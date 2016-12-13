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«Уралочки» возвращаются в европейскую элиту

13 декабря 2016, 17:58 / Спорт
Николай Карполь восемь раз побеждал в Лиге чемпионов, а для многих его подопечных игра в Стамбуле будет дебютной в турнире. Фото: vk.com

Николай Карполь восемь раз побеждал в Лиге чемпионов, а для многих его подопечных игра в Стамбуле будет дебютной в турнире. Фото: vk.com

  • Опубликовано в №233 от 14.12.2016

Сегодня волейболистки «Уралочки-НТМК» сыграют в Стамбуле первый матч Лиги европейских чемпионов сезона 2016/2017. Экзаменатор у наших девушек серьёзный – финалист прошлого сезона и бронзовый призёр недавно прошедшего клубного чемпионата мира «Вакыфбанк».

Команда Николая Карполя возвращается в волейбольную элиту спустя четыре года – в сезоне 2012/2013 «Уралочка» заняла в группе третье место.

Соперниками «Уралочки» по группе «D» в нынешнем сезоне будут также немецкий «Дрезднер» и ещё одна команда из Стамбула – «Эдзаджибаши», за которую играет хорошо нам знакомая волейболистка сборной России Татьяна Кошелева. Формула турнира такова. Шестнадцать команд разбиты на четыре группы. По итогам двухкруговых турниров, которые завершатся 28 февраля, победители групп и три лучшие команды из числа занявших вторые места выходят в плей-офф. Одна из этих команд получит право провести финальный турнир 22–23 апреля, оставшаяся шестёрка в матчах на выбывание определит трёх других участников финала.

С учётом того, что «Уралочка» в межсезонье лишилась практически всего основного состава, то есть тех игроков, благодаря которым и заняла второе место и получила путёвку в Лигу чемпионов, наша команда вряд ли будет претендовать на лидерство в группе. Но и списывать свердловчанок со счетов раньше времени тоже не стоит. Ксения Ильченко, Анна Климец, Елена Ирисова в играх национального чемпионата доказали, что справляются с ролью лидеров. Плюс главный тренер «Уралочки» Николай Карполь не раз доказывал своё умение подводить команду в оптимальной форме к самым важным матчам.

А сюрпризы возможны всегда, тем более в женском волейболе. Помимо «Уралочки» в Лиге чемпионов 2016/2017 сыграют ещё две российские команды – краснодарское и московское «Динамо». Москвички – самые титулованные в Европе (11 побед в Лиге чемпионов), «Уралочка» побеждала в главном клубном турнире Старого Света восемь раз, но последний трофей был завоёван в 1995 году.

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