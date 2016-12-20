Вместо купальников – фуфайки

В волейбол на снегу играют в тёплых кроссовках, кофтах, шапках и даже куртках. Но при этом без перчаток. Фото: sochi.com

Опубликовано в №238 от 21.12.2016

Аномальные уральские морозы совпали с одним забавным событием в мире российского спорта: волейбол на снегу был признан официальной спортивной дисциплиной. Члены комиссии Министерства спорта России единогласно приняли это решение.

От Шарташа до чемпионата Европы

– Сегодня начинается новый этап в развитии волейбола на снегу в России. В прошлом сезоне этот вид спорта уже получил признание от Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), был проведён европейский тур. Приятно, что Министерство спорта России поддержало нашу инициативу и признало эту дисциплину официальной. Уже в ближайшее время в нашей стране планируется проведение целого ряда мероприятий как российского, так и международного уровня. Уверен, у волейбола на снегу есть отличные перспективы и большое будущее, – отметил генеральный директор Всероссийской ассоциации пляжных видов спорта Илья Володарский.

Вообще эта новость, конечно, вызвала ажиотаж. Турниры по снежному волейболу, как оказалось, уже проводились как в России, так и в Свердловской области в частности, но походили они, скорее, на русские народные забавы.

– Периодически у нас в стране и раньше играли в снежный волейбол. Если говорить про нас, то в Екатеринбурге прошлой зимой собирались и играли. На мой взгляд, хорошая новость, что этот вид спорта стал официальным, – рассказал «ОГ» исполнительный директор Свердловской областной федерации волейбола Алексей Политыко.

Стоит отметить, что волейбол на снегу стремительно развивается. Весной в Сочи прошли выставочные матчи для того, чтобы люди постепенно привыкали к весьма странному зрелищу, ведь через год в Красной Поляне пройдёт этап чемпионата Европы по снежному волейболу.

Северный брат пляжного волейбола

Если говорить о правилах экзотического вида спорта, то они схожи с правилами пляжного волейбола за исключением покрытия площадки. Ну, конечно, в Бразилии, например, свои пляжи, песочные, а у нас свои, снежные. У нас в стране можно проводить волейбол на снегу в каждом дворе, благо такой ресурс, как снег, у нас в изобилии.

Если уж сравнивать пляжный волейбол со снежным, то возникает вопрос: что надевать для игры в волейбол на снегу? В пляжной дисциплине, напомню, мужчины играют в плавках, а женщины в купальниках.

– Конечно, надо представлять, что речь идёт о зимнем виде спорта, поэтому и одежда должна быть зимней. Причём, как и в классическом волейболе, она должна быть одинаковой, – добавил Алексей Политыко.

Играют в волейбол на снегу по два человека в команде, размеры площадки и высота сетки такие же, как и в пляжном волейболе. Единственное, что остаётся за гранью понимания: что делать с руками. Если играть без перчаток, то при первом же падении в снег, а оно произойдёт довольно быстро, пальцы окажутся в снегу. И это, наверное, не самое приятное ощущение для волейболиста, ведь кисти рук – это их основной инструмент. Особенно, если на улице температура ниже минус десяти градусов.

Так или иначе, назад пути нет. Наше государство является одним из трёх, наряду с Финляндией и Норвегией, которое было признано ЕКВ приоритетным для развития новой дисциплины. Раньше с финнами в хоккей рубились, с норвежцами спорили за лидерство в биатлоне и лыжных гонках, а сейчас будем выявлять лучших на снежных волейбольных площадках, как бы странно это ни звучало.