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Лучший в стране организатор спортивной работы живёт в Калье

16 декабря 2016, 18:41 / Спорт
Ольга Мужева интересуется разными видами спорта – лыжами, волейболом, бадминтоном и даже стрельбой из лука. Фото: vk.com

Ольга Мужева интересуется разными видами спорта – лыжами, волейболом, бадминтоном и даже стрельбой из лука. Фото: vk.com

  • Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

В Министерстве спорта Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии в области физической культуры и спорта за 2016 год. Как «Лучшего организатора физкультурно-спортивной работы» наградили свердловчанку – Ольгу МУЖЕВУ из небольшого посёлка Калья, что находится на севере области.

Наш звонок застал Ольгу Владимировну на перемене.

– Я до сих пор нахожусь под впечатлением, – рассказывает Ольга. – Такой это стало неожиданностью, что всё ещё не верится… Приглашение на церемонию пришло из министерства физической культуры и спорта Свердловской области. Сама церемония – это, конечно, шикарное действие. Очень много звёзд спорта, олимпийских чемпионов, тренеров. Поговорить, правда, ни с кем не удалось – у всех спортсменов плотный график. Общалась со вторым лауреатом – Ольгой Малининой из Вологодской области, ну ещё немного с Еленой Вяльбе (советская и российская лыжница, трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира. – Прим. «ОГ»). Она вручала диплом и награду, а потом сказала мне: «Женщины рулят Россией». Потому что из четырёх номинантов лауреатами стали две женщины.

– Задумывались, почему из всей страны именно вам дали награду?

– Видимо, моя презентация понравилось больше других. Я много занимаюсь пропагандой здорового образа жизни. Привлекаю людей к комплексу ГТО – у нас в посёлке активно сдают нормативы. Конечно, организую и крупные всероссийские акции – «Лыжню России», «Кросс наций». Принимаем участие и в таких проектах, как «Мини-футбол – в школу», «КЭС-БАСКЕТ». Также делаю много городских спортивных мероприятий. Ребята вообще любят спорт. Даже те, кто освобождён от занятий, всё равно приходят поучаствовать.

– Вы, наверное, с детства спорт любите?

– Учителем физкультуры я мечтала стать ещё класса с восьмого. У меня был хороший учитель, который смог меня заинтересовать. Занималась в детстве лыжным спортом. Потом окончила институт физической культуры УрГПУ и вернулась в родные края. Я стараюсь детей заинтересовать. И, наверное, это получается – некоторые из моих учеников тоже решили связать свою жизнь со спортом. Получили специальное образование и теперь работают в фитнесе, а некоторые пошли по моим стопам – стали учителями физкультуры.

– Как сейчас обстоят дела со спортом в посёлке?

– У нас есть филиал екатеринбургской спортивной школы по лыжным гонкам и дзюдо. Также есть спортивный комплекс «Медведь», в котором занимаются силовыми видами. Я сама веду секции стэп-аэробики и волейбола. Не всё, конечно, гладко… Сталкиваемся и с проблемами. Оснащение не всегда хорошее и часто инвентаря по минимуму. Но привлекаем народ, все приходят и занимаются, несмотря ни на какие проблемы.

Досье «ОГ»

Ольга МУЖЕВА родилась 7 июня 1972 года в Североуральске. Окончила институт физической культуры Уральского государственного педагогического университета. Работает учителем физической культуры в школе № 14 имени Героя России Дмитрия Шектаева, посёлок Калья.

Кстати

С 2010 года Минспорта России ежегодно определяет лауреатов национальной премии в области физической культуры и спорта. Участники в номинации «За вклад в развитие физической культуры и спорта в сельской местности» должны сделать творческую презентацию и в ней описать свою деятельность. Всё это нужно снять в виде ролика на 13 минут.

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