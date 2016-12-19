18.12.2016

19 декабря 2016, 16:47 / Спорт

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 16-18 декабря

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Куньлунь» (Пекин) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0).

17 декабря. Пекин. «Ле спортс центр». 8300 зрителей.

«Кунлунь»: Кархунен - Микулович, Виклунд, Мянтюля, Ярвинен, Яласваара, Тайми, Бельмор, Юйэнь - Флёри, Рау, Паникаровский, Величкин, Саллинен, Виделль, Марцинко, Коллинз, Бакош, Альшевский, Яшин, Ин.

«Автомобилист»: Сохатский; Василевский - Чайковски, Голышев - Волков — Симаков; Щитов - Мегалинский, Гареев - Коукал - Михнов; Кивистё - Тимашов, Чесалин - Торченюк - Моня; Щемеров - Васильев, Бухтеле - Губин - Рассейкин.

Голы: 1:0 Флёри (Саллинен, Бакош, 09.37, бол.), 1:1 Гареев (Чайковски, Михнов, 27.27), 2:1 Рау (Коллинз, Виделль, 43.46), 3:1 Белльмор (Паникаровский, 44.26), 3:2 Гареев (53.13), 3:3 Гареев (Михнов, 55.44), 4:3 Рау (Коллинз, 62.15).

Другие матчи: «Адмирал» - «Нефтехимик» - 7:5.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Металлург» (Магнитогорск)*

40

26

0

2

4

1

7

132-81

87

2. «Авангард» (Омск)*

40

22

1

4

1

2

10

105-79

79

3. «Ак Барс» (Казань)

44

23

2

5

1

1

12

112-79

85

4. «Салават Юлаев» (Уфа)

41

18

2

3

7

0

11

122-102

71

5. «Трактор» (Челябинск)

40

19

2

1

4

2

12

93-74

69

6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

41

19

1

1

0

0

20

97-100

61

7. «Адмирал» (Владивосток)

41

16

1

1

6

0

17

101-105

58

8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

42

14

1

5

1

0

21

105-1158

55

9. «Барыс» (Астана)

39

15

3

0

1

1

19

97-120

53

10. «Автомобилист» (Екатеринбург)

43

13

0

5

2

2

21

90-123

53

11. «Сибирь» (Новосибирск)

40

12

1

4

2

3

18

90-98

51

12. «Лада» (Тольятти)

41

12

1

3

3

1

21

101-116

48

13. «Амур» (Хабаровск)

42

11

1

2

4

2

22

71-99

45

14. «Югра» (Ханты-Мансийск)

41

12

1

2

0

0

26

71-98

42

15. «Металлург» (Новокузнецк)

40

7

0

3

1

2

27

68-127

30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. СКА (Санкт-Петербург)*

39

28

1

4

2

2

2

168-62

98

2. ЦСКА (Москва)*

41

27

1

1

5

1

6

120-77

91

3. «Торпедо» (Нижний Новгород)

41

21

2

3

2

2

11

100-81

77

4. «Локомотив» (Ярославль)

39

19

1

2

1

3

13

100-85

67

5. «Динамо» (Москва)

40

15

3

5

5

0

12

98-76

66

6. «Динамо» (Минск)

39

17

2

3

1

2

14

111-105

64

7. «Йокерит» (Хельсинки)

39

15

2

3

5

2

12

92-99

62

8. «Сочи» (Сочи)

41

16

2

3

1

1

18

91-97

60

9. «Витязь» (Чехов)

40

15

3

3

3

0

16

97-106

60

10. «Спартак» (Москва)

39

15

0

2

2

2

18

86-92

53

11. «Медвешчак» (Загреб)

41

13

2

1

2

1

22

87-121

48

12. «Слован» (Братислава)

40

12

2

1

3

1

21

90-122

46

13. «Северсталь» (Череповец)

39

11

1

1

4

4

18

84-113

45

14. «Динамо» (Рига)

39

7

0

4

4

1

23

70-102

34

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) – ТХК (Тверь) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

17 декабря. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.

