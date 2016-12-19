18.12.2016

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 16-18 декабря

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Куньлунь» (Пекин) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0).

17 декабря. Пекин. «Ле спортс центр». 8300 зрителей.

«Кунлунь»: Кархунен - Микулович, Виклунд, Мянтюля, Ярвинен, Яласваара, Тайми, Бельмор, Юйэнь - Флёри, Рау, Паникаровский, Величкин, Саллинен, Виделль, Марцинко, Коллинз, Бакош, Альшевский, Яшин, Ин.

«Автомобилист»: Сохатский; Василевский - Чайковски, Голышев - Волков — Симаков; Щитов - Мегалинский, Гареев - Коукал - Михнов; Кивистё - Тимашов, Чесалин - Торченюк - Моня; Щемеров - Васильев, Бухтеле - Губин - Рассейкин.

Голы: 1:0 Флёри (Саллинен, Бакош, 09.37, бол.), 1:1 Гареев (Чайковски, Михнов, 27.27), 2:1 Рау (Коллинз, Виделль, 43.46), 3:1 Белльмор (Паникаровский, 44.26), 3:2 Гареев (53.13), 3:3 Гареев (Михнов, 55.44), 4:3 Рау (Коллинз, 62.15).

Другие матчи: «Адмирал» - «Нефтехимик» - 7:5.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Металлург» (Магнитогорск)* 40 26 0 2 4 1 7 132-81 87 2. «Авангард» (Омск)* 40 22 1 4 1 2 10 105-79 79 3. «Ак Барс» (Казань) 44 23 2 5 1 1 12 112-79 85 4. «Салават Юлаев» (Уфа) 41 18 2 3 7 0 11 122-102 71 5. «Трактор» (Челябинск) 40 19 2 1 4 2 12 93-74 69 6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 41 19 1 1 0 0 20 97-100 61 7. «Адмирал» (Владивосток) 41 16 1 1 6 0 17 101-105 58 8. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 42 14 1 5 1 0 21 105-1158 55 9. «Барыс» (Астана) 39 15 3 0 1 1 19 97-120 53 10. «Автомобилист» (Екатеринбург) 43 13 0 5 2 2 21 90-123 53 11. «Сибирь» (Новосибирск) 40 12 1 4 2 3 18 90-98 51 12. «Лада» (Тольятти) 41 12 1 3 3 1 21 101-116 48 13. «Амур» (Хабаровск) 42 11 1 2 4 2 22 71-99 45 14. «Югра» (Ханты-Мансийск) 41 12 1 2 0 0 26 71-98 42 15. «Металлург» (Новокузнецк) 40 7 0 3 1 2 27 68-127 30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. СКА (Санкт-Петербург)* 39 28 1 4 2 2 2 168-62 98 2. ЦСКА (Москва)* 41 27 1 1 5 1 6 120-77 91 3. «Торпедо» (Нижний Новгород) 41 21 2 3 2 2 11 100-81 77 4. «Локомотив» (Ярославль) 39 19 1 2 1 3 13 100-85 67 5. «Динамо» (Москва) 40 15 3 5 5 0 12 98-76 66 6. «Динамо» (Минск) 39 17 2 3 1 2 14 111-105 64 7. «Йокерит» (Хельсинки) 39 15 2 3 5 2 12 92-99 62 8. «Сочи» (Сочи) 41 16 2 3 1 1 18 91-97 60 9. «Витязь» (Чехов) 40 15 3 3 3 0 16 97-106 60 10. «Спартак» (Москва) 39 15 0 2 2 2 18 86-92 53 11. «Медвешчак» (Загреб) 41 13 2 1 2 1 22 87-121 48 12. «Слован» (Братислава) 40 12 2 1 3 1 21 90-122 46 13. «Северсталь» (Череповец) 39 11 1 1 4 4 18 84-113 45 14. «Динамо» (Рига) 39 7 0 4 4 1 23 70-102 34

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) – ТХК (Тверь) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

17 декабря. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.

