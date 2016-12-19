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Шипулин привёз из Чехии две серебряные медали

19 декабря 2016, 18:51 / Спорт
  • Опубликовано в №237 от 20.12.2016

В Нове Место завершился третий этап Кубка мира по биатлону. Эти соревнования стали заключительными перед новогодними праздниками, следующие старты пройдут уже в январе. И очень важно, что на последнем перед каникулами этапе наши биатлонисты показали себя как нельзя лучше: у мужчин не было ни одного подиума без участия россиян.

Антон Шипулин выходил на третий этап после болезни – организм ещё не победил инфекцию, но спортсмен не дал себе расслабиться. Итог – серебряные медали в спринте и в гонке преследования. Впереди был только Мартен Фуркад, который давал Антону шансы – мазал на огневых рубежах, но физическое состояние не позволило уральцу этими подарками воспользоваться. И несмотря на то, что побед у Шипулина так и не случилось, высокий результат в двух стартах в общем зачёте позволил ему обогнать норвежца Йоханнеса Бё – Антон теперь в тотале второй.

Екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина чешский этап провалила. В спринте Глазырина была лишь 63-й, что не позволило ей принять участие в гонке преследования и масс-старте. Сказалась усталость. Для Екатерины этот сезон – первый после декрета, сил хватило только на первые два этапа. Есть ещё и психологический фактор. Некоторые СМИ написали, что в списке Макларена, наряду с ещё 30 спортсменами, значится и её фамилия. Информация эта ничем не подтверждена, и кто на самом деле входит в список, мы, возможно, узнаем только 22 декабря. Но то, что эта ситуация давит на спорт­сменку, отрицать нельзя.

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