«Спутник»: Назаров; Чистяков - Фомичёв, Васильев – Гасников – И.Иванов; Дубровин - Воропаев, Жиляков – Курепанов - Щанкин; Родионов - Ищенко, Кравченко – Е.Иванов - Мокин; Гиберт – Бирюков - Князев.

ТХК: Самонов; Таталин - Орлов, Осипов – Смуров - Шутов; Кудинов - Репин, Джиошвили – Соколов - Бондарев; Щербов - Давыдов, Ждахин – Трусов - Муравьёв; Перов, Д.Иванов.

Голы: 1:0 Мокин (Е.Иванов, Кравченко, 19.45), 2:0 Кравченко (29.55, бол.), 2:1 Осипов (Татлин, 36.47).

Другие матчи: «СКА-Нева» - «Звезда» - 3:2 ОТ, «Рязань» - «Нефтяник» - 0:3, «Буран» - «Барс» - 3:6, «Молот-Прикамье» - «Химик» - 4:1, «Саров» - «Ариада-НХ» - 4:0, «Динамо» (СПб) – «Зауралье» - 2:3, «Динамо» (Бшх) - 5:1, «Челмет» - «Сокол» - 6:2, «Южный Урал» - «Ермак» - 2:3 ОТ.

Ближайшие матчи: 19 декабря.«Спутник» - «Химик» (ДЛС имени В.К.Сотникова, 19.00), «Молот-Прикамье» - ТХК. 20 декабря. «Кристалл» - «Звезда», «Южный Урал» - «Сокол», «Челмет» - «Ермак», «Дизель» - «СКА-Нева».

Турнирная таблица

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

32

19

1

1

4

3

4

102-62

68

2. ТХК (Тверь)

35

19

1

2

3

0

10

97-71

66

3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

33

17

2

5

0

1

8

103-65

66

4. «Сокол» (Красноярск)

32

16

1

6

0

0

9

78-60

62

5. «Динамо» (Балашиха)

32

19

2

0

0

0

11

98-71

61

6. «Сарыарка» (Астана)

32

17

0

3

1

2

9

80-43

60

7. «Зауралье» (Курган)

33

17

0

2

3

2

9

78-68

60

8. «Спутник» (Нижний Тагил)

32

13

3

3

5

1

7

82-72

57

9. «Торос»» (Нефтекамск)

31

16

2

1

1

0

11

87-72

55

10. «Нефтяник» (Альметьевск)

33

15

1

2

1

2

12

82-75

54

11. «Звезда» (Чехов)

33

12

3

3

2

4

9

88-78

54

12. «Рязань» (Рязань)

32

14

1

2

3

2

10

88-70

53

13. «Ермак» (Ангарск)

32

13

5

2

0

0

12

78-69

53

14. «Челмет» (Челябинск)

34

13

1

4

2

1

13

98-93

52

15. «Дизель» (Пенза)

33

15

0

1

2

3

12

83-86

52

16. «Динамо» (Санкт-Петербург)

32

14

0

2

3

2

11

70-69

51

17. «Рубин» (Тюмень)

33

12

4

1

2

0

14

83-79

48

18. «Саров» (Саров)

34

14

0

1

4

0

15

77-79

48

19. «Ижсталь» (Ижевск)

31

13

1

1

2

0

14

69-83

45

20. «Молот-Прикамье» (Пермь)

32

10

2

1

2

1

16

78-86

39

21. «Южный Урал» (Орск)

34

8

1

2

5

3

15

67-86

38

22. «Барс» (Казань)

33

9

0

3

3

1

17

61-86

37

23. «Химик» (Воскресенск)

33

7

3

2

1

2

18

57-86

34

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

34

6

0

2

4

1

21

70-125

27

25. «Кристалл» (Саратов)

33

5

0

2

0

0

26

48-97

19

26. «Буран» (Воронеж)

32

4

0

0

1

3

24

60-131

16

Снайперы: Гребенщиков («Динамо» СПб) – 15 шайб, Карлин («СКА-Нева»), Ломако («Сарыарка»), Гордеев («Торос») – по 14… Князев – 11… Кравченко, Е.Иванов, Жиляков (все - «Спутник») – по 10…

