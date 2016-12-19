Как же так, Саша?

Йоанна Дюопа хватило на два раунда: начиная с третьего, француз стал пропускать тяжёлые удары Поветкина, а в самом конце шестого раунда и вовсе оказался в глубоком нокауте. Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №237 от 20.12.2016

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошёл боксёрский вечер, которого горожане ждали с особым интересом, ведь главным боем вечера должен был стать титульный поединок Александра Поветкина. Шоу состоялось, вот только никаким другим словом, кроме как «шоу», назвать происходящее в ЭКСПО было нельзя. Да, Поветкин появился на ринге, но не в титульном бою со Стиверном, а с неподготовленным французом Дюопа. «Русский витязь» прямо перед боем провалил допинг-тест, перевернув таким образом всё с ног на голову.

Утренняя бомба

То, что случилось утром в субботу, не поддаётся никакому логическому объяснению: появилась информация, которая имела эффект разорвавшейся бомбы. Допинг-проба Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Мы только отошли от весенней ситуации с мельдонием, а тут…

WBC довольно быстро объявил о том, что снимает титул с боя Поветкин–Стиверн, а канадец чуть позже выступил с заявлением о том, что боя не будет, он летит домой.

Люди пытались продать билеты в социальных сетях, спрашивали, можно ли сдать их в кассы. Это продолжалось до тех пор, пока организаторы не объявили – бой Поветкина будет. Не титульный. И не со Стиверном, а с французом Йоанном Дюопа.

Глупость или подстава?

Конечно, после всей этой ситуации возникает один-единственный вопрос: как такое вообще могло произойти? Существуют две версии.

Есть факт – в допинг-пробе Поветкина найден остарин. После ситуации с мельдонием возникают мысли, что это уже не просто совпадение – это закономерность. Хотелось бы верить, что остарин случайно попал в организм россиянина, но такое едва можно себе представить: это ведь не аскорбинка. Остарин – довольно серьёзный препарат, который вряд может содержаться, например, в спортивном питании.

Неужели Александр и его команда настолько глупы, что, находясь под усиленным контролем в программе «Чистый бокс», принимали допинг непосредственно перед боем? Возможно, что остарин пытались «перебить» другим препаратом, но что-то пошло не так. Возможно, не ожидала команда «Русского витязя», что проверять на допинг будут так часто. Да и смущает во всей этой ситуации готовность организаторов к замене соперника: француз прилетел за несколько дней до боя. То есть либо результаты допинг-теста были известны заранее, либо организаторы предполагали, что допинг-проба Поветкина может оказаться положительной.

С другой стороны, сейчас Россия переживает далеко не лучшие времена, в мире спорта идёт политическая война. И не исключено, что ситуация с Поветкиным – часть этой борьбы. Примечательно, что известный американский промоутер Дон Кинг, под крылом которого находится Стиверн, и вовсе не прилетел в Екатеринбург. Как будто заранее знал, что боя не будет. Нельзя забывать и конфликт Кинга с промоутером Александра Поветкина Андреем Рябинским. Россиянин отсудил у американца более миллиона долларов за то, что по вине Кинга был сорван бой Лебедев–Джонс. Возможно, боем Поветкин–Стиверн Кинг решил с Рябинским поквитаться. Но всё равно не укладывается в голове, как американский промоутер мог повлиять на допинг-тест Александра.

Факт остаётся фактом – допинг-проба Поветкина положительная. Это значит, что Александр не должен был выходить на ринг в Екатеринбурге. Но у организаторов на это было своё мнение. Шоу должно продолжаться.

В очередной раз столица Урала показала себя с лучшей стороны, организовав фантастическое действо: перед главным боем вечера были показаны ролик, снятый при участии уральских звёзд, а также шоу со спецэффектами. Фото: Александр Исаков

На трибунах ЭКСПО за боями наблюдали боксёры Денис Лебедев, Григорий Дрозд, Сергей Ковалёв, актёры Михаил Пореченков, Дмитрий Дюжев, Владимир Сычёв, Никита Михалков, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Гамбургер на серебряном блюде

Пока шли бои, подготовленные организаторами «на гарнир» к главному блюду, многие предполагали, что публика Поветкина освистает. Но встречали его аплодисментами и стоя. Простые зрители, особо не задаваясь вопросом «виновен или нет?», сделали свои выводы – для них «Русский витязь» – однозначно ещё одна жертва допинговой войны против России. Слишком много допинговых историй произошло за последнее время, и каждый новый спортсмен, попавший под удар, становится чуть ли не героем, незаслуженно пострадавшим в этой войне. Разделилось мнение журналистов и экспертов, но мнение большинства зрителей было однозначным и восторженным.

Хотя пострадали-то как раз именно зрители. То, что было подано в качестве главного блюда вечера, было обставлено замечательно: отличное лазерное шоу, Поветкин, появляющийся в коридоре из языков пламени, пробирающая до мурашек презентация нашего региона, музыка… Отличное шоу, но без приставки «спортивное». Бои, показанные на разогреве, имели куда большую спортивную составляющую, нежели главное событие вечера. Представьте: вы пришли в дорогой ресторан, заказали блюдо от шеф-повара, а вам подали на серебряном блюде… ну, скажем, гамбургер из ближайшего «Макдональдса». И атмосфера хороша, и посуда красивая, но вкус это не улучшает.

Но бокс – это больше, чем спорт, и многие шли сюда именно за шоу. И кто-то за всеми этими лазерами и огнём даже не заметил, что именно лежит на серебряном блюде.