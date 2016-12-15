14.12.2016

15 декабря 2016, 16:01 / Спорт

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 14 декабря

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Нефтехимик» - «Ак Барс» - 1:2

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Металлург» (Магнитогорск)*

40

26

0

2

4

1

7

132-81

87

2. «Авангард» (Омск)*

40

22

1

4

1

2

10

105-79

79

3. «Ак Барс» (Казань)

44

23

2

5

1

1

12

112-79

85

4. «Салават Юлаев» (Уфа)

41

18

2

3

7

0

11

122-102

71

5. «Трактор» (Челябинск)

40

19

2

1

4

2

12

93-74

69

6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

40

19

0

1

0

0

20

93-97

59

7. «Адмирал» (Владивосток)

40

15

1

1

6

0

17

94-100

55

8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

41

14

1

5

1

0

20

100-108

55

9. «Барыс» (Астана)

39

15

3

0

1

1

19

97-120

53

10. «Сибирь» (Новосибирск)

40

12

1

4

2

3

18

90-98

51

11. «Автомобилист» (Екатеринбург)

41

12

0

5

2

1

21

87-117

49

12. «Лада» (Тольятти)

41

12

1

3

3

1

21

101-116

48

13. «Амур» (Хабаровск)

41

11

1

2

4

2

21

69-94

45

14. «Югра» (Ханты-Мансийск)

41

12

1

2

0

0

26

71-98

42

15. «Металлург» (Новокузнецк)

40

7

0

3

1

2

27

68-127

30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. СКА (Санкт-Петербург)*

39

28

1

4

2

2

2

168-62

98

2. ЦСКА (Москва)*

41

27

1

1

5

1

6

120-77

91

3. «Торпедо» (Нижний Новгород)

41

21

2

3

2

2

11

100-81

77

4. «Локомотив» (Ярославль)

39

19

1

2

1

3

13

100-85

67

5. «Динамо» (Москва)

40

15

3

5

5

0

12

98-76

66

6. «Динамо» (Минск)

39

17

2

3

1

2

14

111-105

64

7. «Йокерит» (Хельсинки)

39

15

2

3

5

2

12

92-99

62

8. «Сочи» (Сочи)

41

16

2

3

1

1

18

91-97

60

9. «Витязь» (Чехов)

40

15

3

3

3

0

16

97-106

60

10. «Спартак» (Москва)

39

15

0

2

2

2

18

86-92

53

11. «Медвешчак» (Загреб)

41

13

2

1

2

1

22

87-121

48

12. «Слован» (Братислава)

40

12

2

1

3

1

21

90-122

46

13. «Северсталь» (Череповец)

39

11

1

1

4

4

18

84-113

45

14. «Динамо» (Рига)

39

7

0

4

4

1

23

70-102

34

* Лидеры дивизионов.

Сегодня, 15 декабря, в регулярном чемпионате КХЛ будет сыгран один матч: «Амур» (Хабаровск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Начало в 14.30 по свердловскому времени. Это будет первая игра, в которой будут действовать новые правила - с сегодняшнего дня овертаймы в КХЛ играются в формате «три на три», а не «четыре на четыре» как ранее.

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Рязань» - «Барс» - 2:1, «Буран» - «Нефтяник» - 2:3.

Ближайшие матчи: 15 декабря. «Торпедо» (У-К) - «Кристалл», «Сарыарка» - «Дизель», «Динамо» (СПб) - «Рубин», «Динамо» (Бшх) - «Зауралье». 16 декабря. «СКА-Нева» - «Звезда», «Рязань» - «Нефтяник», «Буран» - «Барс». 17 декабря. «Молот-Пркамье» - «Химик», «Спутник» - ТХК (ДЛС имени В.К.Сотникова, 17.00), «Саров» - «Ариада-НХ», «Динамо» (СПб) - «Зауралье», «Динамо» (Бшх) - «Рубин».

Турнирная таблица

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. ТХК (Тверь)

34

19

1

2

3

0

9

96-69

66

2. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

31

18

1

1

4

3

4

102-62

65

3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

32

17

1

5

0

1

8

100-63

64

4. «Сокол» (Красноярск)

31

16

1

6

0

0

8

76-54

62

5. «Сарыарка» (Астана)

31

17

0

3

1

2

8

79-41

60

6. «Зауралье» (Курган)

30

16

0

2

3

2

8

74-64

57

7. «Торос»» (Нефтекамск)

31

16

2

1

1

0

11

87-72

55

8. «Динамо» (Балашиха)

30

17

2

0

0

0

11

91-69

55

9. «Спутник» (Нижний Тагил)

31

12

3

3

5

1

7

80-71

54

10. «Рязань» (Рязань)

31

14

1

2

3

2

9

88-67

53

11. «Звезда» (Чехов)

32

12

3

3

2

3

9

86-75

53

12. «Ермак» (Ангарск)

31

13

4

2

0

0

12

75-67

51

13. «Нефтяник» (Альметьевск)

32

14

1

2

1

2

12

79-75

51

14. «Динамо» (Санкт-Петербург)

30

14

0

2

3

1

10

66-63

50

15. «Челмет» (Челябинск)

33

12

1

4

2

1

13

92-91

49

16. «Дизель» (Пенза)

32

14

0

1

2

3

12

81-85

49

17. «Саров» (Саров)

33

13

0

1

4

0

15

73-79

45

18. «Ижсталь» (Ижевск)

31

13

1

1

2

0

14

69-83

45

19. «Рубин» (Тюмень)

30

11

3

1

2

0

13

74-70

43

20. «Южный Урал» (Орск)

33

8

1

2

5

2

15

65-83

37

21. «Молот-Прикамье» (Пермь)

31

9

2

1

2

1

16

74-85

36

21. «Химик» (Воскресенск)

32

7

3

2

1

2

17

56-82

34

23. «Барс» (Казань)

32

8

0

3

3

1

17

55-83

34

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

33

6

0

2

4

1

20

70-121

27

25. «Кристалл» (Саратов)

32

5

0

2

0

0

25

48-97

19

26. «Буран» (Воронеж)

31

4

0

0

1

3

23

57-125

16

Баскетбол (женщины)

Евролига

Группа «В». 6-й тур

«Надежда» (Оренбург, Россия) – «УГМК» (Ектеринбург, Россия) - 59:88 (6:31, 21:24, 14:18, 18:15).

