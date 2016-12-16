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Замёрзший Стиверн против спокойного Поветкина

16 декабря 2016, 18:39 / Спорт
Процедура face to face прошла спокойно. Спортсмены экономили силы на предстоящий поединок. Фото: Александр Исаков

Процедура face to face прошла спокойно. Спортсмены экономили силы на предстоящий поединок. Фото: Александр Исаков

  • Опубликовано в №236 от 17.12.2016

Сегодня в Екатеринбурге состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном.

Оба бойца прилетели в столицу Урала накануне. Первым в Кольцово появился канадец, укутанный с ног до головы.

– Я знал, что в России очень холодно, но меня это не пугает. До боя проведу ещё несколько кардиотренировок, – поделился своими впечатлениями Стиверн.

Поветкин прибыл в Екатеринбург чуть позже. Выглядел «Русский витязь» очень уверенно. Примечательно, что, в отличие от канадца, на Александре даже шапки не было.

– Завтра проведу тренировку, а потом вечером, возможно, прогуляюсь по городу, чтобы изучить местные достопримечательности, – рассказал Александр Поветкин.

Процедура взвешивания, которая прошла вчера, вызвала ажиотаж. За полчаса до начала в конференц-зале отеля Hyatt не было свободных мест. Фанаты бокса с нетерпением ждали появления главных действующих лиц – Поветкина и Стиверна. Пока процедуру взвешивания проходили другие боксёры, в зал зашёл известный российский боец ММА Сергей Харитонов, приехавший поддержать Поветкина.

Объявлять взвешивание Стиверна и Поветкина вышел ринг-анонсёр Майкл Баффер. Оба боксёра были максимально сконцентрированны, Стиверн даже вышел на сцену в наушниках. Россиянин и канадец приблизительно одного роста, но Бермейн при этом имеет солидное превосходство в весе: 113,1 против 101,5 килограмма.

Напомним, что вечер бокса состоится сегодня вечером в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». В программе 10 боёв, кульминацией вечера станет поединок Поветкина и Стиверна.

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