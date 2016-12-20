19.12.2016
20 декабря 2016, 07:21 / Спорт
Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 19 декабря
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
«Адмирал» (Владивосток) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).
19 декабря. Владивосток. «Фетисов Арена». 4712 зрителей.
«Адмирал»: Налимов; Земчёнок – Бартулис, Ткачёв – Саюстов – Саболич;
Волченков – Григорьев, Лугин – Райт – Краснослободцев; Гавриленко – Ильин, Казаков – Макаренко – Горшков, Курашов, Барбашев – Яковлев – Сигарёв, Иванов.
«Автомобилист»: Лисутин; Василевский – Чайковски, Голышев – Тичар – Симаков; Щитов – Мегалинский, Гареев – Коукал – Михнов; Турбин – Тимашов, Чесалин – Торченюк – Моня; Кивистё – Щемеров, Бухтеле – Волков - Рассейкин.
Голы: 1:0 Ткачёв (Земчёнок, Саболич, 30.55), 1:1 Тичар (Турбин, Тимашов, 38.49), 1:2 Тичар (Василевский, Голышев, 54.41), 1:3 Коукал (Гареев, 59.01, мен., в пустые ворота).
Штраф: 12 – 12.
Другие матчи: «Амур» - «Барыс» - 1:2, «Куньлунь» - «Югра» - 3:2 Б, «Металлург» (Нк) - «Динамо» (Мн) – 0:2, «Сибирь» - «Динамо» (Р) – 2:1, «Авангард» - «Йокерит» - 2:1 ОТ, «Медвешчак» - «Трактор» - 1:2.
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Металлург» (Магнитогорск)*
40
26
0
2
4
1
7
132-81
87
2. «Авангард» (Омск)*
41
22
2
4
1
2
10
107-80
81
3. «Ак Барс» (Казань)
44
23
2
5
1
1
12
112-79
85
4. «Салават Юлаев» (Уфа)
41
18
2
3
7
0
11
122-102
71
5. «Трактор» (Челябинск)
40
19
2
1
4
2
12
93-74
69
6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
42
19
1
2
0
0
20
100-102
63
7. «Адмирал» (Владивосток)
42
16
1
1
6
0
18
102-108
58
8. «Барыс» (Астана)
40
16
3
0
1
1
19
99-121
56
9. «Автомобилист» (Екатеринбург)
44
14
0
5
2
2
21
98-124
56
10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
42
14
1
5
1
0
21
105-1158
55
11. «Сибирь» (Новосибирск)
41
13
1
4
2
3
18
92-99
54
12. «Лада» (Тольятти)
41
12
1
3
3
1
21
101-116
48
13. «Амур» (Хабаровск)
43
11
1
2
4
2
23
72-101
45
14. «Югра» (Ханты-Мансийск)
41
12
1
2
0
0
26
71-98
42
15. «Металлург» (Новокузнецк)
40
7
0
3
1
2
27
68-127
30
* Лидеры дивизиона
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. СКА (Санкт-Петербург)*
39
28
1
4
2
2
2
168-62
98
2. ЦСКА (Москва)*
41
27
1
1
5
1
6
120-77
91
3. «Торпедо» (Нижний Новгород)
41
21
2
3
2
2
11
100-81
77
4. «Локомотив» (Ярославль)
39
19
1
2
1
3
13
100-85
67
5. «Динамо» (Минск)
40
18
2
3
1
2
14
113-105
67
6. «Динамо» (Москва)
40
15
3
5
5
0
12
98-76
66
7. «Йокерит» (Хельсинки)
40
15
2
3
5
3
12
93-101
63
8. «Сочи» (Сочи)
41
16
2
3
1
1
18
91-97
60
9. «Витязь» (Чехов)
40
15
3
3
3
0
16
97-106
60
10. «Спартак» (Москва)
39
15
0
2
2
2
18
86-92
53
11. «Медвешчак» (Загреб)
41
13
2
1
2
1
22
87-121
48
12. «Слован» (Братислава)
40
12
2
1
3
1
21
90-122
46
13. «Северсталь» (Череповец)
39
11
1
1
4
4
18
84-113
45
14. «Динамо» (Рига)
40
7
0
4
4
1
24
71-104
34
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) - «Химик» (Воскресенск) - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).
19 декабря. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.
«Спутник»: Перевозчиков; Чистяков - Фомичёв, Васильев – Гасников – И.Иванов; Дубровин - Воропаев, Жиляков – Курепанов - Князев; А.М.Родионов - Ищенко, Кравченко – Е.Иванов - Мокин; Щанкин – Бирюков - Гиберт.
«Химик»: Никитин; А.С.Родионов - Шестопалов, Гусев – Кляузов -Шацкий; Кругликов - Аблаев, Пуголовкин – Смирнов - Плотников; Пелевин - Степанов, Лаврецкий – Воробьёв - Юдов; Складниченко - Мухин, Кулаков – Мутных - Богатин.
Голы: 1:0 Бирюков (05.24), 2:0 Е.Иванов (Мокин, Кравченко, 14.58), 2:1 Лаврецкий (Юдов, Воробьёв, 28.08), 3:1 Князев (Чистяков, Ищенко, 30.23), 4:1 Гиберт (Щанкин, 43.13), 4:2 Кулаков (45.02).
Другие матчи: Молот-Прикамье» - ТХК - 5:3.
