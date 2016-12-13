12.12.2016

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 12 декабря.

Хоккей.

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Торос» (Нефтекамск) – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

12 декабря. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.

«Спутник»: Перевозчиков; Чистяков - Журавлёв, Васильев – Гасников – И.Иванов; Ищенко - Фомичев, Жиляков – Курепанов - Князев; Воропаев - Дубровин, Кравченко – Е.Иванов - Мокин; Бирюков – Родионов - Щанкин.

«Торос»:Литвинов; Карпов - Теряев, Черкасов – Гордеев - Голованов; Бочков - Гришин, Дубровский – Волков - Алёшин; Артамонов - Капотов, Полозов – Пименов - Емелин; Банников - Ладнов, Разумняк – Митрофанов - Гиндуллин.

Голы: 0:1 Голованов (50.49), 1:1 Кравченко (56.36), 1:2 Голованов (победный буллит).

Победная серия тагильчан прервалась в десятом матче. Причём предыдущее поражение «Спутник» потерпел 9 ноября тоже от «Тороса». Тот матч, проходивший в Нижнекамске, завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В ходе своей победной серии «Спутник» шесть матчей выиграл в основное время, два в овертайме и один по буллитам, что принесло команде 24 очка. В предыдущем 21 матче регулярного чемпионата тагильчане заработали 29 очков

Результаты других матчей: «Торпедо» (У-К) - «Дизель» - 4:0, «Молот-Пркамье» - «Ижсталь» - 4:2, «СКА-Нева» - «Барс» - 3:2 Б, «Звезда» - «Нефтяник» - 3:2 ОТ.

Следующий матч «Спутник» сыграет в ДЛС имени В.К.Сотникова с лидером регулярного чемпионата ВХЛ командой ТХК из Твери (начало в 17.00).

Турнирная таблица

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. ТХК (Тверь) 33 19 1 2 3 0 8 94-64 66 2. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 31 18 1 1 4 3 4 102-62 65 3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) 32 17 1 5 0 1 8 100-63 64 4. «Сокол» (Красноярск) 31 16 1 6 0 0 8 76-54 62 5. «Сарыарка» (Астана) 30 16 0 3 1 2 8 79-41 57 6. «Торос»» (Нефтекамск) 31 17 2 1 1 0 11 87-72 55 7. «Зауралье» (Курган) 30 15 0 2 3 2 8 71-64 54 8. «Спутник» (Нижний Тагил) 31 12 3 3 5 1 7 80-71 54 9. «Звезда» (Чехов) 32 12 3 3 2 3 9 86-75 53 10. «Динамо» (Балашиха) 29 16 2 0 0 0 11 86-67 52 11. «Ермак» (Ангарск) 31 13 4 2 0 0 12 75-67 51 12. «Динамо» (Санкт-Петербург) 29 14 0 2 3 1 9 64-60 50 13. «Рязань» (Рязань) 30 13 1 2 3 2 9 86-66 50 14. «Челмет» (Челябинск) 32 12 1 4 2 1 12 90-86 49 15. «Дизель» (Пенза) 32 14 0 1 2 3 12 81-85 49 16. «Нефтяник» (Альметьевск) 31 13 1 2 1 2 12 76-73 48 17. «Саров» (Саров) 33 13 0 1 4 0 15 73-79 45 18. «Ижсталь» (Ижевск) 31 13 1 1 2 0 14 69-83 45 19. «Рубин» (Тюмень) 30 11 3 1 2 0 13 74-70 43 20. «Молот-Прикамье» (Пермь) 31 9 2 1 2 1 16 74-85 36 21. «Химик» (Воскресенск) 31 7 3 2 1 2 16 56-79 34 22. «Южный Урал» (Орск) 32 7 1 2 5 2 15 62-81 34 23. «Барс» (Казань) 31 8 0 3 3 1 16 54-81 34 24. «Ариада-НХ» (Волжск) 33 6 0 2 4 1 20 70-121 27 25. «Кристалл» (Саратов) 31 5 0 2 0 0 24 48-97 19 26. «Буран» (Воронеж) 30 4 0 0 1 3 22 55-122 16

Регулярный чемпионат КХЛ

«Куньлунь» - «Барыс» - 5:1

Календарь ближайших матчей: 13 декабря. «Нефтехимик» - «Ак Барс». 15 декабря. «Амур» - «Автомобилист» (14.30 по свердловскому времени)

