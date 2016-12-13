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В Екатеринбурге появится хоккейный турнир категории «18+»

13 декабря 2016, 16:02 / Спорт
В мае этого года обладателем Кубка Крутова для лучшей команды НХЛ в дивизионе «Любитель 40+» и сертификата на строительство ледовой арены стала екатеринбургская команда «Авто». Фото: vk.com

В мае этого года обладателем Кубка Крутова для лучшей команды НХЛ в дивизионе «Любитель 40+» и сертификата на строительство ледовой арены стала екатеринбургская команда «Авто». Фото: vk.com

  • Опубликовано в №233 от 14.12.2016

Завтра на «Дацюк арене» состоится первый матч нового для Екатеринбурга и Свердловской области турнира – дивизиона «Любитель 18+ Лига мечты» Ночной хоккейной лиги (НХЛ).

Первыми на лёд выйдут хоккеисты «Беркута» и «Металлурга». Кроме них, в новом дивизионе сыграют также ещё две команды – «Таганский ряд» и «Викинги». Четыре клуба сыграют между собой по пять раз, победитель турнира, который завершится 31 марта, отправится на финальные соревнования, которые по традиции пройдут на олимпийских площадках в Сочи.

До сих пор в Екатеринбурге был только один дивизион ночной лиги – «Любитель 40+», но, как рассказал корреспонденту «ОГ» региональный представитель НХЛ в Свердловской области Дмитрий Ушаков, идея ещё одного любительского хоккейного турнира всероссийского уровня витала в воздухе уже года три. Отчасти из-за нехватки льда, отчасти из-за неготовности команд реализовать её раньше не удавалось, а с появлением «Дацюк арены» все пазлы удачным образом сошлись. Кстати, узнав о создании нового дивизиона ещё несколько команд заявили о своём желании в нём сыграть, но было уже поздно – состав участников и календарь были утверждены. А со следующего года «Лига мечты» наверняка расширится.

Турнирные перспективы у участников «Лиги мечты» в нынешнем сезоне более чем заманчивые. Если прежде главный приз – сертификат на строительство крытой ледовой арены – получали победители дивизиона «Любитель 40+», то сейчас шанс есть у всех – в каком именно дивизионе будет разыгран приз, определит жребий. Кстати, Екатеринбург на данный момент единственный город России, команды которого дважды выигрывали сертификаты – благодаря тому, что выиграл в 2014 году «Неоплан», как раз и построена «Дацюк арена», а ледовая арена по сертификату, завоёванному минувшей весной командой «Авто», будет построена в микрорайоне Солнечном. Символическая закладка первого камня должна состояться в конце декабря.

Все четыре команды раньше участвовали в городских и областных любительских турнирах, в НХЛ они новички, так что победителя сейчас никто не рискнёт предсказать. Тем интереснее будет следить за этим турниром.

Досье «ОГ»

Ночная хоккейная лига создана в декабре 2011 года по инициативе Владимира Путина, на тот момент возглавлявшего правительство России. В играх Ночной хоккейной лиги принимают участие около 800 команд и порядка 15 тысяч хоккеистов.

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