«Спутник»: Назаров; Чистяков - Фомичёв, Васильев – Гасников – И.Иванов; Дубровин - Воропаев, Жиляков – Курепанов - Щанкин; Родионов - Ищенко, Кравченко – Е.Иванов - Мокин; Гиберт – Бирюков - Князев.

ТХК: Самонов; Таталин - Орлов, Осипов – Смуров - Шутов; Кудинов - Репин, Джиошвили – Соколов - Бондарев; Щербов - Давыдов, Ждахин – Трусов - Муравьёв; Перов, Д.Иванов.

Голы: 1:0 Мокин (Е.Иванов, Кравченко, 19.45), 2:0 Кравченко (29.55, бол.), 2:1 Осипов (Татлин, 36.47).

Другие матчи: «СКА-Нева» - «Звезда» - 3:2 ОТ, «Рязань» - «Нефтяник» - 0:3, «Буран» - «Барс» - 3:6, «Молот-Прикамье» - «Химик» - 4:1, «Саров» - «Ариада-НХ» - 4:0, «Динамо» (СПб) – «Зауралье» - 2:3, «Динамо» (Бшх) - 5:1, «Челмет» - «Сокол» - 6:2, «Южный Урал» - «Ермак» - 2:3 ОТ.

Ближайшие матчи: 19 декабря.«Спутник» - «Химик» (ДЛС имени В.К.Сотникова, 19.00), «Молот-Прикамье» - ТХК. 20 декабря. «Кристалл» - «Звезда», «Южный Урал» - «Сокол», «Челмет» - «Ермак», «Дизель» - «СКА-Нева».

Турнирная таблица

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 32 19 1 1 4 3 4 102-62 68 2. ТХК (Тверь) 35 19 1 2 3 0 10 97-71 66 3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) 33 17 2 5 0 1 8 103-65 66 4. «Сокол» (Красноярск) 32 16 1 6 0 0 9 78-60 62 5. «Динамо» (Балашиха) 32 19 2 0 0 0 11 98-71 61 6. «Сарыарка» (Астана) 32 17 0 3 1 2 9 80-43 60 7. «Зауралье» (Курган) 33 17 0 2 3 2 9 78-68 60 8. «Спутник» (Нижний Тагил) 32 13 3 3 5 1 7 82-72 57 9. «Торос»» (Нефтекамск) 31 16 2 1 1 0 11 87-72 55 10. «Нефтяник» (Альметьевск) 33 15 1 2 1 2 12 82-75 54 11. «Звезда» (Чехов) 33 12 3 3 2 4 9 88-78 54 12. «Рязань» (Рязань) 32 14 1 2 3 2 10 88-70 53 13. «Ермак» (Ангарск) 32 13 5 2 0 0 12 78-69 53 14. «Челмет» (Челябинск) 34 13 1 4 2 1 13 98-93 52 15. «Дизель» (Пенза) 33 15 0 1 2 3 12 83-86 52 16. «Динамо» (Санкт-Петербург) 32 14 0 2 3 2 11 70-69 51 17. «Рубин» (Тюмень) 33 12 4 1 2 0 14 83-79 48 18. «Саров» (Саров) 34 14 0 1 4 0 15 77-79 48 19. «Ижсталь» (Ижевск) 31 13 1 1 2 0 14 69-83 45 20. «Молот-Прикамье» (Пермь) 32 10 2 1 2 1 16 78-86 39 21. «Южный Урал» (Орск) 34 8 1 2 5 3 15 67-86 38 22. «Барс» (Казань) 33 9 0 3 3 1 17 61-86 37 23. «Химик» (Воскресенск) 33 7 3 2 1 2 18 57-86 34 24. «Ариада-НХ» (Волжск) 34 6 0 2 4 1 21 70-125 27 25. «Кристалл» (Саратов) 33 5 0 2 0 0 26 48-97 19 26. «Буран» (Воронеж) 32 4 0 0 1 3 24 60-131 16

Снайперы: Гребенщиков («Динамо» СПб) – 15 шайб, Карлин («СКА-Нева»), Ломако («Сарыарка»), Гордеев («Торос») – по 14… Князев – 11… Кравченко, Е.Иванов, Жиляков (все - «Спутник») – по 10…