«Надежда»: Оувина - 0, Жедик - 6, Беглова - 11, Майга - 5, Уильямс - 6;Митчелл - 0, Шилова - 4, Сапова - 7, Базокоу - 13, Петрушина - 7.

«УГМК»: Толивер - 12, Нолан - 4, Таурази - 15, Литтл - 5, Грайнер - 6; Артешина - 0, Белякова - 14, Торренс - 11, Барич - 4, Виеру - 6, Петракова - 5, Мессеман - 6.

Другие матчи: «Лилль-Метрополь» - «Польковице» - 75:55, «Перфумериас Авенида» - «Бурж Баскет» - 63:50.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

Ш

О

1. |«УГМК» (Екатеринбург, Россия)

6

5

1

484 : 402

11

2. «Надежда» (Оренбург, Россия)

6

5

1

382 : 355

11

3. «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания)

6

4

2

455 : 390

10

4. «Лилль-Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция)

6

3

3

416 : 426

9

5. «Уника» (Шопрон, Венгрия)

5

3

2

362 : 366

8

6. «Бурж Баскет» (Бурж, Франция)

6

2

4

389 : 415

8

7. «Хатай Бюйюкхешир» (Антакья, Турция)

5

1

4

324 : 370

6

8. «Польковице» (Польковице, Польша)

6

0

6

357 : 445

6

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

«Урал» - «Темп-СУМЗ-УГМК» - 91:84 (29:16, 19:21, 7:28, 36:19).

«Урал»: Ткаченко - 23, Кузёмкин - 19, Комиссаров - 0, Дойников - 17, Комаров - 4; Горнаев - 3, Островский - 0, Киселёв - 0, Зверков - 13, Незванкин - 12.

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда): Глазунов - 21, Бревнов - 12, Калёнов - 7, Глазырин - 0, Караулов - 14; П.Александров - 1, Аннаев - 1, Поляков - 2, Арешин - 9, Качанко - 1, И.Павлов - 8, Федюшин — 8.

Другие матчи:«Самара» - «Сахалин» - 92:62, «Рязань» - «Спартак-Приморье» - 73:96.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «Новосибирск» (Новосибирск)

11

10

1

806 : 696

21

91

2. «Иркут» (Иркутск)

11

9

2

811 : 742

20

82

3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)

11

8

3

988 : 864

19

73

4. «Самара» (Самара)

11

8

3

846 : 743

19

73

5. «Университет-Югра» (Сургут)

10

7

3

818 : 763

17

70

6. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

11

6

5

856 : 814

17

55

7. «Урал» (Екатеринбург)

12

6

6

957 : 937

18

50

8. МБА (Москва)

11

4

7

780 : 858

15

36

9. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

12

4

8

915 : 901

16

33

10. «Купол-Родники» (Ижевск)

9

3

6

664 : 683

12

33

11. «Химки-Подмосковье» (Химки)

11

3

8

709 : 843

14

27

12. «Рязань» (Рязань)

11

2

9

783 : 958

13

18

- . «Урарту» (Ереван)

9

0

9

636 : 787

9

0

Ближайшие матчи: 15 декабря. «Купол-Родники» - «Новосибирск». 17 декабря. «Самра» - «Спартак-Приморье», «Университет-Югра» - «Химки-Подмосковье», «Рязань» - «Сахалин». 18 декабря. «Купол-Родники» - «Иркут».

Команды Свердловской области ближайшие матчи проведут в рамках 1/4 финала розыгрыша Кубка России. 22 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в гостях с «Самарой» (начало в 20.00 по свердловскому времени), 28 декабря «Урал» сыграет с действующим обладателем Кубка России пермской «Пармой» (ДИВС «Уралочка», 19.00).

Волейбол (женщины)

Лига чемпионов.

Группа «D». 1-й тур

«Вакыфбанк» (Стамбул, Турция) - «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург, Россия) - 3:1 (18:25, 25:20, 25:16, 25:13).

Самые результативные: Чжу Тин (28 очков), Рашич (17), Слютьес (14) - Парубец (Ильченко) (17), Курило, Ирисова (по 8).

Другие матчи: «Дрезднер» - «Эджзаджибаши» - 0:3.

Турнирная таблица

Турнирная таблица

Команда

И

3:0

3:1

3:2

2:3

1:3

0:3

Сеты

О

1. «Эдзаджибаши» (Стамбул, Турция)

1

1

     

3:0

3

2. «Вакыфбанк» (Стамбул, Турция)

1

 

1

    

3:1

3

3. «Уралочка-НТМК» (Ектеринбург)

1

    

1

 

1:3

0

4. «Дрезднер» (Дрезден, Германия)

1

     

1

0:3

0

Следующие матчи: 10 января. «Эдзаджибаши» - «Вакыфбанк», «Уралочка-НТМК» - «Дрезднер» (ДИВС «Уралочка», 19.00).

В чемпионате российской женской волейбольной суперлиги «Уралочка-НТМК» следующий матч сыграет 18 декабря в гостях с челябинским «Метаром».

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