14.12.2016

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 14 декабря

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Нефтехимик» - «Ак Барс» - 1:2

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Металлург» (Магнитогорск)* 40 26 0 2 4 1 7 132-81 87 2. «Авангард» (Омск)* 40 22 1 4 1 2 10 105-79 79 3. «Ак Барс» (Казань) 44 23 2 5 1 1 12 112-79 85 4. «Салават Юлаев» (Уфа) 41 18 2 3 7 0 11 122-102 71 5. «Трактор» (Челябинск) 40 19 2 1 4 2 12 93-74 69 6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 40 19 0 1 0 0 20 93-97 59 7. «Адмирал» (Владивосток) 40 15 1 1 6 0 17 94-100 55 8. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 41 14 1 5 1 0 20 100-108 55 9. «Барыс» (Астана) 39 15 3 0 1 1 19 97-120 53 10. «Сибирь» (Новосибирск) 40 12 1 4 2 3 18 90-98 51 11. «Автомобилист» (Екатеринбург) 41 12 0 5 2 1 21 87-117 49 12. «Лада» (Тольятти) 41 12 1 3 3 1 21 101-116 48 13. «Амур» (Хабаровск) 41 11 1 2 4 2 21 69-94 45 14. «Югра» (Ханты-Мансийск) 41 12 1 2 0 0 26 71-98 42 15. «Металлург» (Новокузнецк) 40 7 0 3 1 2 27 68-127 30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. СКА (Санкт-Петербург)* 39 28 1 4 2 2 2 168-62 98 2. ЦСКА (Москва)* 41 27 1 1 5 1 6 120-77 91 3. «Торпедо» (Нижний Новгород) 41 21 2 3 2 2 11 100-81 77 4. «Локомотив» (Ярославль) 39 19 1 2 1 3 13 100-85 67 5. «Динамо» (Москва) 40 15 3 5 5 0 12 98-76 66 6. «Динамо» (Минск) 39 17 2 3 1 2 14 111-105 64 7. «Йокерит» (Хельсинки) 39 15 2 3 5 2 12 92-99 62 8. «Сочи» (Сочи) 41 16 2 3 1 1 18 91-97 60 9. «Витязь» (Чехов) 40 15 3 3 3 0 16 97-106 60 10. «Спартак» (Москва) 39 15 0 2 2 2 18 86-92 53 11. «Медвешчак» (Загреб) 41 13 2 1 2 1 22 87-121 48 12. «Слован» (Братислава) 40 12 2 1 3 1 21 90-122 46 13. «Северсталь» (Череповец) 39 11 1 1 4 4 18 84-113 45 14. «Динамо» (Рига) 39 7 0 4 4 1 23 70-102 34

* Лидеры дивизионов.

Сегодня, 15 декабря, в регулярном чемпионате КХЛ будет сыгран один матч: «Амур» (Хабаровск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Начало в 14.30 по свердловскому времени. Это будет первая игра, в которой будут действовать новые правила - с сегодняшнего дня овертаймы в КХЛ играются в формате «три на три», а не «четыре на четыре» как ранее.

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Рязань» - «Барс» - 2:1, «Буран» - «Нефтяник» - 2:3.

Ближайшие матчи: 15 декабря. «Торпедо» (У-К) - «Кристалл», «Сарыарка» - «Дизель», «Динамо» (СПб) - «Рубин», «Динамо» (Бшх) - «Зауралье». 16 декабря. «СКА-Нева» - «Звезда», «Рязань» - «Нефтяник», «Буран» - «Барс». 17 декабря. «Молот-Пркамье» - «Химик», «Спутник» - ТХК (ДЛС имени В.К.Сотникова, 17.00), «Саров» - «Ариада-НХ», «Динамо» (СПб) - «Зауралье», «Динамо» (Бшх) - «Рубин».

Турнирная таблица

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. ТХК (Тверь) 34 19 1 2 3 0 9 96-69 66 2. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 31 18 1 1 4 3 4 102-62 65 3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) 32 17 1 5 0 1 8 100-63 64 4. «Сокол» (Красноярск) 31 16 1 6 0 0 8 76-54 62 5. «Сарыарка» (Астана) 31 17 0 3 1 2 8 79-41 60 6. «Зауралье» (Курган) 30 16 0 2 3 2 8 74-64 57 7. «Торос»» (Нефтекамск) 31 16 2 1 1 0 11 87-72 55 8. «Динамо» (Балашиха) 30 17 2 0 0 0 11 91-69 55 9. «Спутник» (Нижний Тагил) 31 12 3 3 5 1 7 80-71 54 10. «Рязань» (Рязань) 31 14 1 2 3 2 9 88-67 53 11. «Звезда» (Чехов) 32 12 3 3 2 3 9 86-75 53 12. «Ермак» (Ангарск) 31 13 4 2 0 0 12 75-67 51 13. «Нефтяник» (Альметьевск) 32 14 1 2 1 2 12 79-75 51 14. «Динамо» (Санкт-Петербург) 30 14 0 2 3 1 10 66-63 50 15. «Челмет» (Челябинск) 33 12 1 4 2 1 13 92-91 49 16. «Дизель» (Пенза) 32 14 0 1 2 3 12 81-85 49 17. «Саров» (Саров) 33 13 0 1 4 0 15 73-79 45 18. «Ижсталь» (Ижевск) 31 13 1 1 2 0 14 69-83 45 19. «Рубин» (Тюмень) 30 11 3 1 2 0 13 74-70 43 20. «Южный Урал» (Орск) 33 8 1 2 5 2 15 65-83 37 21. «Молот-Прикамье» (Пермь) 31 9 2 1 2 1 16 74-85 36 21. «Химик» (Воскресенск) 32 7 3 2 1 2 17 56-82 34 23. «Барс» (Казань) 32 8 0 3 3 1 17 55-83 34 24. «Ариада-НХ» (Волжск) 33 6 0 2 4 1 20 70-121 27 25. «Кристалл» (Саратов) 32 5 0 2 0 0 25 48-97 19 26. «Буран» (Воронеж) 31 4 0 0 1 3 23 57-125 16

Баскетбол (женщины)

Евролига

Группа «В». 6-й тур

«Надежда» (Оренбург, Россия) – «УГМК» (Ектеринбург, Россия) - 59:88 (6:31, 21:24, 14:18, 18:15).

