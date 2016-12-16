15.12.2016
16 декабря 2016, 14:30 / Спорт
Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 15 декабря.
Хоккей с мячом
Суперлига
«Байкал-Энергия» (Иркутск) - «Уральский трубник» (Первоуральск) - 5:3 (3:0).
15 декабря. Иркутск. Стадион «Рекорд». 1450 зрителей.
Голы: 1:0 Красиков (Дубовик, 3), 2:0 Красиков (Дубовик, 16) 3:0 Ширяев (Ковалёв, 45, угловой), 3:1 Черных (Усов, 66, угловой), 4:1 Е.Егорычев (Кутупов, 71, угловой), 5:1 Вассерман (Ширяев, 75, свободный), 5:2 Сидоров (Воронковский, 83, угловой), 5:3 Сидоров (90, с 12-метрового).
Другие матчи: «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш» - 17:3, «Енисей» - «Кузбасс» - 8:2, «Волга» - «Родина» - 5:3, «Водник» - «Динамо» (М) - 7:0, «Старт» - «Динамо» (Кз) — 2:2.
Турнирные таблицы
Восточная группа
Команда
И
В
Н
П
С/О
О
1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
11
11
0
0
95 - 32
33
2. «Енисей» (Красноярск)
11
7
0
4
62 - 40
21
3. «Байкал-Энергия» (Иркутск)
11
7
0
4
61 - 49
21
4. «Уральский трубник» (Первоуральск)
11
3
1
7
30 - 52
10
5. «Кузбасс» (Кемерово)
11
2
1
8
57 - 81
7
6. «Сибсельмаш» (Новосибирск)
11
2
0
9
47 - 98
6
Западная группа
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. «Волга» (Ульяновск)
11
9
1
1
66 - 36
28
2. «Водник» (Архангельск)
11
9
0
2
50 - 29
27
3. «Динамо» (Москва)
11
5
0
6
43 - 62
15
4. «Родина» (Киров)
11
3
2
6
29 - 36
11
5. «Динамо» (Казань)
11
2
3
6
30 - 40
9
6. «Старт» (Нижний Новгород)
11
1
2
8
32 - 47
5
Мини-футбол
Суперлига
10-й тур. «Синара» (Екатеринбург) - «Прогресс» (Глазов) – 4:3 (1:1).
15 декабря. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка».
Голы: 1:0 Тимощенков (7), 1:1 Мелконян (25), 1:2 Будин (26), 2:2 Дёмин (34), 3:2 Чистополов (41), 3:3 Оппер (45), 4:3 Дёмин (47).
16 декабря состоится второй матч между «Синарой» и «Прогрессом».
Турнирная таблица
Команда И В Н П М О
1. «Сибиряк» (Новосибирск) 14 9 1 4 79-63 28
2. «Дина» (Москва) 12 7 5 0 62-31 26
3. «Газпром-Югра» (Югорск) 13 7 3 3 39-33 24
4. «Синара» (Екатеринбург) 12 6 3 3 44-32 21
5. «Динамо» (Щёлково) 13 6 3 4 50-39 21
6. «Прогресс» (Глазов) 13 5 5 3 37-34 20
7. «КПРФ» (Москва) 14 6 1 7 55-62 19
8. «Тюмень» (Тюмень) 13 4 3 6 45-50 15
9. «Норильский никель» (Норильск) 12 3 4 5 40-49 13
10. «Новая генерация» (Сыктывкар) 12 1 3 8 34-54 6
11. «Ухта» (Ухта) 12 0 1 11 23-61 1
Баскетбол (женщины)
Евролига. Группа «В».
6-й тур. «Хатай Бюйюкшехир» - «Уника» - 74:66.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
Ш
О
1. |«УГМК» (Екатеринбург, Россия)
6
5
1
484 : 402
11
2. «Надежда» (Оренбург, Россия)
6
5
1
382 : 355
11
3. «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания)
6
4
2
455 : 390
10
4. «Лилль-Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция)
6
3
3
416 : 426
9
5. «Уника» (Шопрон, Венгрия)
6
3
3
428 : 440
9
6. «Бурж Баскет» (Бурж, Франция)
6
2
4
389 : 415
8
7. «Хатай Бюйюкхешир» (Антакья, Турция)
6
2
4
398 : 436
8
8. «Польковице» (Польковице, Польша)
6
0
6
357 : 445
6
Матчи 7-го тура будут сыграны 4-5 января.
Премьер-лига
15 декабря. «Динамо» (М) – «Спартак» (Нг) – 93:49.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «УГМК» (Екатеринбург)
10
10
0
734 - 512
20
100
2. «Динамо» (Курск)
10
9
1
789 - 531
19
90
3. «Надежда» (Оренбург)
10
8
2
746 - 600
18
80
4. «Динамо» (Новосибирск)
10
6
4
699 - 693
16
60
5. «Динамо» (Москва)
9
4
5
609 - 607
13
44
6. «Вологда-Чеваката» (Вологда)
8
3
5
548 - 596
11
38
7. «Казаночка» (Казань)
9
3
6
524 - 598
12
33
8. «Енисей» (Красноярск)
9
3
6
587 - 665
12
33
9. «Спарта энд К» (Видное)
10
3
7
594 - 680
13
30
10. МБА (Москва)
7
2
5
443 - 478
9
29
11. «Спартак» (Ногинск)
10
0
10
520 - 833
10
0
18 декабря «УГМК» сыграет в гостях с новосибирским «Динамо».
Баскетбол (мужчины)
Суперлига. Первый дивизион
«Купол-Родники» - «Новосибирск» - 75:58.
- Сенсационная победа скромного клуба из Ижевска над лидером регулярного чемпионата отодвинула ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» на десятое место в турнирной таблице.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Новосибирск» (Новосибирск)
12
10
2
940 : 827
22
83
2. «Иркут» (Иркутск)
11
9
2
811 : 742
20
82
3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)
11
8
3
988 : 864
19
73
4. «Самара» (Самара)
11
8
3
846 : 743
19
73
5. «Университет-Югра» (Сургут)
10
7
3
818 : 763
17
70
6. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
11
6
5
856 : 814
17
55
7. «Урал» (Екатеринбург)
12
6
6
957 : 937
18
50
8. «Купол-Родники» (Ижевск)
10
4
6
739 : 741
12
33
9. МБА (Москва)
11
4
7
780 : 858
15
36
10. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
12
4
8
915 : 901
16
33
11. «Химки-Подмосковье» (Химки)
11
3
8
709 : 843
14
27
12. «Рязань» (Рязань)
11
2
9
783 : 958
13
18
- . «Урарту» (Ереван)
9
0
9
636 : 787
9
0
Ближайшие матчи: 17 декабря. «Самра» - «Спартак-Приморье», «Университет-Югра» - «Химки-Подмосковье», «Рязань» - «Сахалин». 18 декабря. «Купол-Родники» - «Иркут».
Команды Свердловской области ближайшие матчи проведут в рамках 1/4 финала розыгрыша Кубка России. 22 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в гостях с «Самарой» (начало в 20.00 по свердловскому времени), 28 декабря «Урал» сыграет с действующим обладателем Кубка России пермской «Пармой» (ДИВС «Уралочка», 19.00).