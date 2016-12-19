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Липницкая пропустит чемпионат России
19 декабря 2016, 19:01 / Спорт
- Опубликовано в №237 от 20.12.2016
Уроженка Екатеринбурга, фигуристка Юлия Липницкая пропустит национальный чемпионат: об этом сообщает сайт Федерации фигурного катания России (ФФКР). Также информацию нам подтвердила мама спортсменки.
Спортсменка возвращалась с тренировки, поскользнулась на тротуаре и упала.
У Липницкой диагностированы ушиб правого тазобедренного сустава и посттравматический артрит крестцово-подвзошного сочленения. Лечение займёт около двух недель и будет проходить в Москве.
Чемпионат России пройдёт в Челябинске 20–25 декабря.
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