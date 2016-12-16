15.12.2016

16 декабря 2016, 14:30 / Спорт

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 15 декабря.

Хоккей с мячом

Суперлига

«Байкал-Энергия» (Иркутск) - «Уральский трубник» (Первоуральск) - 5:3 (3:0).

15 декабря. Иркутск. Стадион «Рекорд». 1450 зрителей.

Голы: 1:0 Красиков (Дубовик, 3), 2:0 Красиков (Дубовик, 16) 3:0 Ширяев (Ковалёв, 45, угловой), 3:1 Черных (Усов, 66, угловой), 4:1 Е.Егорычев (Кутупов, 71, угловой), 5:1 Вассерман (Ширяев, 75, свободный), 5:2 Сидоров (Воронковский, 83, угловой), 5:3 Сидоров (90, с 12-метрового).

Другие матчи: «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш» - 17:3, «Енисей» - «Кузбасс» - 8:2, «Волга» - «Родина» - 5:3, «Водник» - «Динамо» (М) - 7:0, «Старт» - «Динамо» (Кз) — 2:2.

Турнирные таблицы

Восточная группа

Команда

И

В

Н

П

С/О

О

1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)

11

11

0

0

 95 - 32

33

2. «Енисей» (Красноярск)

11

7

0

4

 62 - 40 

21

3. «Байкал-Энергия» (Иркутск)

11

7

0

4

 61 - 49 

21

4. «Уральский трубник» (Первоуральск)

11

3

1

7

 30 - 52 

10

5. «Кузбасс» (Кемерово)

11

2

1

8

57 - 81 

7

6. «Сибсельмаш» (Новосибирск)

11

2

0

9

 47 - 98 

6

Западная группа

Команда

И

В

Н

П

М

О

1. «Волга» (Ульяновск)

11

9

1

1

 66 - 36 

28

2. «Водник» (Архангельск)

11

9

0

2

 50 - 29 

27

3. «Динамо» (Москва)

11

5

0

6

 43 - 62 

15

4. «Родина» (Киров)

11

3

2

6

 29 - 36 

11

5. «Динамо» (Казань)

11

2

3

6

 30 - 40 

9

6. «Старт» (Нижний Новгород)

11

1

2

8

32 - 47

5

Мини-футбол

Суперлига

10-й тур. «Синара» (Екатеринбург) - «Прогресс» (Глазов) – 4:3 (1:1).

15 декабря. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка».

Голы: 1:0 Тимощенков (7), 1:1 Мелконян (25), 1:2 Будин (26), 2:2 Дёмин (34), 3:2 Чистополов (41), 3:3 Оппер (45), 4:3 Дёмин (47).

16 декабря состоится второй матч между «Синарой» и «Прогрессом».

Турнирная таблица

Команда И В Н П М О

1. «Сибиряк» (Новосибирск) 14 9 1 4 79-63 28

2. «Дина» (Москва) 12 7 5 0 62-31 26

3. «Газпром-Югра» (Югорск) 13 7 3 3 39-33 24

4. «Синара» (Екатеринбург) 12 6 3 3 44-32 21

5. «Динамо» (Щёлково) 13 6 3 4 50-39 21

6. «Прогресс» (Глазов) 13 5 5 3 37-34 20

7. «КПРФ» (Москва) 14 6 1 7 55-62 19

8. «Тюмень» (Тюмень) 13 4 3 6 45-50 15

9. «Норильский никель» (Норильск) 12 3 4 5 40-49 13

10. «Новая генерация» (Сыктывкар) 12 1 3 8 34-54 6

11. «Ухта» (Ухта) 12 0 1 11 23-61 1

Баскетбол (женщины)

Евролига. Группа «В».

6-й тур. «Хатай Бюйюкшехир» - «Уника» - 74:66.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

Ш

О

1. |«УГМК» (Екатеринбург, Россия)

6

5

1

484 : 402

11

2. «Надежда» (Оренбург, Россия)

6

5

1

382 : 355

11

3. «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания)

6

4

2

455 : 390

10

4. «Лилль-Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция)

6

3

3

416 : 426

9

5. «Уника» (Шопрон, Венгрия)

6

3

3

428 : 440

9

6. «Бурж Баскет» (Бурж, Франция)

6

2

4

389 : 415

8

7. «Хатай Бюйюкхешир» (Антакья, Турция)

6

2

4

398 : 436

8

8. «Польковице» (Польковице, Польша)

6

0

6

357 : 445

6

Матчи 7-го тура будут сыграны 4-5 января.

Премьер-лига

15 декабря. «Динамо» (М) – «Спартак» (Нг) – 93:49.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «УГМК» (Екатеринбург)

10

10

0

 734 - 512 

20

100

2. «Динамо» (Курск)

10

9

1

 789 - 531 

19

90

3. «Надежда» (Оренбург)

10

8

2

 746 - 600 

18

80

4. «Динамо» (Новосибирск)

10

6

4

 699 - 693 

16

60

5. «Динамо» (Москва)

9

4

5

 609 - 607 

13

44

6. «Вологда-Чеваката» (Вологда)

8

3

5

 548 - 596 

11

38

7. «Казаночка» (Казань)

9

3

6

 524 - 598 

12

33

8. «Енисей» (Красноярск)

9

3

6

 587 - 665 

12

33

9. «Спарта энд К» (Видное)

10

3

7

 594 - 680 

13

30

10. МБА (Москва)

7

2

5

 443 - 478 

9

29

11. «Спартак» (Ногинск)

10

0

10

 520 - 833 

10

0

18 декабря «УГМК» сыграет в гостях с новосибирским «Динамо».

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

«Купол-Родники» - «Новосибирск» - 75:58.

  • Сенсационная победа скромного клуба из Ижевска над лидером регулярного чемпионата отодвинула ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» на десятое место в турнирной таблице.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «Новосибирск» (Новосибирск)

12

10

2

940 : 827

22

83

2. «Иркут» (Иркутск)

11

9

2

811 : 742

20

82

3. «Спартак-Приморье» (Владивосток)

11

8

3

988 : 864

19

73

4. «Самара» (Самара)

11

8

3

846 : 743

19

73

5. «Университет-Югра» (Сургут)

10

7

3

818 : 763

17

70

6. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

11

6

5

856 : 814

17

55

7. «Урал» (Екатеринбург)

12

6

6

957 : 937

18

50

8. «Купол-Родники» (Ижевск)

10

4

6

739 : 741

12

33

9. МБА (Москва)

11

4

7

780 : 858

15

36

10. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

12

4

8

915 : 901

16

33

11. «Химки-Подмосковье» (Химки)

11

3

8

709 : 843

14

27

12. «Рязань» (Рязань)

11

2

9

783 : 958

13

18

- . «Урарту» (Ереван)

9

0

9

636 : 787

9

0

Ближайшие матчи: 17 декабря. «Самра» - «Спартак-Приморье», «Университет-Югра» - «Химки-Подмосковье», «Рязань» - «Сахалин». 18 декабря. «Купол-Родники» - «Иркут».

  • Команды Свердловской области ближайшие матчи проведут в рамках 1/4 финала розыгрыша Кубка России. 22 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в гостях с «Самарой» (начало в 20.00 по свердловскому времени), 28 декабря «Урал» сыграет с действующим обладателем Кубка России пермской «Пармой» (ДИВС «Уралочка», 19.00).

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