Ассистенты: Рычагов («СКА-Нева») – 21 передача, Орлович-Грудков («СКА-Нева»/«Сокол»), Алексеев («Динамо» Бшх), Сарваров («Сарыарка) – по 19… Мокин – 12… Жиляков (оба – «Спутник») – 9…

Гол+пас: Кузьменко («Звезда») – 28 (11+17), Алексеев («Динамо» Бшх), Сарваров («Сарыарка») – по 28 (9+19)… Жиляков («Спутник») – 19 (10+9)…

Баскетбол (женщины)

Премьер-лига

«Динамо» (Новосибирск) - «УГМК» (Екатеринбург) - 56:74 (15:20, 10:18, 18:21, 13:15).

18 декабря. Новосибирск. Спорткомплекс «Север».

«Динамо»: Рявкина - 6, Чайковская - 5, Тэтхэм - 15, Абайбурова - 5, Л.Уильямс - 6; Точилова - 13, Шабанова - 2, Бакулина - 4.

«УГМК»: Барич - 10, Нолан - 8, Торренс - 2, Литтл - 3, Виеру - 10; Комарова - 2, Артешина - 13, Белякова - 11, Черепанова - 3, Петракова -10, Мессеман - 2.

Другие матчи: «Динамо» (К) - «Казаночка» - 111:53.

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

«Самара» - «Спартак-Приморье» - 87:55, «Университет-Югра» - «Химки-Подмосковье» - 80:64, «Рязань» - «Сахалин» - 79:113, «Купол-Родники» - «Иркут» - 88:80.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Новосибирск» (Новосибирск) 12 10 2 940 : 827 22 83 2. «Иркут» (Иркутск) 12 9 3 891 : 830 21 75 3. «Самара» (Самара) 12 9 3 933 : 798 21 75 4. «Университет-Югра» (Сургут) 11 8 3 898 : 827 19 73 5. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 12 8 4 1043 : 951 20 67 6. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 12 7 5 969 : 893 19 58 7. «Урал» (Екатеринбург) 12 6 6 957 : 937 18 50 8. «Купол-Родники» (Ижевск) 11 5 6 827 : 821 16 45 9. МБА (Москва) 11 4 7 780 : 858 15 36 10. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 12 4 8 915 : 901 16 33 11. «Химки-Подмосковье» (Химки) 12 3 9 773 : 923 15 25 12. «Рязань» (Рязань) 12 2 10 862 : 1071 14 17 - . «Урарту» (Ереван) 9 0 9 636 : 787 9 0

Вторая победа подряд команды «Купол-Родники» над одним из лидеров турнира ещё более осложнила положение ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК».

Регулярный чемпионат первого дивизиона мужской баскетбольной суперлиги возобновится 6 января 2017 года.

Команды Свердловской области ближайшие матчи проведут в рамках 1/4 финала розыгрыша Кубка России. 22 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в гостях с «Самарой» (начало в 20.00 по свердловскому времени), 28 декабря «Урал» сыграет с действующим обладателем Кубка России пермской «Пармой» (ДИВС «Уралочка», 19.00).

Суперлига. Третий дивизион

«Русичи» (Курск) - «Уралмаш» (Екатеринбург) - 76:92 (16:24, 27:21, 8:18, 25:29).

17 декабря. Курск. Спорткомплекс «Русичи»

«Уралмаш»: Трушников - 9, Воскресенский - 21, Макаров - 14, Манихин - 2, Малышев - 14; Сабоцкий - 0, Храмов - 0, Агинских - 11, Евстафьев - 9, Досманов - 7, Фазулов - 5.

«Русичи» (Курск) - «Уралмаш» (Екатеринбург) - 68:97 (21:19, 17:27, 17:23, 13:28).

18 декабря. Курск. Спорткомплекс «Русичи»

«Уралмаш»: Трушников - 2, Воскресенский - 19, Макаров - 20, Манихин - 2, Малышев - 15; Сабоцкий - 0, Храмов - 2, Агинских - 11, Евстафьев - 17, Досманов - 6, Фазулов - 3.