«Надежда»: Оувина - 0, Жедик - 6, Беглова - 11, Майга - 5, Уильямс - 6;Митчелл - 0, Шилова - 4, Сапова - 7, Базокоу - 13, Петрушина - 7.

«УГМК»: Толивер - 12, Нолан - 4, Таурази - 15, Литтл - 5, Грайнер - 6; Артешина - 0, Белякова - 14, Торренс - 11, Барич - 4, Виеру - 6, Петракова - 5, Мессеман - 6.

Другие матчи: «Лилль-Метрополь» - «Польковице» - 75:55, «Перфумериас Авенида» - «Бурж Баскет» - 63:50.

Турнирная таблица

Команда И В П Ш О 1. |«УГМК» (Екатеринбург, Россия) 6 5 1 484 : 402 11 2. «Надежда» (Оренбург, Россия) 6 5 1 382 : 355 11 3. «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания) 6 4 2 455 : 390 10 4. «Лилль-Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция) 6 3 3 416 : 426 9 5. «Уника» (Шопрон, Венгрия) 5 3 2 362 : 366 8 6. «Бурж Баскет» (Бурж, Франция) 6 2 4 389 : 415 8 7. «Хатай Бюйюкхешир» (Антакья, Турция) 5 1 4 324 : 370 6 8. «Польковице» (Польковице, Польша) 6 0 6 357 : 445 6

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

«Урал» - «Темп-СУМЗ-УГМК» - 91:84 (29:16, 19:21, 7:28, 36:19).

«Урал»: Ткаченко - 23, Кузёмкин - 19, Комиссаров - 0, Дойников - 17, Комаров - 4; Горнаев - 3, Островский - 0, Киселёв - 0, Зверков - 13, Незванкин - 12.

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда): Глазунов - 21, Бревнов - 12, Калёнов - 7, Глазырин - 0, Караулов - 14; П.Александров - 1, Аннаев - 1, Поляков - 2, Арешин - 9, Качанко - 1, И.Павлов - 8, Федюшин — 8.

Другие матчи:«Самара» - «Сахалин» - 92:62, «Рязань» - «Спартак-Приморье» - 73:96.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Новосибирск» (Новосибирск) 11 10 1 806 : 696 21 91 2. «Иркут» (Иркутск) 11 9 2 811 : 742 20 82 3. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 11 8 3 988 : 864 19 73 4. «Самара» (Самара) 11 8 3 846 : 743 19 73 5. «Университет-Югра» (Сургут) 10 7 3 818 : 763 17 70 6. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 11 6 5 856 : 814 17 55 7. «Урал» (Екатеринбург) 12 6 6 957 : 937 18 50 8. МБА (Москва) 11 4 7 780 : 858 15 36 9. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 12 4 8 915 : 901 16 33 10. «Купол-Родники» (Ижевск) 9 3 6 664 : 683 12 33 11. «Химки-Подмосковье» (Химки) 11 3 8 709 : 843 14 27 12. «Рязань» (Рязань) 11 2 9 783 : 958 13 18 - . «Урарту» (Ереван) 9 0 9 636 : 787 9 0

Ближайшие матчи: 15 декабря. «Купол-Родники» - «Новосибирск». 17 декабря. «Самра» - «Спартак-Приморье», «Университет-Югра» - «Химки-Подмосковье», «Рязань» - «Сахалин». 18 декабря. «Купол-Родники» - «Иркут».

Команды Свердловской области ближайшие матчи проведут в рамках 1/4 финала розыгрыша Кубка России. 22 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в гостях с «Самарой» (начало в 20.00 по свердловскому времени), 28 декабря «Урал» сыграет с действующим обладателем Кубка России пермской «Пармой» (ДИВС «Уралочка», 19.00).

Волейбол (женщины)

Лига чемпионов.

Группа «D». 1-й тур

«Вакыфбанк» (Стамбул, Турция) - «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург, Россия) - 3:1 (18:25, 25:20, 25:16, 25:13).

Самые результативные: Чжу Тин (28 очков), Рашич (17), Слютьес (14) - Парубец (Ильченко) (17), Курило, Ирисова (по 8).

Другие матчи: «Дрезднер» - «Эджзаджибаши» - 0:3.

Турнирная таблица

Турнирная таблица

Команда И 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 Сеты О 1. «Эдзаджибаши» (Стамбул, Турция) 1 1 3:0 3 2. «Вакыфбанк» (Стамбул, Турция) 1 1 3:1 3 3. «Уралочка-НТМК» (Ектеринбург) 1 1 1:3 0 4. «Дрезднер» (Дрезден, Германия) 1 1 0:3 0

Следующие матчи: 10 января. «Эдзаджибаши» - «Вакыфбанк», «Уралочка-НТМК» - «Дрезднер» (ДИВС «Уралочка», 19.00).

В чемпионате российской женской волейбольной суперлиги «Уралочка-НТМК» следующий матч сыграет 18 декабря в гостях с челябинским «Метаром».