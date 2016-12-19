18.12.2016
19 декабря 2016, 16:47 / Спорт
Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 16-18 декабря
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
«Куньлунь» (Пекин) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0).
17 декабря. Пекин. «Ле спортс центр». 8300 зрителей.
«Кунлунь»: Кархунен - Микулович, Виклунд, Мянтюля, Ярвинен, Яласваара, Тайми, Бельмор, Юйэнь - Флёри, Рау, Паникаровский, Величкин, Саллинен, Виделль, Марцинко, Коллинз, Бакош, Альшевский, Яшин, Ин.
«Автомобилист»: Сохатский; Василевский - Чайковски, Голышев - Волков — Симаков; Щитов - Мегалинский, Гареев - Коукал - Михнов; Кивистё - Тимашов, Чесалин - Торченюк - Моня; Щемеров - Васильев, Бухтеле - Губин - Рассейкин.
Голы: 1:0 Флёри (Саллинен, Бакош, 09.37, бол.), 1:1 Гареев (Чайковски, Михнов, 27.27), 2:1 Рау (Коллинз, Виделль, 43.46), 3:1 Белльмор (Паникаровский, 44.26), 3:2 Гареев (53.13), 3:3 Гареев (Михнов, 55.44), 4:3 Рау (Коллинз, 62.15).
Другие матчи: «Адмирал» - «Нефтехимик» - 7:5.
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Металлург» (Магнитогорск)*
40
26
0
2
4
1
7
132-81
87
2. «Авангард» (Омск)*
40
22
1
4
1
2
10
105-79
79
3. «Ак Барс» (Казань)
44
23
2
5
1
1
12
112-79
85
4. «Салават Юлаев» (Уфа)
41
18
2
3
7
0
11
122-102
71
5. «Трактор» (Челябинск)
40
19
2
1
4
2
12
93-74
69
6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
41
19
1
1
0
0
20
97-100
61
7. «Адмирал» (Владивосток)
41
16
1
1
6
0
17
101-105
58
8. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
42
14
1
5
1
0
21
105-1158
55
9. «Барыс» (Астана)
39
15
3
0
1
1
19
97-120
53
10. «Автомобилист» (Екатеринбург)
43
13
0
5
2
2
21
90-123
53
11. «Сибирь» (Новосибирск)
40
12
1
4
2
3
18
90-98
51
12. «Лада» (Тольятти)
41
12
1
3
3
1
21
101-116
48
13. «Амур» (Хабаровск)
42
11
1
2
4
2
22
71-99
45
14. «Югра» (Ханты-Мансийск)
41
12
1
2
0
0
26
71-98
42
15. «Металлург» (Новокузнецк)
40
7
0
3
1
2
27
68-127
30
* Лидеры дивизиона
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. СКА (Санкт-Петербург)*
39
28
1
4
2
2
2
168-62
98
2. ЦСКА (Москва)*
41
27
1
1
5
1
6
120-77
91
3. «Торпедо» (Нижний Новгород)
41
21
2
3
2
2
11
100-81
77
4. «Локомотив» (Ярославль)
39
19
1
2
1
3
13
100-85
67
5. «Динамо» (Москва)
40
15
3
5
5
0
12
98-76
66
6. «Динамо» (Минск)
39
17
2
3
1
2
14
111-105
64
7. «Йокерит» (Хельсинки)
39
15
2
3
5
2
12
92-99
62
8. «Сочи» (Сочи)
41
16
2
3
1
1
18
91-97
60
9. «Витязь» (Чехов)
40
15
3
3
3
0
16
97-106
60
10. «Спартак» (Москва)
39
15
0
2
2
2
18
86-92
53
11. «Медвешчак» (Загреб)
41
13
2
1
2
1
22
87-121
48
12. «Слован» (Братислава)
40
12
2
1
3
1
21
90-122
46
13. «Северсталь» (Череповец)
39
11
1
1
4
4
18
84-113
45
14. «Динамо» (Рига)
39
7
0
4
4
1
23
70-102
34
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) – ТХК (Тверь) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
17 декабря. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.
