26

71-98

42

15. «Металлург» (Новокузнецк)

40

7

0

3

1

2

27

68-127

30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. СКА (Санкт-Петербург)*

39

28

1

4

2

2

2

168-62

98

2. ЦСКА (Москва)*

41

27

1

1

5

1

6

120-77

91

3. «Торпедо» (Нижний Новгород)

41

21

2

3

2

2

11

100-81

77

4. «Локомотив» (Ярославль)

39

19

1

2

1

3

13

100-85

67

5. «Динамо» (Москва)

40

15

3

5

5

0

12

98-76

66

6. «Динамо» (Минск)

39

17

2

3

1

2

14

111-105

64

7. «Йокерит» (Хельсинки)

39

15

2

3

5

2

12

92-99

62

8. «Сочи» (Сочи)

41

16

2

3

1

1

18

91-97

60

9. «Витязь» (Чехов)

40

15

3

3

3

0

16

97-106

60

10. «Спартак» (Москва)

39

15

0

2

2

2

18

86-92

53

11. «Медвешчак» (Загреб)

41

13

2

1

2

1

22

87-121

48

12. «Слован» (Братислава)

40

12

2

1

3

1

21

90-122

46

13. «Северсталь» (Череповец)

39

11

1

1

4

4

18

84-113

45

14. «Динамо» (Рига)

39

7

0

4

4

1

23

70-102

34

* Лидеры дивизионов.

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

МБА - «Химки-Подмосковье» - 79:75.

  • Благодаря победе над географическими и турнирными соседями баскетболисты МБА вытеснили из зоны плей-офф ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК».

Календарь ближайших матчей: 14 декабря. «Самара» - «Сахалин, «Рязань» - «Спартак-Приморье», «Урал» - «Темп-СУМЗ-УГМК» (ДИВС, 19.00.)

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «Новосибирск» (Новосибирск)

11

10

1

806 : 696

19

91

2. «Иркут» (Иркутск)

11

9

2

811 : 742

20

82

6. «Университет-Югра» (Сургут)

10

7

3

818 : 763

17

70

3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)

10

7

3

892 : 791

17

70

4. «Самара» (Самара)

10

7

3

754 : 681

17

70

5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

10

6

4

794 : 722

16

60

7. «Урал» (Екатеринбург)

11

5

6

866 : 853

16

45

8. МБА (Москва)

11

4

7

780 : 858

15

30

9. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

11

4

7

831 : 810

15

36

10. «Купол-Родники» (Ижевск)

9

3

6

664 : 683

12

36

11. «Химки-Подмосковье» (Химки)

11

3

8

709 : 843

14

27

12. «Рязань» (Рязань)

10

2

8

710 : 862

12

20

- . «Урарту» (Ереван)

9

0

9

636 : 787

9

0

Очки (в среднем за матч): Лиходей («Химки-Подмосковье») – 24,0; Ключников («Спартак-Приморье») – 23,4; Лепоевич («Университет-Югра») – 22,2; Рейд («Урарту») – 20.0; Шелекето («Сахалин») – 16,7… Кузёмкин – 12,7, Ткаченко (оба – «Урал») – 12,5… Глазунов, Бревнов (оба – «Темп-СУМЗ-УГМК) – по 11,5…

Передачи (в среднем за матч): Матеюнас («Спартак-Приморье») – 9,6; Токарев («Новосибирск») – 6,7; Глазунов («Темп-СУМЗ-УГМК») – 5,4; Корчагин («Самара») – 4,7; Ткаченко («Урал») – 4,7…

Подборы (в среднем за игру): О’Браен – 10,4; Рейд (оба – «Урарту») – 9,1; Кривошеев («Спартак-Приморье») – 8,7; Шелекето («Сахалин») – 8,6; Караулов («Темп-СУМЗ-УГМК») – 7,9… Горнаев («Урал») – 6,2…

Перехваты (в среднем за матч):Глазунов («Темп-СУМЗ-УГМК») – 3,1; Матеюнас («Спартак-Приморье») – 2,5; Злобин («Иркут») – 2,3; Зибиров («Сахалин»), Ткаченко («Урал») – по 2,2…

Блокшоты (в среднем за матч): Курцевич («Новосибирск») – 2,0; Патеев («Химки-Подмосковье») – 1,3; Ардисламов («Химки-Подмосковье») – 1,0; Караулов – 0,9… Поляков (оба - «Темп-СУМЗ-УГМК»), Дойников («Урал») – по 0,5…

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