Другие матчи: «Арсенал» - «Нефтехимик» - 89:84, 66:75, «Эльбрус» - «Динамо-МГТУ» - 66:81, 91:99.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Уралмаш» (Екатеринбург) 12 10 2 916 : 795 22 83 2. «Арсенал» (Тула) 12 9 3 928 : 882 21 75 3. «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 14 9 5 1110 : 1064 23 64 4. «Уфимец» (Уфа) 12 7 5 1010 : 894 19 58 5. «АлтайБаскет» (Барнаул) 12 6 6 969 : 870 18 50 6. «Нефтехимик» (Тобольск) 12 3 9 837 : 927 15 25 7. «Русичи» (Курск) 12 3 9 953 : 1097 15 25 8. «Эльбрус» (Черкесск) 14 3 11 1021 : 1215 17 21

Волейбол (женщины)

Суперлига. 10-й тур

«Метар» (Челябинск) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - 0:3 (13:25, 21:25, 19:25).

Самые результативные: Евдокимова (11), Климец, Ильченко, Курило (по 10).

Другие матчи: «Динамо» (Кр) - «Ленинградка» - 3:0, «Енисей» - «Динамо» (Кз) - 0:3, «Динамо» (М) - «Сахалин» - 3:0, «Протон» - «Заречье-Одинцово» - 2:3.

Турнирная таблица

Команда И В П Партии О 1. «Динамо» (Казань) 10 9 (1) 1 (1) 29:8 27 2. «Динамо» (Москва) 10 8 (2) 2 (1) 27:11 23 3. «Динамо» (Краснодар) 10 8 (2) 2 24:12 22 4. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область) 10 7 (1) 3 (1) 25:14 21 5. «Енисей» (Красноярск) 10 5 5 (1) 20:16 16 6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово) 10 5 (1) 5 (1) 20:21 15 7. «Протон» (Саратов) 10 3 7 (2) 14:22 11 8. «Метар» (Челябинск) 10 2 8 9:26 6 9. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 10 2 (1) 8 9:27 5 10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 10 1 9 (1) 8:28 4

Волейбол (мужчины)

Высшая лига «А». 9-й тур

«Кристалл» (Воронеж) - «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - 0:3 (19:25, 26:28, 23:25), 3:1 (25:23, 23:25, 25:17, 27:25).

Другие матчи: «Трансгаз-Ставрополь» - «Дагестан» - 1:3, 1:3, «МГТУ» - «Спортакадемия-ВРЗ» - 3:1, 3:2, «Академия» - «Университет» - 3:0, 0:3, «Ярославич» - «Грозный» - 3:1, 3:1, «Прикамье» - «Торпедо» - 1:3, 3:2.

Положение команд: «Ярославич» - 40 очков, «МГТУ» - 38, «Университет» - 35, «Дагестан» - 34, «Торпедо» - 32, «Прикамье», «Локомотиву-Изумруд» - по 30, «Академия» - 24, «Спортакадемия-ВРЗ» - 21, «Трансгаз-Ставрополь», «Кристалл» - по 16, «Грозный» - 8.

Матчи 10-го тура пройдут 24-25 декабря. «Локомотти-Изумруд» сыграет на домашней площадке с казанской «Академией».

Настольный теннис

Лига чемпионов

6-й тур. Группа «В».

«Эслёвс» (Эслёвс, Швеция) – «УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) – 3:1 Ксу Хуэй - Александр Шибаев - 0:3 (12:14, 5:11, 9:11), Роберт Свенссон - Илья Жидков - 3:0 (11:7, 11:9, 11:6), Даниэль Кошиба – Зоран Приморац - 3:0 (Приморац снялся из-за травмы), Ксу Хуэй - Илья Жидков – 3:0 (11:9, 11:5, 11:9).

«Понтуаз-Сержи» - «Уния» - 3:0.

