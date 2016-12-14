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Свердловские автогонщики преподнесли сенсацию

14 декабря 2016, 17:36 / Спорт
Сергей Ременник (слева) и Марк Розин на торжественной церемонии награждения. Фото: facebook.com

Сергей Ременник (слева) и Марк Розин на торжественной церемонии награждения. Фото: facebook.com

  • Опубликовано в №234 от 15.12.2016

В Москве состоялась ежегодная церемония награждения чемпионов России по автомобильному спорту. Победители национальных соревнований в различных гоночных дисциплинах получили долгожданные кубки и медали.

Свердловские автогонщики показали очень достойный результат. Об этом «ОГ» рассказал президент Федерации автомобильного спорта Свердловской области, член большого совета Российской автомобильной ассоциации Евгений Фомичёв.

– Как всегда, ребята выступили выше всяческих похвал, в каждой дисциплине у нас есть призёры или чемпионы, – отметил Евгений Фомичёв. – Если сравнивать с прошлым годом, то, наверное, выступили чуть хуже, но совсем незначительно. Например, в кроссе у нас в прошлом году был весь пьедестал, а в этом – только второе и третье места. Максим Чернёв стал обладателем Кубка России в дисциплине «Суперпродакшен» – это кольцевые гонки. Также Александр Клейн стал чемпионом страны в трофи-рейде.

Свердловские автогонщики на пути к званию чемпионов страны преодолели много преград. Фото: facebook.com

Безусловно, не обошлось и без сенсаций. В некоторых дисциплинах свердловчане одержали довольно неожиданные победы.

– Марат Нурсубин и Ильшат Шайнуров заняли первое место в дисциплине Т3 ралли-рейда, – добавил Евгений Фомичёв. – Так сложились обстоятельства, сошли претенденты, а наши парни бились до конца и в итоге одержали победу. Кстати, они участвовали в чемпионате в первый раз. Я бы отметил ещё Сергея Ременника и Марка Розина, которые стали чемпионами страны в дисциплине N4 ралли. Если говорить о кроссе, то он у нас силён, мы всегда в нём успешно выступали, вот и в этом году результаты хорошие.

Также стоит отметить, что члены детско-юношеской спортивно-технической школы Верхней Пышмы завоевали сразу два командных чемпионства. Совсем скоро все чемпионы прибудут домой, где их также наградят за особые успехи по итогам прошедшего сезона.

Автоспорт – удовольствие не из дешёвых, поэтому, к сожалению, в этом году уменьшилось количество участников, причём во всех дисциплинах.

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