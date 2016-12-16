15.12.2016

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 15 декабря.

Хоккей с мячом

Суперлига

«Байкал-Энергия» (Иркутск) - «Уральский трубник» (Первоуральск) - 5:3 (3:0).

15 декабря. Иркутск. Стадион «Рекорд». 1450 зрителей.

Голы: 1:0 Красиков (Дубовик, 3), 2:0 Красиков (Дубовик, 16) 3:0 Ширяев (Ковалёв, 45, угловой), 3:1 Черных (Усов, 66, угловой), 4:1 Е.Егорычев (Кутупов, 71, угловой), 5:1 Вассерман (Ширяев, 75, свободный), 5:2 Сидоров (Воронковский, 83, угловой), 5:3 Сидоров (90, с 12-метрового).

Другие матчи: «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш» - 17:3, «Енисей» - «Кузбасс» - 8:2, «Волга» - «Родина» - 5:3, «Водник» - «Динамо» (М) - 7:0, «Старт» - «Динамо» (Кз) — 2:2.

Турнирные таблицы

Восточная группа

Команда И В Н П С/О О 1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 11 11 0 0 95 - 32 33 2. «Енисей» (Красноярск) 11 7 0 4 62 - 40 21 3. «Байкал-Энергия» (Иркутск) 11 7 0 4 61 - 49 21 4. «Уральский трубник» (Первоуральск) 11 3 1 7 30 - 52 10 5. «Кузбасс» (Кемерово) 11 2 1 8 57 - 81 7 6. «Сибсельмаш» (Новосибирск) 11 2 0 9 47 - 98 6

Западная группа

Команда И В Н П М О 1. «Волга» (Ульяновск) 11 9 1 1 66 - 36 28 2. «Водник» (Архангельск) 11 9 0 2 50 - 29 27 3. «Динамо» (Москва) 11 5 0 6 43 - 62 15 4. «Родина» (Киров) 11 3 2 6 29 - 36 11 5. «Динамо» (Казань) 11 2 3 6 30 - 40 9 6. «Старт» (Нижний Новгород) 11 1 2 8 32 - 47 5

Мини-футбол

Суперлига

10-й тур. «Синара» (Екатеринбург) - «Прогресс» (Глазов) – 4:3 (1:1).

15 декабря. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка».

Голы: 1:0 Тимощенков (7), 1:1 Мелконян (25), 1:2 Будин (26), 2:2 Дёмин (34), 3:2 Чистополов (41), 3:3 Оппер (45), 4:3 Дёмин (47).

16 декабря состоится второй матч между «Синарой» и «Прогрессом».

Турнирная таблица

Команда И В Н П М О

1. «Сибиряк» (Новосибирск) 14 9 1 4 79-63 28

2. «Дина» (Москва) 12 7 5 0 62-31 26

3. «Газпром-Югра» (Югорск) 13 7 3 3 39-33 24

4. «Синара» (Екатеринбург) 12 6 3 3 44-32 21

5. «Динамо» (Щёлково) 13 6 3 4 50-39 21

6. «Прогресс» (Глазов) 13 5 5 3 37-34 20

7. «КПРФ» (Москва) 14 6 1 7 55-62 19

8. «Тюмень» (Тюмень) 13 4 3 6 45-50 15

9. «Норильский никель» (Норильск) 12 3 4 5 40-49 13

10. «Новая генерация» (Сыктывкар) 12 1 3 8 34-54 6

11. «Ухта» (Ухта) 12 0 1 11 23-61 1

Баскетбол (женщины)

Евролига. Группа «В».

6-й тур. «Хатай Бюйюкшехир» - «Уника» - 74:66.

Турнирная таблица

Команда И В П Ш О 1. |«УГМК» (Екатеринбург, Россия) 6 5 1 484 : 402 11 2. «Надежда» (Оренбург, Россия) 6 5 1 382 : 355 11 3. «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания) 6 4 2 455 : 390 10 4. «Лилль-Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция) 6 3 3 416 : 426 9 5. «Уника» (Шопрон, Венгрия) 6 3 3 428 : 440 9 6. «Бурж Баскет» (Бурж, Франция) 6 2 4 389 : 415 8 7. «Хатай Бюйюкхешир» (Антакья, Турция) 6 2 4 398 : 436 8 8. «Польковице» (Польковице, Польша) 6 0 6 357 : 445 6

Матчи 7-го тура будут сыграны 4-5 января.

Премьер-лига

15 декабря. «Динамо» (М) – «Спартак» (Нг) – 93:49.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «УГМК» (Екатеринбург) 10 10 0 734 - 512 20 100 2. «Динамо» (Курск) 10 9 1 789 - 531 19 90 3. «Надежда» (Оренбург) 10 8 2 746 - 600 18 80 4. «Динамо» (Новосибирск) 10 6 4 699 - 693 16 60 5. «Динамо» (Москва) 9 4 5 609 - 607 13 44 6. «Вологда-Чеваката» (Вологда) 8 3 5 548 - 596 11 38 7. «Казаночка» (Казань) 9 3 6 524 - 598 12 33 8. «Енисей» (Красноярск) 9 3 6 587 - 665 12 33 9. «Спарта энд К» (Видное) 10 3 7 594 - 680 13 30 10. МБА (Москва) 7 2 5 443 - 478 9 29 11. «Спартак» (Ногинск) 10 0 10 520 - 833 10 0

18 декабря «УГМК» сыграет в гостях с новосибирским «Динамо».

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

«Купол-Родники» - «Новосибирск» - 75:58.

Сенсационная победа скромного клуба из Ижевска над лидером регулярного чемпионата отодвинула ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» на десятое место в турнирной таблице.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Новосибирск» (Новосибирск) 12 10 2 940 : 827 22 83 2. «Иркут» (Иркутск) 11 9 2 811 : 742 20 82 3. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 11 8 3 988 : 864 19 73 4. «Самара» (Самара) 11 8 3 846 : 743 19 73 5. «Университет-Югра» (Сургут) 10 7 3 818 : 763 17 70 6. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 11 6 5 856 : 814 17 55 7. «Урал» (Екатеринбург) 12 6 6 957 : 937 18 50 8. «Купол-Родники» (Ижевск) 10 4 6 739 : 741 12 33 9. МБА (Москва) 11 4 7 780 : 858 15 36 10. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 12 4 8 915 : 901 16 33 11. «Химки-Подмосковье» (Химки) 11 3 8 709 : 843 14 27 12. «Рязань» (Рязань) 11 2 9 783 : 958 13 18 - . «Урарту» (Ереван) 9 0 9 636 : 787 9 0

Ближайшие матчи: 17 декабря. «Самра» - «Спартак-Приморье», «Университет-Югра» - «Химки-Подмосковье», «Рязань» - «Сахалин». 18 декабря. «Купол-Родники» - «Иркут».