«Спутник»: Назаров; Чистяков - Фомичёв, Васильев – Гасников – И.Иванов; Дубровин - Воропаев, Жиляков – Курепанов - Щанкин; Родионов - Ищенко, Кравченко – Е.Иванов - Мокин; Гиберт – Бирюков - Князев.
ТХК: Самонов; Таталин - Орлов, Осипов – Смуров - Шутов; Кудинов - Репин, Джиошвили – Соколов - Бондарев; Щербов - Давыдов, Ждахин – Трусов - Муравьёв; Перов, Д.Иванов.
Голы: 1:0 Мокин (Е.Иванов, Кравченко, 19.45), 2:0 Кравченко (29.55, бол.), 2:1 Осипов (Татлин, 36.47).
Другие матчи: «СКА-Нева» - «Звезда» - 3:2 ОТ, «Рязань» - «Нефтяник» - 0:3, «Буран» - «Барс» - 3:6, «Молот-Прикамье» - «Химик» - 4:1, «Саров» - «Ариада-НХ» - 4:0, «Динамо» (СПб) – «Зауралье» - 2:3, «Динамо» (Бшх) - 5:1, «Челмет» - «Сокол» - 6:2, «Южный Урал» - «Ермак» - 2:3 ОТ.
Ближайшие матчи: 19 декабря.«Спутник» - «Химик» (ДЛС имени В.К.Сотникова, 19.00), «Молот-Прикамье» - ТХК. 20 декабря. «Кристалл» - «Звезда», «Южный Урал» - «Сокол», «Челмет» - «Ермак», «Дизель» - «СКА-Нева».
Турнирная таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
32
19
1
1
4
3
4
102-62
68
2. ТХК (Тверь)
35
19
1
2
3
0
10
97-71
66
3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
33
17
2
5
0
1
8
103-65
66
4. «Сокол» (Красноярск)
32
16
1
6
0
0
9
78-60
62
5. «Динамо» (Балашиха)
32
19
2
0
0
0
11
98-71
61
6. «Сарыарка» (Астана)
32
17
0
3
1
2
9
80-43
60
7. «Зауралье» (Курган)
33
17
0
2
3
2
9
78-68
60
8. «Спутник» (Нижний Тагил)
32
13
3
3
5
1
7
82-72
57
9. «Торос»» (Нефтекамск)
31
16
2
1
1
0
11
87-72
55
10. «Нефтяник» (Альметьевск)
33
15
1
2
1
2
12
82-75
54
11. «Звезда» (Чехов)
33
12
3
3
2
4
9
88-78
54
12. «Рязань» (Рязань)
32
14
1
2
3
2
10
88-70
53
13. «Ермак» (Ангарск)
32
13
5
2
0
0
12
78-69
53
14. «Челмет» (Челябинск)
34
13
1
4
2
1
13
98-93
52
15. «Дизель» (Пенза)
33
15
0
1
2
3
12
83-86
52
16. «Динамо» (Санкт-Петербург)
32
14
0
2
3
2
11
70-69
51
17. «Рубин» (Тюмень)
33
12
4
1
2
0
14
83-79
48
18. «Саров» (Саров)
34
14
0
1
4
0
15
77-79
48
19. «Ижсталь» (Ижевск)
31
13
1
1
2
0
14
69-83
45
20. «Молот-Прикамье» (Пермь)
32
10
2
1
2
1
16
78-86
39
21. «Южный Урал» (Орск)
34
8
1
2
5
3
15
67-86
38
22. «Барс» (Казань)
33
9
0
3
3
1
17
61-86
37
23. «Химик» (Воскресенск)
33
7
3
2
1
2
18
57-86
34
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
34
6
0
2
4
1
21
70-125
27
25. «Кристалл» (Саратов)
33
5
0
2
0
0
26
48-97
19
26. «Буран» (Воронеж)
32
4
0
0
1
3
24
60-131
16
Снайперы: Гребенщиков («Динамо» СПб) – 15 шайб, Карлин («СКА-Нева»), Ломако («Сарыарка»), Гордеев («Торос») – по 14… Князев – 11… Кравченко, Е.Иванов, Жиляков (все - «Спутник») – по 10…
Ассистенты: Рычагов («СКА-Нева») – 21 передача, Орлович-Грудков («СКА-Нева»/«Сокол»), Алексеев («Динамо» Бшх), Сарваров («Сарыарка) – по 19… Мокин – 12… Жиляков (оба – «Спутник») – 9…
Гол+пас: Кузьменко («Звезда») – 28 (11+17), Алексеев («Динамо» Бшх), Сарваров («Сарыарка») – по 28 (9+19)… Жиляков («Спутник») – 19 (10+9)…
Баскетбол (женщины)
Премьер-лига
«Динамо» (Новосибирск) - «УГМК» (Екатеринбург) - 56:74 (15:20, 10:18, 18:21, 13:15).
