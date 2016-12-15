14.12.2016
15 декабря 2016, 16:01 / Спорт
Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 14 декабря
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
«Нефтехимик» - «Ак Барс» - 1:2
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Металлург» (Магнитогорск)*
40
26
0
2
4
1
7
132-81
87
2. «Авангард» (Омск)*
40
22
1
4
1
2
10
105-79
79
3. «Ак Барс» (Казань)
44
23
2
5
1
1
12
112-79
85
4. «Салават Юлаев» (Уфа)
41
18
2
3
7
0
11
122-102
71
5. «Трактор» (Челябинск)
40
19
2
1
4
2
12
93-74
69
6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
40
19
0
1
0
0
20
93-97
59
7. «Адмирал» (Владивосток)
40
15
1
1
6
0
17
94-100
55
8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
41
14
1
5
1
0
20
100-108
55
9. «Барыс» (Астана)
39
15
3
0
1
1
19
97-120
53
10. «Сибирь» (Новосибирск)
40
12
1
4
2
3
18
90-98
51
11. «Автомобилист» (Екатеринбург)
41
12
0
5
2
1
21
87-117
49
12. «Лада» (Тольятти)
41
12
1
3
3
1
21
101-116
48
13. «Амур» (Хабаровск)
41
11
1
2
4
2
21
69-94
45
14. «Югра» (Ханты-Мансийск)
41
12
1
2
0
0
26
71-98
42
15. «Металлург» (Новокузнецк)
40
7
0
3
1
2
27
68-127
30
* Лидеры дивизиона
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. СКА (Санкт-Петербург)*
39
28
1
4
2
2
2
168-62
98
2. ЦСКА (Москва)*
41
27
1
1
5
1
6
120-77
91
3. «Торпедо» (Нижний Новгород)
41
21
2
3
2
2
11
100-81
77
4. «Локомотив» (Ярославль)
39
19
1
2
1
3
13
100-85
67
5. «Динамо» (Москва)
40
15
3
5
5
0
12
98-76
66
6. «Динамо» (Минск)
39
17
2
3
1
2
14
111-105
64
7. «Йокерит» (Хельсинки)
39
15
2
3
5
2
12
92-99
62
8. «Сочи» (Сочи)
41
16
2
3
1
1
18
91-97
60
9. «Витязь» (Чехов)
40
15
3
3
3
0
16
97-106
60
10. «Спартак» (Москва)
39
15
0
2
2
2
18
86-92
53
11. «Медвешчак» (Загреб)
41
13
2
1
2
1
22
87-121
48
12. «Слован» (Братислава)
40
12
2
1
3
1
21
90-122
46
13. «Северсталь» (Череповец)
39
11
1
1
4
4
18
84-113
45
14. «Динамо» (Рига)
39
7
0
4
4
1
23
70-102
34
* Лидеры дивизионов.
Сегодня, 15 декабря, в регулярном чемпионате КХЛ будет сыгран один матч: «Амур» (Хабаровск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Начало в 14.30 по свердловскому времени. Это будет первая игра, в которой будут действовать новые правила - с сегодняшнего дня овертаймы в КХЛ играются в формате «три на три», а не «четыре на четыре» как ранее.
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Рязань» - «Барс» - 2:1, «Буран» - «Нефтяник» - 2:3.
Ближайшие матчи: 15 декабря. «Торпедо» (У-К) - «Кристалл», «Сарыарка» - «Дизель», «Динамо» (СПб) - «Рубин», «Динамо» (Бшх) - «Зауралье». 16 декабря. «СКА-Нева» - «Звезда», «Рязань» - «Нефтяник», «Буран» - «Барс». 17 декабря. «Молот-Пркамье» - «Химик», «Спутник» - ТХК (ДЛС имени В.К.Сотникова, 17.00), «Саров» - «Ариада-НХ», «Динамо» (СПб) - «Зауралье», «Динамо» (Бшх) - «Рубин».
Турнирная таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. ТХК (Тверь)
34
19
1
2
3
0
9
96-69
66
2. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
31
18
1
1
4
3
4
102-62
65
3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
32
17
1
5
0
1
8
100-63
64
4. «Сокол» (Красноярск)
31
16
1
6
0
0
8
76-54
62
5. «Сарыарка» (Астана)
31
17
0
3
1
2
8
79-41
60
6. «Зауралье» (Курган)
30
16
0
2
3
2
8
74-64
57
7. «Торос»» (Нефтекамск)
31
16
2
1
1
0
11
87-72
55
8. «Динамо» (Балашиха)
30
17
2
0
0
0
11
91-69
55
9. «Спутник» (Нижний Тагил)
31
12
3
3
5
1
7
80-71
54
10. «Рязань» (Рязань)
31
14
1
2
3
2
9
88-67
53
11. «Звезда» (Чехов)
32
12
3
3
2
3
9
86-75
53
12. «Ермак» (Ангарск)
31
13
4
2
0
0
12
75-67
51
13. «Нефтяник» (Альметьевск)
32
14
1
2
1
2
12
79-75
51
14. «Динамо» (Санкт-Петербург)
30
14
0
2
3
1
10
66-63
50
15. «Челмет» (Челябинск)
33
12
1
4
2
1
13
92-91
49
16. «Дизель» (Пенза)
32
14
0
1
2
3
12
81-85
49
17. «Саров» (Саров)
33
13
0
1
4
0
15
73-79
45
18. «Ижсталь» (Ижевск)
31
13
1
1
2
0
14
69-83
45
19. «Рубин» (Тюмень)
30
11
3
1
2
0
13
74-70
43
20. «Южный Урал» (Орск)
33
8
1
2
5
2
15
65-83
37
21. «Молот-Прикамье» (Пермь)
31
9
2
1
2
1
16
74-85
36
21. «Химик» (Воскресенск)
32
7
3
2
1
2
17
56-82
34
23. «Барс» (Казань)
32
8
0
3
3
1
17
55-83
34
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
33
6
0
2
4
1
20
70-121
27
25. «Кристалл» (Саратов)
32
5
0
2
0
0
25
48-97
19
26. «Буран» (Воронеж)
31
4
0
0
1
3
23
57-125
16
Баскетбол (женщины)
Евролига
Группа «В». 6-й тур
«Надежда» (Оренбург, Россия) – «УГМК» (Ектеринбург, Россия) - 59:88 (6:31, 21:24, 14:18, 18:15).
