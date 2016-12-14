Дацюк будет капитаном сборной на Кубке Первого канала

Опубликовано в №234 от 15.12.2016

Воспитанник свердловского хоккея Павел Дацюк выступит на стартующем сегодня в Москве Кубке Первого канала по хоккею в роли капитана сборной России.

Для самого Павла это будет четвёртый Кубок Первого канала, а рекорд принадлежит тагильчанину Александру Радулову, принимавшему участие в этом турнире семь раз.

Воспитанник екатеринбургского «Спартаковца» Павел Дацюк в нынешнем сезоне выступает за питерский СКА. Из игроков «Автомобилиста» в этом году на матчи Евротура привлекался Анатолий Голышев, но на московский турнир главный тренер сборной России Олег Знарок нападающего «лосей» не привлёк.

Всего в самом престижном отечественном хоккейном международном турнире, который проводится с 1967 года (ранее – Приз газеты «Известия», Кубок «Балтики» и Кубок РОСНО), участвовали девять наших земляков, но почти все они представляли в сборной другие клубы. Исключение – Илья Бякин, который трижды (1987–1989) участвовал в Призе «Известий» как игрок свердловского «Автомобилиста» (ещё трижды – будучи хоккеистом ЦСКА и зарубежных клубов).

Из нынешнего состава екатеринбургского «Автомобилиста» участником трёх турниров (2004–2006) был Алексей Симаков, а в 1976 году на Призе «Известий» в составе сборной СССР играл нынешний главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов, а в 2004–2006 годах он уже возглавлял сборную России.