18 декабря. Новосибирск. Спорткомплекс «Север».
«Динамо»: Рявкина - 6, Чайковская - 5, Тэтхэм - 15, Абайбурова - 5, Л.Уильямс - 6; Точилова - 13, Шабанова - 2, Бакулина - 4.
«УГМК»: Барич - 10, Нолан - 8, Торренс - 2, Литтл - 3, Виеру - 10; Комарова - 2, Артешина - 13, Белякова - 11, Черепанова - 3, Петракова -10, Мессеман - 2.
Другие матчи: «Динамо» (К) - «Казаночка» - 111:53.
Баскетбол (мужчины)
Суперлига. Первый дивизион
«Самара» - «Спартак-Приморье» - 87:55, «Университет-Югра» - «Химки-Подмосковье» - 80:64, «Рязань» - «Сахалин» - 79:113, «Купол-Родники» - «Иркут» - 88:80.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Новосибирск» (Новосибирск)
12
10
2
940 : 827
22
83
2. «Иркут» (Иркутск)
12
9
3
891 : 830
21
75
3. «Самара» (Самара)
12
9
3
933 : 798
21
75
4. «Университет-Югра» (Сургут)
11
8
3
898 : 827
19
73
5. «Спартак-Приморье» (Владивосток)
12
8
4
1043 : 951
20
67
6. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
12
7
5
969 : 893
19
58
7. «Урал» (Екатеринбург)
12
6
6
957 : 937
18
50
8. «Купол-Родники» (Ижевск)
11
5
6
827 : 821
16
45
9. МБА (Москва)
11
4
7
780 : 858
15
36
10. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
12
4
8
915 : 901
16
33
11. «Химки-Подмосковье» (Химки)
12
3
9
773 : 923
15
25
12. «Рязань» (Рязань)
12
2
10
862 : 1071
14
17
- . «Урарту» (Ереван)
9
0
9
636 : 787
9
0
- Вторая победа подряд команды «Купол-Родники» над одним из лидеров турнира ещё более осложнила положение ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК».
- Регулярный чемпионат первого дивизиона мужской баскетбольной суперлиги возобновится 6 января 2017 года.
- Команды Свердловской области ближайшие матчи проведут в рамках 1/4 финала розыгрыша Кубка России. 22 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в гостях с «Самарой» (начало в 20.00 по свердловскому времени), 28 декабря «Урал» сыграет с действующим обладателем Кубка России пермской «Пармой» (ДИВС «Уралочка», 19.00).
Суперлига. Третий дивизион
«Русичи» (Курск) - «Уралмаш» (Екатеринбург) - 76:92 (16:24, 27:21, 8:18, 25:29).
17 декабря. Курск. Спорткомплекс «Русичи»
«Уралмаш»: Трушников - 9, Воскресенский - 21, Макаров - 14, Манихин - 2, Малышев - 14; Сабоцкий - 0, Храмов - 0, Агинских - 11, Евстафьев - 9, Досманов - 7, Фазулов - 5.
«Русичи» (Курск) - «Уралмаш» (Екатеринбург) - 68:97 (21:19, 17:27, 17:23, 13:28).
18 декабря. Курск. Спорткомплекс «Русичи»
«Уралмаш»: Трушников - 2, Воскресенский - 19, Макаров - 20, Манихин - 2, Малышев - 15; Сабоцкий - 0, Храмов - 2, Агинских - 11, Евстафьев - 17, Досманов - 6, Фазулов - 3.
