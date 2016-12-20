19.12.2016

20 декабря 2016, 07:21 / Спорт

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 19 декабря

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

«Адмирал» (Владивосток) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).

19 декабря. Владивосток. «Фетисов Арена». 4712 зрителей.

«Адмирал»: Налимов; Земчёнок – Бартулис, Ткачёв – Саюстов – Саболич;

Волченков – Григорьев, Лугин – Райт – Краснослободцев; Гавриленко – Ильин, Казаков – Макаренко – Горшков, Курашов, Барбашев – Яковлев – Сигарёв, Иванов.

«Автомобилист»: Лисутин; Василевский – Чайковски, Голышев – Тичар – Симаков; Щитов – Мегалинский, Гареев – Коукал – Михнов; Турбин – Тимашов, Чесалин – Торченюк – Моня; Кивистё – Щемеров, Бухтеле – Волков - Рассейкин.

Голы: 1:0 Ткачёв (Земчёнок, Саболич, 30.55), 1:1 Тичар (Турбин, Тимашов, 38.49), 1:2 Тичар (Василевский, Голышев, 54.41), 1:3 Коукал (Гареев, 59.01, мен., в пустые ворота).

Штраф: 12 – 12.

Другие матчи: «Амур» - «Барыс» - 1:2, «Куньлунь» - «Югра» - 3:2 Б, «Металлург» (Нк) - «Динамо» (Мн) – 0:2, «Сибирь» - «Динамо» (Р) – 2:1, «Авангард» - «Йокерит» - 2:1 ОТ, «Медвешчак» - «Трактор» - 1:2.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Металлург» (Магнитогорск)*

40

26

0

2

4

1

7

132-81

87

2. «Авангард» (Омск)*

41

22

2

4

1

2

10

107-80

81

3. «Ак Барс» (Казань)

44

23

2

5

1

1

12

112-79

85

4. «Салават Юлаев» (Уфа)

41

18

2

3

7

0

11

122-102

71

5. «Трактор» (Челябинск)

40

19

2

1

4

2

12

93-74

69

6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

42

19

1

2

0

0

20

100-102

63

7. «Адмирал» (Владивосток)

42

16

1

1

6

0

18

102-108

58

8. «Барыс» (Астана)

40

16

3

0

1

1

19

99-121

56

9. «Автомобилист» (Екатеринбург)

44

14

0

5

2

2

21

98-124

56

10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

42

14

1

5

1

0

21

105-1158

55

11. «Сибирь» (Новосибирск)

41

13

1

4

2

3

18

92-99

54

12. «Лада» (Тольятти)

41

12

1

3

3

1

21

101-116

48

13. «Амур» (Хабаровск)

43

11

1

2

4

2

23

72-101

45

14. «Югра» (Ханты-Мансийск)

41

12

1

2

0

0

26

71-98

42

15. «Металлург» (Новокузнецк)

40

7

0

3

1

2

27

68-127

30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. СКА (Санкт-Петербург)*

39

28

1

4

2

2

2

168-62

98

2. ЦСКА (Москва)*

41

27

1

1

5

1

6

120-77

91

3. «Торпедо» (Нижний Новгород)

41

21

2

3

2

2

11

100-81

77

4. «Локомотив» (Ярославль)

39

19

1

2

1

3

13

100-85

67

5. «Динамо» (Минск)

40

18

2

3

1

2

14

113-105

67

6. «Динамо» (Москва)

40

15

3

5

5

0

12

98-76

66

7. «Йокерит» (Хельсинки)

40

15

2

3

5

3

12

93-101

63

8. «Сочи» (Сочи)

41

16

2

3

1

1

18

91-97

60

9. «Витязь» (Чехов)

40

15

3

3

3

0

16

97-106

60

10. «Спартак» (Москва)

39

15

0

2

2

2

18

86-92

53

11. «Медвешчак» (Загреб)

41

13

2

1

2

1

22

87-121

48

12. «Слован» (Братислава)

40

12

2

1

3

1

21

90-122

46

13. «Северсталь» (Череповец)

39

11

1

1

4

4

18

84-113

45

14. «Динамо» (Рига)

40

7

0

4

4

1

24

71-104

34

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Химик» (Воскресенск) - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

19 декабря. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.

«Спутник»: Перевозчиков; Чистяков - Фомичёв, Васильев – Гасников – И.Иванов; Дубровин - Воропаев, Жиляков – Курепанов - Князев; А.М.Родионов - Ищенко, Кравченко – Е.Иванов - Мокин; Щанкин – Бирюков - Гиберт.

«Химик»: Никитин; А.С.Родионов - Шестопалов, Гусев – Кляузов -Шацкий; Кругликов - Аблаев, Пуголовкин – Смирнов - Плотников; Пелевин - Степанов, Лаврецкий – Воробьёв - Юдов; Складниченко - Мухин, Кулаков – Мутных - Богатин.

Голы: 1:0 Бирюков (05.24), 2:0 Е.Иванов (Мокин, Кравченко, 14.58), 2:1 Лаврецкий (Юдов, Воробьёв, 28.08), 3:1 Князев (Чистяков, Ищенко, 30.23), 4:1 Гиберт (Щанкин, 43.13), 4:2 Кулаков (45.02).

Другие матчи: Молот-Прикамье» - ТХК - 5:3.

