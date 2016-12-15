Двоим свердловчанам вручена национальная премия

Опубликовано в №234 от 16.12.2016

Министерстве спорта Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии области физической культуры и спорта за 2016 год.

Среди награждённых двое свердловчан – трёхкратный чемпион мира по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями Вячеслав Емельянцев был признан лучшим спортсменом в номинация «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта), а учитель физической культуры кальинской школы № 14 им. Героя России Дмитрия Шектаева Ольга Мужева награждена как лучший организатор физкультурно-спортивной работы, в номинации «За вклад в развитие физической культуры и спорта в сельской местности».

Министерство спорта России в шестой раз определило лауреатов Национальной премии. Среди награждённых также герои Олимпиады-2016 пятиборец Александр Лесун, фехтовальщица Яна Егорян и гандбольный тренер Евгений Трефилов. Лауреаты получают по 500 тысяч рублей.