Ассистенты: Рычагов («СКА-Нева») – 21 передача, Орлович-Грудков («СКА-Нева»/«Сокол»), Алексеев («Динамо» Бшх), Сарваров («Сарыарка) – по 19… Мокин – 12… Жиляков (оба – «Спутник») – 9…

Гол+пас: Кузьменко («Звезда») – 28 (11+17), Алексеев («Динамо» Бшх), Сарваров («Сарыарка») – по 28 (9+19)… Жиляков («Спутник») – 19 (10+9)…

Баскетбол (женщины)

Премьер-лига

«Динамо» (Новосибирск) - «УГМК» (Екатеринбург) - 56:74 (15:20, 10:18, 18:21, 13:15).

18 декабря. Новосибирск. Спорткомплекс «Север».

«Динамо»: Рявкина - 6, Чайковская - 5, Тэтхэм - 15, Абайбурова - 5, Л.Уильямс - 6; Точилова - 13, Шабанова - 2, Бакулина - 4.

«УГМК»: Барич - 10, Нолан - 8, Торренс - 2, Литтл - 3, Виеру - 10; Комарова - 2, Артешина - 13, Белякова - 11, Черепанова - 3, Петракова -10, Мессеман - 2.

Другие матчи: «Динамо» (К) - «Казаночка» - 111:53.

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Первый дивизион

«Самара» - «Спартак-Приморье» - 87:55, «Университет-Югра» - «Химки-Подмосковье» - 80:64, «Рязань» - «Сахалин» - 79:113, «Купол-Родники» - «Иркут» - 88:80.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «Новосибирск» (Новосибирск)

12

10

2

940 : 827

22

83

2. «Иркут» (Иркутск)

12

9

3

891 : 830

21

75

3. «Самара» (Самара)

12

9

3

933 : 798

21

75

4. «Университет-Югра» (Сургут)

11

8

3

898 : 827

19

73

5. «Спартак-Приморье» (Владивосток)

12

8

4

1043 : 951

20

67

6. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

12

7

5

969 : 893

19

58

7. «Урал» (Екатеринбург)

12

6

6

957 : 937

18

50

8. «Купол-Родники» (Ижевск)

11

5

6

827 : 821

16

45

9. МБА (Москва)

11

4

7

780 : 858

15

36

10. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

12

4

8

915 : 901

16

33

11. «Химки-Подмосковье» (Химки)

12

3

9

773 : 923

15

25

12. «Рязань» (Рязань)

12

2

10

862 : 1071

14

17

- . «Урарту» (Ереван)

9

0

9

636 : 787

9

0

  • Вторая победа подряд команды «Купол-Родники» над одним из лидеров турнира ещё более осложнила положение ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК».
  • Регулярный чемпионат первого дивизиона мужской баскетбольной суперлиги возобновится 6 января 2017 года.
  • Команды Свердловской области ближайшие матчи проведут в рамках 1/4 финала розыгрыша Кубка России. 22 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в гостях с «Самарой» (начало в 20.00 по свердловскому времени), 28 декабря «Урал» сыграет с действующим обладателем Кубка России пермской «Пармой» (ДИВС «Уралочка», 19.00).

Суперлига. Третий дивизион

«Русичи» (Курск) - «Уралмаш» (Екатеринбург) - 76:92 (16:24, 27:21, 8:18, 25:29).

17 декабря. Курск. Спорткомплекс «Русичи»

«Уралмаш»: Трушников - 9, Воскресенский - 21, Макаров - 14, Манихин - 2, Малышев - 14; Сабоцкий - 0, Храмов - 0, Агинских - 11, Евстафьев - 9, Досманов - 7, Фазулов - 5.

«Русичи» (Курск) - «Уралмаш» (Екатеринбург) - 68:97 (21:19, 17:27, 17:23, 13:28).

18 декабря. Курск. Спорткомплекс «Русичи»

«Уралмаш»: Трушников - 2, Воскресенский - 19, Макаров - 20, Манихин - 2, Малышев - 15; Сабоцкий - 0, Храмов - 2, Агинских - 11, Евстафьев - 17, Досманов - 6, Фазулов - 3.

