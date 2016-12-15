Губернатор наградил летних олимпийцев

Евгений Куйвашев: «Уральцы принесли сборной России пять олимпийских медалей, пять весомых полновесных наград, добытых в жёстких условиях, когда к честному спорту примешивались политические козни». Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №234 от 16.12.2016

Вчера в Доме Севастьянова состоялась встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с участниками Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних игр и их тренеров. Глава региона наградил спортсменов и их наставников денежными премиями, а также почётными грамотами и благодарственными письмами.

– Для меня большая честь принимать вас, настоящих героев, в резиденции губернатора, – отметил Евгений Куйвашев. – Олимпиада в Рио-де-Жанейро была для всех вас больше, чем просто состязания. Это была проверка вашей силы воли, которую вы с успехом прошли, доказав всему миру, что победы достаются не только числом, но и умением. Вы продемонстрировали готовность бороться не только за себя, но и за всех олимпийцев, за честь российского спорта.

Для некоторых свердловских олимпийцев этот приём стал полной неожиданностью.

– Я очень счастлива, что меня пригласили на этот приём, я не ожидала, – рассказала «ОГ» олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева. – Была на тренировках в Москве, мне позвонили и сказали, что губернатор приглашает всех наших олимпийцев. Я вырвалась с тренировочного процесса и прилетела в Екатеринбург. Я думаю, что этот приём не помешает мне в спортивном плане, тем более что я предупредила своего тренера Ирину Винер-Усманову, мы ей письмо отправили, она одобрила. Я выбралась буквально на один день, прилетела сегодня ночью, ещё рейс на два часа задержали. Хотелось бы выразить благодарность всем, кто нас поддерживает, без вас мы бы не достигли таких результатов. Ну, и, конечно, мне очень понравился приём у губернатора, остались только положительные эмоции.

Помимо пяти олимпийцев – Ксении Перовой, Владимира Масленникова, Давида Белявского, Дарьи Устиновой и Анастасии Татаревой и их наставников, отдельно были награждены 16 свердловских спорт­сменов-паралимпийцев и их тренеры.