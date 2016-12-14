Колосков и Мутко уверены, что чемпионат мира у России не отнимут

Опубликовано в №234 от 15.12.2016

Почётный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков, а также вице-премьер правительства России Виталий Мутко не видят угрозы для проведения в России Кубка конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира в 2018-м.

Разговоры об этом активизировались после того, как во вторник вечером Международная федерация бобслея и скелетона отменила проведение чемпионата мира, который должен был состояться в феврале 2017 года в Сочи. После публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговой системе в России и махинациях с допингом, в том числе во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, бобслейная сборная Латвии приняла решение бойкотировать чемпионат мира в Сочи, о возможном бойкоте заявляли также сборные Великобритании, Австрии, Кореи и США. Кроме того, Федерация бобслея, скелетона и санного спорта предложила перенести соревнования из Сочи в Германию

– К футболу ни у кого из них претензий нет, – цитирует Колоскова сайт газеты «Спорт-Экспресс». – Никто не обращался в ФИФА с вопросом о правомерности проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира в России. Поэтому я хочу успокоить болельщиков: спите спокойно и готовьтесь к просмотру матчей.

– У нас есть требования ФИФА, что мы должны сделать, в том числе и в допинг-контроле, мы так и делаем, заявил информационному агентству «Р-Спорт» Виталий Мутко. – Мы за чистый спорт, нам лжепобеды не нужны.