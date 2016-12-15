Сергей Чепиков попросил у Минспорта РФ денег для легкоатлетов

Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №235 от 16.12.2016

Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Чепиков попросил у министра спорта РФ Павла Колобкова предусмотреть дополнительные средства в федеральном бюджете на строительство легкоатлетического стадиона в Екатеринбурге.

— В состав сборной России по лёгкой атлетике входят 37 свердловских спортсменов, у которых есть потребность в тренировочных площадках. В связи с реконструкцией Центрального стадиона легкоатлетические дорожки и сектора там были ликвидированы, — говорит Сергей Чепиков.

Депутат попросил включить строительство стадиона для легкоатлетов в федеральную программу по развитию физической культуры и спорта. Он предлагает разместить его на территории спорткомплекса «Калининец». Строительство стадиона обойдётся в 189,8 миллиона рублей. По словам Чепикова, губернатор региона Евгений Куйвашев поручился софинансировать проект из областной казны.

— Мы уже общались с руководством департамента. Договорённость и понимание есть, осталось дождаться ответа Минспорта, — отметил Чепиков.

На сайте госзакупок уже опубликовано техзадание. Стадион должен быть оборудован беговыми дорожками, площадками для толкания ядра, метания диска, копья и молота, прыжков в высоту и с шестом. Спортивный объект должен соответствовать всем требованиям для проведения общероссийских соревнований.