Другие матчи: «Арсенал» - «Нефтехимик» - 89:84, 66:75, «Эльбрус» - «Динамо-МГТУ» - 66:81, 91:99.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «Уралмаш» (Екатеринбург)

12

10

2

916 : 795

22

83

2. «Арсенал» (Тула)

12

9

3

928 : 882

21

75

3. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)

14

9

5

1110 : 1064

23

64

4. «Уфимец» (Уфа)

12

7

5

1010 : 894

19

58

5. «АлтайБаскет» (Барнаул)

12

6

6

969 : 870

18

50

6. «Нефтехимик» (Тобольск)

12

3

9

837 : 927

15

25

7. «Русичи» (Курск)

12

3

9

953 : 1097

15

25

8. «Эльбрус» (Черкесск)

14

3

11

1021 : 1215

17

21

Волейбол (женщины)

Суперлига. 10-й тур

«Метар» (Челябинск) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - 0:3 (13:25, 21:25, 19:25).

Самые результативные: Евдокимова (11), Климец, Ильченко, Курило (по 10).

Другие матчи: «Динамо» (Кр) - «Ленинградка» - 3:0, «Енисей» - «Динамо» (Кз) - 0:3, «Динамо» (М) - «Сахалин» - 3:0, «Протон» - «Заречье-Одинцово» - 2:3.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

Партии

О

1. «Динамо» (Казань)

10

9 (1)

1 (1)

29:8

27

2. «Динамо» (Москва)

10

8 (2)

2 (1)

27:11

23

3. «Динамо» (Краснодар)

10

8 (2)

2

24:12

22

4. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область)

10

7 (1)

3 (1)

25:14

21

5. «Енисей» (Красноярск)

10

5

5 (1)

20:16

16

6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово)

10

5 (1)

5 (1)

20:21

15

7. «Протон» (Саратов)

10

3

7 (2)

14:22

11

8. «Метар» (Челябинск)

10

2

8

9:26

6

9. «Ленинградка» (Санкт-Петербург)

10

2 (1)

8

9:27

5

10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

10

1

9 (1)

8:28

4

Волейбол (мужчины)

Высшая лига «А». 9-й тур

«Кристалл» (Воронеж) - «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - 0:3 (19:25, 26:28, 23:25), 3:1 (25:23, 23:25, 25:17, 27:25).

Другие матчи: «Трансгаз-Ставрополь» - «Дагестан» - 1:3, 1:3, «МГТУ» - «Спортакадемия-ВРЗ» - 3:1, 3:2, «Академия» - «Университет» - 3:0, 0:3, «Ярославич» - «Грозный» - 3:1, 3:1, «Прикамье» - «Торпедо» - 1:3, 3:2.

Положение команд: «Ярославич» - 40 очков, «МГТУ» - 38, «Университет» - 35, «Дагестан» - 34, «Торпедо» - 32, «Прикамье», «Локомотиву-Изумруд» - по 30, «Академия» - 24, «Спортакадемия-ВРЗ» - 21, «Трансгаз-Ставрополь», «Кристалл» - по 16, «Грозный» - 8.

Матчи 10-го тура пройдут 24-25 декабря. «Локомотти-Изумруд» сыграет на домашней площадке с казанской «Академией».

Настольный теннис

Лига чемпионов

6-й тур. Группа «В».

«Эслёвс» (Эслёвс, Швеция) – «УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) – 3:1 Ксу Хуэй - Александр Шибаев - 0:3 (12:14, 5:11, 9:11), Роберт Свенссон - Илья Жидков - 3:0 (11:7, 11:9, 11:6), Даниэль Кошиба – Зоран Приморац - 3:0 (Приморац снялся из-за травмы), Ксу Хуэй - Илья Жидков – 3:0 (11:9, 11:5, 11:9).

«Понтуаз-Сержи» - «Уния» - 3:0.

Итоговая турнирная таблица

Команда

И

В

П

Матчи

О

1. «Понтуаз-Сержи» (Франция)

6

5

1

16 - 8

11

2. «Эслёвс» (Швеция)

6

3

3

15 - 13

9

3. «УГМК» (В.Пышма, Россия)

6

3

3

13 - 14

9

4. «Уния» (Польша)

6

1

5

8 - 17

7

* Команда из Верхней Пышмы не смогла по итоггам группового раунда выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

* В решающем матче не приняли участие хорват Андрей Гачина и игрок сборной России Григорий Власов.