Другие матчи: «Арсенал» - «Нефтехимик» - 89:84, 66:75, «Эльбрус» - «Динамо-МГТУ» - 66:81, 91:99.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Уралмаш» (Екатеринбург)
12
10
2
916 : 795
22
83
2. «Арсенал» (Тула)
12
9
3
928 : 882
21
75
3. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)
14
9
5
1110 : 1064
23
64
4. «Уфимец» (Уфа)
12
7
5
1010 : 894
19
58
5. «АлтайБаскет» (Барнаул)
12
6
6
969 : 870
18
50
6. «Нефтехимик» (Тобольск)
12
3
9
837 : 927
15
25
7. «Русичи» (Курск)
12
3
9
953 : 1097
15
25
8. «Эльбрус» (Черкесск)
14
3
11
1021 : 1215
17
21
Волейбол (женщины)
Суперлига. 10-й тур
«Метар» (Челябинск) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - 0:3 (13:25, 21:25, 19:25).
Самые результативные: Евдокимова (11), Климец, Ильченко, Курило (по 10).
Другие матчи: «Динамо» (Кр) - «Ленинградка» - 3:0, «Енисей» - «Динамо» (Кз) - 0:3, «Динамо» (М) - «Сахалин» - 3:0, «Протон» - «Заречье-Одинцово» - 2:3.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
Партии
О
1. «Динамо» (Казань)
10
9 (1)
1 (1)
29:8
27
2. «Динамо» (Москва)
10
8 (2)
2 (1)
27:11
23
3. «Динамо» (Краснодар)
10
8 (2)
2
24:12
22
4. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область)
10
7 (1)
3 (1)
25:14
21
5. «Енисей» (Красноярск)
10
5
5 (1)
20:16
16
6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово)
10
5 (1)
5 (1)
20:21
15
7. «Протон» (Саратов)
10
3
7 (2)
14:22
11
8. «Метар» (Челябинск)
10
2
8
9:26
6
9. «Ленинградка» (Санкт-Петербург)
10
2 (1)
8
9:27
5
10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
10
1
9 (1)
8:28
4
Волейбол (мужчины)
Высшая лига «А». 9-й тур
«Кристалл» (Воронеж) - «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - 0:3 (19:25, 26:28, 23:25), 3:1 (25:23, 23:25, 25:17, 27:25).
Другие матчи: «Трансгаз-Ставрополь» - «Дагестан» - 1:3, 1:3, «МГТУ» - «Спортакадемия-ВРЗ» - 3:1, 3:2, «Академия» - «Университет» - 3:0, 0:3, «Ярославич» - «Грозный» - 3:1, 3:1, «Прикамье» - «Торпедо» - 1:3, 3:2.
Положение команд: «Ярославич» - 40 очков, «МГТУ» - 38, «Университет» - 35, «Дагестан» - 34, «Торпедо» - 32, «Прикамье», «Локомотиву-Изумруд» - по 30, «Академия» - 24, «Спортакадемия-ВРЗ» - 21, «Трансгаз-Ставрополь», «Кристалл» - по 16, «Грозный» - 8.
Матчи 10-го тура пройдут 24-25 декабря. «Локомотти-Изумруд» сыграет на домашней площадке с казанской «Академией».
Настольный теннис
Лига чемпионов
6-й тур. Группа «В».
«Эслёвс» (Эслёвс, Швеция) – «УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) – 3:1 Ксу Хуэй - Александр Шибаев - 0:3 (12:14, 5:11, 9:11), Роберт Свенссон - Илья Жидков - 3:0 (11:7, 11:9, 11:6), Даниэль Кошиба – Зоран Приморац - 3:0 (Приморац снялся из-за травмы), Ксу Хуэй - Илья Жидков – 3:0 (11:9, 11:5, 11:9).
«Понтуаз-Сержи» - «Уния» - 3:0.