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Металлург» (Магнитогорск)* 40 26 0 2 4 1 7 132-81 87 2. «Авангард» (Омск)* 40 22 1 4 1 2 10 105-79 79 3. «Ак Барс» (Казань) 43 22 2 5 1 1 12 110-78 82 4. «Салават Юлаев» (Уфа) 41 18 2 3 7 0 11 122-102 71 5. «Трактор» (Челябинск) 40 19 2 1 4 2 12 93-74 69 6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 40 19 0 1 0 0 20 93-97 59 7. «Адмирал» (Владивосток) 40 15 1 1 6 0 17 94-100 55 8. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 40 14 1 5 1 0 19 99-106 55 9. «Барыс» (Астана) 39 15 3 0 1 1 19 97-120 53 10. «Сибирь» (Новосибирск) 40 12 1 4 2 3 18 90-98 51 11. «Автомобилист» (Екатеринбург) 41 12 0 5 2 1 21 87-117 49 12. «Лада» (Тольятти) 41 12 1 3 3 1 21 101-116 48 13. «Амур» (Хабаровск) 41 11 1 2 4 2 21 69-94 45 14. «Югра» (Ханты-Мансийск) 41 12 1 2 0 0 26 71-98 42 15. «Металлург» (Новокузнецк) 40 7 0 3 1 2 27 68-127 30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. СКА (Санкт-Петербург)* 39 28 1 4 2 2 2 168-62 98 2. ЦСКА (Москва)* 41 27 1 1 5 1 6 120-77 91 3. «Торпедо» (Нижний Новгород) 41 21 2 3 2 2 11 100-81 77 4. «Локомотив» (Ярославль) 39 19 1 2 1 3 13 100-85 67 5. «Динамо» (Москва) 40 15 3 5 5 0 12 98-76 66 6. «Динамо» (Минск) 39 17 2 3 1 2 14 111-105 64 7. «Йокерит» (Хельсинки) 39 15 2 3 5 2 12 92-99 62 8. «Сочи» (Сочи) 41 16 2 3 1 1 18 91-97 60 9. «Витязь» (Чехов) 40 15 3 3 3 0 16 97-106 60 10. «Спартак» (Москва) 39 15 0 2 2 2 18 86-92 53 11. «Медвешчак» (Загреб) 41 13 2 1 2 1 22 87-121 48 12. «Слован» (Братислава) 40 12 2 1 3 1 21 90-122 46 13. «Северсталь» (Череповец) 39 11 1 1 4 4 18 84-113 45 14. «Динамо» (Рига) 39 7 0 4 4 1 23 70-102 34

* Лидеры дивизионов.

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

МБА - «Химки-Подмосковье» - 79:75.

Благодаря победе над географическими и турнирными соседями баскетболисты МБА вытеснили из зоны плей-офф ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК».

Календарь ближайших матчей: 14 декабря. «Самара» - «Сахалин, «Рязань» - «Спартак-Приморье», «Урал» - «Темп-СУМЗ-УГМК» (ДИВС, 19.00.)

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Новосибирск» (Новосибирск) 11 10 1 806 : 696 19 91 2. «Иркут» (Иркутск) 11 9 2 811 : 742 20 82 6. «Университет-Югра» (Сургут) 10 7 3 818 : 763 17 70 3. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 10 7 3 892 : 791 17 70 4. «Самара» (Самара) 10 7 3 754 : 681 17 70 5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 10 6 4 794 : 722 16 60 7. «Урал» (Екатеринбург) 11 5 6 866 : 853 16 45 8. МБА (Москва) 11 4 7 780 : 858 15 30 9. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 11 4 7 831 : 810 15 36 10. «Купол-Родники» (Ижевск) 9 3 6 664 : 683 12 36 11. «Химки-Подмосковье» (Химки) 11 3 8 709 : 843 14 27 12. «Рязань» (Рязань) 10 2 8 710 : 862 12 20 - . «Урарту» (Ереван) 9 0 9 636 : 787 9 0

Очки (в среднем за матч): Лиходей («Химки-Подмосковье») – 24,0; Ключников («Спартак-Приморье») – 23,4; Лепоевич («Университет-Югра») – 22,2; Рейд («Урарту») – 20.0; Шелекето («Сахалин») – 16,7… Кузёмкин – 12,7, Ткаченко (оба – «Урал») – 12,5… Глазунов, Бревнов (оба – «Темп-СУМЗ-УГМК) – по 11,5…

Передачи (в среднем за матч): Матеюнас («Спартак-Приморье») – 9,6; Токарев («Новосибирск») – 6,7; Глазунов («Темп-СУМЗ-УГМК») – 5,4; Корчагин («Самара») – 4,7; Ткаченко («Урал») – 4,7…

Подборы (в среднем за игру): О’Браен – 10,4; Рейд (оба – «Урарту») – 9,1; Кривошеев («Спартак-Приморье») – 8,7; Шелекето («Сахалин») – 8,6; Караулов («Темп-СУМЗ-УГМК») – 7,9… Горнаев («Урал») – 6,2…

Перехваты (в среднем за матч):Глазунов («Темп-СУМЗ-УГМК») – 3,1; Матеюнас («Спартак-Приморье») – 2,5; Злобин («Иркут») – 2,3; Зибиров («Сахалин»), Ткаченко («Урал») – по 2,2…

Блокшоты (в среднем за матч): Курцевич («Новосибирск») – 2,0; Патеев («Химки-Подмосковье») – 1,3; Ардисламов («Химки-Подмосковье») – 1,0; Караулов – 0,9… Поляков (оба - «Темп-СУМЗ-УГМК»), Дойников («Урал») – по 0,5…