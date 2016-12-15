На Кубке «Первого канала» отмечают юбилей

Капитан сборной России на Кубке Первого канала Павел Дацюк отметил, что играть перед своими болельщиками большая ответственность, но с в то же время поддержка трибун очень помогает игрокам. Фото: metronews.ru

Опубликовано в №235 от 16.12.2016

Вчера матчами Финляндия – Чехия и Швеция – Россия в Москве стартовал традиционный международный турнир по хоккею Кубок «Первого канала», который в этом году посвящён 70-летнему юбилею оте­чественного хоккея.

Интересно, что соревнования, с которых ведёт свою «родословную» нынешний Кубок «Первого канала», состоялись в декабре 1967 года и тоже были юбилейными, о чём говорит уже само название – Международный хоккейный турнир, посвящённый 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. С 1969 по 1996 год года это был турнир на призы газеты «Известия», который благодаря своему авторитету называли даже малым чемпионатом мира. В 1971 году по­явился придуманный спортивным обозревателем газеты «Известия» Борисом Федосовым талисман – весёлый снеговик с хоккейной клюшкой. Дважды этапным для турнира стал 1996 год – с одной стороны, впервые он получил статус этапа Евротура, а с другой – в последний раз прошёл под патронажем «Известий». С 2006 года традиционные соревнования стали Кубком «Первого канала».

Чаще всего на турнирах побеждала сборная СССР и её правопреемница – команда России (всего 31 раз), восемь побед на счету команды Чехословакии и сменившей её после 1992 года Чехии. Кстати, именно чехи сейчас действующие обладатели Кубка «Первого канала». К концу недели мы узнаем, удастся ли сборной России образца декабря 2016 года во главе с её капитаном Павлом Дацюком оставить трофей дома.

Что же касается общего зачёта Евротура, то Кубок «Первого канала» – второй в этом сезоне турнир, дающий очки в его зачёт. Первым по традиции был финский Кубок Карьяла, где наша сборная выиграла все три матча и на данный момент лидирует в общем зачёте.

Наша команда стартовала на турнире вчера игрой со шведами, впереди игры с Чехией (16 декабря) и Финляндией (18-го). Начало прямых трансляций на «Первом канале» в 20.50 по свердловскому времени.