Итоговая турнирная таблица
Команда
И
В
П
Матчи
О
1. «Понтуаз-Сержи» (Франция)
6
5
1
16 - 8
11
2. «Эслёвс» (Швеция)
6
3
3
15 - 13
9
3. «УГМК» (В.Пышма, Россия)
6
3
3
13 - 14
9
4. «Уния» (Польша)
6
1
5
8 - 17
7
* Команда из Верхней Пышмы не смогла по итоггам группового раунда выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
* В решающем матче не приняли участие хорват Андрей Гачина и игрок сборной России Григорий Власов.
Хоккей с мячом (мужчины)
Суперлига
«Байкал-Энергия» - «Уральский трубник» - 6:5 (2:3).
16 декабря. Иркутск. Стадион «Ракета». 1370 зрителей.
Голы: 1:0 Дубовик (Безносов, 6), 2:0 Безносов (Грачёв, 12), 2:1 Герасимов (Разуваев, 23), 2:2 Герасимов (Коньков, 26, угловой), 2:3 Герасимов (Липин, 40), 3:3 А.Егорычев (59, с 12-метрового), 4:3 Красиков (Нечаев, 62), 5:3 Красиков (А.Егорычев, 72), 6:3 Безносов (Шадрин, 80), 6:4 Герасимов (Кислов, 82), 6:5 Почкунов (88).
Другие матчи: Восточная группа. «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш» - 10:7, , «Енисей» - «Кузбасс» - 4:1. Западная группа. «Волга» - «Родина» - 4:1, «Старт» - «Динамо» (Кз) - 1:3, «Водник» - «Динамо» - 4:1.
Турнирные таблицы
Восточная группа
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
12
12
0
0
105 - 39
36
2. «Енисей» (Красноярск)
12
8
0
4
66 - 41
24
3. «Байкал-Энергия» (Иркутск)
12
8
0
4
67 - 54
24
4. «Ур. трубник» (Первоуральск)
12
3
1
8
35 - 58
10
5. «Кузбасс» (Кемерово)
12
2
1
9
58 - 85
7
6. «Сибсельмаш» (Новосибирск)
12
2
0
10
54 - 108
6
Западная группа
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. «Волга» (Ульяновск)
12
10
1
1
70 - 37
31
2. «Водник» (Архангельск)
12
10
0
2
54 - 30
30
3. «Динамо» (Москва)
12
5
0
7
44 - 66
15
4. «Динамо» (Казань)
12
3
3
6
33 - 41
12
5. «Родина» (Киров)
12
3
2
7
30 - 40
11
6. «Старт» (Нижний Новгород)
12
1
2
9
33 - 50
5
Хоккей с мячом (женщины)
Кубок России
Результаты матчей: Московская область - Свердловская область - 2:3 (Крохина-2, Кузнецова), «Ника» - ДЮСШ «Рекорд» - 1:14, ДЮСШ «Рекорд» - Московская область - 4:0, Свердловская область - «Ника» - 3:1 (Фокина-2, Крохина), «Ника» - Московская область - 7:6, Свердловская область - ДЮСШ «Рекорд» - 1:5 (Крохина), ДЮСШ «Рекорд» - «Ника» - 9:1, Свердловская область - Московская область - 0:4, ДЮСШ «Рекорд» - Свердловская область - 4:0, Московская область - «Ника» - 3:2, «Ника» - Свердловская область - 4:5 (Фокина, Корзухина, Ипполитова, Жирякова, Кузнецова), Московская область - ДЮСШ «Рекорд» - 1:9.
Итоговая турнирная таблица
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. ДЮСШ «Рекорд» (Иркутск)
6
6
0
0
45-4
18
2. Свердловская область
6
3
0
3
12-20
9
3. Московская область
6
2
0
4
16-25
6
4. «Ника» (Обухово)
6
1
0
5
16-40
3
Лучшие игроки:
Вратарь — Полина Балашова («Ника»)
Защитник — Виктория Жирякова (Свердловская область)
Полузащитник — Галина Михайлова (ДЮСШ «Рекорд»)
Нападающий — Диана Липанова (Московская область)
Лучший игрок — Галина Михайлова (ДЮСШ «Рекорд»)ъ
Лучший бомбардир — Ксения Щапова (ДЮСШ «Рекорд») - 12 мячей