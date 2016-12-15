Автор


Губернатор наградил летних олимпийцев

15 декабря 2016, 18:28 / Спорт
Евгений Куйвашев: «Уральцы принесли сборной России пять олимпийских медалей, пять весомых полновесных наград, добытых в жёстких условиях, когда к честному спорту примешивались политические козни». Фото: Александр Зайцев

Евгений Куйвашев: «Уральцы принесли сборной России пять олимпийских медалей, пять весомых полновесных наград, добытых в жёстких условиях, когда к честному спорту примешивались политические козни». Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №234 от 16.12.2016

Вчера в Доме Севастьянова состоялась встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с участниками Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних игр и их тренеров. Глава региона наградил спортсменов и их наставников денежными премиями, а также почётными грамотами и благодарственными письмами.

– Для меня большая честь принимать вас, настоящих героев, в резиденции губернатора, – отметил Евгений Куйвашев. – Олимпиада в Рио-де-Жанейро была для всех вас больше, чем просто состязания. Это была проверка вашей силы воли, которую вы с успехом прошли, доказав всему миру, что победы достаются не только числом, но и умением. Вы продемонстрировали готовность бороться не только за себя, но и за всех олимпийцев, за честь российского спорта.

Для некоторых свердловских олимпийцев этот приём стал полной неожиданностью.

– Я очень счастлива, что меня пригласили на этот приём, я не ожидала, – рассказала «ОГ» олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева. – Была на тренировках в Москве, мне позвонили и сказали, что губернатор приглашает всех наших олимпийцев. Я вырвалась с тренировочного процесса и прилетела в Екатеринбург. Я думаю, что этот приём не помешает мне в спортивном плане, тем более что я предупредила своего тренера Ирину Винер-Усманову, мы ей письмо отправили, она одобрила. Я выбралась буквально на один день, прилетела сегодня ночью, ещё рейс на два часа задержали. Хотелось бы выразить благодарность всем, кто нас поддерживает, без вас мы бы не достигли таких результатов. Ну, и, конечно, мне очень понравился приём у губернатора, остались только положительные эмоции.

Помимо пяти олимпийцев – Ксении Перовой, Владимира Масленникова, Давида Белявского, Дарьи Устиновой и Анастасии Татаревой и их наставников, отдельно были награждены 16 свердловских спорт­сменов-паралимпийцев и их тренеры.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Спорт

35 минут назад

Сергей Чепиков попросил у Минспорта РФ денег для легкоатлетов
Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Чепиков попросил у министра спорта РФ Павла Колобкова предусмотреть дополнительные средства в федеральном бюджете на строительство легкоатлетического стадиона в Екатеринбурге.

57 минут назад

Губернатор наградил летних олимпийцев
Вчера в Доме Севастьянова состоялась встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с участниками Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних игр и их тренеров. Глава региона наградил спортсменов и их наставников денежными премиями, а также почётными грамотами и благодарственными письмами.

58 минут назад

На Кубке «Первого канала» отмечают юбилей
Вчера матчами Финляндия – Чехия и Швеция – Россия в Москве стартовал традиционный международный турнир по хоккею Кубок «Первого канала», который в этом году посвящён 70-летнему юбилею оте­чественного хоккея.

час назад

Двоим свердловчанам вручена национальная премия
В Министерстве спорта Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии области физической культуры и спорта за 2016 год.

час назад

В России появится совет по спорным вопросам в театральной сфере
После недавнего заседания Совета по культуре и искусству при Президенте России федеральное министерство культуры объявило о создании до конца нынешнего года нового совета, который будет решать спорные вопросы, возникающие в театральной сфере. Планируется, что сопредседателями нового совета станут глава ведомства Владимир Мединский и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.

час назад

«Перед стартом общаюсь сам с собой»
Cтрелок Владимир Масленников удачно завершил олимпийский сезон

3 часа назад

14.12.2016
Хоккей. Баскетбол. Волейбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 14 декабря

14 декабря 2016

Дацюк будет капитаном сборной на Кубке Первого канала
Воспитанник свердловского хоккея Павел Дацюк выступит на стартующем сегодня в Москве Кубке Первого канала по хоккею в роли капитана сборной России.

14 декабря 2016

Пабло Фонтанельо покинул расположение футбольного «Урала»
У аргентинского защитника «Урала» Пабло Фонтанелло закончился контракт с екатеринбургской командой. По словам главного тренера клуба Александра Тарханова, футболист пока не продлил соглашение.

14 декабря 2016

Колосков и Мутко уверены, что чемпионат мира у России не отнимут
Почётный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков, а также вице-премьер правительства России Виталий Мутко не видят угрозы для проведения в России Кубка конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира в 2018-м.

Последние новости
Что было раньше