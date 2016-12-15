В России появится совет по спорным вопросам в театральной сфере

Опубликовано в №234 от 16.12.2016

После недавнего заседания Совета по культуре и искусству при Президенте России федеральное министерство культуры объявило о создании до конца нынешнего года нового совета, который будет решать спорные вопросы, возникающие в театральной сфере. Планируется, что сопредседателями нового совета станут глава ведомства Владимир Мединский и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.

О том, что в стране нужна новая структура, которая будет рассматривать возникающие разногласия в мире театра, стало ясно во время заседания Совета по культуре и искусству при президенте страны на форуме в Санкт-Петербурге. Напомним, что там актёр и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов рассказал Владимиру Путину о запрете спектаклей в некоторых городах нашей страны. Затем с идеей создания подобного совета выступил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. «Мне кажется, необходимость создания совета уже очевидна всем, – отметил Валерий Владимирович. – У нас накопилось очень много разных напряжений на театральной территории. Если это будет мобильный совет, где будет немного народа, человек двадцать, если вместе, оперативно они будут решать эти вопросы, ничего, кроме пользы, от этого не будет».