«Надежда»: Оувина - 0, Жедик - 6, Беглова - 11, Майга - 5, Уильямс - 6;Митчелл - 0, Шилова - 4, Сапова - 7, Базокоу - 13, Петрушина - 7.
«УГМК»: Толивер - 12, Нолан - 4, Таурази - 15, Литтл - 5, Грайнер - 6; Артешина - 0, Белякова - 14, Торренс - 11, Барич - 4, Виеру - 6, Петракова - 5, Мессеман - 6.
Другие матчи: «Лилль-Метрополь» - «Польковице» - 75:55, «Перфумериас Авенида» - «Бурж Баскет» - 63:50.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
Ш
О
1. |«УГМК» (Екатеринбург, Россия)
6
5
1
484 : 402
11
2. «Надежда» (Оренбург, Россия)
6
5
1
382 : 355
11
3. «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания)
6
4
2
455 : 390
10
4. «Лилль-Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция)
6
3
3
416 : 426
9
5. «Уника» (Шопрон, Венгрия)
5
3
2
362 : 366
8
6. «Бурж Баскет» (Бурж, Франция)
6
2
4
389 : 415
8
7. «Хатай Бюйюкхешир» (Антакья, Турция)
5
1
4
324 : 370
6
8. «Польковице» (Польковице, Польша)
6
0
6
357 : 445
6
Баскетбол (мужчины)
Суперлига. Первый дивизион
«Урал» - «Темп-СУМЗ-УГМК» - 91:84 (29:16, 19:21, 7:28, 36:19).
«Урал»: Ткаченко - 23, Кузёмкин - 19, Комиссаров - 0, Дойников - 17, Комаров - 4; Горнаев - 3, Островский - 0, Киселёв - 0, Зверков - 13, Незванкин - 12.
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда): Глазунов - 21, Бревнов - 12, Калёнов - 7, Глазырин - 0, Караулов - 14; П.Александров - 1, Аннаев - 1, Поляков - 2, Арешин - 9, Качанко - 1, И.Павлов - 8, Федюшин — 8.
Другие матчи:«Самара» - «Сахалин» - 92:62, «Рязань» - «Спартак-Приморье» - 73:96.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Новосибирск» (Новосибирск)
11
10
1
806 : 696
21
91
2. «Иркут» (Иркутск)
11
9
2
811 : 742
20
82
3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)
11
8
3
988 : 864
19
73
4. «Самара» (Самара)
11
8
3
846 : 743
19
73
5. «Университет-Югра» (Сургут)
10
7
3
818 : 763
17
70
6. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
11
6
5
856 : 814
17
55
7. «Урал» (Екатеринбург)
12
6
6
957 : 937
18
50
8. МБА (Москва)
11
4
7
780 : 858
15
36
9. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
12
4
8
915 : 901
16
33
10. «Купол-Родники» (Ижевск)
9
3
6
664 : 683
12
33
11. «Химки-Подмосковье» (Химки)
11
3
8
709 : 843
14
27
12. «Рязань» (Рязань)
11
2
9
783 : 958
13
18
- . «Урарту» (Ереван)
9
0
9
636 : 787
9
0
Ближайшие матчи: 15 декабря. «Купол-Родники» - «Новосибирск». 17 декабря. «Самра» - «Спартак-Приморье», «Университет-Югра» - «Химки-Подмосковье», «Рязань» - «Сахалин». 18 декабря. «Купол-Родники» - «Иркут».
Команды Свердловской области ближайшие матчи проведут в рамках 1/4 финала розыгрыша Кубка России. 22 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в гостях с «Самарой» (начало в 20.00 по свердловскому времени), 28 декабря «Урал» сыграет с действующим обладателем Кубка России пермской «Пармой» (ДИВС «Уралочка», 19.00).
Волейбол (женщины)
Лига чемпионов.
Группа «D». 1-й тур
«Вакыфбанк» (Стамбул, Турция) - «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург, Россия) - 3:1 (18:25, 25:20, 25:16, 25:13).
Самые результативные: Чжу Тин (28 очков), Рашич (17), Слютьес (14) - Парубец (Ильченко) (17), Курило, Ирисова (по 8).
Другие матчи: «Дрезднер» - «Эджзаджибаши» - 0:3.
Турнирная таблица
Турнирная таблица
Команда
И
3:0
3:1
3:2
2:3
1:3
0:3
Сеты
О
1. «Эдзаджибаши» (Стамбул, Турция)
1
1
3:0
3
2. «Вакыфбанк» (Стамбул, Турция)
1
1
3:1
3
3. «Уралочка-НТМК» (Ектеринбург)
1
1
1:3
0
4. «Дрезднер» (Дрезден, Германия)
1
1
0:3
0
Следующие матчи: 10 января. «Эдзаджибаши» - «Вакыфбанк», «Уралочка-НТМК» - «Дрезднер» (ДИВС «Уралочка», 19.00).
В чемпионате российской женской волейбольной суперлиги «Уралочка-НТМК» следующий матч сыграет 18 декабря в гостях с челябинским «Метаром».