Турнирная таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
32
19
1
1
4
3
4
102-62
68
2. ТХК (Тверь)
36
19
1
2
3
0
11
100-76
66
3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
33
17
2
5
0
1
8
103-65
66
4. «Сокол» (Красноярск)
32
16
1
6
0
0
9
78-60
62
5. «Динамо» (Балашиха)
32
19
2
0
0
0
11
98-71
61
6. «Сарыарка» (Астана)
32
17
0
3
1
2
9
80-43
60
8. «Спутник» (Нижний Тагил)
33
14
3
3
5
1
7
86-74
60
7. «Зауралье» (Курган)
33
17
0
2
3
2
9
78-68
60
9. «Торос»» (Нефтекамск)
31
16
2
1
1
0
11
87-72
55
10. «Нефтяник» (Альметьевск)
33
15
1
2
1
2
12
82-75
54
11. «Звезда» (Чехов)
33
12
3
3
2
4
9
88-78
54
12. «Рязань» (Рязань)
32
14
1
2
3
2
10
88-70
53
13. «Ермак» (Ангарск)
32
13
5
2
0
0
12
78-69
53
14. «Челмет» (Челябинск)
34
13
1
4
2
1
13
98-93
52
15. «Дизель» (Пенза)
33
15
0
1
2
3
12
83-86
52
16. «Динамо» (Санкт-Петербург)
32
14
0
2
3
2
11
70-69
51
17. «Рубин» (Тюмень)
33
12
4
1
2
0
14
83-79
48
18. «Саров» (Саров)
34
14
0
1
4
0
15
77-79
48
19. «Ижсталь» (Ижевск)
31
13
1
1
2
0
14
69-83
45
20. «Молот-Прикамье» (Пермь)
33
11
2
1
2
1
16
83-89
42
21. «Южный Урал» (Орск)
34
8
1
2
5
3
15
67-86
38
22. «Барс» (Казань)
33
9
0
3
3
1
17
61-86
37
23. «Химик» (Воскресенск)
34
7
3
2
1
2
19
59-90
34
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
34
6
0
2
4
1
21
70-125
27
25. «Кристалл» (Саратов)
33
5
0
2
0
0
26
48-97
19
26. «Буран» (Воронеж)
32
4
0
0
1
3
24
60-131
16
Баскетбол (женщины)
Премьер-лига
«Енисей» - «Спарта энд К» - 51:71, «Вологда-Чеваката» - МБА - 92:85, «Динамо» (М) - «Надежда» - 57:73.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «УГМК» (Екатеринбург)
11
11
0
808 - 568
22
100
2. «Динамо» (Курск)
11
10
1
900 - 584
21
91
3. «Надежда» (Оренбург)
11
9
2
819 - 657
20
82
4. «Динамо» (Новосибирск)
11
6
5
755 - 767
17
55
5. «Вологда-Чеваката» (Вологда)
9
4
5
640 - 681
13
44
6. «Динамо» (Москва)
10
4
6
666 - 680
14
40
7. «Спарта энд К» (Видное)
11
4
7
665 - 731
15
36
8. «Енисей» (Красноярск)
10
3
7
638 - 736
13
30
9. «Казаночка» (Казань)
10
3
7
577 - 709
13
30
10. МБА (Москва)
8
2
6
528 - 570
10
25
11. «Спартак» (Ногинск)
10
0
10
520 - 833
10
0
Хоккей с мячом
Суперлига
Восточная группа.
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - «Уральский трубник» (Первруральск) – 7:6 (4:2).
19 декабря. Хабаровск. «Арена «Ерофей». 2 609 зрителей.
Голы: 1:0 Бондаренко (14.34), 2:0 Бондаренко (24.55), 2:1 Почкунов (27.47), 2:2 Почкунов (Игошин, 33.26), 3:2 Рязанцев (34.32), 4:2 Фагерстрём (Рязанцев, 39.59), 5:2 Шардаков (Бондаренко, 46.29), 5:3 Разуваев (Степченков, 58.17), 5:4 Почкунов (59.10), 6:4 Петровский (Ишкельдин, 62,15, угловой), 6:5 Герасимов (Почкунов, 73.08), 7:5 Рязанцев (Шардаков, 78.26, свободный), 7:6 Почкунов (Разуваев, 80.56).
Другие матчи: Восточная группа. «Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш» - 4:3. Западная группа. «Волга» - «Динамо» (Кз) – 4:4, «Старт» - «Родина» - 3:1.
Турнирные таблицы
Восточная группа
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
13
13
0
0
112 - 45
39
2. «Байкал-Энергия» (Иркутск)
13
9
0
4
71 - 57
27
3. «Енисей» (Красноярск)
12
8
0
4
66 - 41
24
4. «Ур. трубник» (Первоуральск)
13
3
1
9
41 - 65
10
5. «Кузбасс» (Кемерово)
12
2
1
9
58 - 85
7
6. «Сибсельмаш» (Новосибирск)
13
2
0
11
57 - 112
6
Западная группа
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. «Волга» (Ульяновск)
13
10
2
1
74 - 41
32
2. «Водник» (Архангельск)
12
10
0
2
54 - 30
30
3. «Динамо» (Москва)
12
5
0
7
44 - 66
15
4. «Динамо» (Казань)
13
3
4
6
37 - 45
13
5. «Родина» (Киров)
12
3
2
7
30 - 40
11
6. «Старт» (Нижний Новгород)
13
2
2
9
36 - 51
8