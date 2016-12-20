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Крикунов вырулит?

20 декабря 2016, 18:14 / Спорт
Шансы на попадание в плей-офф «Автомобилист» сохраняет, всё решится, как и в прошлом сезоне, в последних турах. Фото: hc-avto.ru

Шансы на попадание в плей-офф «Автомобилист» сохраняет, всё решится, как и в прошлом сезоне, в последних турах. Фото: hc-avto.ru

  • Опубликовано в №238 от 21.12.2016

Хоккейный клуб «Автомобилист» провёл последний матч в уходящем году, одержав победу над «Адмиралом». В последних трёх выездных играх с восточными командами «шофёры» добыли 7 очков из 9 возможных и располагаются в данный момент в шаге от зоны плей-офф – на девятом месте.

Вообще нынешний сезон можно назвать временем перемен. Во-первых, летом сменилось руководство клуба, «Автомобилист» принял под свой контроль генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Казалось, что для команды начинается новая страница в истории. Ждать от нового руководства покупок звёздных игроков, как в женском баскетбольном клубе «УГМК», наверное, было опрометчиво, но какие-то изменения в составе обязательно должны были произойти.

Во-вторых, перемены в тренерском штабе. «Автомобилист» прыгнул с места в карьер, показав очень хороший старт в чемпионате. Однако после этого последовал провал, причём провал такой, что «шофёры» откатились далеко за пределы зоны плей-офф. Андрей Разин, возглавлявший на тот момент команду, пытался всячески настраивать хоккеистов, ведь игру «шофёры» показывали неплохую, а результата не было. А после того, как Разин стал искать причины в действиях нового руководства, он и вовсе лишился своего поста, а спасать «Автомобилист» пригласили опытного Владимира Крикунова.

В-третьих, у «Автомобилиста» поменялись лидеры. В прошлом сезоне проводили хорошие матчи Ян Коварж и Игорь Устинский, феерил Анатолий Голышев, грамотно страховал команду в защите Никита Трямкин. Сейчас Коварж в Череповце, Голышев не показывает прошлогодней результативности, а Трямкин и вовсе играет в НХЛ. Роль лидера на себя взял Артём Гареев, который был признан лучшим игроком прошедшей недели в КХЛ. Нападающий забросил 15 шайб и сделал семь передач, оформив при этом два хет-трика.

При всех этих переменах «Автомобилист» по-настоящему лихорадит: яркие победы над СКА чередуются с тусклыми домашними поражениями от «Слована» и «Лады». С приходом Крикунова команда стала играть более стабильно, и хочется верить, что это сохранится до конца сезона, а команда заскочит в уходящий поезд под названием «плей-офф».

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