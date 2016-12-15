Автор


В России появится совет по спорным вопросам в театральной сфере

15 декабря 2016, 18:24 / Спорт
  • Опубликовано в №234 от 16.12.2016

После недавнего заседания Совета по культуре и искусству при Президенте России федеральное министерство культуры объявило о создании до конца нынешнего года нового совета, который будет решать спорные вопросы, возникающие в театральной сфере. Планируется, что сопредседателями нового совета станут глава ведомства Владимир Мединский и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.

О том, что в стране нужна новая структура, которая будет рассматривать возникающие разногласия в мире театра, стало ясно во время заседания Совета по культуре и искусству при президенте страны на форуме в Санкт-Петербурге. Напомним, что там актёр и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов рассказал Владимиру Путину о запрете спектаклей в некоторых городах нашей страны. Затем с идеей создания подобного совета выступил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. «Мне кажется, необходимость создания совета уже очевидна всем, – отметил Валерий Владимирович. – У нас накопилось очень много разных напряжений на театральной территории. Если это будет мобильный совет, где будет немного народа, человек двадцать, если вместе, оперативно они будут решать эти вопросы, ничего, кроме пользы, от этого не будет».

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Спорт

36 минут назад

Сергей Чепиков попросил у Минспорта РФ денег для легкоатлетов
Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Чепиков попросил у министра спорта РФ Павла Колобкова предусмотреть дополнительные средства в федеральном бюджете на строительство легкоатлетического стадиона в Екатеринбурге.

58 минут назад

Губернатор наградил летних олимпийцев
Вчера в Доме Севастьянова состоялась встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с участниками Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних игр и их тренеров. Глава региона наградил спортсменов и их наставников денежными премиями, а также почётными грамотами и благодарственными письмами.

час назад

На Кубке «Первого канала» отмечают юбилей
Вчера матчами Финляндия – Чехия и Швеция – Россия в Москве стартовал традиционный международный турнир по хоккею Кубок «Первого канала», который в этом году посвящён 70-летнему юбилею оте­чественного хоккея.

1 час назад

Двоим свердловчанам вручена национальная премия
В Министерстве спорта Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии области физической культуры и спорта за 2016 год.

час назад

В России появится совет по спорным вопросам в театральной сфере
После недавнего заседания Совета по культуре и искусству при Президенте России федеральное министерство культуры объявило о создании до конца нынешнего года нового совета, который будет решать спорные вопросы, возникающие в театральной сфере. Планируется, что сопредседателями нового совета станут глава ведомства Владимир Мединский и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.

час назад

«Перед стартом общаюсь сам с собой»
Cтрелок Владимир Масленников удачно завершил олимпийский сезон

3 часа назад

14.12.2016
Хоккей. Баскетбол. Волейбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 14 декабря

14 декабря 2016

Дацюк будет капитаном сборной на Кубке Первого канала
Воспитанник свердловского хоккея Павел Дацюк выступит на стартующем сегодня в Москве Кубке Первого канала по хоккею в роли капитана сборной России.

14 декабря 2016

Пабло Фонтанельо покинул расположение футбольного «Урала»
У аргентинского защитника «Урала» Пабло Фонтанелло закончился контракт с екатеринбургской командой. По словам главного тренера клуба Александра Тарханова, футболист пока не продлил соглашение.

14 декабря 2016

Колосков и Мутко уверены, что чемпионат мира у России не отнимут
Почётный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков, а также вице-премьер правительства России Виталий Мутко не видят угрозы для проведения в России Кубка конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира в 2018-м.

Последние новости
Что было раньше