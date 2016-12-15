«Перед стартом общаюсь сам с собой»

В октябре этого года Владимир добавил в свою копилку ещё одну награду: он стал серебряным призёром в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на Кубке мира в Болонье. Фото: EPA/VALDRIN XHEMAJ

Опубликовано в №235 от 16.12.2016

«Посвящаю свою победу Лесному», – эти слова Владимира МАСЛЕННИКОВА на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро услышал весь мир. Скромный стрелок из закрытого города Свердловской области не очень любит давать интервью и говорить о своих победах, однако ему есть что рассказать: после бронзовой медали Олимпийских игр Владимир завоевал серебро на Кубке мира, а совсем недавно выиграл Кубок России по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Прежде чем уйти на каникулы, Владимир согласился дать интервью «ОГ».

– Владимир, победой на Кубке России вы закончили сезон. На ваш взгляд, он получился успешным?

– К сожалению, не всё задуманное получилось… Например, на чемпионате Европы не смог завоевать медаль. Но если рассматривать другие результаты, то, конечно, я сезоном доволен.

– В финале Кубка России вы столкнулись с Сергеем Каменским. Можно сказать, что на данном этапе он ваш самый главный соперник? В тире вы соперники, а в жизни?

– В России, да – он мой главный соперник. Но в остальном мире полно людей, с кем можно и нужно бороться. На рубеже не делю людей на товарищей. Для меня все соперники. Хотя в жизни мы с ним довольно хорошо общаемся.

– В одном из интервью вы отметили, что сложнее справиться не с соперником, а с собой. Как тренируете психологическую устойчивость? Правда, что иногда в уме решаете логические задачи?

– Справляться с собой мне помогает психолог сборной России – Ирина Валентиновна Белкина. С ней мы тесно общаемся. Да, логические задачки решал один раз на Олимпиаде, но больше такого не было. Перед стартом больше люблю слушать музыку и общаться… с самим собой. Какая мне нравится музыка? Да абсолютно разная – от настроения зависит.

– После Игр в Рио-де-Жанейро вы сказали, что трудно снова заставить себя тренироваться. «Стреляю без желания. Даже не знаю, когда оно может вернуться». Как смогли перебороть себя?

– Желание стрелять после Олимпиады пока так и не появилось. Но на Кубке России начался отбор на чемпионат Европы, так что пришлось себя заставлять и тренироваться, и выступать. Был у меня отдых, но, может, я как-то не так отдыхал (смеётся). В следующем году пройдёт чемпионат Европы, и, надеюсь, к нему всё уже будет хорошо. После Олимпиады, на самом деле, в моей жизни ничего не изменилось. Только с женой развёлся.

– В Рио вы буквально на весь мир прославили свой родной город. Тренируетесь вы по-прежнему там? В каком состоянии сейчас находится стрелковый спорт в Лесном?

– Я считаю, что это одно из лучших мест для тренировок. Всё находится в шаговой доступности и в моём распоряжении. Могу отметить, что сейчас возросла популярность стрелкового спорта. Стало больше заниматься детей. Когда ты маленький, то сложно заставить себя тренироваться, но если перебороть себя и полюбить это дело, то можно достичь очень больших высот.