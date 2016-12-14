Пабло Фонтанельо покинул расположение футбольного «Урала»

Опубликовано в №234 от 15.12.2016

У аргентинского защитника «Урала» Пабло Фонтанелло закончился контракт с екатеринбургской командой. По словам главного тренера клуба Александра Тарханова, футболист пока не продлил соглашение.

– У Фонтанельо закончился контракт. Сейчас он уехал домой в отпуск и думает о будущем. Пока контракт не продлил. Больше никто команду не покидает. Усиление зимой планируем. Есть проблемы в некоторых позициях, занимаемся данным вопросом, – передаёт слова специалиста информагентство «Р-Спорт».

Пабло Фонтанельо перешёл в «Урал» из норвежского клуба «Стабек» в июне 2014 года. В составе екатеринбургской команды аргентинец провёл 74 матча в премьер-лиге и забил семь мячей.