Итоговая турнирная таблица

Команда И В П Матчи О 1. «Понтуаз-Сержи» (Франция) 6 5 1 16 - 8 11 2. «Эслёвс» (Швеция) 6 3 3 15 - 13 9 3. «УГМК» (В.Пышма, Россия) 6 3 3 13 - 14 9 4. «Уния» (Польша) 6 1 5 8 - 17 7

* Команда из Верхней Пышмы не смогла по итоггам группового раунда выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

* В решающем матче не приняли участие хорват Андрей Гачина и игрок сборной России Григорий Власов.

Хоккей с мячом (мужчины)

Суперлига

«Байкал-Энергия» - «Уральский трубник» - 6:5 (2:3).

16 декабря. Иркутск. Стадион «Ракета». 1370 зрителей.

Голы: 1:0 Дубовик (Безносов, 6), 2:0 Безносов (Грачёв, 12), 2:1 Герасимов (Разуваев, 23), 2:2 Герасимов (Коньков, 26, угловой), 2:3 Герасимов (Липин, 40), 3:3 А.Егорычев (59, с 12-метрового), 4:3 Красиков (Нечаев, 62), 5:3 Красиков (А.Егорычев, 72), 6:3 Безносов (Шадрин, 80), 6:4 Герасимов (Кислов, 82), 6:5 Почкунов (88).

Другие матчи: Восточная группа. «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш» - 10:7, , «Енисей» - «Кузбасс» - 4:1. Западная группа. «Волга» - «Родина» - 4:1, «Старт» - «Динамо» (Кз) - 1:3, «Водник» - «Динамо» - 4:1.

Турнирные таблицы

Восточная группа

Команда И В Н П М О 1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 12 12 0 0 105 - 39 36 2. «Енисей» (Красноярск) 12 8 0 4 66 - 41 24 3. «Байкал-Энергия» (Иркутск) 12 8 0 4 67 - 54 24 4. «Ур. трубник» (Первоуральск) 12 3 1 8 35 - 58 10 5. «Кузбасс» (Кемерово) 12 2 1 9 58 - 85 7 6. «Сибсельмаш» (Новосибирск) 12 2 0 10 54 - 108 6

Западная группа

Команда И В Н П М О 1. «Волга» (Ульяновск) 12 10 1 1 70 - 37 31 2. «Водник» (Архангельск) 12 10 0 2 54 - 30 30 3. «Динамо» (Москва) 12 5 0 7 44 - 66 15 4. «Динамо» (Казань) 12 3 3 6 33 - 41 12 5. «Родина» (Киров) 12 3 2 7 30 - 40 11 6. «Старт» (Нижний Новгород) 12 1 2 9 33 - 50 5

Хоккей с мячом (женщины)

Кубок России

Результаты матчей: Московская область - Свердловская область - 2:3 (Крохина-2, Кузнецова), «Ника» - ДЮСШ «Рекорд» - 1:14, ДЮСШ «Рекорд» - Московская область - 4:0, Свердловская область - «Ника» - 3:1 (Фокина-2, Крохина), «Ника» - Московская область - 7:6, Свердловская область - ДЮСШ «Рекорд» - 1:5 (Крохина), ДЮСШ «Рекорд» - «Ника» - 9:1, Свердловская область - Московская область - 0:4, ДЮСШ «Рекорд» - Свердловская область - 4:0, Московская область - «Ника» - 3:2, «Ника» - Свердловская область - 4:5 (Фокина, Корзухина, Ипполитова, Жирякова, Кузнецова), Московская область - ДЮСШ «Рекорд» - 1:9.

Итоговая турнирная таблица

Команда И В Н П М О 1. ДЮСШ «Рекорд» (Иркутск) 6 6 0 0 45-4 18 2. Свердловская область 6 3 0 3 12-20 9 3. Московская область 6 2 0 4 16-25 6 4. «Ника» (Обухово) 6 1 0 5 16-40 3

Лучшие игроки:

Вратарь — Полина Балашова («Ника»)

Защитник — Виктория Жирякова (Свердловская область)

Полузащитник — Галина Михайлова (ДЮСШ «Рекорд»)

Нападающий — Диана Липанова (Московская область)

Лучший игрок — Галина Михайлова (ДЮСШ «Рекорд»)ъ

Лучший бомбардир — Ксения Щапова (ДЮСШ «Рекорд») - 12 мячей