Хоккей с мячом (мужчины)

Суперлига

«Байкал-Энергия» - «Уральский трубник» - 6:5 (2:3).

16 декабря. Иркутск. Стадион «Ракета». 1370 зрителей.

Голы: 1:0 Дубовик (Безносов, 6), 2:0 Безносов (Грачёв, 12), 2:1 Герасимов (Разуваев, 23), 2:2 Герасимов (Коньков, 26, угловой), 2:3 Герасимов (Липин, 40), 3:3 А.Егорычев (59, с 12-метрового), 4:3 Красиков (Нечаев, 62), 5:3 Красиков (А.Егорычев, 72), 6:3 Безносов (Шадрин, 80), 6:4 Герасимов (Кислов, 82), 6:5 Почкунов (88).

Другие матчи: Восточная группа. «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш» - 10:7, , «Енисей» - «Кузбасс» - 4:1. Западная группа. «Волга» - «Родина» - 4:1, «Старт» - «Динамо» (Кз) - 1:3, «Водник» - «Динамо» - 4:1.

Турнирные таблицы

Восточная группа

Команда

И

В

Н

П

М

О

1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)

12

12

0

0

105 - 39

36

2. «Енисей» (Красноярск)

12

8

0

4

 66 - 41 

24

3. «Байкал-Энергия» (Иркутск)

12

8

0

4

 67 - 54 

24

4. «Ур. трубник» (Первоуральск)

12

3

1

8

 35 - 58 

10

5. «Кузбасс» (Кемерово)

12

2

1

9

58 - 85 

7

6. «Сибсельмаш» (Новосибирск)

12

2

0

10

 54 - 108 

6

Западная группа

Команда

И

В

Н

П

М

О

1. «Волга» (Ульяновск)

12

10

1

1

 70 - 37

31

2. «Водник» (Архангельск)

12

10

0

2

 54 - 30 

30

3. «Динамо» (Москва)

12

5

0

7

 44 - 66 

15

4. «Динамо» (Казань)

12

3

3

6

 33 - 41 

12

5. «Родина» (Киров)

12

3

2

7

 30 - 40 

11

6. «Старт» (Нижний Новгород)

12

1

2

9

33 - 50

5

Хоккей с мячом (женщины)

Кубок России

Результаты матчей: Московская область - Свердловская область - 2:3 (Крохина-2, Кузнецова), «Ника» - ДЮСШ «Рекорд» - 1:14, ДЮСШ «Рекорд» - Московская область - 4:0, Свердловская область - «Ника» - 3:1 (Фокина-2, Крохина), «Ника» - Московская область - 7:6, Свердловская область - ДЮСШ «Рекорд» - 1:5 (Крохина), ДЮСШ «Рекорд» - «Ника» - 9:1, Свердловская область - Московская область - 0:4, ДЮСШ «Рекорд» - Свердловская область - 4:0, Московская область - «Ника» - 3:2, «Ника» - Свердловская область - 4:5 (Фокина, Корзухина, Ипполитова, Жирякова, Кузнецова), Московская область - ДЮСШ «Рекорд» - 1:9.

Итоговая турнирная таблица

Команда

И

В

Н

П

М

О

1. ДЮСШ «Рекорд» (Иркутск)

6

6

0

0

45-4

18

2. Свердловская область

6

3

0

3

12-20

9

3. Московская область

6

2

0

4

16-25

6

4. «Ника» (Обухово)

6

1

0

5

16-40

3

Лучшие игроки:

Вратарь — Полина Балашова («Ника»)

Защитник — Виктория Жирякова (Свердловская область)

Полузащитник — Галина Михайлова (ДЮСШ «Рекорд»)

Нападающий — Диана Липанова (Московская область)

Лучший игрок — Галина Михайлова (ДЮСШ «Рекорд»)ъ

Лучший бомбардир — Ксения Щапова (ДЮСШ «Рекорд») - 12 мячей

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