Турнирная таблица

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

32

19

1

1

4

3

4

102-62

68

2. ТХК (Тверь)

36

19

1

2

3

0

11

100-76

66

3. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

33

17

2

5

0

1

8

103-65

66

4. «Сокол» (Красноярск)

32

16

1

6

0

0

9

78-60

62

5. «Динамо» (Балашиха)

32

19

2

0

0

0

11

98-71

61

6. «Сарыарка» (Астана)

32

17

0

3

1

2

9

80-43

60

8. «Спутник» (Нижний Тагил)

33

14

3

3

5

1

7

86-74

60

7. «Зауралье» (Курган)

33

17

0

2

3

2

9

78-68

60

9. «Торос»» (Нефтекамск)

31

16

2

1

1

0

11

87-72

55

10. «Нефтяник» (Альметьевск)

33

15

1

2

1

2

12

82-75

54

11. «Звезда» (Чехов)

33

12

3

3

2

4

9

88-78

54

12. «Рязань» (Рязань)

32

14

1

2

3

2

10

88-70

53

13. «Ермак» (Ангарск)

32

13

5

2

0

0

12

78-69

53

14. «Челмет» (Челябинск)

34

13

1

4

2

1

13

98-93

52

15. «Дизель» (Пенза)

33

15

0

1

2

3

12

83-86

52

16. «Динамо» (Санкт-Петербург)

32

14

0

2

3

2

11

70-69

51

17. «Рубин» (Тюмень)

33

12

4

1

2

0

14

83-79

48

18. «Саров» (Саров)

34

14

0

1

4

0

15

77-79

48

19. «Ижсталь» (Ижевск)

31

13

1

1

2

0

14

69-83

45

20. «Молот-Прикамье» (Пермь)

33

11

2

1

2

1

16

83-89

42

21. «Южный Урал» (Орск)

34

8

1

2

5

3

15

67-86

38

22. «Барс» (Казань)

33

9

0

3

3

1

17

61-86

37

23. «Химик» (Воскресенск)

34

7

3

2

1

2

19

59-90

34

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

34

6

0

2

4

1

21

70-125

27

25. «Кристалл» (Саратов)

33

5

0

2

0

0

26

48-97

19

26. «Буран» (Воронеж)

32

4

0

0

1

3

24

60-131

16

Баскетбол (женщины)

Премьер-лига

«Енисей» - «Спарта энд К» - 51:71, «Вологда-Чеваката» - МБА - 92:85, «Динамо» (М) - «Надежда» - 57:73.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «УГМК» (Екатеринбург)

11

11

0

 808 - 568 

22

100

2. «Динамо» (Курск)

11

10

1

 900 - 584 

21

91

3. «Надежда» (Оренбург)

11

9

2

 819 - 657 

20

82

4. «Динамо» (Новосибирск)

11

6

5

 755 - 767 

17

55

5. «Вологда-Чеваката» (Вологда)

9

4

5

 640 - 681 

13

44

6. «Динамо» (Москва)

10

4

6

 666 - 680 

14

40

7. «Спарта энд К» (Видное)

11

4

7

 665 - 731 

15

36

8. «Енисей» (Красноярск)

10

3

7

 638 - 736 

13

30

9. «Казаночка» (Казань)

10

3

7

 577 - 709 

13

30

10. МБА (Москва)

8

2

6

 528 - 570 

10

25

11. «Спартак» (Ногинск)

10

0

10

 520 - 833 

10

0

Хоккей с мячом

Суперлига

Восточная группа.

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - «Уральский трубник» (Первруральск) – 7:6 (4:2).

19 декабря. Хабаровск. «Арена «Ерофей». 2 609 зрителей.

Голы: 1:0 Бондаренко (14.34), 2:0 Бондаренко (24.55), 2:1 Почкунов (27.47), 2:2 Почкунов (Игошин, 33.26), 3:2 Рязанцев (34.32), 4:2 Фагерстрём (Рязанцев, 39.59), 5:2 Шардаков (Бондаренко, 46.29), 5:3 Разуваев (Степченков, 58.17), 5:4 Почкунов (59.10), 6:4 Петровский (Ишкельдин, 62,15, угловой), 6:5 Герасимов (Почкунов, 73.08), 7:5 Рязанцев (Шардаков, 78.26, свободный), 7:6 Почкунов (Разуваев, 80.56).

Другие матчи: Восточная группа. «Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш» - 4:3. Западная группа. «Волга» - «Динамо» (Кз) – 4:4, «Старт» - «Родина» - 3:1.

Турнирные таблицы

Восточная группа

Команда

И

В

Н

П

М

О

1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)

13

13

0

0

112 - 45

39

2. «Байкал-Энергия» (Иркутск)

13

9

0

4

 71 - 57 

27

3. «Енисей» (Красноярск)

12

8

0

4

 66 - 41 

24

4. «Ур. трубник» (Первоуральск)

13

3

1

9

 41 - 65 

10

5. «Кузбасс» (Кемерово)

12

2

1

9

58 - 85 

7

6. «Сибсельмаш» (Новосибирск)

13

2

0

11

 57 - 112 

6

Западная группа

Команда

И

В

Н

П

М

О

1. «Волга» (Ульяновск)

13

10

2

1

 74 - 41

32

2. «Водник» (Архангельск)

12

10

0

2

 54 - 30 

30

3. «Динамо» (Москва)

12

5

0

7

 44 - 66 

15

4. «Динамо» (Казань)

13

3

4

6

 37 - 45 

13

5. «Родина» (Киров)

12

3

2

7

 30 - 40 

11

6. «Старт» (Нижний Новгород)

13

2

2

9

36 - 51

8

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